Confira 10 pontos importantes para iniciar atividades físicas

A musa fitness entrará com sua irmã Giovanna Jacobina; atores também foram confirmados para participar dessa edição

BBB25: campo-grandense Gracyanne Barbosa é confirmada no camarote do reality

Veio aí! Depois de ser anunciada como uma das possíveis duplas a fazer parte do maior reality show do Brasil, Gracyanne Barbosa está oficialmente confirmada no Big Brother Brasil 2025. A musa fitness e sua irmã Giovanna Jacobina irão representar a essência campo-grandense em rede nacional.

Gracyanne Barbosa atualmente é modelo fisiculturista mas é conhecida desde os seus 16 anos, quando estreou como dançarina no grupo Tchakabum, onde permaneceu de 2000 a 2008. Em 2007, estreou no carnaval carioca e já acumula em seu histórico como rainha de bateria, passagens pelas escolas de samba Salgueiro, Mangueira Vila Isabel, e outras.

Vale lembrar que ela também é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), porém nunca exerceu a profissão. Assim que deixou a dança, dedicou-se 100% ao fisiculturismo, sua rotina pode ser acompanhada nas redes sociais, onde Gracyanne mostra sua dieta e seus treinos.

No início de 2024 separou do cantor Belo, com quem manteve um relacionamento por 16 anos. Durante a participação de Belo no programa Domingão com Huck, o cantor mencionou que o processo de divórcio teve início no final de 2023, à época, uma possibilidade de reconciliação entre o casal não havia sido descartada.

Um tempo depois após o anúncio da separação, surgiram especulações de que a musa fitness teria traído o cantor com personal trainer Gilson de Oliveira. No entanto, o boato foi desmentido pelo próprio Belo, que garantiu que o affair entre Gracyanne e o personal, surgiu durante uma crise conjugal.

BBB25

Outros nomes famosos estão sendo anunciados desde a tarde desta quinta-feira (08). São eles:

Vitória Strada e Mateus

Nascida em Porto Alegre, foi o primeiro rosto conhecido anunciada no time Camarote. Em 2014 Vitória foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. Já no ano seguinte, foi aprovada para Artes Cênicas na Universidade Federal de seu estado e participou de seu primeiro filme, “Real Beleza”. Foi nos bastidores das filmagens que teve certeza que queria ser atriz.

Em sua carreira, protagonizou novelas como “Tempo de Amar”, de 2017, “Espelho da Vida” (2018) e “Salve-se Quem Puder”, em 2020. Sua mais recente participação na dramaturgia foi na reta final de “Fuzuê”, no ano passado.

Venceu também a edição de 2022 do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

Sua dupla Mateus é arquiteto e mora no Rio de Janeiro. Seu pai é militar da aeronáutica e contou ao Gshow que topou o desafio pensando na visibilidade para seu escritório de arquitetura, mas cita ainda o prêmio e a oportunidade de mostrar sua personalidade ao Brasil como motivações para ter aceito o desafio ao lado de Vitória Strada.