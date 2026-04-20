Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Música de MS

Rap indígena e rezas guarani e kaiowá ganham o mundo em lançamento internacional

Rap indígena e rezas guarani e kaiowá ganham o mundo em álbum que une espiritualidade, ciência e música contemporânea; produtor de Paul McCartney e Guns N' Roses está envolvido no projeto

Mariana Piell

Mariana Piell

20/04/2026 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um encontro entre mundos, sons e espiritualidades começa a ecoar para além das fronteiras do Brasil.

Lançado em vinil no sábado, o álbum “Shamans in Space” nasce de um diálogo profundo entre os povos guarani e kaiowá, de Mato Grosso do Sul, e artistas da música eletrônica internacional, propondo uma experiência que ultrapassa os limites tradicionais da música e se aproxima de um território sensorial, espiritual e político.

O projeto se apresenta como um gesto de resistência, preservação cultural e criação coletiva.

Com distribuição em cerca de 5 mil lojas ao redor do mundo e estreia nas plataformas digitais marcada para o dia 1º de maio, o álbum leva ao cenário internacional um conhecimento ancestral que, para esses povos, nunca foi apenas som – mas reza, tecnologia espiritual e forma de existência.

ALÉM DOS OUVIDOS

Para os guarani e kaiowá, o som não é entretenimento. Ele carrega um sentido profundo, ligado ao conceito de Mba’ekuaa, um conhecimento vivo que articula dimensões espirituais, práticas e comunitárias. Nesse contexto, cantar é também cuidar do equilíbrio entre mundos, preservar memórias e manter vivas as relações entre humanos, natureza e o invisível.

É a partir dessa compreensão que “Shamans in Space” foi concebido: não como uma simples fusão de gêneros musicais, mas como um encontro orientado pela escuta, pelo respeito e pela espiritualidade.

Capa do álbum Capa do álbum “Shamans in Space” - Foto: Divulgação

O projeto propõe uma ruptura com a lógica da indústria cultural tradicional, em que frequentemente há apropriação de saberes indígenas sem o devido reconhecimento ou participação efetiva das comunidades.

No centro dessa criação estão lideranças espirituais guarani e kaiowá, como Nhandesy Roseli, Nhandesy Fausta e Nhanderu Tadeu, que assumem não apenas a participação, mas a direção do projeto.

São eles que definem o que pode ser compartilhado, orientam os processos e garantem que os cantos sagrados – considerados pilares da cosmologia indígena – sejam preservados em sua integridade.

A pesquisadora e coordenadora do projeto, Fabi Fernandes, destaca que esse cuidado foi construído ao longo de anos de diálogo com as comunidades.

“A gente fez questão de que tudo seja construído com os anciãos, etapa por etapa. Eles são os diretores de tudo. Não é só colocar o nome deles como coautores, é garantir que a decisão final seja sempre deles. Isso muda completamente a forma de produzir arte e conhecimento”, explica.

RAP INDÍGENA

Entre as vozes que atravessam o álbum está a do rapper indígena Kelvin Mbaretê, integrante do Brô MC’s, considerado o primeiro grupo de rap indígena do País.

No projeto, Kelvin transforma o rap em uma ferramenta que conecta tradição e contemporaneidade. Sua participação não é apenas artística, mas espiritual.

“A música deixa de ser só música. Ela vira reza, vira mensagem, vira cura. O rap sempre foi minha arma de luta, mas os cantos sagrados são a voz dos nossos ancestrais. Quando essas duas forças se encontram, tudo muda”, afirma.

Oriundo de um território marcado por conflitos fundiários, violência e processos de retomada, o artista leva para o mundo uma narrativa que por muito tempo foi silenciada. “Antes, nossa luta era ouvida só aqui. Hoje, com a música, o mundo começa a ouvir.

A flecha vira palavra que atravessa fronteiras. É uma forma de mostrar que a gente continua resistindo, mas também criando, vivendo e sonhando”, diz.

Ao cantar em guarani, Kelvin também reforça a importância da língua como território simbólico. “A nossa língua é o nosso DNA. Mesmo quem não entende as palavras sente a energia. Ela vira ponte entre culturas. E mostra que a nossa língua pode viajar o mundo sem perder a raiz”, completa.

CENA INTERNACIONAL

O álbum também reúne nomes de peso da música internacional, criando uma ponte entre diferentes tradições sonoras. Entre eles está o produtor britânico Martin Youth Glover, conhecido por trabalhos com Paul McCartney, Pink Floyd, U2 e Guns N’ Roses.

Com uma trajetória marcada pela experimentação sonora, Youth vê no projeto uma ampliação de sua pesquisa sobre o poder transformador do som

“Sempre senti que o som tem um efeito de cura e regeneração. O que me interessa é criar uma espécie de alquimia xamânica entre todos os envolvidos. A música pode nos reconectar com nós mesmos, com a Terra e com o cosmos”, afirma.

Outro participante é o músico Tymon Dogg, ligado ao universo do The Clash, que adiciona ao álbum elementos do folk e da música experimental por meio de seu violino.

Já Matt Black, cofundador da Ninja Tune, contribui com sua experiência na cultura do sampling e na música eletrônica contemporânea, ampliando as possibilidades sonoras do projeto sem deslocar seu centro espiritual.

Produzido pela gravadora Liquid Sound Design, o álbum chega ao mercado internacional com forte presença na cena de música eletrônica psicodélica, transitando entre gêneros como psytrance, ambient e downtempo.

Apesar do alcance global, o projeto mantém um compromisso direto com as comunidades indígenas. Todos os royalties do álbum serão destinados aos rezadores e rezadoras guarani e kaiowá, fortalecendo a continuidade dos cantos sagrados e a autonomia cultural desses povos.

CANTOS E REZAS

“Shamans in Space” se constrói em duas dimensões que coexistem de forma complementar. De um lado, estão as faixas que dialogam com a música eletrônica e com cantos tradicionais autorizados para experimentação, como os guahú e guaxiré, associados à celebração e à conexão com a natureza.

De outro, as rezas consideradas mais sensíveis são preservadas em sua forma original, sem qualquer tipo de interferência. Esses cantos aparecem como uma experiência paralela ao álbum principal, acessível por meio de um QR Code no encarte do vinil, que direciona para um registro especial de cerca de 15 minutos.

Essa escolha reforça o compromisso ético do projeto com os protocolos culturais dos povos envolvidos. Em vez de transformar tudo em produto, o álbum estabelece limites claros, respeitando o que deve permanecer no campo do sagrado.

CONHECIMENTO

O projeto é resultado de uma colaboração internacional que integra arte, pesquisa e saberes ancestrais.

“Shamans in Space” nasce dentro do Sounding Futures, desenvolvido em parceria com o UCL Multimedia Anthropology Lab, o Instituto para o Desenvolvimento da Arte e da Cultura e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Para a coordenadora Raffaella Fryer-Moreira, o álbum propõe uma transformação na forma de produzir conhecimento.

“Esse trabalho nasce de uma investigação sobre como fazer pesquisa de outras formas, mais abertas, colaborativas e acessíveis. Ao trazer o som como ferramenta central, o projeto questiona a divisão entre arte e ciência e mostra que a música também pode ser uma forma de conhecimento”, explica.

Segundo ela, o conceito de Mba’ekuaa revela que diferentes culturas têm suas próprias tecnologias. “Quando os anciãos dizem ‘esse é o nosso Mba’ekuaa’, eles estão falando de um saber fazer, de uma tecnologia própria. Assim como usamos câmeras e microfones, eles utilizam o som, a reza. São formas diferentes de produzir conhecimento e de se relacionar com o mundo”, afirma.

PRESENTE AO FUTURO

Em um mundo marcado por crises ambientais, distanciamentos culturais e desconexões profundas, “Shamans in Space” propõe outra forma de escutar. Uma escuta que não separa arte e vida, som e espírito, passado e futuro.

Entre beats eletrônicos, maracás, sintetizadores e takuapus, o álbum constrói uma travessia sensorial que convida o ouvinte a experimentar a música de forma mais profunda. Cada faixa carrega uma cosmologia própria, um tempo distinto e uma relação com o invisível.

Mais do que ouvir, a proposta é sentir. Permitir que o som atravesse o corpo, reorganize percepções e abra espaço para novas formas de conexão.

“Eu quero que, quando alguém ouvir esse álbum, sinta algo no coração. Porque isso é mais do que música. É a nossa história, nossa espiritualidade, nossa resistência viva”, resume Kelvin Mbaretê.

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de abril. Cuidado com os excessos!

O Rei de Paus como carta regente, aponta dias de liderança, atitude e presença. Assuma o comando com firmeza, tome iniciativas com confiança e alinhe ação à sua intuição. Apenas cuidado para não cair em excessos de autoridade ou na impulsividade.

19/04/2026 12h30

Compartilhar
A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de abril. Cuidado com os excessos!

A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de abril. Cuidado com os excessos! Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A chegada do Sol em Touro, em aspecto desafiador com Plutão, pode provocar momentos de tensão e transformações intensas, pedindo desapego de velhos padrões e mais cuidado com atitudes possessivas. Existe aqui um convite claro para soltar o controle excessivo e encarar mudanças que, embora desconfortáveis, são profundamente necessárias.

Ao mesmo tempo, a comunicação tende a ficar mais direta com Mercúrio em Áries, em conjunção com Marte e Saturno, o que favorece decisões importantes, desde que haja atenção ao tom para evitar desgastes. Há força para agir, para decidir, para colocar limites. Mas essa mesma força, se mal direcionada, pode gerar conflitos desnecessários.

Já Vênus em Touro, em sintonia com Urano, abre espaço para novidades, mudanças de valores e encontros inesperados, colocando à prova o equilíbrio entre estabilidade e liberdade. Nem tudo precisa permanecer como está. Algumas mudanças chegam justamente para mostrar novos caminhos possíveis.

Enquanto isso, Marte em Áries, em conjunção com Mercúrio, Netuno e Saturno, reforça a importância de manter foco, disciplina e constância para tirar planos do papel, sem cair na armadilha do cansaço ou da dispersão.

É um céu que tensiona, impulsiona e transforma. E é nesse cenário que o Rei de Paus se apresenta como guia. O Rei de Paus é o conselheiro sábio do Tarô.

Ele chegou até aqui pela via mais difícil e sobreviveu a muitas provas intensas. Por causa de suas experiências, fala com profundidade e sabedoria. Ele representa a parte de você que é sábia e competente. Aquela que já enfrentou desafios reais, que já lidou com incertezas, que já precisou continuar mesmo sem garantias. Em suma, ele ensina a confiar em si mesmo.

Você não deixou tudo desmoronar até agora, então por que entrar em pânico e achar que justamente neste momento vai falhar?

O Rei de Paus lembra que, se você não confia na sua própria capacidade e habilidade, está traindo a parte de si que te fez sobreviver. E essa parte merece respeito.

O Rei de Paus incorpora a energia do fogo dos paus e, como líder, entende a importância de ser decidido, agir com iniciativa e ter ambição. Ele é destemido e apaixonado, inspirando quem está ao seu redor a segui-lo. Quando essa carta aparece como regente da semana, é um lembrete para canalizar essa energia e confiar nas suas capacidades, independentemente dos obstáculos que surgirem.

O Rei de Paus não nasceu “nobre”. Ele foi um soldado. Conquistou seu lugar com esforço, vencendo batalhas e provando sua competência como líder. Quando o antigo rei morreu sem herdeiro, o povo escolheu esse guerreiro provado como o “Rei de Paus”. Seu trono é adornado por leões, mas ao seu lado existe também o lagarto, símbolo de sobrevivência, adaptação e resistência.

E é aqui que está uma das mensagens mais profundas da semana: não faz sentido comparar lagartos e leões. O lagarto literalmente “aguenta o calor”. Ele se adapta. Ele sobrevive. E foi exatamente isso que te trouxe até aqui. Honrar isso é reconhecer a força que veio das suas experiências. É parar de desvalorizar aquilo que te sustentou nos momentos mais difíceis.

Você pertence ao lugar onde está. Você trabalhou duro para chegar até aqui! E agora precisa sustentar isso com presença.

Você tem dificuldade de confiar em si mesmo, mesmo quando faz bem o seu trabalho ou conduz sua vida? Você já provou repetidas vezes que é capaz, mas, mesmo assim, ainda não acredita totalmente nisso? É hora de ocupar o seu lugar com mais verdade. Incorpore o Rei de Paus que existe em você!

O Rei de Paus incorpora o fogo em sua forma mais madura. Ele é decidido, estratégico, inspirador. Ele lembra que não basta apenas liderar, é preciso inspirar. Sua confiança pode servir como um farol para aqueles que se sentem inseguros ou perdidos. Na liderança, na sabedoria e na estratégia, confie na sua intuição, deixe sua paixão guiar seus passos e saiba que você está mais do que preparado para o caminho à frente.

Você é alguém que chegou até aqui com esforço, enfrentando dificuldades, mas talvez ainda carregue lá no fundo um ressentimento silencioso por não ter tido os privilégios que acredita que outros tiveram.

Procure não se comparar aos outros achando que são “melhores” por terem mais dinheiro, status, estudo, reconhecimento ou qualquer outra coisa. Você não conhece a realidade deles nem suas lutas internas. Todo mundo enfrenta desafios, até os mais privilegiados. Ninguém tem um “passe livre” na vida. Assim como o Rei, você também precisa enfrentar os pensamentos que fazem você duvidar de si mesmo e do seu lugar no mundo. Essa voz interna pode mandar você recuar, dizendo que você não é tão bom quanto os outros. Mande essa voz embora!

Tudo isso conversa diretamente com a energia da semana.

Há movimento, há decisões, há oportunidades. Mas tudo depende da forma como você se posiciona. Se houver comprometimento, os resultados vêm. Se houver recuo, o potencial se perde. Você tem o poder de moldar os resultados. Use com consciência.

E, ao mesmo tempo, permita-se flexibilizar. Vênus com Urano lembra que nem tudo precisa seguir o plano original. O inesperado pode abrir portas que você ainda não considerou. E isso pode ser maravilhoso.

Você tem o poder de moldar os resultados. Use-o com consciência, alinhando suas intenções à visão que deseja construir.

O Rei de Paus representa a energia pura do fogo em sua expressão mais ativa e masculina. Diferente das outras figuras da corte desse naipe, ele não está tão voltado para o ato de criar ou desenvolver ideias sozinho. Sua força está em enxergar o potencial de uma visão e mobilizar outras pessoas para torná-la realidade. Por isso, este arcano indica que você pode ter a oportunidade de assumir o papel de líder e está pronto para conduzir pessoas em direção a um objetivo comum. Não desperdice e se deixe vencer por inseguranças.

Equilíbrio entre firmeza e abertura. Essa é a chave.

O QUE VIBRA PARA VOCÊ NESTA SEMANA

Amor

Assuma o que sente com coragem. Quem te acompanha precisa sentir sua verdade, não sua dúvida. Conexões se fortalecem com presença, não com controle.

Trabalho

Lidere com clareza e direção. Você já sabe o que precisa ser feito, agora é sustentar. Sua postura inspira mais do que suas palavras.

Dinheiro

Decisões práticas trazem estabilidade. Evite impulsos e foque no longo prazo. O crescimento vem da consistência, não da pressa.

O Chamado do Rei de Paus

Existe um fogo dentro de você que não começou agora. Ele foi construído ao longo do tempo. Foi testado, desafiado e permaneceu. Agora, ele não pede que você prove nada. Ele pede que você confie. Confie na sua trajetória. Confie na sua capacidade. Confie na parte de você que sempre soube como continuar.

Sua presença é naturalmente magnética: você transmite foco, determinação e confiança, fazendo com que os outros acreditem em você e no que está construindo. Há um engajamento genuíno das pessoas, que querem fazer parte dessa realização e caminhar ao seu lado.

Além disso, você tem habilidade em coordenar esforços, delegar e conduzir processos sem perder a harmonia do grupo.

O Rei de Paus não exige respeito. Ele o inspira. E você também pode. Você sabe exatamente aonde quer chegar e agora começa a materializar essa visão com o apoio de quem está ao seu redor.

Em vez de simplesmente “deixar a vida levar”, este é o momento de escolher agir com direção, firmeza e estratégia. Mais do que conquistas imediatas, o que te move é o desejo de construir algo duradouro, com impacto real. Existe aqui um chamado para deixar um legado.

Não é por acaso que o Rei de Paus rege a semana da chegada do Sol em Touro, convidando você a cultivar o que realmente tem valor e a plantar, com intenção, tudo aquilo que deseja colher. É tempo de construir e mais do que isso, de lutar com força, foco e firmeza pelos seus objetivos. Assuma o comando da sua vida, seja proativo e tome iniciativa sem hesitar. No fim das contas, como já dizia Goethe, “aquilo que você pode fazer, ou sonha que pode, comece. A ousadia tem genialidade, poder e magia.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Capa da semana Correio B+

Entrevista exclusiva com a atriz Julia Lemos destaque no folhetim Global "A Nobreza do Amor"

"Sou muito grata por poder fazer parte desse momento do audiovisual brasileiro. É muito bonito ver as nossas culturas cada vez mais expressivas na televisão".

19/04/2026 11h00

Compartilhar
Entrevista exclusiva com a atriz Julia Lemos destaque no folhetim Global

Entrevista exclusiva com a atriz Julia Lemos destaque no folhetim Global "A nobreza do amor" Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Julia Lemos está no elenco de “A Nobreza do Amor”, onde interpreta Ana Maria, filha do coronel Casemiro Bonafé (Cassio Gabus Mendes) e irmã de Mirinho (Nicolas Prattes), o vilão da trama.  Passou a vida sofrendo humilhações de sua mãe Graça (Fabiana Karla) e, por isso, sofre de problemas de autoestima e timidez.

Pernambucana, Julia Lemos estreou na TV no remake de “Renascer”, onde deu vida a Flor, uma moça virgem que deixa o bordel de Jacutinga (Juliana Paes) ao se casar com Jupará (Evaldo Macarrão). No cinema, Julia aguarda a estreia do longa “O Rio”, dirigido por Hilton Lacerda e Wislan Esmeraldo e prevista ainda para esse ano.

Em 2025, se mudou para o Rio de Janeiro e participou do projeto da Globo “Mergulho em Cena”, que reuniu atores em um intensivo de atuação nos estúdios. Em 2022, a atriz já havia integrado um time de estudos da mesmas emissora com sua  participação no projeto Potencializa, que prepara novos atores para o audiovisual.

No âmbito acadêmico, Julia Lemos estudou Direito na UFPE, mas deixou o curso para se dedicar à graduação de Cinema, também na mesma universidade. Já na música, Julia toca piano, canta e já lançou um EP chamado Script com suas composições.

A atriz Julia Lemos é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, e seu novo sucesso na TV Globo.

Entrevista exclusiva com a atriz Julia Lemos destaque no folhetim Global "A nobreza do amor"A atriz Julia Lemos é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Maju Magalhães - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Julia, você está voltando às novelas em “A Nobreza do Amor” depois de fazer uma breve participação em “Renascer”. Como tem sido essa experiência de fazer uma novela toda?
JL - Acho que todo trabalho revela novos desafios. Fazer uma novela toda tem me trazido a delícia de viver uma personagem por muitos meses. Vejo que estou descobrindo a cada dia novas facetas de Ana Maria e agradeço demais por poder viver esse desafio.

CE - Tanto em ‘Renascer’ como em “Nobreza” você vive personagens tímidas e delicadas. Mas de que forma tem procurado fazer uma composição diferente entre elas? Como tem sido esse desafio?
JL - Flor e Ana Maria, apesar de compartilharem de uma delicadeza, cresceram em épocas completamente diferentes e tiveram vidas muito distintas uma da outra. Para mim, essa diferença se manifesta, principalmente, na composição corporal de cada uma e nas referências das quais eu me cerquei durante o período de preparação.  

CE - Ana Maria, sua personagem atual, tem problemas de autoestima. Como tem se preparado para uma possível virada dela ao longo da trama?
JL - Acho que Ana Maria aprende um pouquinho mais sobre ela, sobre os seus valores e suas ambições na vida a cada dia que passa — e eu vou descobrindo esses novos contornos junto com ela, a cada nova trama que surge.

CE - E você, como lida com a sua autoestima? É muito autocritica?
JL - Venho de uma família que sempre me colocou para cima e acho que o resultado disso  é que vivo minha vida tentando ao máximo ser bondosa comigo mesma. Acho que ter uma autoestima boa é resultado  dessas raízes, mas também de um processo diário.

CE - Temos vários atores nordestinos que falam com seus sotaques na novela. Como você observa essa oportunidade e essa mudança no audiovisual para artistas além do eixo Rio-SP?
JL - Sou muito grata por poder fazer parte desse momento do audiovisual brasileiro. É muito bonito ver as nossas culturas cada vez mais expressivas na televisão. Fico feliz que as novas gerações vão poder se sentir cada vez mais representadas nas nossas novelas, séries e filmes. 

Entrevista exclusiva com a atriz Julia Lemos destaque no folhetim Global "A nobreza do amor"A atriz Julia Lemos é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Maju Magalhães - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você, aliás, é de Recife. Como se encontrou nas artes cênicas?
JL - Sempre tive um fascínio pelas artes cênicas e música — desde pequena, vivi rodeada por filmes antigos e assistia a tudo que conseguia. No entanto, apesar de ter começado a estudar essa área na infância, foi só no final da adolescência que pude começar a me dedicar totalmente a esse sonho 

CE - Como tem sido morar no Rio? Do que sente falta de casa?
JL - O Rio me recebeu muito bem. Sou muito feliz com o meu trabalho, minha rotina e com a rede de apoio que encontrei aqui. A saudade de casa existe, claro, mas faço o possível para ir a Recife o máximo que posso em minhas folgas e converso todos os dias com meus amigos e família de lá.

CE - Sua estreia no cinema será no filme O Rio, rodado em Pernambuco. Qual a expectativa para essa estreia?E o que pode adiantar sobre esse longa?
JL - A participação em O Rio, de Wislan Esmeraldo e Hilton Lacerda, foi uma das belas surpresas do ano passado. Tive uma experiência maravilhosa naquele set e mal posso esperar para ver o resultado de um trabalho tão sensível, que me atraiu desde a primeira leitura.

CE - Como você observa o destaque do cinema pernambucano? acha que ‘O agente secreto” já tem impactado a região?
JL - O cinema pernambucano sempre foi muito expressivo e fico muito feliz com o destaque que ele tem ganhado com obras como "O Agente Secreto". Nossa terra tem muitos talentos e eu tenho certeza que nossas obras vão, cada vez mais, ganhar o público brasileiro e mundial.

CE - Quais seus sonhos profissionais?
JL - Tenho muitos sonhos na vida, mas acho que o principal é poder continuar vivendo essa profissão que escolhi e continuar honrando cada personagem e cada história que tenho a oportunidade de contar.

 

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 7005, sábado (18/04); veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7005, sábado (18/04); veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 6058-5 de hoje, sábado (18/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6058-5 de hoje, sábado (18/04)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2998, sábado (18/04); veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2998, sábado (18/04); veja o rateio

4

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1203, sábado (18/04); veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1203, sábado (18/04); veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7004, sexta-feira (17/04)
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 7004, sexta-feira (17/04)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/04/2026

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 08/04/2026

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/04/2026

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta