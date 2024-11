Expogenética: "Curral 67" chega a Campo Grande com shows e gastronomia típica

Agenda

Expogenética MS tem etapa do campeonato mundial de rodeio e o primeiro leilão brasileiro de touros da modalidade; também em destaque, Som da Concha e tributo a Alzira E

A Expogenética MS, realizada pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), que começou na quarta-feira e segue até o dia 10, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, apresenta neste fim de semana shows do DJ Jiraya Uai e da dupla Felipe & Rodrigo, uma série de leilões e rodeios – inclusive a volta de Campo Grande ao campeonato mundial da modalidade – e uma grande novidade: o primeiro leilão de touros de rodeio a ser realizado no País, neste domingo. Os organizadores anunciam atrações para toda a família.

A Campo Grande Rodeo Music, etapa master da Professional Bull Riders (PBR), competição mundial de rodeios, começou ontem e vai até amanhã, garantindo ao vencedor uma vaga para a grande final,

em Las Vegas, nos EUA.

A competição na Capital será a oitava etapa da nova temporada do Campeonato Brasileiro da PBR, que teve início em agosto e já conta pontos para o ranking de 2025, e terá uma premiação total de R$ 80 mil. No leilão Estrela da PBR, neste domingo, dois touros campeões mundiais serão comercializados.

A PBR é a maior organização mundial de montaria em touros, presente em vários países, incluindo Brasil, EUA, Canadá, México e Austrália. Serão realizados um total de 10 leilões ao longo do evento, além de uma vasta programação com palestras técnicas, de melhoramento e evoluções na reprodução e em conceitos de nutrição, provas equestres, shopping de animais ao vivo, parque de diversões, área comercial, estandes, praça de alimentação e shows do modão.

O acesso às apresentações musicais e aos rodeios (arquibancada) é gratuito. Quem se apresenta hoje – com a sua mistura de eletrofunk e agromusic, figurinos exuberantes e muitos personagens mascarados no palco – é o DJ goiano Jiraya Uai. Amanhã será a vez da dupla Felipe & Rodrigo. O show com Bruno & Marrone e Leonardo (ingresso pago) será no dia 8.

“Estamos felizes e honrados em retornar a Campo Grande, cidade que, além de fazer parte da história da PBR, é uma das mais importantes da agropecuária brasileira. Temos a certeza de que o Campo Grande Rodeo Music vai ser sucesso total e estamos empenhados para realizar uma competição no mais alto nível, como os sul-mato-grossenses merecem,” declarou o diretor de eventos da PBR no Brasil, Jeremias Moraes.

Entre os principais destaques está o sul-mato-grossense Leonardo de Castro, representante da cidade de Cassilândia que compete nos EUA, onde é uma das estrelas do time New York Mavericks, da PBR Team Series. No início desta temporada, o atleta de 20 anos foi campeão da etapa de Sacramento, na Califórnia, que faz parte do calendário do Campeonato Mundial da PBR, e faturou um prêmio de US$ 100 mil pela vitória.

BLOCO DO REGGAE

Para celebrar seus 13 anos e os 16 anos do Rockers Sound System, o Bloco do Reggae realiza um evento gratuito neste domingo, na Plataforma Cultural, das 14h às 23h, com shows de artistas estaduais, nacionais, oficinas de música, dança, exposições artísticas e outras atividades. A iniciativa é fruto de um projeto aprovado em edital da Lei Paulo Gustavo, via Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

“Esse momento é muito especial para nós que fazemos parte da cultura reggae de Mato Grosso do Sul. Esse momento é uma forma de reconhecer a caminhada que tivemos em Campo Grande, fortalecendo

a cultura de rua, de união e resistência”, afirma o produtor cultural Diego Manciba.

“Reggae é muito mais que uma música, é um estilo de vida, é um movimento que promove a paz, a solidariedade,

é um jeito de vestir, de falar, enfim, a gente quer mostrar tudo isso com esse projeto”, adiciona.

Tico Dubem (Corumbá), Gustavo Dread e o Rockers Sound System são as atrações musicais. A oficina de sound system será às 14h e a de dancehall, durante os shows, a partir das 15h.

Gustavo Dread é uma das atrações musicais do evento que celebra os 13 anos do Bloco do Reggae neste domingo - Foto: Divulgação

SOM DA CONCHA

No Som da Concha 2024 deste domingo, a partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, localizada dentro do Parque das Nações Indígenas, com entrada franca, apresentam-se a cantora Jacqueline Costa e o Coletivo 8, um grupo formado por mulheres musicistas e compositoras.

Com o show “Desenho em Aquarela”, Jacqueline Costa vai mostrar o seu trabalho autoral com forte influência da MPB, do pop e do R&B.

Natural de Corumbá e criada em Campo Grande, Jacqueline iniciou sua carreira em bares e eventos locais. Suas composições refletem sentimentos humanos e as conexões pessoais, traçando um caminho musical que busca tocar o público com temas cotidianos e emocionais.

Seu primeiro álbum foi lançando em 2014 e inclui as canções “Esperando em MS”, “Chuva de Amor” e “Fiz Uma Lista”. No mesmo ano, ela venceu o 22º Festival Universitário da Canção (FUC). Em 2023, Jacqueline participou da segunda edição do projeto “O Canto Delas”.

Já o show “A Mulher que Comeu a Maçã” é definido pelo grupo como “a essência” do Coletivo 8. A proposta é explorar a ousadia intelectual feminina e a ocupação de espaços musicais majoritariamente dominados por homens.

Liderado por Sofia Basso (direção artística) e Letícia Dias (direção musical), o coletivo se apresenta em formato dinâmico e colaborativo, reunindo artistas para fortalecer e ressignificar a presença feminina na música.

Para a edição do Som da Concha deste domingo, o coletivo contará com Sofia Basso, Letícia Dias, Jool Azul e Ju Souc. O repertório da apresentação é composto por músicas das quatro artistas, refletindo suas influências e seus estilos individuais, além da temática de empoderamento e da expressão feminina.