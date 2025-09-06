Eventos B+: Final do Freio de Ouro acontece neste sábado na Expointer

A grande final do Freio de Ouro será neste sábado, 06 de setembro, na Arena do Cavalo Crioulo, durante a 48ª Expointer, em Esteio (RS). O evento vai definir os oito conjuntos que se destacaram ao longo do ano entre quase mil animais inscritos nas classificatórias.
O Freio de Ouro é a competição mais importante da raça Crioula. Ela avalia os cavalos em três frentes: resistência, habilidade e conformação. As provas incluem exercícios de adestramento e desafios de campo que simulam situações do trabalho rural. A disputa é um marco da tradição gaúcha e serve para eleger os animais mais completos e preparados da temporada.
Segundo André Luiz Narciso Rosa, vice-presidente de Modalidades Seletivas e Exposições Morfológicas, a edição de 2025 será histórica. Ele explica que quase mil animais correram nas classificatórias, e por isso não há favoritos. “Todos chegam com altas médias: tivemos grandes animais na Norte, bons animais na Sul e uma Classificatória Aberta com as maiores médias do circuito”, diz Rosa, que exaltou a qualidade da competição.
A final também desperta interesse do público em geral e de importantes personalidades. O diretor Jayme Monjardim, por exemplo, se apaixonou pelos Cavalos Crioulos durante a minissérie “A Casa das Sete Mulheres”, quando mais de 2 mil equinos foram usados nas cenas, e a partir daí passou a criá-los. Ana Maria Braga, Murilo Rosa e Thiago Lacerda também se dedicaram à criação, ajudando a levar a raça para além do universo rural.
Além dos finalistas brasileiros, 15 conjuntos internacionais — oito da Argentina e sete do Uruguai — competem na decisão, reforçando o caráter internacional da disputa e a importância da raça Crioula no Mercosul.
O Cavalo Crioulo é conhecido por resistência, inteligência e agilidade. Originário das regiões de campo aberto do Brasil, Argentina e Uruguai, o Crioulo foi essencial para o trabalho no campo e se tornou um símbolo cultural do sul da América do Sul.