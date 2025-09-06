Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Eventos B+: Final do Freio de Ouro acontece neste sábado na Expointer

O principal campeonato da raça Crioula reúne os melhores cavalos do Brasil e do Mercosul em Esteio (RS)

Flavia Viana

06/09/2025 - 12h50
A grande final do Freio de Ouro será neste sábado, 06 de setembro, na Arena do Cavalo Crioulo, durante a 48ª Expointer, em Esteio (RS). O evento vai definir os oito conjuntos que se destacaram ao longo do ano entre quase mil animais inscritos nas classificatórias.

O Freio de Ouro é a competição mais importante da raça Crioula. Ela avalia os cavalos em três frentes: resistência, habilidade e conformação. As provas incluem exercícios de adestramento e desafios de campo que simulam situações do trabalho rural. A disputa é um marco da tradição gaúcha e serve para eleger os animais mais completos e preparados da temporada.

Segundo André Luiz Narciso Rosa, vice-presidente de Modalidades Seletivas e Exposições Morfológicas, a edição de 2025 será histórica. Ele explica que quase mil animais correram nas classificatórias, e por isso não há favoritos. “Todos chegam com altas médias: tivemos grandes animais na Norte, bons animais na Sul e uma Classificatória Aberta com as maiores médias do circuito”, diz Rosa, que exaltou a qualidade da competição.

A final também desperta interesse do público em geral e de importantes personalidades. O diretor Jayme Monjardim, por exemplo, se apaixonou pelos Cavalos Crioulos durante a minissérie “A Casa das Sete Mulheres”, quando mais de 2 mil equinos foram usados nas cenas, e a partir daí passou a criá-los. Ana Maria Braga, Murilo Rosa e Thiago Lacerda também se dedicaram à criação, ajudando a levar a raça para além do universo rural.

Além dos finalistas brasileiros, 15 conjuntos internacionais — oito da Argentina e sete do Uruguai — competem na decisão, reforçando o caráter internacional da disputa e a importância da raça Crioula no Mercosul.

O Cavalo Crioulo é conhecido por resistência, inteligência e agilidade. Originário das regiões de campo aberto do Brasil, Argentina e Uruguai, o Crioulo foi essencial para o trabalho no campo e se tornou um símbolo cultural do sul da América do Sul.

Diálogo

A Prefeitura de Campo Grande está sendo alvo de críticas por parte dos cid... leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado e domingo (6 e 7)

06/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Edson Alkontar - poeta de MS

O segredo da felicidade está em saber fazer das grades uma partitura e se soltar em notas de uma melodia que fale de ser livre da infeliz clausura”.

Felpuda

A Prefeitura de Campo Grande está sendo alvo de críticas por parte dos cidadãos que fizeram solicitação para troca de lâmpadas queimadas, o que tem deixado muitas ruas às escuras, e que vem aguardando há meses as devidas providências. Os queixosos afirmam que o problema é a falta de segurança e que o risco é grande, mas não recebem qualquer retorno do setor responsável. A população paga a tal Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP), portanto quando necessita da prestação do serviço não poderia estar relegada ao esquecimento. Por exemplo: um morador que fez o pedido para a troca há três meses, afirma que não consegue contato com a prefeitura pelo telefone indicado para saber se pelo menos há previsão para se fazer o serviço, pois está “ocupado”, sempre.

Diálogo

O estimado casal Maria Olga Mandetta e Dr. Helio Mandetta, que neste sábado comemora 70 anos de união (bodas de Vinho). Juntamente com os filhos, netos e bisnetos eles recepcionarão familiares e amigos no La Zucca.

DiálogoGerson Cullmann e Mônica Fernandes Cullmann

 

DiálogoDaniel Nunes

Rumos

O PSD começará a definir seu destino na primeira quinzena deste mês, quando seus principais integrantes se reunirão para discutir as eleições de 2026. O partido buscará aliança com o PP, de quem está bem próximo atualmente. Nessa reunião, também deverá ser discutida a abertura de espaço para abrigar tucanos que durante as definições para a disputa não venham a ter espaço no PP ou no PL. 

Livres

Comerciantes que desejarem abrir seus estabelecimentos no dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, poderão fazê-lo normalmente. A Fecomério-MS informou que a decisão está na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio. A decisão é de cada empresário e o funcionário será compensado com folga em outro dia.

Do bem

Bazar de solidariedade acontece neste sábado, no estacionamento do Tribunal de Justiça de MS, das 8h às 17h. Serão vendidas roupas doadas pela Receita Federal e a renda se destinará a quatro entidades beneficentes. O preço das peças é único, R$ 30,00.

ANIVERSARIANTES

Domingo (7)

Economia criativa

Feira Ziriguidum completa dois anos e comemora com atrações internacionais

Com músicos da Bolívia e do Paraguai, a comemoração será neste sábado (6), na Praça do Preto Velho

05/09/2025 17h33

Imagem Divulgação

A Feira Ziriguidum, que ocorre todo 1° sábado do mês na Praça do Preto Velho, consolidou-se como um espaço que tem atraído a população pela diversidade de produtos e manifestações culturais.

Neste sábado (6), a feira comemora o aniversário de dois anos do espaço de economia criativa que caiu no gosto do público. A diversão será garantida com a celebração especial: "Cultura que Atravessa Fronteiras".

"Escolhemos um tema que homenageia a riqueza cultural da tríplice fronteira entre Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai. O evento trará uma programação pensada para destacar a cultura fronteiriça por meio da identidade visual, apresentações musicais, intervenções poéticas e experiências sensoriais", destacou Luanna Peralta.

Além de proporcionar um espaço para que os expositores realizem suas vendas, a Ziriguidum tem se destacado desde o início por nunca deixar de abraçar eventos culturais, seja com artistas locais ou de fora.

Ao todo, são 180 expositores de moda autoral, artesanato, botânica, doces e mais de 20 brechós para quem deseja renovar o guarda-roupa. Além disso, a área gastronômica é diversificada, com mais de 50 tipos de pratos para agradar a todos os gostos.

Os amantes de fotografia vão apreciar uma cabine fotográfica, montada especialmente para registrar a presença na festa.

Imagem Divulgação 

Atrações

A programação contará com a cantora indígena terena, Regiane Martins, natural de Miranda, de 23 anos. O trabalho dela é reconhecido por celebrar a cultura e tradições do povo Terena. Além de cantora, ela é compositora, violonista e violeira.

Celebrando a musicalidade, Ossuna, artista natural de Jardim, promete encantar tocando harpa. Ele também é compositor, professor de arte e compartilha seu trabalho por meio das redes sociais.

 

 

Diretamente de Ciudad del Este, Las hijas del Alquimia, duo formado por Stefanía Ramos, argentina, e Ingrid Fernández, paraguaia.

Celebrando a riqueza fronteiriça, direto de La Paz, na Bolívia, se apresenta o DJ Rossin. A comemoração ainda conta com Jerry Espíndola, Projeto Kzulo e intervenção com Berbela Mortis. "Essa galera vai deixar essa festa linda e completa", afirmaram os organizadores.

Adote um Pet

Para quem está procurando um pet, a feira terá um espaço de adoção responsável, com animais da ONG Anjos da Dani.

"A feira vem crescendo a cada edição e estamos com um setor novo. Convidamos todos a conhecer", concluiu a organização.

Serviço

  • Aniversário de 2 anos da Ziriguidum
  • Local: Praça do Preto Velho
  • Endereço: Avenida Fábio Zahran - Jardim Paulista
  • Horário: 16h às 23h
  • Instagram: @feiraziriguidum

