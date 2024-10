Exposição de caminhonetes modificadas movimenta Campo Grande

CINEMA

Com 41 filmes de todo o Brasil, inclusive de MS, primeira edição do evento começou ontem e vai até este sábado, com seis mostras, oficinas, homenagens e ingressos gratuitos via Sympla; abertura oficial será amanhã, no Centro Cultural José Octávio Guizzo

Mostra Brasil: Cauã Reymond em cena do curta "Helena de Guaratiba", de Karen Black, um dos filmes em competição no festival fotos: DIVULGAÇÃO

Começou ontem e segue até este sábado a primeira edição do festival Curta Campo Grande – Curta MS, dedicado exclusivamente a curtas-metragens, com exibições na Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, no Centro Cultural José Octávio Guizzo e na Casa de Cultura de Campo Grande (o antigo Quartel da Afonso Pena, onde até março funcionou o Sesc Cultura). Ficção, documentário e filmes experimentais fazem parte das seis mostras do festival.

A abertura oficial será amanhã, às 19h, no José Octávio Guizzo, com a apresentação da Orquestra Indígena e a exibição dos curtas “A Voz de Guadakan”, de Joel Pizzini (MS), e “Big Bang”, de Carlos Segundo (RN). O festival traz uma programação diversa, com 41 produções oriundas de todas as regiões do País, incluindo uma mostra exclusiva com filmes realizados em Mato Grosso do Sul.

Essa primeira edição do evento representa um marco para o cinema de Campo Grande e de todo o Estado, oferecendo uma vitrine para os cineastas locais e promovendo a troca de experiências com produtores de todo o Brasil.

Com duas mostras competitivas – Curta Brasil e Curta MS – e outras quatro mostras temáticas (Hors Concours, Diversidade, Sessão Livre e Mostrinha), o festival busca expandir as vozes e as histórias da produção audiovisual, promovendo uma imersão cultural acessível ao público campo-grandense.

O Curta Campo Grande – Curta MS destaca a força e o talento dos produtores do Estado, possibilitando que cineastas de MS apresentem suas produções ao lado de obras de outras regiões. O evento contribui para o fortalecimento da cena audiovisual da região, estimulando o desenvolvimento de novos projetos e a visibilidade de produções independentes que dificilmente chegariam ao circuito comercial.

“Nesse momento em que as produções audiovisuais estão crescendo em Campo Grande, impulsionadas principalmente pela Lei Paulo Gustavo, o festival é de grande importância ao possibilitar intercâmbios, promover a formação por meio de oficinas e apresentar um recorte muito vigoroso da atual produção de curtas-metragens brasileiros”, destaca Dannon Lacerda, um dos organizadores do festival.

“Considerando que recebemos 1.035 inscrições de filmes de todas as regiões brasileiras, o que demonstra a força e o prestígio dessa primeira edição, a seleção de 43 curtas representa de 4% do total”, quantifica Dannon, que, como diretor, está finalizando a sua oitava produção de curta-metragem (“Caído do Céu”) e já dirigiu um filme de longa-metragem (“Copa 181”, de 2017).

Tecnicamente, o tempo máximo de duração de um curta pode variar de até 15 minutos, limite nos editais da Agência Nacional do Cinema (Ancine), a 30 minutos. O regulamento do Curta Campo Grande – Curta MS aceitou produções com até 20 minutos de duração.

O evento conta com o apoio do Sesc, do Fecomércio e do Canal Brasil e busca democratizar o acesso à arte. Além de sessões com acessibilidade, os ingressos são gratuitos, distribuídos pelo Sympla ou diretamente no local, conforme a lotação.

“Precisamos pensar na sociedade como um todo, inclusive garantindo o acesso aos produtos culturais de grupos historicamente minorizados. A Lei Paulo Gustavo já estabelece porcentuais de investimento para a acessibilidade, porém, é necessário entender isso de forma ampla, contemplando acessibilidade física, financeira, intelectual, etc. Por isso, mesmo com limitações orçamentárias, vamos realizar sessões acessíveis e gratuitas das mostras competitivas, pois acreditamos na importância dessas ações”, ressalta Dannon.

O Curta Campo Grande – Curta MS tem investimentos da Lei Paulo Gustavo, por meio de editais promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur) e pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), órgão do Governo do Estado.

Para mais detalhes e programação completa, acesse o site www.festivalcurtacampogrande.com ou o Instagram @festivalcurtacampogrande.