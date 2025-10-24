Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Apaixonados por carros

Evento reúne quadrados da Volkswagen em Campo Grande

No 1° Sunday Car, que será realizado no dia 9 de novembro, a Confraria dos Quadrados espera reunir mais de 400 veículos

Laura Brasil

24/10/2025 - 13h00
A Confraria dos Quadrados retorna com a 1ª Sunday Car, um evento que reúne os apaixonados pelos chamados “quadrados da Volkswagen”, com exemplares atemporais, no bairro Coopharadio, em Campo Grande.

A expectativa é que 140 proprietários de veículos compareçam ao encontro, que teve outras edições anteriormente, mas que agora vem para consolidar o evento entre amigos, envolvendo a comunidade da região.

O organizador Gabriel Zamparo Dantas, de 27 anos, contou ao Correio do Estado que possui um veículo Gol CL, ano 1992, com uma história peculiar, iniciada após um acidente.

“Sempre fui apaixonado por esse carro. Pelo fato de ele ser um código dois, eu não conhecia a história do carro até bem pouco tempo atrás, mas sempre me fascinei por ele ser um CL de documento. Porém, não era básico; era um completo”, explicou Gabriel.

O carro, adquirido pela mãe, que acabou virando um verdadeiro “faz-tudo” dos negócios da família, passou pelos reparos iniciais quando a família conseguiu adquirir outro veículo.

Há três anos, Gabriel, após voltar de um evento e decidir que queria terminar de montar o carro, acabou sofrendo um acidente.

“O carro ficou muito tempo parado aqui em casa. Foi quando eu desisti de tudo, até que pensei em arrumar o carro para vender. Acabei ganhando o carro, comecei a montar, o funileiro mostrou um ótimo serviço e eu vi que tinha salvação”, contou Gabriel, que custeou o reparo.

Enquanto montava o motor, lembrou do colega de escola Fabrício, que falava muito sobre o sonho de ter um quadrado turbo e acabou realizando com a compra de um Voyage, fato que favoreceu a reaproximação da amizade.

Customização


Foram três anos investidos no projeto de customização do Gol, que segue o padrão dos modelos dos anos 1990/2000. Um trabalho minucioso, com atenção diária aos detalhes do acabamento do CL, inspirado nas versões de luxo.

  • Placa preta (com peças originais);
  • Suspensão fixa, a 11 centímetros do chão;
  • Rodas BBS aro 15, tala 8 / pneus 165/45;
  • Motor refeito do zero, com pintura do cofre, totalmente original.

Melhorias

  • Peças de alumínio polidas, que apresentam aspecto cromado;
  • Abraçadeiras cromadas, originais do carro;
  • Rádio, equalizador, alto-falantes e módulos seguem o padrão dos anos 1990/2000.

*Saiba: as rodas BBS são réplicas, porém foram fabricadas na Inglaterra. Apenas dez unidades vieram para o Brasil em 2017.

Confraria dos Quadrados / Divulgação

Carros e amigos

“Estava restaurando meu carro, então lembrei dele porque é o cara que me ensinou quase tudo que sei sobre a linha dos quadrados da Volkswagen. Entrei em contato com ele; a gente não se falava desde a época do ensino médio. Ele começou a me ajudar nos reparos do carro, e eu no dele”, contou Gabriel.

Com a paixão pelos veículos, Fabrício surgiu com a ideia de criar um grupo voltado para amantes desses modelos. Assim, no dia 1° de fevereiro de 2023, nasceu a Confraria dos Quadrados. Um amigo chamava outro, conversas de WhatsApp se transformaram em eventos, incluindo um encontro na Cidade do Natal, que foi o primeiro do grupo.

Confraria dos Quadrados / Divulgação

Evento

Após alguns anos fora da cena devido à correria, eles estão retornando com a 1ª Sunday Car, abraçada pela comunidade. O retorno será na praça do bairro Coopharadio.

Nesse evento, serão escolhidos os quatro carros destaques, com direito a troféu produzido manualmente pelos organizadores. O diferencial da premiação fica por conta dos juízes, que irão avaliar os carros; a ideia é escolher pessoas que realmente prestigiem o encontro.

Além disso, serão realizados outros sorteios e brincadeiras, mas o mais importante, segundo Gabriel, é que tanto quem possui um quadrado quanto quem deseja ter compareça para trocar ideias e fazer amigos, que podem futuramente ajudar na customização do veículo.

“Não importa se você comprou o carro agora, só colocou umas rodas ou cortou a mola. Vem, com certeza vamos te receber. A intenção é fazer crescer o evento automotivo, e que todo mundo que tenha carro, independente de qual seja, se sinta acolhido. Um exemplo que sempre dou é o cara que pensa ‘pô, acabei de comprar, nem tive tempo de lavar o carro ainda’; vem para o evento. A gente não se importa com o seu veículo, a gente se importa com as pessoas e as amizades que são criadas através dele”, explicou Gabriel.

A conveniência localizada no entorno da praça estará oferecendo suporte para o Sunday Car, com venda de bebidas, banheiros, porções, lanches, espetinhos, entre outros.

 

Serviço

  • 1ª Sunday Car - Encontro automotivo de quadrados
  • Local: Praça conhecida como área verde do Santo Eugênio 
  • Data: 09/11
  • Hora: 13h
  • Endereço: Avenida Garimpo, nº 726-794, Coopharadio

Diálogo

Até parece piada o que vem ocorrendo lá pelas bandas da Câmara Municipal... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (24)

24/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Robin Williams - ator americano

Eu pensava que a pior coisa na vida era acabar sozinho. Não é. A pior coisa na vida é acabar com as pessoas que fazem você se sentir sozinho”

Felpuda

Até parece piada o que vem ocorrendo lá pelas bandas da Câmara Municipal de Campo Grande. Uns e outros estariam, digamos, “muito sensíveis” em relação a gestos. Desta feita, uma das excelências teria ficado “chateada” porque colega andou, segundo ela, dando-lhe uma “banana”, utilizando dos braços. A continuar assim, levantar sobrancelhas, passar as mãos pelos cabelos, entrelaçar os dedos ou gesticular com as mãos serão considerados “quebra de decoro” e os casos serão encaminhados ao Conselho de Ética. Nada como viver numa cidade sem problemas.

Diálogo

Alcoolismo

Informações divulgadas pelo Senado dão conta de que o consumo abusivo de bebida alcoólica pelo público feminino triplicou em 40 anos e praticamente dobrou nas últimas duas décadas, passando de 7,8%, em 2006, para 15,2%, em 2023, com maior impacto entre mulheres jovens e as negras.

Mais

Entre os homens, o índice se manteve alto, mas com certa estabilidade, passando de 25% para 27,3%. Os dados são do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde.

DiálogoMaria Luiza Sperb (Zucca) e Cidinha Ribeiro

 

DiálogoRaquel Jones, Cassia Avila e Carla Guarita

Reação

Muitos prefeitos e alguns deputados têm dito que, se o PL fizer aliança com o PSD e der a segunda vaga do Senado para Nelson Trad Filho, o PP poderá reagir, lançar Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, priorizar sua eleição e a de Capitão Contar, que disputaria a vaga pelo Republicanos. Essa “infidelidade” poderia causar problemas na jornada confiante de Reinaldo Azambuja, que estaria à frente das articulações das alianças.

Afinados

A minirreforma administrativa promovida pelo governador Eduardo Riedel alçou ainda mais ao papel de destaque a atuação da Vice-Governadoria, que somará seu trabalho à Casa Civil, hoje sob o novo comando de Walter Carneiro Jr. Será o desenvolvimento de programas em conjunto, afinados com as determinações do governador, principalmente na interlocução com municípios, lançamento e entrega de obras e relacionamento institucional com lideranças políticas e comunitárias.

Presente

O vice-governador Barbosinha, inclusive, tem participado com o governador Riedel na definição das agendas para cumprimento em todos os setores. Além disso, desde maio deste ano, a dinâmica política ganhou mais impulso. O chefe de gabinete de Barbosinha, Dorival Betini, tem sido a peça que interliga o eixo Gabinete do Governo, Vice-Governadoria e Secretaria de Estado da Casa Civil. 

*Colaborou Tatyane Gameiro

Temporada do Terror

Cinema comemora Halloween com ingressos a R$ 13 em Campo Grande

Temporada do Terror, que inicia nesta quinta-feira (23), tem filmes clássicos do terror e alguns lançamentos; confira

23/10/2025 13h00

Compartilhar

Crédito: Freepik / Gerado por IA

Continue Lendo...

Amantes de filmes clássicos poderão curtir o Halloween em grande estilo com a “Temporada do Terror”, que irá prestigiar películas que marcaram gerações. A novidade deste ano são alguns lançamentos na grade de programação.


“Doces ou travessuras” inicia nesta sexta-feira (23) e vai até o dia 15 de novembro, com 11 filmes em cartaz e ingressos no valor promocional de R$ 13 no Cinemark, no Shopping Campo Grande.


Amantes do cinema poderão se deleitar com o clássico de Francis Ford Coppola, com a exibição de “Drácula de Bram Stoker”, o vampiro interpretado por Gary Oldman, em uma trama de sedução envolvente com Mina Harker, vivida por Winona Ryder.


Os fãs de animações poderão se encantar com “A Noiva Cadáver”, de Tim Burton, 20 anos após o lançamento. A bilheteria mundial do filme foi de aproximadamente US$ 117,3 milhões, com um orçamento estimado em US$ 40 milhões.


O Bebê de Rosemary”, baseado no livro de Ira Levin e dirigido por Roman Polanski, é considerado um dos maiores clássicos do terror psicológico pela crítica.


Confira abaixo a programação especial da Temporada do Terror 2025 na Cinemark do Shopping Campo Grande:

 

  • 23/10 (quinta-feira) – O Telefone Preto 2 (2025)
  • 24/10 (sexta-feira) – Sexta-Feira 13 (1980)
  • 25/10 (sábado) – O Bebê de Rosemary (1968); ParaNorman (2012)
  • 26/10 (domingo) – Psicose (1960); Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim (2023)
  • 27/10 (segunda-feira) – O Exorcista (1973)
  • 28/10 (terça-feira) – IT: A Coisa (2017)
  • 29/10 (quarta-feira) – Drácula de Bram Stoker (1992)
  • 30/10 (quinta-feira) a 05/11 (quarta-feira) – Tubarão (1975); A Noiva Cadáver (2005); A Própria Carne (2025)

Os demais lançamentos e a programação completa podem ser conferidos em www.cinemark.com.br.

Assine o Correio do Estado
 

