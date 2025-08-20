Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ex-deputado de MS, Sergio Cruz lança seu 10º livro no Festival de Inverno de Bonito

Obra aborda a participação de Bento Xavier, coronel participante da Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, que, ao migrar para Mato Grosso, 'plantou a sementinha' dos ideais separatistas no Estado

Mariana Piell

Mariana Piell

20/08/2025 - 14h00
Acontece amanhã (21) o lançamento do livro-reportagem histórico "As duas guerras de Bento Xavier, o Maragato", do escritor, jornalista, radialista, pesquisador e ex-deputado Sergio Cruz.

Publicada no ano passado e já disponível em lojas virtuais como a Amazon, a 10ª obra de Sergio terá seu lançamento oficial durante o Festival de Inverno de Bonito, na Praça da Liberdade, a partir das 10h desta quinta-feira.

A obra conta a história da divisão de Mato Grosso, sob outra perspectiva. O livro aborda a participação de Bento Xavier, coronel participante da Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, que, ao migrar para Mato Grosso, 'plantou a sementinha' dos ideais separatistas no Estado.

PREFÁCIO

O coronel Bento Xavier da Silva é um desses personagens que teve sua trajetória maculada pelos historiadores oficiais, com os quais eu, como humilde estudioso e amador da história do sul do Mato Grosso, nunca concordei.

Egresso da revolução federalista de 1893, no Rio Grande do Sul, onde lutou contra o despotismo e desmandos de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, Bento chega ao sul do Mato Grosso no auge da migração de milhares de famílias gaúchas para a exploração de erva mate, na esteira da Companhia Matte Larangeira. Trabalhador, prospera independente da erva mate, mas se envolve no drama das famílias gaúchas, na luta pela posse definitiva das áreas exploradas por elas, e se revolta com a postura do governo do Estado, atrelado aos interesses da Companhia e dos irmãos Murtinhos, sócios da Matte Larangeira. Ainda, por trazer consigo os ideais de liberdade e justiça de suas lutas na revolução federalista, onde teve papel destacado, Bento Xavier se vê em constante conflito com os coronéis de Mato Grosso, qualquer que seja a época ou o mandatário de plantão, sempre em defesa das famílias assentadas na área de Matte Larangeira e dos interesses do sul de Mato Grosso. Em  'O Maragato', o jornalista Sérgio Cruz resgata a imagem e a importância de Bento Xavier para a história do Mato Grosso do Sul através de uma criteriosa pesquisa de sua trajetória, desde sua participação na revolução federalista no Rio Grande do Sul até o desfecho inglório da Revolução da Paz, no início do século XX. Sergio Cruz se dedica a pesquisar e divulgar a história de Mato Grosso do Sul há mais de 30 anos, tendo lançado vários livros sobre o tema. Em 'O Maragato', além da profunda e assertiva pesquisa histórica, o jornalista acrescenta um estilo literário que se assemelha ao dos grandes biógrafos brasileiros, prendendo o leitor durante toda a leitura do livro. Outro mérito de 'O Maragato' é traçar um perfil político dos turbulentos primeiros anos do período republicano, relatando com muita clareza as lutas pelo poder nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e o surgimento dos primeiros coronéis da República, como aconteceu, aliás, em todos os Estados brasileiros.

'O Maragato' é um livro que deve ser lido por todos que queiram entender os antecedentes do surgimento do Estado de Mato Grosso do Sul, pois aluta de Bento Xavier e seus companheiros, que teve o clímax na Revolução da Paz, serviu de semente para o movimento divisionista que se acentuaria nos anos posteriores.

Por tudo isso, 'O Maragato' é leitura obrigatória para aficcionados por História, professores, alunos de escolas públicas e privadas e amantes da boa literatura.

O AUTOR

Sergio Manoel da Cruz é escritor, comunicador social, pesquisador, historiador e analista político. Bacharel em Ciências Econômicas e em Ciências Políticas, graduou-se pelas Universidades de Marília (SP) e Uninter (PR). Também é associado do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul – IHGMS, filiado à ANPUH, Associação Nacional de História e à ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política.

Natural de Salgueiro-PE, reside em Campo Grande desde 1963.

Filho de um índio e uma negra, que se conheceram por morarem em uma aldeia e um quilombo vizinhos, Sérgio Cruz foi deputado federal por Mato Grosso durante uma legislatura e ainda deputado estadual (uma legislatura) e deputado federal (uma legislatura) por Mato Grosso do Sul.

Durante esses sessenta anos na região, por seus trabalhos recebeu os títulos de cidadão sul-mato-grossense, cidadão campo-grandense, além de cidadão douradense pela sua atuação político-educativa apresentando o primeiro projeto para a criação da Universidade Federal da Grande Dourados, na Câmara dos Deputados e cidadão Novo Horizontino do Sul pela sua luta em defesa dos brasiguaios.

LIVROS

  1. “Guerra ao Contrabando – depoimento de um sobrevivente”, Editora Thesaurus, 1983
  2. “Pantanal – Estado das Águas”, Editora Primeira Hora, 1999
  3. “Por que mataram o doutor Ari?”, Funcesp, 2001
  4. “Sangue de Herói – Vida agitada e morte trágica de Amando de Oliveira”, Funcesp, 2002
  5. “Datas e fatos históricos do Sul de Mato Grosso ao Estado do Pantanal”, Editora Pantaneira, 2004
  6. “Sangue no Oeste – Mortes e crimes violentos na história de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”, Editora Uiclap, 2022
  7. “Campo Grande, 150 anos de história”, Via Morena, 2022
  8. “História da Fundação de Mato Grosso do Sul”, Via Morena, 2023
  9. “Campo Grande, força e luz”, Via Morena, 2023
  10. “As duas guerras de Bento Xavier, o Maragato”, Via Morena, 2024

Pesquisador da história do Oeste Brasileiro (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul),  Sergio também é autor do Calendário Histórico (12 e-books com efemérides da história regional) publicados digitalmente.

Solidariedade

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

A 1ª edição do Bazar Legal terá aproximadamente 30 mil peças de vestuário e será realizada no dia 6 de setembro, no TJMS

19/08/2025 17h33

Crédito: Freepik / Imagem Ilustrativa

Continue Lendo...

Com roupas de alto padrão no valor de R$ 30, a Receita Federal promove, no próximo dia 6 de setembro, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a primeira edição do Bazar Legal, que será realizado no estacionamento do TJMS, em Campo Grande.

Os produtos foram doados pela Receita Federal de Corumbá. Com valor fixo de R$ 30, estarão disponíveis aproximadamente 30 mil peças de alto padrão, entre roupas femininas e masculinas, sociais e esportivas.

O evento solidário tem como objetivo apoiar entidades filantrópicas por meio da venda de produtos a preços acessíveis.

Toda a renda arrecadada será dividida igualmente entre quatro instituições sociais:

  • Associação Pestalozzi;
  • Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (Abrec-MS);
  • Conselho da Comunidade;
  • Espaço de Convivência Esperança.

Durante o evento solidário, os voluntários das instituições vão contar ao público um pouco sobre o trabalho desenvolvido por cada uma delas.

“A proposta da ação vai além da arrecadação financeira, buscando também sensibilizar e envolver a comunidade na causa social. A expectativa é que o público participe ativamente do evento, contribuindo para a valorização e fortalecimento das instituições beneficiadas”, informou a organização.

Condições de pagamento

Serão aceitos pagamentos via Pix, dinheiro e cartão de débito. Atenção: não será aceito o uso de cartão de crédito.

Cada comprador poderá adquirir até cinco peças por tipo de produto, sendo obrigatória a apresentação do CPF no momento da compra.

Saiba mais sobre as entidades beneficiadas

  • Associação Pestalozzi: atua na promoção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e transtornos neuromotores, trabalhando na defesa de seus direitos e oferecendo apoio às famílias.
  • Conselho da Comunidade: órgão que acompanha os estabelecimentos prisionais e desenvolve ações voltadas à ressocialização de presos. É formado por membros da sociedade civil e atua de forma voluntária, com apoio de instituições públicas.
  • Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (ABREC-MS): entidade filantrópica que atua na prevenção e no tratamento da Doença Renal Crônica (DRC), oferecendo suporte a pacientes em diálise por meio de assistência social, segurança alimentar, medicamentos e atendimentos multiprofissionais.
  • Espaço de Convivência Esperança: instituição sem fins lucrativos que oferece um Programa de Saúde Integral para a comunidade dos bairros Parque do Sol, Dom Antônio Barbosa e José Teruel Filho, com total gratuidade nos atendimentos e 100% dos profissionais voluntários.

 

Serviço

  • 1ª edição do Bazar Legal
  • Data: 6 de setembro
  • Horário: das 8h às 17h
  • Local: Estacionamento principal do TJMS
Divulgação TJMS

Literatura

Praça Ary Coelho terá mais de 2 mil livros sendo distribuídos gratuitamente

Evento busca popularizar a literatura sul-mato-grossense

19/08/2025 15h30

Evento acontece na Praça Ary Coelho, na sexta feira, das 9h às 17h

Evento acontece na Praça Ary Coelho, na sexta feira, das 9h às 17h Arquivo

Continue Lendo...

Nesta sexta-feira (22), o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS) vai realizar a distribuição de 2 mil livros, dos mais diversos gêneros e temas na Praça Ary Coelho. O evento acontece a partir das 9h, em comemoração póstuma ao Dia Nacional do Escritor, que foi celebrado em 25 de julho.

O objetivo da distribuição é incentivar o contato com obras de autores regionais e aproximar a população da literatura, eliminando barreiras que ainda mantêm mais da metade dos brasileiros longe dos livros, segundo dados da Pesquisa Retratos da Leitura.

“Levando os livros para a Praça Ary Coelho, na região central da cidade, qualquer pessoa pode pegar um exemplar, independentemente de classe social, idade ou gênero. E o projeto é um sucesso, todo ano recebemos questionamentos se vai ter novamente. No primeiro ano, em 2018, distribuímos apenas 600 livros, nesse ano já serão mais de 2 mil obras”, conta Iolete Moreira, idealizadora do projeto.

Além da distribuição gratuita de livros, haverá apresentação do Coral Fronteiras Abertas, às 9h, com regência do maestro Orion Cruz, música com Ângela Sorriso, performances poéticas com Ruberval Cunha, exposição de obras dos artistas plásticos Tom Barbosa e Guto Naveira e declamações poéticas com os autores Carmen Lúcia, Ileides Muller, Elizabeth Fonseca, Dolores Guimarães, Sagramor Farias e Gorete de Moura.

“O objetivo realmente é difundir a produção literária de Mato Grosso do Sul, os nossos poetas, escritores, pensadores, e, com isso, estimular a leitura, pois tem se percebido que muita gente está se distanciando dela, com o incremento das mídias sociais, das novas tecnologias, então essa iniciativa é muito providencial”, explica Valter Cortez, presidente do IHGMS. “Iniciativas como essa também democratizam o acesso aos livros, pois muitas pessoas não têm condições de adquirir exemplares”, completa.

O projeto “O IHGMS vai aonde o povo está” já distribuiu, desde 2018, cerca de 10 mil livros gratuitos à população de Campo Grande. Durante a pandemia, os livros foram doados para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Segundo Iolete Moreira, a intenção é, além de levar o trabalho do IHGMS até as pessoas, homenagear os autores, escritores e poetas de MS, pois “livros e leituras salvam vidas e almas”.

“Nós chegamos na praça às 5h da manhã, para começar a montagem, e vamos até as 5h da tarde. Desde que começamos já notamos olhares curiosos, alguns sentam e folheiam os livros, outros se aproximam aos poucos e até se espantam quando falamos que podem levar os livros, é uma coisa incrível. Tem gente que leva livros para os filhos, netos, familiares, e tem livros de todos os jeitos e para todas as idades”, relata a escritora Carmem de Andrade.

