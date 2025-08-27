Estudantes de MS comemoram formatura na Festa do Peão em Barretos (SP)

Nada de vestido longo, terno, salto, penteado ou baile e sim bota, chapéu, xadrez e muito sertanejo.
Acadêmicos do décimo semestre, do curso de Psicologia, da Unigran-Campo Grande, decidiram comemorar sua formatura de uma maneira inusitada e bem longe da cidade em que estudam.
Em vez de optarem pela tradicional festa com colação e baile, decidiram celebrar na Festa do Peão, em Barretos (SP), maior festival de rodeios da América Latina.
De beca e canudo na mão, Fernanda Deluqui (29), Renato Corrêa (41), Roseli de Paula (47), Maicon Lisboa (38) curtiram dois dias de festa, sexta-feira (22) e sábado (23), ao som de Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme, Murilo Huff, Ana Castela e Zé Neto & Cristiano.
De acordo com a formanda Fernanda Deluqui, a ideia surgiu porque o grupo não queria uma formatura convencional, mas sim algo inusitado.
“Não conseguimos organizar desde o início para pagar a festa tradicional, então, no oitavo semestre, decidimos pensar em algo que tivesse a nossa cara. Barretos foi a escolha perfeita, porque é algo que todos nós gostamos e sempre tivemos vontade de conhecer. Além disso, Bruno & Marrone sempre tocaram nas nossas confraternizações depois da aula, então fazia muito sentido comemorar ouvindo eles ao vivo”, explicou.
“Sempre foi um sonho nosso ir para lá. A gente só acompanhava pelas edições anteriores, mas nunca tinha ido. Como era a nossa formatura, fizemos de tudo para dar certo. Foi como realizar dois sonhos de uma vez: comemorar o fim do curso e viver a experiência da Festa do Peão”, complementou.
Eles saíram de carro de Campo Grande (MS) na quinta-feira (21) e demoraram cerca de oito horas para chegarem em Barretos (SP). Permaneceram no município paulista até domingo (24) e, além de curtirem os shows, ainda aproveitaram para conhecer a cidade.
“É uma energia surreal! Chegamos cedo para acompanhar desde o rodeio, vimos nosso conterrâneo Gustavo, do Mato Grosso do Sul, vencer a montaria e foi muito emocionante. O evento é muito organizado, vibrante e inesquecível. Sem dúvida, ficará para sempre na nossa memória”, comentou o grupo.
A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos é o maior evento de rodeio da América Latina, organizado pelo Clube Os Independentes. A 70ª edição ocorre de 21 a 31 de agosto de 2025, no Parque do Peão, em Barretos, cidade localizada a 719 quilômetros de Campo Grande.