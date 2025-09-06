Eventos B+: Final do Freio de Ouro acontece neste sábado na Expointer

Diálogo

Leia a coluna deste sábado e domingo (6 e 7)

Edson Alkontar - poeta de MS

O segredo da felicidade está em saber fazer das grades uma partitura e se soltar em notas de uma melodia que fale de ser livre da infeliz clausura”.

Felpuda

A Prefeitura de Campo Grande está sendo alvo de críticas por parte dos cidadãos que fizeram solicitação para troca de lâmpadas queimadas, o que tem deixado muitas ruas às escuras, e que vem aguardando há meses as devidas providências. Os queixosos afirmam que o problema é a falta de segurança e que o risco é grande, mas não recebem qualquer retorno do setor responsável. A população paga a tal Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP), portanto quando necessita da prestação do serviço não poderia estar relegada ao esquecimento. Por exemplo: um morador que fez o pedido para a troca há três meses, afirma que não consegue contato com a prefeitura pelo telefone indicado para saber se pelo menos há previsão para se fazer o serviço, pois está “ocupado”, sempre.

O estimado casal Maria Olga Mandetta e Dr. Helio Mandetta, que neste sábado comemora 70 anos de união (bodas de Vinho). Juntamente com os filhos, netos e bisnetos eles recepcionarão familiares e amigos no La Zucca.

Gerson Cullmann e Mônica Fernandes Cullmann

Daniel Nunes

Rumos

O PSD começará a definir seu destino na primeira quinzena deste mês, quando seus principais integrantes se reunirão para discutir as eleições de 2026. O partido buscará aliança com o PP, de quem está bem próximo atualmente. Nessa reunião, também deverá ser discutida a abertura de espaço para abrigar tucanos que durante as definições para a disputa não venham a ter espaço no PP ou no PL.

Livres

Comerciantes que desejarem abrir seus estabelecimentos no dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, poderão fazê-lo normalmente. A Fecomério-MS informou que a decisão está na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio. A decisão é de cada empresário e o funcionário será compensado com folga em outro dia.

Do bem

Bazar de solidariedade acontece neste sábado, no estacionamento do Tribunal de Justiça de MS, das 8h às 17h. Serão vendidas roupas doadas pela Receita Federal e a renda se destinará a quatro entidades beneficentes. O preço das peças é único, R$ 30,00.

ANIVERSARIANTES

Sábado (6)

Sinedir Arruda Amorim Kanashiro de Além

Dr. Ilibio Carlos Simioli da Paz

Reni Domingos dos Santos

Luiz Felippe Ribeiro Orro

Andréa Duarte

João Victor de Figueiredo Massud

Eduardo Nogueira Dias

Zelir Antônio Jorge

Ronaldo Gomes da Silva

Pericles do Amaral Brandão

Neltem de Souza

Nadir Viegas dos Reis

Americo Shimabukuro

Ricardo Augusto Nascimento Pegolo dos Santos

Dr. Oldemiro Hardoim Júnior

Ana Lúcia Rolim Scardini

Lorene Fernandez Dall Negro Ferrari

Rafael Ribeiro Emiliano

Genesio Pereira de Souza

Dr. Davi Calixto Pires

Rose Belon

Ezequiel Taveira dos Santos

Maria de Fátima Lima

Rosa Jane Pedrossian Cândido

Dra. Márcia Simões Corrêa Neder

Álvaro Henrique de Oliveira Rezende

Paula Corrêa Rigo Navarro

Rubens Nunes da Cunha

Flodoaldo Alves de Alencar

Cláudio Miguel Gealh

Paulo Henrique Pereira da Silva

Maria Zilda Cabalero

Cláudio Belon

Marília Bulhões Godoy

Luiza Hatsue Tegawa

Regiane dos Santos Martins

Edileuza de Andrade Lopes Dias

Berenice Mendes Penteado

Carla Cristina Nunes da Cunha

Elza Antonia Romero

Ariza Calarge

Suyanne Trindade Amado

Tatiana Assumpção Gatass

Dr. João Roberto Coelho Neto

Flávio Pacheco

Cristina Beraldo de Andrade

Márcia Aparecida Fortunato Marques

Flávio Carvalho Ramos

Dra. Regina Mara Jurgielewecz Gomes

Dr. Yuri Corrêa Luzio

Maria Jussara Parizotto

Justina Conche Farina

Lorini Lanzoni Fabro

Youssef Saliba

Cândida Martins Corrêa

Lucelena Onório Santos

Paulo Valdocir Pradella

Ana Flávia Buzaneli

Maria Terezinha Mazina Martins

Leila Aparecida Dauzacker Maciel

Adalto Veronesi

Ângelo Roberto Jabur Bimbato

Eduardo Dalpasquale

Denilson Wigger

Ademar Trelha

Danilo Garcês Bressan

Pablo Henrique Garcete Schrader

Ricardo Andreotti

Almir Dip

Cláudia Barbosa Andreatta

Fernanda Boing

Luiz Roberto Baltuilhe Monteiro

Vicente Shinzato

Domingo (7)

Tatyane Figueiredo Gameiro

Renato Pieretti Câmara

Dr. Wildes Aquino de Figueiredo

Esther Sousa de Oliveira

José Ricardo Paula Lima Nunes da Cunha

Dr. Rodolfo Rodrigues Toniasso

Aruaque Fressato Barbosa

Luiz Antonio Craveiro

Walter Wainer Ferreira Brandão

Andre Fernandes Santos

Maria Aparecida Yassumoto

João Resende

Elide Rigon

Regina Leon

Antonio Independente de Oliveira

Elzira dos Santos Nascimento

Donizete da Rocha Benites

Fabiane Luci Bisognim

Jesus Alfredo Ruiz Sulzer

Carlos Alfredo Soares da Costa

Volmir Biasibetti

Janaína Boza

Arildo Aguirre Aristimunho

Marlene Orsi

Vânia Tereza dos Santos Nascimento

Maria Cristina Curado Coppola

Marlene Tomico Tomari

Rodolfo Vaz de Carvalho

Sivaldo Arruda

Walter Antonio Romanini

Miguel Antonio Ribeiro da Cruz

Cleusa Micheloni

Paulo Henrique Moslaves Teixeira

Maria Conceição da Cruz dos Santos

Carolini Taniguchi Belliard

Thiago Vinicius Ribeiro

Maria Aparecida Fernandes Mansilha

Valmir Otílio da Silveira

Dimas Alves Pimenta

Rejane Eurides Sichinel Silva

Thalita Rios Brito

Elton da Silva Martins

Aparecido Morande

Mario Cezar Gutierrez do Amaral

Dativa Enir Saliba

Margarida Pinheiro

Heloisa Bianchi e Silva

Clodoaldo da Silva

Oscar Rocha

Dr. Ari Miotto Junior

Daniela Nussbaumer

Vinckia Messias Blondin

Anna Maria Lobo de Toledo

Milena Teodorowic Reis

Lúcia Barros Peralta

Gilson Alves dos Santos

Jorge Marques Garcia

Glória Naiade Braga

Júlia Franco da Silva

Leonir Franco Ramalho

Natividade de Sayd Palermo

Carlos Augusto Amorim

Ivaldo de Moraes Alves

Lauro Ciecelski

Mirella Giovine

Lucy Mara Machado Ferreira

Wellington Aurélio dos Anjos Baudacine

Edmundo Lopes da Silva

Dr. Atalla George Mnayarji

Sílvia Helena Menotti

Tânia Eiko Horie

Ricardo Hideaki Arakaki

Lúcia Hoffmann

Benjamim de Oliveira

*Colaborou Tatyane Gameiro