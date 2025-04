Entenda como a Páscoa mudou de ovos decorados para tradição do chocolate

GASTRONOMIA

Saiba de onde veio a tradição dos ovos durante o período da Semana Santa e, sim, ainda dá tempo! aprenda uma receita caseira para gastar menos com a guloseima e ainda surpreender familiares e amigos com o seu talento

Durante o período da Páscoa, as prateleiras se enchem de cores, tamanhos, texturas e tipos de ovos de chocolate. Derivado do cacau, o chocolate é uma iguaria que agrada quase toda a população mundial. Com aroma e sabor marcante, transforma-se em uma diversidade de produtos que podem conter em seus rótulos: zero açúcar, zero glúten, zero lactose, diet ou light. A nutricionista Paloma Popov pega carona na alta de consumo dessa época e diferencia os ingredientes processados dos chocolates, listando ainda as escolhas mais saudáveis.

A primeira dica da nutricionista é não abominar o chocolate, mas consumir com equilíbrio e moderação. Segundo Paloma, considerando a variedade de chocolates, do branco ao amargo, esse último geralmente é associado a mais propriedades funcionais, por conta do alto teor de cacau.

“Quanto mais elevado o teor do cacau, maior tendem a ser as propriedades funcionais presentes”, explica a nutricionista.

Para guiar o consumidor, a rotulagem nutricional facilita a identificação de ingredientes como açúcar, gordura e sódio nos chocolates, inclusive nos ovos de Páscoa.

“Leia a lista de ingredientes e evite aditivos desnecessários, como corantes, emulsificantes e aromatizantes. Os chocolates diet e light são classificados de acordo com a redução de certos ingredientes, mas essa redução nem sempre significa uma opção mais saudável”, alerta Paloma, que também é professora de nutrição no Ensino Superior.

CONFIRA

Com as mudanças na rotulagem nutricional obrigatória desde 2022, ficou mais fácil identificar ingredientes críticos, como açúcar, sódio e gorduras. Mas ainda há confusão quando se trata das versões diet, light e zero.

DIET

O chocolate diet é isento de algum ingrediente, geralmente o açúcar. Mas atenção: para manter o sabor, pode conter mais gordura e adoçantes, como xilitol ou sorbitol, que precisam ser consumidos com moderação.

LIGHT

Já o chocolate light apresenta redução mínima de 25% em algum nutriente (açúcar, gordura ou calorias). A redução, porém, é em comparação ao produto original da mesma marca, o que pode não representar um valor realmente baixo.

ZERO

O chocolate zero açúcar pode conter adoçantes no lugar do açúcar, mas isso não o torna necessariamente mais saudável. “O ideal é avaliar se há necessidade dietética antes de escolher essas versões”, reforça a nutricionista.

FUNCIONAL

O cacau (theobroma cacao) é um fruto originário da América do Sul e da América Central, popular pela concentração de compostos fenólicos, por seu sabor e por ser matéria-prima do chocolate. O cacau e seus derivados, desde que consumidos em dieta balanceada, têm efeito antioxidante, antiaterosclerótico (contra a aterosclerose, doença que estreita as artérias), previnem dislipidemias (nível elevado de gordura no sangue, fator de risco para doenças cardiovasculares) e podem ter influência contra o envelhecimento dérmico.

OVOS DE COELHO

Depois de uma geral nas propriedades de diferentes tipos de chocolate, cabe a pergunta: por que a figura do coelho e presentear com ovos de chocolate são tão comuns em quase todo o planeta? Os coelhos não põem ovos e, por isso, muitas pessoas ainda se perguntam porque os dois são símbolos da Páscoa. Para começo de conversa, o ovo é uma tradição antiga que surgiu antes da Era Cristã.

Na Europa, as pessoas trocavam ovos no equinócio de 21 de março (quando o sol cruza a Linha do Equador terrestre) para celebrar o fim do inverno e o início da primavera (no Brasil, fim do verão e início do outono).

Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, a partir do Concílio de Niceia, no ano de 325 d.C., a troca de ovos começou a fazer parte da Semana Santa. Os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo. Naquela época, as pessoas trocavam ovos de galinha decorados.

A tradição dos ovos de chocolate começou na França e, a partir do século 19, os ovos doces tomaram conta da comemoração. A tradição do coelho da Páscoa é mais recente, se comparada à do ovo. O costume surgiu no século 16, na Alemanha. Os alemães trouxeram o hábito para a América no século 19. O animal foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente e simboliza fertilidade e vida nova.

TEMPERAGEM

Para um bom resultado na receita deste fim de semana, tenha atenção redobrada com a etapa da temperagem. É ela que vai garantir ao seu ovo de páscoa caseiro um acabamento brilhante, textura crocante e uma estrutura que não derrete fácil em temperatura ambiente. Por quê? Porque é a temperagem que controla os cristais de gordura do chocolate, garantindo que ele endureça de maneira uniforme.

Sem essa etapa, então, o chocolate pode ficar esbranquiçado ou, reforçando, com uma textura mole.

Resumindo: não existe ovo de páscoa resistente – e brilhante – sem a temperagem, o que também garante aquele sabor inesquecível do bom chocolate. Além do preparo no micro-ondas, opção da receita desta página, há outros métodos, como o banho-maria controlado ou espalhando o chocolate derretido na pedra de mármore. A escolha pelo micro-ondas se deve apenas à maior praticidade.

OVO DE PÁSCOA CASEIRO

Ingrediente

Para uma forma de ovo de 250 g, providencie 340 g de chocolate ao leite ou meio amargo (2 barras de 170 g).

Modo de Preparo

Pique o chocolate em pedaços bem pequenos;

Leve ao micro-ondas 2/3 do chocolate picado, por 30 segundos, em potência alta;

Retire e mexa. Atenção: se não mexer, vai queimar;

Volte ao micro-ondas e repita a operação quantas vezes forem necessárias, mas de 30 em 30 segundos até derreter todo o chocolate;

Em seguida, misture o restante do chocolate picado ao chocolate que foi derretido

Só que você deve mexer até dissolver todos os pedacinhos. Esse processo chama-se temperagem e vai garantir que o ovo não derreta depois;

Espere o chocolate esfriar completamente em temperatura ambiente;

Em seguida, coloque duas colheres (sopa) do chocolate na cavidade da forma e, com as costas da colher, espalhe do centro para as bordas sem deixar falhas;

Bata levemente o fundo a forma em uma superfície plana para retirar as bolhas de ar do chocolate;

Vire então a forma sobre o recipiente com o chocolate derretido para escorrer o excesso;

Limpe as bordas e deite a forma de boca para baixo sobre uma superfície plana, como uma tábua de cozinha ou uma assadeira;

Leve ao congelador ou freezer por 5 minutos;

Sobre a camada de chocolate endurecida, coloque mais duas colheres (sopa) do chocolate derretido no centro e com as costas da colher espalhe para as bordas;

Retire o excesso, limpe as bordas e leve para gelar novamente, de boca para baixo, por mais 5 minutos;

Se achar necessário faça uma terceira camada. Quando finalizar as camadas, deixe no freezer por 10 minutos ou até o verso da forma ficar opaco;

Desenforme o ovo: ele deve se soltar naturalmente da forma, mas se sentir dificuldade, volte ao congelador;

Após desenformado, deixe as metades do ovo descansando em temperatura ambiente em local seco e arejado por 10 horas;

E pronto. Basta embrulhar ou comer.

