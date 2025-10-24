Evento reúne quadrados da Volkswagen em Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Confraria dos Quadrados retorna com a 1ª Sunday Car, um evento que reúne os apaixonados pelos chamados “quadrados da Volkswagen”, com exemplares atemporais, no bairro Coopharadio, em Campo Grande.

A expectativa é que 140 proprietários de veículos compareçam ao encontro, que teve outras edições anteriormente, mas que agora vem para consolidar o evento entre amigos, envolvendo a comunidade da região.

O organizador Gabriel Zamparo Dantas, de 27 anos, contou ao Correio do Estado que possui um veículo Gol CL, ano 1992, com uma história peculiar, iniciada após um acidente.

“Sempre fui apaixonado por esse carro. Pelo fato de ele ser um código dois, eu não conhecia a história do carro até bem pouco tempo atrás, mas sempre me fascinei por ele ser um CL de documento. Porém, não era básico; era um completo”, explicou Gabriel.

O carro, adquirido pela mãe, que acabou virando um verdadeiro “faz-tudo” dos negócios da família, passou pelos reparos iniciais quando a família conseguiu adquirir outro veículo.

Há três anos, Gabriel, após voltar de um evento e decidir que queria terminar de montar o carro, acabou sofrendo um acidente.

“O carro ficou muito tempo parado aqui em casa. Foi quando eu desisti de tudo, até que pensei em arrumar o carro para vender. Acabei ganhando o carro, comecei a montar, o funileiro mostrou um ótimo serviço e eu vi que tinha salvação”, contou Gabriel, que custeou o reparo.

Enquanto montava o motor, lembrou do colega de escola Fabrício, que falava muito sobre o sonho de ter um quadrado turbo e acabou realizando com a compra de um Voyage, fato que favoreceu a reaproximação da amizade.

Customização



Foram três anos investidos no projeto de customização do Gol, que segue o padrão dos modelos dos anos 1990/2000. Um trabalho minucioso, com atenção diária aos detalhes do acabamento do CL, inspirado nas versões de luxo.

Placa preta (com peças originais);

Suspensão fixa, a 11 centímetros do chão;

Rodas BBS aro 15, tala 8 / pneus 165/45;

Motor refeito do zero, com pintura do cofre, totalmente original.

Melhorias

Peças de alumínio polidas, que apresentam aspecto cromado;

Abraçadeiras cromadas, originais do carro;

Rádio, equalizador, alto-falantes e módulos seguem o padrão dos anos 1990/2000.

*Saiba: as rodas BBS são réplicas, porém foram fabricadas na Inglaterra. Apenas dez unidades vieram para o Brasil em 2017.

Confraria dos Quadrados / Divulgação

Carros e amigos

“Estava restaurando meu carro, então lembrei dele porque é o cara que me ensinou quase tudo que sei sobre a linha dos quadrados da Volkswagen. Entrei em contato com ele; a gente não se falava desde a época do ensino médio. Ele começou a me ajudar nos reparos do carro, e eu no dele”, contou Gabriel.

Com a paixão pelos veículos, Fabrício surgiu com a ideia de criar um grupo voltado para amantes desses modelos. Assim, no dia 1° de fevereiro de 2023, nasceu a Confraria dos Quadrados. Um amigo chamava outro, conversas de WhatsApp se transformaram em eventos, incluindo um encontro na Cidade do Natal, que foi o primeiro do grupo.

Confraria dos Quadrados / Divulgação

Evento

Após alguns anos fora da cena devido à correria, eles estão retornando com a 1ª Sunday Car, abraçada pela comunidade. O retorno será na praça do bairro Coopharadio.

Nesse evento, serão escolhidos os quatro carros destaques, com direito a troféu produzido manualmente pelos organizadores. O diferencial da premiação fica por conta dos juízes, que irão avaliar os carros; a ideia é escolher pessoas que realmente prestigiem o encontro.

Além disso, serão realizados outros sorteios e brincadeiras, mas o mais importante, segundo Gabriel, é que tanto quem possui um quadrado quanto quem deseja ter compareça para trocar ideias e fazer amigos, que podem futuramente ajudar na customização do veículo.

“Não importa se você comprou o carro agora, só colocou umas rodas ou cortou a mola. Vem, com certeza vamos te receber. A intenção é fazer crescer o evento automotivo, e que todo mundo que tenha carro, independente de qual seja, se sinta acolhido. Um exemplo que sempre dou é o cara que pensa ‘pô, acabei de comprar, nem tive tempo de lavar o carro ainda’; vem para o evento. A gente não se importa com o seu veículo, a gente se importa com as pessoas e as amizades que são criadas através dele”, explicou Gabriel.

A conveniência localizada no entorno da praça estará oferecendo suporte para o Sunday Car, com venda de bebidas, banheiros, porções, lanches, espetinhos, entre outros.

Serviço

1ª Sunday Car - Encontro automotivo de quadrados

Local: Praça conhecida como área verde do Santo Eugênio

Data: 09/11

09/11 Hora: 13h

13h Endereço: Avenida Garimpo, nº 726-794, Coopharadio

