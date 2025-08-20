Ex-deputado de MS, Sergio Cruz lança seu 10º livro no Festival de Inverno de Bonito

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Acontece amanhã (21) o lançamento do livro-reportagem histórico "As duas guerras de Bento Xavier, o Maragato", do escritor, jornalista, radialista, pesquisador e ex-deputado Sergio Cruz.

Publicada no ano passado e já disponível em lojas virtuais como a Amazon, a 10ª obra de Sergio terá seu lançamento oficial durante o Festival de Inverno de Bonito, na Praça da Liberdade, a partir das 10h desta quinta-feira.

A obra conta a história da divisão de Mato Grosso, sob outra perspectiva. O livro aborda a participação de Bento Xavier, coronel participante da Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, que, ao migrar para Mato Grosso, 'plantou a sementinha' dos ideais separatistas no Estado.

PREFÁCIO

O coronel Bento Xavier da Silva é um desses personagens que teve sua trajetória maculada pelos historiadores oficiais, com os quais eu, como humilde estudioso e amador da história do sul do Mato Grosso, nunca concordei.

Egresso da revolução federalista de 1893, no Rio Grande do Sul, onde lutou contra o despotismo e desmandos de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, Bento chega ao sul do Mato Grosso no auge da migração de milhares de famílias gaúchas para a exploração de erva mate, na esteira da Companhia Matte Larangeira. Trabalhador, prospera independente da erva mate, mas se envolve no drama das famílias gaúchas, na luta pela posse definitiva das áreas exploradas por elas, e se revolta com a postura do governo do Estado, atrelado aos interesses da Companhia e dos irmãos Murtinhos, sócios da Matte Larangeira. Ainda, por trazer consigo os ideais de liberdade e justiça de suas lutas na revolução federalista, onde teve papel destacado, Bento Xavier se vê em constante conflito com os coronéis de Mato Grosso, qualquer que seja a época ou o mandatário de plantão, sempre em defesa das famílias assentadas na área de Matte Larangeira e dos interesses do sul de Mato Grosso. Em 'O Maragato', o jornalista Sérgio Cruz resgata a imagem e a importância de Bento Xavier para a história do Mato Grosso do Sul através de uma criteriosa pesquisa de sua trajetória, desde sua participação na revolução federalista no Rio Grande do Sul até o desfecho inglório da Revolução da Paz, no início do século XX. Sergio Cruz se dedica a pesquisar e divulgar a história de Mato Grosso do Sul há mais de 30 anos, tendo lançado vários livros sobre o tema. Em 'O Maragato', além da profunda e assertiva pesquisa histórica, o jornalista acrescenta um estilo literário que se assemelha ao dos grandes biógrafos brasileiros, prendendo o leitor durante toda a leitura do livro. Outro mérito de 'O Maragato' é traçar um perfil político dos turbulentos primeiros anos do período republicano, relatando com muita clareza as lutas pelo poder nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e o surgimento dos primeiros coronéis da República, como aconteceu, aliás, em todos os Estados brasileiros.

'O Maragato' é um livro que deve ser lido por todos que queiram entender os antecedentes do surgimento do Estado de Mato Grosso do Sul, pois aluta de Bento Xavier e seus companheiros, que teve o clímax na Revolução da Paz, serviu de semente para o movimento divisionista que se acentuaria nos anos posteriores.

Por tudo isso, 'O Maragato' é leitura obrigatória para aficcionados por História, professores, alunos de escolas públicas e privadas e amantes da boa literatura.

O AUTOR

Sergio Manoel da Cruz é escritor, comunicador social, pesquisador, historiador e analista político. Bacharel em Ciências Econômicas e em Ciências Políticas, graduou-se pelas Universidades de Marília (SP) e Uninter (PR). Também é associado do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul – IHGMS, filiado à ANPUH, Associação Nacional de História e à ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política.

Natural de Salgueiro-PE, reside em Campo Grande desde 1963.

Filho de um índio e uma negra, que se conheceram por morarem em uma aldeia e um quilombo vizinhos, Sérgio Cruz foi deputado federal por Mato Grosso durante uma legislatura e ainda deputado estadual (uma legislatura) e deputado federal (uma legislatura) por Mato Grosso do Sul.

Durante esses sessenta anos na região, por seus trabalhos recebeu os títulos de cidadão sul-mato-grossense, cidadão campo-grandense, além de cidadão douradense pela sua atuação político-educativa apresentando o primeiro projeto para a criação da Universidade Federal da Grande Dourados, na Câmara dos Deputados e cidadão Novo Horizontino do Sul pela sua luta em defesa dos brasiguaios.

LIVROS

“Guerra ao Contrabando – depoimento de um sobrevivente”, Editora Thesaurus, 1983 “Pantanal – Estado das Águas”, Editora Primeira Hora, 1999 “Por que mataram o doutor Ari?”, Funcesp, 2001 “Sangue de Herói – Vida agitada e morte trágica de Amando de Oliveira”, Funcesp, 2002 “Datas e fatos históricos do Sul de Mato Grosso ao Estado do Pantanal”, Editora Pantaneira, 2004 “Sangue no Oeste – Mortes e crimes violentos na história de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”, Editora Uiclap, 2022 “Campo Grande, 150 anos de história”, Via Morena, 2022 “História da Fundação de Mato Grosso do Sul”, Via Morena, 2023 “Campo Grande, força e luz”, Via Morena, 2023 “As duas guerras de Bento Xavier, o Maragato”, Via Morena, 2024

Pesquisador da história do Oeste Brasileiro (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Sergio também é autor do Calendário Histórico (12 e-books com efemérides da história regional) publicados digitalmente.

