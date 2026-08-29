Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Moda Correio B+

Entre Costuras & CuLtura: Você conhece o estilo nonnamaxxing?

Depois do quiet luxury, do clean girl, do old money e de tantas outras estéticas que nasceram, ou renasceram, agora são as avós italianas que viraram referência de estilo.

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

29/08/2026 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lenço amarrado na cabeça, vestido estampado, saia fluida, bolsa de palha, sandália confortável, óculos grandes, joias douradas e aquela aparência de quem não precisou pensar demais para estar elegante.

Tenho passado este verão na Itália e, provavelmente por estar observando tudo de perto, comecei a reparar em uma cena curiosa: enquanto caminho pelas cidades italianas, vejo nas redes sociais mulheres do mundo inteiro tentando reproduzir um estilo que, por aqui, sempre fez parte da vida cotidiana.

De repente, todo mundo parece querer se vestir como uma nonna italiana.

A tendência ganhou até nome: nonnamaxxing. Depois do quiet luxury, do clean girl, do old money e de tantas outras estéticas que nasceram, ou renasceram, agora são as avós italianas que viraram referência de estilo.

A Glamour destacou o fenômeno entre a geração Z, com referências que vão dos lenços e estampas retrô às joias douradas e peças com aparência de terem atravessado gerações. A Vogue Italia também já colocou o guarda-roupa da nonna sob os holofotes neste verão.

E observar esse movimento daqui da Itália torna tudo ainda mais interessante para mim. Tenho notado, neste verão europeu, que muitos dos elementos que aparecem nas redes sociais como uma nova tendência continuam fazendo parte da vida real das mulheres italianas, especialmente das gerações mais velhas.

O lenço, o vestido leve, a sandália confortável, a bolsa usada por anos, a joia que parece nunca sair do corpo. Aqui, porém, não há necessariamente uma intenção de construir uma estética, ou seja, a verdadeira nonna não está tentando parecer uma nonna. Ela simplesmente se veste de acordo com a própria vida.

São mulheres que, muitas vezes, repetem as mesmas joias durante décadas, conhecem perfeitamente aquilo que lhes cai bem, compram menos do que as gerações seguintes aprenderam a comprar e não sentem necessidade de reconstruir a própria identidade a cada estação.

Existe também uma relação diferente com os objetos. Uma bolsa pode durar muitos anos, uma toalha bordada continua sendo colocada sobre a mesa, uma receita passa de mãe para filha. Uma joia carrega uma história, um vestido pode voltar a aparecer verão após verão.

Vivemos uma época em que somos incentivados a mudar constantemente. Compramos para acompanhar tendências, reorganizamos o armário, mudamos a decoração e, pouco depois, somos apresentados a uma nova versão daquilo que deveríamos desejar.

A nonna representa quase o contrário disso: ela representa permanência, tanto da roupa quanto do estilo de vida.

O fenômeno já ultrapassou a moda, o Washington Post abordou recentemente o chamado nonna-maxxing como uma busca também por um estilo de vida inspirado nas avós italianas: cozinhar em casa, caminhar, cultivar relações, aproveitar melhor aquilo que se tem e desacelerar. 

Entre Costuras & CuLtura: Você conhece o estilo nonnamaxxing? - Divulgação

Até o envelhecimento entra nessa conversa.

Depois de anos em que juventude parecia ser praticamente uma exigência estética, é interessante observar mulheres mais velhas se transformando em referência para uma geração muito mais jovem.

Estando aqui neste verão, vendo diferentes gerações ocuparem as mesmas ruas, praças, praias e cafés, essa mudança me parece ainda mais evidente.

Não significa que deixamos de desejar o novo. Mas começamos, a perceber novamente o charme daquilo que tem história.

E é aí que essa tendência encontra algo em que acredito profundamente como consultora de imagem: estilo pessoal não deveria ser uma fantasia que vestimos até a próxima tendência nos apresentar outra.

Ele é construído lentamente: pelas experiências que vivemos, pelos lugares por onde passamos, pelo nosso corpo, pela nossa rotina, pelos nossos valores e até pelas peças às quais criamos afeto.

Quando sabemos quem somos, uma tendência pode entrar no nosso guarda-roupa sem tomar conta dele. Podemos usar o lenço da nonna, a sandália confortável ou a bolsa de palha sem precisar nos transformar em personagem.

5 dicas para trazer o espírito da nonna para o seu estilo

1. Procure primeiro no seu próprio armário

Antes de comprar a “peça da tendência”, veja o que você já tem. Um lenço antigo, uma bolsa de couro, uma saia estampada ou uma joia esquecida podem ganhar uma nova leitura. O espírito nonna tem muito mais a ver com aproveitar bem do que acumular.

2. Resgate peças com história

Pergunte à sua mãe ou à sua avó se existe uma joia, bolsa, lenço ou peça de roupa guardada. Além de trazer personalidade ao look, dificilmente alguém terá exatamente a mesma peça que você.

3. Prefira materiais que envelhecem bem

Linho, algodão, couro, seda e bons tricôs tendem a ganhar beleza com o uso quando bem cuidados. Mais importante do que comprar muito é aprender a reconhecer qualidade.

4. Repita sem medo

Uma mulher elegante não precisa parecer diferente todos os dias. Encontrou um modelo de vestido, um tipo de brinco ou uma combinação que funciona para você? Repita. A repetição também constrói identidade visual.

5. Inspire-se na tendência, mas não se fantasie dela

Você não precisa sair de casa parecendo personagem de um verão na Sicília. Escolha um elemento que converse com a sua personalidade e misture-o ao que você já usa. Tendência funciona melhor quando passa pelo filtro do estilo pessoal.

No fim, a verdadeira elegância não está em acompanhar todas as tendências, mas em chegar a um ponto em que você já não precisa delas para saber quem é.
 

Cinema Correio B+

Silo chega ao fim de sua melhor temporada no Apple TV

A ficção científica de Rebecca Ferguson cresceu em público, ambição e coragem ao revelar a origem dos silos

29/08/2026 13h00

Compartilhar
Silo chega ao fim de sua melhor temporada no Apple TV

Silo chega ao fim de sua melhor temporada no Apple TV Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Há séries que vivem de uma estreia barulhenta e depois passam temporadas tentando reproduzir o impacto inicial. Silo fez quase o caminho inverso.

Sem jamais ser pequena — desde 2023 é uma das produções mais importantes do Apple TV —, foi crescendo silenciosamente em ambição, público e complexidade até chegar a uma excelente terceira temporada que, a uma semana do fim, conseguiu transformar completamente a pergunta que movia a história.

No começo queríamos saber apenas uma coisa: o que existe lá fora? Agora sabemos que essa era praticamente a pergunta menos importante. E, aviso obrigatório, há spoilers de todas as temporadas daqui em diante.

Quando conhecemos Juliette Nichols, interpretada por uma excepcional Rebecca Ferguson, cerca de dez mil pessoas viviam há gerações no Silo 18 acreditando que o mundo exterior era mortal e que questionar demais aquela realidade podia ser ainda mais perigoso.

Allison e o xerife Holston pediram para sair, limparam a lente diante de todos e morreram. George, grande amor de Juliette, deixou pistas sobre artefatos proibidos e sobre um passado que alguém fazia enorme esforço para apagar.

Juliette, uma engenheira da Mecânica que nunca teve talento especial para obedecer, foi subindo literalmente os níveis do silo até descobrir que Bernard, a TI, a Judicial, as câmeras escondidas e o próprio Pacto eram peças de uma gigantesca máquina de vigilância.

Quando finalmente foi condenada a sair, sobreviveu graças à troca da fita de vedação feita por Walker e alcançou o topo da colina. Foi quando Silo deu sua primeira grande virada: havia outros silos. Muitos.

A segunda temporada expandiu esse universo sem apressar as respostas. Juliette chegou ao Silo 17, destruído depois de uma rebelião, conheceu Solo — na verdade Jimmy — e descobriu que nem todos haviam morrido.

Enquanto isso, o Silo 18 caminhava para repetir exatamente a tragédia do vizinho, com Knox, Shirley e a Mecânica se rebelando contra Bernard e o sistema.

No final, Juliette compreendeu o tamanho do perigo: se seus antigos vizinhos acreditassem que podiam simplesmente abrir a porta e sair, morreriam como os habitantes do 17. Sua volta ao 18 terminou naquela extraordinária sequência da câmara de fogo, com Bernard entrando atrás dela.

Mas Silo guardou para os minutos finais a revelação que mudaria a série: um homem chamado Daniel e uma jornalista chamada Helen, vivendo em um mundo reconhecivelmente parecido com o nosso, muito antes dos silos. Era o começo da terceira temporada e de uma mudança arriscadíssima.

Graham Yost, responsável pela adaptação dos livros de Hugh Howey, já explicou por que não poderia simplesmente filmar Shift, segundo livro da trilogia.

Silo chega ao fim de sua melhor temporada no Apple TVSilo chega ao fim de sua melhor temporada no Apple TV - Divulgação


Juliette praticamente desaparece durante boa parte dele. Para manter Rebecca Ferguson no centro da série, a adaptação transformou o passado em uma narrativa paralela e fez de Daniel e Helen não apenas peças da explicação, mas protagonistas de um thriller político, tecnológico e romântico.

Daniel corresponde ao Donald Keene dos livros, mas sua trajetória foi substancialmente alterada.

Foi uma escolha inteligente porque, durante boa parte desta temporada, o passado deu um banho no presente.

No Silo 18, encontramos Juliette como prefeita, mas sem memória de parte do que havia acontecido. O recurso irritou leitores e parte do público — Rebecca Ferguson chegou a comentar a reação dos fãs — até ficar claro que a amnésia não era uma manobra barata de roteiro.

Era a própria história. Hugh Howey sempre colocou memória, esquecimento e repetição histórica no coração de Silo, e a série transformou isso literalmente em instrumento de Estado.

O tal Vitamin D+, colocado na água, deixou de parecer um detalhe. Memórias podem ser manipuladas. Rebeliões podem ser apagadas. Uma população que não lembra de sua própria História pode ser conduzida novamente para os mesmos erros.

E, quando Juliette começa a recuperar George, seu passado e sua identidade — até um pequeno dispensador de PEZ vira uma âncora afetiva —, percebemos que a batalha da temporada não é apenas pela sobrevivência física. É pelo direito de lembrar.

Ao mesmo tempo, Daniel e Helen nos mostraram como aquela monstruosidade começou. Ele, engenheiro e congressista. Ela, jornalista. Os dois seguem pistas de uma ameaça tecnológica capaz de destruir a civilização e acabam chegando a um projeto comandado por homens poderosos, entre eles o senador Thurman, o bilionário Per Stensen e o Dr. Victor Crnkovich.

O que começa como uma promessa de salvar a humanidade vai revelando o projeto dos silos, o Pacto e a filosofia assustadora por trás de tudo. A questão deixa de ser simplesmente quem construiu os silos. Passa a ser: quem ganhou o direito de decidir como a humanidade deveria sobreviver?

Esse passado também explica por que o presente é tão perverso. O chamado Safeguard, capaz de condenar um silo inteiro, o controle da memória, as regras, a vigilância e até a possibilidade de alguém — humano, inteligência artificial ou algo entre os dois — continuar coordenando aquele sistema séculos depois fazem parte do mesmo projeto.

Enquanto Juliette tenta impedir que o Silo 18 seja eliminado e também salvar os sobreviventes do 17, Robert Sims começa a perceber que sua mulher, Camille, escolheu definitivamente o sistema. Bernard, por sua vez, ganhou uma das alterações mais interessantes em relação aos livros.

Em vez de terminar simplesmente como vilão, a série o transformou em alguém que percebe tarde demais que também passou a vida sendo manipulado. Sua despedida no penúltimo episódio é belíssima.

Condenado a sair sem a proteção que salvaria Juliette, Bernard caminha até a árvore que observou durante toda a vida pelas telas do silo. Por alguns instantes, vê aquilo que sempre desejou ver: folhas verdes, luz, vida. É sua redenção e sua punição ao mesmo tempo. Tim Robbins se despede de um personagem muito mais trágico e interessante do que parecia na primeira temporada. E é justamente nesse episódio, “Farewell”, que as duas linhas temporais finalmente parecem caminhar para o mesmo ponto.

Helen está grávida. Daniel e ela já sabem demais. Pessoas visitam os silos ainda como parte de um extraordinário projeto de preservação da humanidade. Há cerimônia, curiosidade, convidados e entre eles está Peter Gabriel, interpretando Peter Gabriel. Ele aparece ensaiando Here Comes the Flood. É impossível acreditar que seja coincidência.

Peter Gabriel está espalhado pela história de Silo. Na segunda temporada, Red Rain toca no Silo 17. A terceira começou com Come Talk to Me. Agora, quando finalmente vemos o momento em que o velho mundo está prestes a desaparecer, ele canta Here Comes the Flood, de 1977. Chuva. Um pedido de contato. O dilúvio.

E há uma deliciosa camada adicional: Victor comenta que Gabriel e sua família serão encaminhados justamente ao Silo 17. A série não precisa afirmar que Jimmy ou qualquer outro personagem descende dele para que Red Rain, ouvida tantos anos depois naquele mesmo lugar, ganhe retroativamente outra dimensão. A música virou memória sobrevivente.

Daniel é levado para o Silo 1. Helen segue em direção ao 18. Eles ainda conseguem se falar quando a catástrofe acontece. Então vem a explosão. O mundo que acompanhávamos como passado se transforma no mundo que conhecemos como Silo.

Talvez seja esse equilíbrio entre respostas e novas perguntas que explique a consistência da série. Os números públicos disponíveis — a Apple não divulga regularmente audiência global completa — mostram uma produção que não perdeu força com o tempo.

A primeira temporada tem 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes; a segunda, 92%; a terceira chegou a 96%. Dados da Luminate já mostravam que os primeiros episódios da segunda temporada superaram a primeira em visualizações, e a terceira permaneceu semanas entre os originais mais vistos medidos pela Nielsen nos Estados Unidos.

Silo também alcançou a impressionante marca de 500 dias no Top 10 americano do Apple TV e continuou disputando o primeiro lugar mundial da plataforma em agosto.

Curiosamente, quanto mais a crítica gosta, mais a série provoca seus fãs. A aprovação do público no Rotten Tomatoes caiu nesta temporada, especialmente com as mudanças em relação aos livros e o arco inicial da perda de memória de Juliette.

É um contraste interessante: a temporada mais ousada também é a mais divisiva. Mas talvez seja justamente isso que uma boa ficção científica deva fazer.

Silo já não é apenas aquela série claustrofóbica sobre milhares de pessoas vivendo debaixo da terra. É uma história sobre poder, memória, inteligência artificial, manipulação política, medo, História e a arrogância daqueles que acreditam ser capazes de decidir qual versão da humanidade merece sobreviver.

E ainda há Juliette Nichols. Em meio a conspirações, nanotecnologia, computadores, silos, algoritmos e planos concebidos séculos antes de seu nascimento, a personagem continua sendo a variável que ninguém consegue controlar.

Não porque seja uma escolhida ou uma heroína messiânica, mas porque insiste em perguntar, lembrar e agir. Para quem ama ficção científica, é difícil pedir muito mais.

A terceira temporada termina em 4 de setembro, e Silo já tem uma quarta e última temporada garantida. Portanto, ainda existe tempo para responder à pergunta que agora interessa de verdade.

A série começou querendo saber o que havia do lado de fora. Está chegando ao fim querendo saber algo muito mais perturbador: quem decidiu que, para a humanidade sobreviver, ela teria primeiro que esquecer quem era?

CULINÁRIA

Além de beber água, incluir frutas e legumes no cardápio pode contribuir para a hidratação

Além de beber água ao longo do dia, incluir alimentos naturalmente ricos em líquidos no cardápio pode contribuir para a hidratação durante os períodos de baixa umidade; veja opções e receitas para o inverno

29/08/2026 09h00

Compartilhar
Frutas, legumes e hortaliças da estação, além de mais acessíveis, oferecem os nutrientes necessários para encarar esse período do ano

Frutas, legumes e hortaliças da estação, além de mais acessíveis, oferecem os nutrientes necessários para encarar esse período do ano Foto: Pexes

Continue Lendo...

Quando o assunto é manter o corpo hidratado, a água continua sendo a principal fonte de líquidos e não deve ser substituída por alimentos ou outras bebidas.

No entanto, a alimentação pode complementar esse consumo. Frutas, verduras e legumes apresentam diferentes quantidades de água em sua composição e podem contribuir para a ingestão diária de líquidos.

No inverno, uma estratégia interessante é aproveitar os alimentos que aparecem com mais facilidade nas feiras e nos mercados durante a estação.

Além de, em geral, serem mais acessíveis quando estão no período de maior oferta, frutas e hortaliças da época permitem variar o cardápio e reunir hidratação, fibras, vitaminas e minerais em uma mesma refeição.

Entre as frutas que podem aparecer no cardápio durante os meses mais frios estão laranja, tangerina, limão, morango, abacate, caqui e maçã.

Entre os vegetais, couve, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, abobrinha, repolho e folhas variadas podem ser aproveitados em saladas, refogados, sopas e outras preparações.

FRUTAS CÍTRICAS

Entre as frutas mais associadas ao inverno estão as cítricas. Laranja, tangerina, mexerica, limão e outras variedades podem ser encontradas com facilidade durante a estação e apresentam quantidade significativa de água.

A laranja pode ser consumida inteira, em gomos, como sobremesa ou incorporada a saladas. Quando comparado ao suco, o consumo da fruta inteira preserva melhor as fibras e exige menos quantidade para uma porção. Além disso, a vitamina C presente nas frutas cítricas participa de diversas funções do organismo.

Tangerinas e mexericas são opções práticas para levar na bolsa ou deixar disponíveis em casa. A facilidade de descascar e consumir faz com que sejam alternativas interessantes para os intervalos entre as refeições.

O limão também pode ser utilizado para temperar saladas, legumes e outras preparações. Outra possibilidade é acrescentar algumas rodelas à água para aromatizá-la, sem necessidade de açúcar.

É importante, porém, não atribuir às frutas cítricas uma função de prevenir ou curar problemas respiratórios comuns do inverno. Uma alimentação adequada contribui para o funcionamento geral do organismo, mas não substitui cuidados médicos quando necessários.

LEGUMES DA ESTAÇÃO

O frio favorece outro tipo de preparação: sopas e cremes de legumes. Além de serem confortáveis nos dias de temperatura mais baixa, essas receitas podem apresentar uma quantidade importante de água, especialmente quando preparadas com caldo caseiro.

Abóbora, chuchu, abobrinha, cenoura, couve-flor, brócolis e repolho podem ser combinados em diferentes receitas. Uma sopa pode ainda receber feijão, lentilha, grão-de-bico, frango, carne ou ovos, tornando-se uma refeição mais completa.

O chuchu, por exemplo, tem bastante água e pode ser preparado cozido, refogado ou incorporado a sopas. A abobrinha também pode ser utilizada em caldos, refogados e massas vegetais.

A abóbora, por sua vez, combina especialmente bem com sopas e cremes. Além de fornecer água, apresenta carotenoides e fibras. Pode ser assada, cozida ou batida com outros vegetais.

Couve-flor e brócolis podem entrar tanto em preparações quentes quanto em saladas. Já a cenoura pode ser consumida crua, cozida ou assada.

Para preservar o caráter saudável da refeição, vale controlar a quantidade de sal e evitar depender de caldos industrializados, que podem apresentar bastante sódio. Alho, cebola, cheiro-verde, páprica, cúrcuma, pimenta, gengibre e ervas frescas podem ajudar a construir sabor sem exigir grandes quantidades de sal.

FOLHAS E HORTALIÇAS

Mesmo no inverno, as saladas não precisam desaparecer do prato. Folhas como couve, alface, rúcula e agrião podem ser combinadas com tomate, pepino, cenoura ralada, beterraba e frutas.

A couve é especialmente versátil. Pode ser utilizada crua, finamente cortada, em saladas, refogada ou incorporada a sopas. A combinação com laranja ou tangerina cria uma salada que reúne diferentes sabores e texturas.

A beterraba pode ser cozida ou ralada e adicionada a saladas. Já a cenoura pode ser consumida crua ou cozida e combina com folhas, frutas e diferentes temperos.

Uma maneira de aumentar a variedade é montar o prato com diferentes cores. Além de deixar a refeição mais atrativa, isso facilita a inclusão de diferentes vegetais e nutrientes.

Salada de couve com laranja e cenoura

Frutas, legumes e hortaliças da estação, além de mais acessíveis, oferecem os nutrientes necessários para encarar esse período do anoFoto: Pexels

Ingredientes

  • 3 folhas de couve;
  • 1 laranja;
  • 1 cenoura pequena;
  • Suco de 1/2 limão;
  • 1 colher (sopa) de azeite;
  • Sal a gosto.

Modo de Preparo

  • Lave e corte a couve em tiras finas. 
  • Descasque a laranja e corte os gomos em pedaços. 
  • Rale a cenoura e misture todos os ingredientes. 
  • Tempere com limão, azeite e uma pequena quantidade de sal.

Sopa de chuchu, abobrinha e couve

Frutas, legumes e hortaliças da estação, além de mais acessíveis, oferecem os nutrientes necessários para encarar esse período do anoFoto: Pexels

Ingredientes

  •  1 chuchu;
  •  2 abobrinhas;
  •  2 folhas grandes de couve;
  •  1/2 cebola;
  •  2 dentes de alho;
  •  1 litro de água;
  •  1 colher (sopa) de azeite;
  •  Pimenta-do-reino a gosto;
  •  Sal a gosto.

Modo de Preparo

  • Corte o chuchu e as abobrinhas em cubos. Refogue a cebola e o alho no azeite e acrescente os legumes. Cubra com a água e cozinhe até ficarem macios. 
  • Adicione a couve picada nos minutos finais. A sopa pode ser consumida com os legumes inteiros ou parcialmente batida.
  • Para aumentar o teor de proteína da refeição, acrescente frango desfiado ou uma porção de feijão ou lentilha.
     

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Leste de MS vira novo eixo de crescimento e ganha 55 mil habitantes
Expansão Populacional

/ 1 dia

Leste de MS vira novo eixo de crescimento e ganha 55 mil habitantes

2

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2969, sexta-feira (28/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2969, sexta-feira (28/08)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3774, sexta-feira (28/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3774, sexta-feira (28/08)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7104, sexta-feira (28/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7104, sexta-feira (28/08)

5

Receita Federal fecha 28 postos em MS por suspeita de fraude
Crime organizado

/ 13 horas

Receita Federal fecha 28 postos em MS por suspeita de fraude

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
direito previdenciário

/ 1 dia

INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
direito previdenciário

/ 21/08/2026

Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?