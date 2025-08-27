Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DIPLOMA NA MÃO, BOTA NO PÉ

Estudantes de MS comemoram formatura na Festa do Peão em Barretos (SP)

Grupo não queria festa de formatura convencional, mas sim algo inusitado

Naiara Camargo

Naiara Camargo

27/08/2025 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nada de vestido longo, terno, salto, penteado ou baile e sim bota, chapéu, xadrez e muito sertanejo.

Acadêmicos do décimo semestre, do curso de Psicologia, da Unigran-Campo Grande, decidiram comemorar sua formatura de uma maneira inusitada e bem longe da cidade em que estudam.

Em vez de optarem pela tradicional festa com colação e baile, decidiram celebrar na Festa do Peão, em Barretos (SP), maior festival de rodeios da América Latina.

De beca e canudo na mão, Fernanda Deluqui (29), Renato Corrêa (41), Roseli de Paula (47), Maicon Lisboa (38) curtiram dois dias de festa, sexta-feira (22) e sábado (23), ao som de Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme, Murilo Huff, Ana Castela e Zé Neto & Cristiano.

De acordo com a formanda Fernanda Deluqui, a ideia surgiu porque o grupo não queria uma formatura convencional, mas sim algo inusitado.

“Não conseguimos organizar desde o início para pagar a festa tradicional, então, no oitavo semestre, decidimos pensar em algo que tivesse a nossa cara. Barretos foi a escolha perfeita, porque é algo que todos nós gostamos e sempre tivemos vontade de conhecer. Além disso, Bruno & Marrone sempre tocaram nas nossas confraternizações depois da aula, então fazia muito sentido comemorar ouvindo eles ao vivo”, explicou.

“Sempre foi um sonho nosso ir para lá. A gente só acompanhava pelas edições anteriores, mas nunca tinha ido. Como era a nossa formatura, fizemos de tudo para dar certo. Foi como realizar dois sonhos de uma vez: comemorar o fim do curso e viver a experiência da Festa do Peão”, complementou.

Eles saíram de carro de Campo Grande (MS) na quinta-feira (21) e demoraram cerca de oito horas para chegarem em Barretos (SP). Permaneceram no município paulista até domingo (24) e, além de curtirem os shows, ainda aproveitaram para conhecer a cidade.

“É uma energia surreal! Chegamos cedo para acompanhar desde o rodeio, vimos nosso conterrâneo Gustavo, do Mato Grosso do Sul, vencer a montaria e foi muito emocionante. O evento é muito organizado, vibrante e inesquecível. Sem dúvida, ficará para sempre na nossa memória”, comentou o grupo.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos é o maior evento de rodeio da América Latina, organizado pelo Clube Os Independentes. A 70ª edição ocorre de 21 a 31 de agosto de 2025, no Parque do Peão, em Barretos, cidade localizada a 719 quilômetros de Campo Grande.

especial 126 anos

Na Capital, folia boa é pular fogueira e beber quentão

Pesquisa divulgada neste mês mostrou que o campo-grandense prefere a festa de Santo Antônio ao Carnaval

26/08/2025 16h00

Compartilhar
Em Campo Grande, maioria das festas ocorre próximo ao dia de Santo Antônio

Em Campo Grande, maioria das festas ocorre próximo ao dia de Santo Antônio Foto: Divulgação / PMCG

Continue Lendo...

Não é novidade que, em muitas capitais brasileiras, o Carnaval é considerado a maior festa popular do ano. Mas, em Campo Grande, quem reina absoluta no coração da população é a festa junina.

Em uma pesquisa recente, divulgada pela JLeiva Cultura & Esporte, sobre os hábitos culturais da população, foi identificado que as comemorações em junho e julho atraem o dobro de campo-grandenses em comparação com o Carnaval, mostrando que a tradição das bandeirinhas coloridas, quadrilhas e comidas típicas fala mais alto na identidade da cidade.

Seja nas escolas, nos bairros ou no grande Arraial de Santo Antônio, as festas juninas são parte de memórias afetivas de várias gerações e se transformam em verdadeiros encontros comunitários.

Famílias inteiras se reúnem para dançar quadrilha, comer arroz carreteiro, passar manteiga no milho cozido, disputar um conjunto de potes no bingo e até saborear o famoso sobá, que ganhou lugar nas barracas ao lado do quentão e do tereré. 

PÚBLICO FIEL

Tradicional no calendário da cidade, a 23ª edição do Arraial de Santo Antônio teve um público estimado de 40 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festança. A comemoração mostrou que, de fato, é uma das mais significativas manifestações culturais de Campo Grande.

Mais que só diversão, o arraial movimenta a economia da Capital. De acordo com a pesquisa de perfil e satisfação, elaborada pela Gerência de Desenvolvimento Turístico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), feita durante o evento, cerca de 90% dos participantes relataram ter gasto, em média, R$ 100 durante a festa, especialmente com alimentação e entretenimento. Um grupo menor indicou ter gastado até R$ 200.

Toda a renda arrecadada nas 30 barracas de comidas típicas foi destinada integralmente às entidades participantes, que utilizam os recursos em projetos e ações sociais ao longo do ano, reforçando o caráter solidário do arraial.

E não são só os campo-grandenses que são atraídos pela festa. Visitantes sul-mato-grossenses de Aquidauana, Bonito, Corumbá, Dourados, Miranda, Rochedo e Sidrolândia também passaram por aqui, bem como turistas de mais longe, vindos de Belo Horizonte (MG), Cruz Alta (RS), Manaus (AM), Nova Iguaçu (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). 

VOCÊ FOI?

Mas não foi só a prefeitura que brilhou nas comemorações juninas. A cidade foi palco de mais eventos tradicionais durante os meses de junho, julho e até agosto.

Houve arraiais no Círculo Militar, na Feira Borogodó, na Polícia Militar no Bairro Tiradentes, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus e no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, entre outros. 

É DIFERENTE

Além da dimensão econômica e do impacto positivo para a cidade, o que explica a preferência da população pela festa junina é o espírito comunitário.

Diferentemente do Carnaval, que é associado a grandes desfiles e blocos, a festa junina campo-grandense é marcada pelo ambiente familiar e acolhedor, e a cidade se enche de cores, sabores e música, resgatando tradições que unem gerações e reforçam o sentimento de pertencer a essa terra.

É isso o que pensa a pedagoga Sofia Bento, de 26 anos. “Eu prefiro bem mais uma festa junina mesmo, é um momento mais família, tem muita comida boa, com aquele gostinho de infância. Como mãe, é ótimo para levar minha filha, passear, é uma ‘baderna’ mais controlada e boa”, declarou.

Nascida em uma das capitais do Carnaval, a carioca Nicole Gonçalves, de 26 anos, conta que da folia só sente falta dos desfiles das escolas de samba, mas que prefere a festa com a cara do campo-grandense.

“Eu vim do Rio de Janeiro e meu contato com o Carnaval era bem próximo, mas, para dizer bem a verdade, eu só sinto falta dos desfiles. Com certeza, festa junina é muito superior. É o combo completo. Aqui, em Campo Grande, a experiência é incrível”, afirmou a comerciante.

EDUCAÇÃO

TV Educativa estreia o sinal 4.2 com a programação do Canal Futura em MS

Mesclando produções locais, grade amplia oferta de conteúdo educacional, cultural e de cidadania em Mato Grosso do Sul

26/08/2025 11h30

Compartilhar
Programação local do Canal Futura, com arte, cultura e educação, já está nos planos da TVE-MS

Programação local do Canal Futura, com arte, cultura e educação, já está nos planos da TVE-MS Reprodução/Divulgação

Continue Lendo...

Campo Grande e região recebem, a partir de hoje, uma novidade marcante no cenário da televisão pública. A TV Educativa de Mato Grosso do Sul (TVE-MS), gerida pela Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão (Fertel-Educativa MS), coloca no ar a programação do Canal Futura no sinal aberto 4.2, em uma parceria firmada com a Fundação Roberto Marinho.

A estreia será transmitida em Campo Grande e região pelo sinal aberto, mas também estará disponível no portal educativa.ms. 

A iniciativa abre uma nova fase na história da emissora sul-mato-grossense, que passa a oferecer ao público duas opções de conteúdo complementar na televisão aberta digital: 

- Canal 4.1 – já consolidado com a programação da TV Cultura e da TV Brasil, marcando presença com jornalismo, cultura e entretenimento para toda a família. 

- Canal 4.2 – dedicado ao Canal Futura, reconhecido nacionalmente como referência em educação, conhecimento, inovação e debates de relevância social. 

Educação à frente

Criado em 1997, o Canal Futura rapidamente se tornou um dos principais veículos de educação não formal do País, com uma grade diversificada que abrange documentários, séries, programas culturais e discussões que estimulam o pensamento crítico e o desenvolvimento social. 

Conforme explica o jornalista Carlos Filho, coordenador geral de programação da TV Educativa, os programas do Canal Futura costumam durar entre 15 e 30 minutos, o que torna os conteúdos mais dinâmicos e didáticos.

“As faixas horárias cobrem programação infantil, têm um amplo repertório cultural, conteúdos ágeis e dinâmicos e a promoção de debates em contextos educacionais”, afirma. 

Com a chegada ao sinal da Educativa MS, o 4.2 não se limitará a replicar conteúdos nacionais: também dará lugar a produções locais, desenvolvidas especialmente para valorizar a realidade sul-mato-grossense.

Arte, cultura, educação e temas da vida cotidiana da população estarão presentes, ampliando a representatividade no vídeo e fortalecendo a missão pública do canal. 

Educa+Enem

Entre os lançamentos já confirmados, está o Educa+Enem, um programa semanal pensado para auxiliar estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio.

A proposta é oferecer dicas, revisões de conteúdo, entrevistas com professores e estratégias de estudo, contribuindo de forma concreta para ampliar as oportunidades da juventude no acesso ao Ensino Superior. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262
Fatalidade

/ 23 horas

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"