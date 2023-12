AGENDA CULTURAL

Além da versão da Turma do Bolonhesa para o clássico de Cervantes, fim de semana tem shows de Matu Miranda, do "The Voice", Marta Cel e Karla Coronel; nos cinemas, longa nacional sobre sequestro de voo da Vasp e "Wonka" são destaques

A Turma do Bolonhesa recebe, hoje, em sua sede, o Teatro do Mundo, crianças e adultos para muitas risadas e descobertas; grátis, às 19h

Várias opções gratuitas, e bacanas, embalam o fim de semana. Hoje, às 19h, por exemplo, tem o espetáculo “Dom Quixote de la Mancha”, com a Turma do Bolonhesa, na Estação Cultural Teatro do Mundo, espaço que é a sede da companhia de clowns. Quem conta um pouco sobre a montagem é o próprio Bolonhesa, leia-se o diretor e também ator da turma Fernando Lopes.

A montagem é baseado no clássico de Miguel de Cervantes (1547-1616), que deu vida à errância do célebre cavaleiro andante e de seu fiel escudeiro, Sancho Pancho, sob inspiração dos romances de cavalaria.

Na trama original, o herói é um leitor contumaz. “Somos palhaços contadores dessa história, que é cheia de aventuras e que vem desse lugar do romance de capa e espada. Dom Quixote é um louco sonhador que, no fim da vida, resolve enfrentar algumas aventuras inspiradas nesses romances que vive lendo”, afirma.

“Mesmo com o texto muito complexo do Cervantes, o que ficou para nós foi a simplicidade desse personagem. E é o maior barato brincar disso. É emocionante, inclusive, trazer o Cervantes e o Dom Quixote para as crianças e a possibilidade de celebração do sonhador, desse que não nasceu só para cumprir função, mas, sim, para celebrar a vida”, diz Fernando.

“A turma vem, desde novembro de 2015, fazendo a alegria e emocionando famílias inteiras com adaptações de clássicos da literatura. Um espetáculo para crianças deve contemplar também os adultos, já que são os adultos que levam as crianças ao teatro. Então, a gente tem desde ‘Chapeuzinho Vermelho’ até ‘Romeu e Julieta’. Passando por Alexandre Dumas, os Irmãos Grimm e todos esses clássicos medievais [de] que a Disney se apropriou”, conta o encenador.

“A gente está na fonte da Disney também, né? ‘Pinóquio’, ‘Cinderela’, ‘Rapunzel’, e agora a gente vai fazer ‘Dom Quixote de la Mancha’ com a graça da palhaçaria, como já viemos fazendo nesses anos todos”, recapitula Fernando, que também assina a adaptação do texto original.

“Tem uma estrutura em volta, que são esses palhaços que resolvem contar qualquer história. E aí a gente divide os personagens. Quer dizer, o Bolonhesa, que é o meu palhaço, divide os personagens com os outros palhaços e a gente começa a viver essa aventura muito diante da plateia, como se fosse um ensaio, e depois vai virando um espetáculo, e depois tudo se confunde, personagens e palhaços”, explica Fernando Lopes, ou Bolonhesa.

No palco, ele estará acompanhado de Helena Soares (Pamplemousse), Raphael Lanziani (Batata), Flávia Paniago (Espaguete), Ewerton Goulart (Pão com Ovo) e Isaías Farias (Polenta).

“A graça é poder conhecer um pouco de uma obra tão marcante da literatura de forma leve e divertida. Entendendo que cada pessoa tem o seu jeito de olhar para o mundo e que, assim como Dom Quixote e como a Turma do Bolonhesa, podemos criar nossas próprias aventuras. É um momento para rir, se emocionar e lembrar que uma vida sem uma certa loucura pode ser uma vida sem cor”, arremata Flávia Paniago, ou Espaguete.

“THE VOICE”

Amanhã, às 18h30min, o cantor Matu Miranda, destaque na estreia da última temporada do “The Voice Brasil” (Globo), apresenta o show “Matutando”. No formato voz e violão, Matu mescla suas composições com releituras de obras consagradas e ainda conta com participações surpresas. No Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro.

MARTA E KARLA

As cantoras Karla Coronel e Marta Cel estão entre as atrações deste domingo da última edição da Praça Bolívia 2023. A feira cultural é realizada na praça de mesmo nome, que fica na Vila Nova Ipanema, Bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Aníbal de Mendonça e Dias Ferreira.

Lincoln Corsino (dança flashback), Zibia Barreto (dança árabe), as bandas Guigz Trio, Caminho Livre, Skuderia e TupíGuará, além do cantor Niltinho Marrom, completam o rol de atrações. O evento também se destaca pelos estandes de roupa, artesanato e gastronomia.

CINEMA

Em setembro de 1988, o tratorista maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição, demitido da construtora Mendes Júnior, embarca armado em um voo da Vasp, que iria de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Seu plano: fazer o avião colidir no Palácio do Planalto para matar o então presidente da República José Sarney, conterrâneo de Nonato.

O caso real virou filme, pelas mãos de Marcus Baldini, o mesmo diretor de “Bruna Surfistinha”. A trama de “O Sequestro do Voo 375” se desenrola pelo ponto de vista do comandante Fernando Murilo, vivido pelo ator Danilo Grangheia. As manobras que Murilo executou com a aeronave, um tonneau, um estol (queda livre) e um parafuso entre elas, mesmo depois de Nonato ter matado o copiloto, entraram para a antologia da aviação.

Outro destaque nos cinemas é “Wonka”, que revisita “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, concentrando a história no jovem Willy Wonka e no encontro do personagem com os Oompa-Loompas. Difícil vai ser Timothée Chalamet superar Johnny Depp (2005) e mais ainda Gene Wilder (1971) como o protagonista.