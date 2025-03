Expogrande 2025: Cantinho do Agro terá mini animais para alegria da criançada

Artes plásticas

Com uma técnica milenar de origem asiática e uma temática que explora a fauna brasileira, Fabricio Alencar vai expor artes que promovem um estado de tranquilidade

Entre os dias 17 e 20 de abril acontece a maior feira de arte contemporânea de varejo do mundo, a World Art Dubai. E desta vez, o evento vai contar com representação sul-mato-grossense.

O artista plástico Fabricio Alencar, paraense que reside há 7 anos em Mato Grosso do Sul, vai participar do evento expondo três obras de sua última coleção, "Passarada".

A coleção

Segundo o artista, a ideia da coleção surgiu a partir de memórias de momentos tranquilos passados na natureza, observando os animais em seu habitat natural. A conexão com a natureza e a importância da preservação das espécies as principais motivações.

Nas artes, são representadas espécies de canários e uirapuru, que de acordo com o artista "são aves silvestres de simbologia nacional forte, tanto quanto araras ou papagaios".

"Cada ave traz consigo uma história única, e essa coleção é uma forma de homenagear a liberdade e a graça que elas representam", explica Fabricio Alencar.

"A coleção Passarada simboliza a rica diversidade das aves silvestres em nosso País e principalmente em nosso estado de Mato Grosso do Sul. As cores e formas me inspiram e eu as traduzo em aquarelas com pinceladas no estilo Sumie (arte milenar chinesa e japonesa)", afirma.

A escolha do estilo artístico não foi por acaso. Conforme explica o pintor, o Sumie é uma técnica que, devido à suavidade de suas pinceladas, promove um estado de consciência zen, o que combina perfeitamente com o tema retratado.

A oportunidade

"Minhas expectativas são muitas, principalmente de conseguir agradar o público exterior com minhas artes, de conseguir espaço no universo das artes no exterior. E conseguir o aval e reconhecimento do público nacional. Acredito que Deus é brasileiro e está comigo (risos)".

Apesar de ser muito abençoado, não dá para dizer que a oportunidade de participar da World Art Dubai caiu do céu. Fabricio teve que correr muito para conquistar o que queria.

Há um tempo o artista vinha tentando criar laços com galerias de arte no exterior, mas foi no Reino Unido que encontrou a maior abertura de portas: a curadora Patricia Evangelista, proprietária da Sfumato Studio Arts Gallery.

"A Patricia me ofereceu um grande apoio, demonstrou apreço pelo meu trabalho e me convidou a participar da seleção da curadoria da World Art Dubai, na qual fui selecionado e aprovado para integrar a exposição coletiva", conta o artista.

Para Fabricio Alencar, é uma honra poder participar do evento, oportunidade à qual é extremamente grato.

"É um imenso prazer em poder participar de um evento grandioso como o Word Art Dubai. De poder representar o Brasil e o Mato Grosso do Sul em um espaço, onde vão estar grandes artistas da arte contemporânea e os grandes marchãs e colecionadores do mundo. Realmente eu só tenho de agradecer por essa oportunidade".

