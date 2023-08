"Fala. meus queridos!"

Correio B+

Série da Amazon Prime Video libera segunda temporada que é divertida e surpreendente

Em 1990, o escritor Neil Gaiman escreveu com Neil Pratchett um livro onde eles abordavam temas religiosos com irreverência e muito bom humor: Belas Maldições (Good Omens).

O título original era mais ‘grandioso’, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch (Bons presságios: as belas e precisas profecias de Agnes Nutter, a bruxa) aborda sobre a vinda do anti Cristo e a chegada do Fim dos Tempos.

Mas a humanidade é salva porque os dois responsáveis pela Terra, o anjo Aziraphale e o demônio Crowley, acostumados ao conforto entre humanos, decidem se unir sabotar a profecia. O conteúdo precisou de 30 anos para sair das páginas para as telas, mas nos dá uma dica de que há mais coisas entre o céu e a Terra do que poderíamos imaginar.

Afinal, apenas em três décadas alguém decidiu reunir Michael Sheen e David Tennant, dois dos melhores e mais criativos atores britânicos do momento. Parece óbvio hoje, mas eles não se conheciam e ninguém ousava brincar com assuntos sérios como religião em uma série de TV. Tudo mudou em 2019, com a Amazon Prime Video fazendo sucesso com a adaptação de Belas Maldições (Good Omens).

Na primeira temporada conhecemos Aziraphale (Michael Sheen), o anjo- guardião dos portões do Éden, e Crowley (David Tennant), o demônio (originalmente a serpente que tentou Eva), que formaram uma amizade improvável depois que passaram a gostar da humanidade.

Foto: Divulgação

O preço para ambos foi alto: expulsos do céu e do inferno, passaram a viver permanentemente na Terra, em tese sem poder fazer milagres. É assim que os reencontramos na segunda temporada até que que Gabriel (Jon Hamm) “cai” do céu sem memória e justamente cai nos ombros de Aziraphale e Crowley para ajudá-lo.

E, sim, mais uma vez, salvar o planeta em que habitam. Se explicar mais, darei spoilers e é muito mais gostoso não ter idéia de como vão se virar da enrascada.

O que chama a atenção é o texto apurado, com questionamentos profundos e simples, colocado com sutileza nas confusões que esses dois anjos não conseguem escapar.

O sucesso da dobradinha Sheen-Tennant e mais uma temporada inteligente tem deixado os fãs ansiosos pela confirmação de uma terceira. Parece que está sendo desenvolvida, mesmo que não anunciada. Podemos começar a rezar pelo milagre?