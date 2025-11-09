Entenda como Tremembé se tornou o "presídio dos famosos"

Correio B+

5 estratégias para alavancar o faturamento do seu negócio e conquistar mais clientes

O setor de panificação no Brasil segue aquecido e cheio de oportunidades. De janeiro a abril deste ano, foram abertas mais de 26 mil novas padarias, o que representa uma média de 220 novos estabelecimentos por dia, segundo dados do Poder360. O faturamento do setor chegou a R$ 153,3 bilhões em 2024, e deve ultrapassar os R$ 160 bilhões em 2025, conforme projeção da Associação Brasileira da Indústria de Panificação (ABIP). Mesmo com o crescimento, a concorrência e o aumento de custos desafiam os empresários a inovar para garantir a fidelização dos clientes e o aumento da rentabilidade.

De acordo com Ângelo Souza, Diretor de Panificação da Prática, o sucesso de uma padaria está diretamente ligado à soma de gestão eficiente, qualidade dos produtos e experiência de consumo. “Hoje o cliente busca mais do que um pão quente. Ele quer acolhimento, variedade e praticidade. O segredo está em oferecer tudo isso com consistência e excelência”, afirma o executivo.

A seguir, confira cinco passos essenciais para alavancar sua padaria e conquistar mais clientes.

1. Invista na experiência do cliente

O primeiro passo é garantir um atendimento de excelência desde o momento em que o cliente entra na loja. O ambiente deve ser agradável, limpo e bem iluminado, e o balcão precisa estar abastecido já na abertura. Treinar a equipe para ser ágil e acolhedora faz toda a diferença, especialmente nos horários de pico. “O atendimento eficiente é o que faz o cliente voltar e recomendar a sua padaria”, reforça Souza.

2. Amplie o portfólio de produtos

A diversificação é fundamental para atrair diferentes perfis de consumidores. Além do tradicional pão francês, vale apostar em pães de fermentação natural, integrais, doces artesanais e opções saudáveis. Produtos sazonais e combos promocionais também ajudam a impulsionar o ticket médio. Itens práticos, como lanches prontos, saladas e cafés especiais, transformam a padaria em um ponto de conveniência para diferentes momentos do dia.

3. Modernize o espaço e os equipamentos

O layout da padaria influencia diretamente na produtividade e na percepção de valor. Espaços bem planejados garantem fluxo ágil entre produção e atendimento, além de transmitir organização ao cliente. Investir em equipamentos modernos e versáteis, como fornos inteligentes e câmaras de fermentação controlada, melhora o padrão de qualidade e reduz perdas. “Tecnologia é sinônimo de padronização e eficiência. O panificador moderno precisa aliar o toque artesanal à precisão industrial”, destaca o diretor da Prática.

4. Aposte na inovação e no marketing sensorial

O cheiro do pão saindo do forno continua sendo um dos melhores atrativos para qualquer padaria, mas hoje é possível ir além. Aromas, vitrines bem montadas e comunicação visual caprichada criam uma experiência completa. A presença digital também é indispensável: perfis ativos nas redes sociais e serviços de entrega ampliam o alcance da marca. Outro diferencial é o uso de tecnologias como ultracongelamento e automação, que aumentam a produtividade e permitem oferecer produtos frescos o dia todo.

5. Faça uma gestão inteligente e controle de custos

Por fim, é essencial ter uma gestão de custos eficiente. Monitorar desperdícios, controlar o estoque e precificar corretamente garantem sustentabilidade financeira. Conhecer o público e a concorrência local ajuda a identificar oportunidades e ajustar o mix de produtos conforme a demanda. “Gestão é o coração da padaria. Quando o empresário tem controle dos números e clareza de propósito, o resultado aparece no caixa e na satisfação do cliente”, conclui Souza.



“Mais do que um negócio tradicional, a padaria moderna se tornou um ponto de convivência, conforto e conveniência. Com planejamento, tecnologia e foco no consumidor, o setor continua sendo um dos mais promissores do varejo alimentar brasileiro”, finaliza o especialista.