Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Falta pouco tempo para a população começar a "rasgar a folhinha"...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna Diálogo desta sexta-feira (2)

Ester Figueiredo

02/01/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Johann Goethe - escritor alemão

"O que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre”.

 

FELPUDA

Falta pouco tempo para a população começar a “rasgar a folhinha” do calendário das eleições de 2026 e acompanhar os passos dos políticos que pretendem disputar o pleito de outubro. Tem gente preparando o estojo de maquiagem, visando aparecer com a cara de pau necessária para pedir votos. Outros terão que jogar água no corpo para demonstrar “suor de trabalho”, enquanto alguns ainda posarão de “maiores perseguidos do mundo” para comover o distinto eleitor. Isso sem contar os “posudos” que aparecerão acreditando que estão eleitos. Enfim, vai aparecer “de um tudo”...

Compritas

Está causando o “maior furor” na internet vídeo em que aparece a senadora Soraya Thronicke em loja da grife francesa Louis Vuitton do The Mall at Millenia, um dos principais shoppings de luxo em Orlando, conforme noticiou o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Mais

Nada demais se ela não estivesse na companhia do conhecido lobista Silvio Assis. Quando a parlamentar presidiu a CPI das Bets, ele foi acusado de cobrar propinas de empresários para livrá-los de serem intimados a comparecer na comissão. Assim sendo...

Neca Bumlai e Luiza Helena Trajano
Júlia Diniz e Leticia Veloso

 Lá e cá

Político antenado que só vem afirmando que não tem como a eleição estadual deixar de se envolver na disputa nacional. Ele é enfático em dizer que “o plano nacional passa por aqui”, ou seja, Mato Grosso do Sul, assim como nos outros estados. Segundo ele, a partir dessas definições é que se saberá as influências na disputa “paroquial”, como dizia o ex-governador Leonel Brizola (já falecido). Partidos de todos naipes estão se articulando. Vai daí que...

Pagando

O Conselho da Justiça Federal liberou R$ 453.111.370,35 ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para pagamento de Requisições de Pequeno Valor, autuadas em novembro de 2025. Do total, R$ 350.271.441,49 são referentes a questões previdenciárias e assistenciais, envolvendo 14.784 beneficiários, em processos na Justiça Federal de MS e SP. A data para saque pode ser consultada no portal do tribunal: trf3.jus.br.

Concurso

Com 80 vagas para ocupação imediata, além de cadastro de reserva, o 2º concurso público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul abrirá as inscrições exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas (concursosfcc.com.br/), às 10h do dia 12 deste mês, seguindo até 23h59min (horário de Brasília) de 2 de fevereiro. O certame está dividido em duas categorias principais: analista legislativo (superior), com remuneração inicial de R$ 8.030,65, e técnico legislativo (médio), com ganho inicial de R$ 4.912.

Aniversariantes

  • Aline Micheloni Belon,
  • Sinval Martins Araújo,
  • Dra. Andréa Márcia da Silva Cunha Acosta,
  • Enelvo Iradí Felini,
  • Silvia Aparecida Ibanez Martins,
  • Ana Paula de Souza Meaurio Maciel,
  • Fausto Naohiro Matono,
  • Paulo Henrique Amos Ferreira,
  • Jaime Vizzotto,
  • Josias da Silva Pininga,
  • José Lopes Castellan,
  • Silvia Aparecida Faria de Andrade,
  • Henrique Antônio Coelho de Souza,
  • Juarez de Oliveira,
  • Fernando Madeira Ribeiro,
  • Fabio Marques Pache,
  • Juliana Amancio da Silva,
  • Edmir Fonseca Rodrigues,
  • Maria Therezinha Mai Cassol,
  • Rosembergue dos Santos Pereira,
  • Hudson Marques Júnior,
  • Dr. Leonardo Simões da Silva,
  • Fátima Fernandes
  • Remijo Yonamine,
  • Vivian Farran Leal de Queiroz,
  • Evanir Costa de Azevedo,
  • Eunice Rodrigues Brandão,
  • Mário César Gonçalves,
  • Leonildia Alves Pereira Cordeiro,
  • Aney Alves Conceição,
  • Jacinto Honório da Silva Neto,
  • Linduarte Ilis da Silva,
  • Ana Vitória Solimon,
  • Jorge Nascimento,
  • Luiza Guarani Barbosa,
  • Isidoro Galache,
  • Leatrice Figueiredo Serra Bella,
  • Olga de Souza Araújo,
  • Carolina Avila Hildebrand,
  • Matoharu Tamai,
  • Edimilson de Almeida Lima,
  • José Gomes Dias Filho,
  • Flávio Eissuque
  • Mori Junior,
  • Dr. Antonio Augusto Caporossi,
  • Josefina de Oliveira Jardim Gonçalves,
  • Newton Antonio Nemir,
  • Maximiniano Neto de Oliveira,
  • Vera Lúcia Lopes,
  • Érico Curt Hoeper,
  • Lari Pedro Schafer,
  • Antonio Bongiovani,
  • Thatiane Espíndola Bonziera,
  • Maria Miranda Nogueira,
  • Adélia Delfina da Motta Silva,
  • Orlando Monteiro,
  • Gregória Maciel de Oliveira,
  • Camila Jordão Suarez,
  • Júlio César Faria,
  • Thais Guião Marone,
  • Eli Marta de Souza,
  • Ana Paula Ribeiro de Oliveira,
  • Antonio Pignatti Mendes,
  • Fabiana Marques da Costa,
  • Moema de Moura,
  • Maria Lúcia Morais da Motta,
  • Alexandre Augusto Martins Startari,
  • Hélio Avalo,
  • Elza Jardim Virgilio,
  • Demer Xavier da Silva,
  • Carlos Alberto Melgarejo,
  • Alexander Franco Lima,
  • Jefferson Batista Rodrigues Lopes,
  • Antônio Marques da Costa,
  • Miguel Angel Ramirez Gonzalez,
  • Sebastião de Castro Neto,
  • Patrícia Isabel Maria Bento de Andrade,
  • Clélio Reis de Castro,
  • Antônio Miziara,
  • Maria Claudia Guelpa Rossi,
  • Antônio Teixeira da Luz Olle,
  • Monique Arruda Santana,
  • Carmen Eurides de Oliveira Sousa Motti,
  • Frankner Assis,
  • Jair Biscola,
  • Jorge Carvalho Batista,
  • Luiza Maria Nantes,
  • Evandro César Casali,
  • Carolina Ferreira Freire,
  • Nara Gomes Freitas,
  • Fátima Maria de AssisTorres,
  • Helena Conrado,
  • Maria Lúcia Frota,
  • Fernanda Nogueira Silva,
  • Samira de Oliveira,
  • Lúcia Helena Corrêa,
  • Sérgio Monteiro da Silva,
  • Tereza Cristina de Oliveira,
  • Olívia Batista Lima,
  • Lorena da Costa Leite,
  • Luiz Henrique de Souza Faria,
  • Fátima Mendes da Costa,
  • Corina Lopes Nogueira,
  • Nádia Francisca de Castro,
  • Carlos Teixeira de Souza,
  • Lilian da Costa Lopes,
  • Mário César Limeira.

UM BRINDE A 2026

Especialista ajuda a escolher os melhores vinhos e espumantes para a ceia de Ano Novo

Não erre na hora de comprar as bebidas para um brinde ao novo ano inesquecível

31/12/2025 10h00

Compartilhar
A poucas horas de 2026, não erre na hora de brindar!

A poucas horas de 2026, não erre na hora de brindar! Divulgação

Continue Lendo...

Com a chegada do Ano Novo, o momento do brinde à meia-noite ganha protagonismo nas ceias e confraternizações. 

O simbolismo de brindar em agradecimento ao ano que termina e as boas vindas ao novo ciclo que começa requer os melhores produtos, que combinem com a ceia e tragam boas lembranças e bons desejos. 

Para começar o novo ciclo com escolhas certeiras à mesa, o sommelier e representante da Vinícola Domus Mea e Alambique Valmar, Vinícius Oliveira, traz dicas de vinhos e espumantes que harmonizam com os pratos tradicionais da virada e cabem em diferentes orçamentos. 

Segundo o especialista, o segredo está em equilibrar sabores e apostar em bebidas que valorizem a refeição sem sobrepor os pratos. 

“As festas de fim de ano costumam reunir carnes variadas, churrasco e sobremesas mais doces. Por isso, o desafio é harmonizar os vinhos com cada tipo de prato”, afirmou ao Correio do Estado

Então, fique atento às dicas: 

Para as aves, como o Peru e o Chester, por serem aves magras, a recomendação são vinhos de corpo leve a médio. Entre os brancos, o Chardonnay oferece uma ótima estrutura para complementar o tempero das aves, enquanto o Sauvignon Blanc traz frescor, ideal para o clima quente de Mato Grosso do Sul. 

“Deixo a dica para os vinhos Chardonnay ou Sauvignon Blanc da Vinícola Domus Mea, por serem excelentes vinhos, com ótimo custo benefício e representação em Campo Grande”, sugeriu Vinícius. 

Entre os vinhos tintos, as recomendações do especialista são os Pinot Noir ou Gamay, por terem poucos taninos e não interferirem no sabor delicado da carne. 

Já para as carnes suínas, como o pernil e o lombo, o ideal é harmonizar com vinhos de perfil mais frutado. 

“O Tannat, com sua estrutura e notas frutadas características da uva, cria um contraste interessante com a suculência do pernil”, explicou. “Outras opções são vinhos de Tempranillo ou Merlot”. 

Com relação ao tradicional churrasco, carnes como costela e picanha e até mesmo linguiças, por terem boa concentração de gordura, a dica é apostar em vinhos mais encorpados e de boa acidez. 

“Cabernet Sauvignon, Syrah ou o Malbec harmonizam perfeitamente com o sabor defumado da brasa”, afirmou o especialista. 

Para a sobremesa, a orientação é clara: o vinho deve ser tão doce quanto o prato. Por isso, Espumantes Moscatel ou Vinho do Porto são escolhas certeiras. 

E no bolso?

Quando o assunto é o brinde da virada, o Brasil se destaca como referência mundial em espumantes, oferecendo alta qualidade e preços competitivos. 

As dicas do sommelier para os diferentes bolsos são as seguintes: 

Entre os valores acessíveis, de R$ 30 a R$ 60, as recomendações são o Salton Brut, Aurora Procedências ou Casa Perini Aquarela (Moscatel), que oferecem um ótimo custo-benefício para festas com muitos convidados por serem “frescos e fáceis de agradar”. 

Nos valores intermediários, entre R$ 70 a R$ 130, os destaques são para o Chandon Réserve Brut, Domus Mea Brut ou Brut Rosé, Casa Valduga 130 Brut - ícone nacional premiado - ou Pizzato Fausto Rosé, que “elevam o nível da celebração”. 

Para os bolsos mais abertos, entre os acima de R$ 180 se destacam o Cave Geisse Terroir Brut, espumante brasileiro considerado um dos melhores do mundo, o Ferrari Maximum (italiano) ou o Champagne Veuve Clicquot. 

Recomendações

Vinicius destaca duas vinícolas com ligação direta com Mato Grosso do Sul: a Vinícola Domus Mea, cujo um dos sócios proprietários é nascido no Estado e possui representação comercial na Capital; e a Vinícola Terroir Pantanal, que lançou recentemente seus primeiros rótulos produzidos no distrito de Camisão. 

Para fechar, o especialista reforça algumas dicas consideradas “coringa” para o Réveillon: 

  • Atenção à temperatura das bebidas - por ser um estado muito quente, recomenda-se que os espumantes e vinhos brancos sejam servidos bem gelados (entre 6ºC e 8ºC). “A dica é colocar em um balde de gelo. Os tintos podem ir para a geladeira por 20 minutos antes de servir para chegarem aos 16ºC, temperatura ideal para o serviço”, explicou. 
  • Ter um espumante “coringa” - para o especialista, se for possível comprar apenas um tipo de vinho para a noite toda, a recomendação é o Espumante Brut, já que ele “limpa o paladar, combina da entrada à sobremesa e é o símbolo máximo da celebração”. 

RÉVEILLON

Simpatias, tradições e promessas: o que os brasileiros fazem para começar o ano com o pé direito

Da lentilha na ceia ao pulo das sete ondas, costumes atravessam gerações e ganham novos significados a cada réveillon

31/12/2025 09h30

Compartilhar
Entre cores, sementes e promessas, brasileiros mantêm vivas as tradições que transformam a virada do ano em um ritual de fé e esperança.

Entre cores, sementes e promessas, brasileiros mantêm vivas as tradições que transformam a virada do ano em um ritual de fé e esperança. Divulgação: Gabriel Monteiro/Riotur

Continue Lendo...

A virada do ano vai muito além dos fogos de artifício e dos abraços à meia-noite. Para muitos brasileiros, o réveillon é também um momento de fé, esperança e tradição, marcado por simpatias, rituais e pequenos gestos simbólicos que carregam o desejo coletivo por um ano mais próspero, leve e feliz.

Em Campo Grande e em diversas regiões do país, práticas populares atravessam gerações e continuam vivas, misturando crenças religiosas, heranças culturais e até influências de matrizes africanas, indígenas e europeias.

Lentilha, romã e uva: comer também é acreditar

Na ceia, alguns alimentos têm lugar cativo não apenas pelo sabor, mas pelo significado. A lentilha, por exemplo, é associada à fartura e à prosperidade. Comer ao menos uma colher do grão logo após a meia-noite é um ritual comum em muitas famílias.

A romã também aparece entre as simpatias mais populares. Guardar três ou sete sementes na carteira durante o ano seguinte é, segundo a crença, uma forma de atrair dinheiro e estabilidade financeira. Já as uvas seguem a tradição espanhola: comer 12 uvas, uma para cada mês, simboliza pedidos e bons presságios.

Vestir o ano que se deseja viver

A escolha da roupa também é parte essencial do ritual da virada. O branco, tradicionalmente associado à paz, purificação e novos começos, continua sendo a cor mais utilizada. Mas outras tonalidades ganharam espaço e passaram a representar desejos específicos:

  • Amarelo: prosperidade e dinheiro
  • Vermelho: amor e paixão
  • Verde: saúde e renovação
  • Azul: tranquilidade e equilíbrio
  • Rosa: afetos e relações duradouras
  • Lilás: espiritualidade e transformação

Além das roupas, até a cor da roupa íntima entra na lista de simpatias, um detalhe discreto que carrega grandes expectativas.

Pular ondas e fazer pedidos

O tradicional pulo das sete ondas, comum em praias de todo o Brasil, tem origem nas religiões de matriz africana e representa pedidos à Iemanjá, rainha do mar. Cada onda pulada corresponde a um desejo. Mesmo longe do litoral, muitas pessoas adaptam o ritual, fazendo pedidos simbólicos à meia-noite.

Dinheiro no pé, fé no coração

Outra simpatia bastante conhecida é colocar uma nota de dinheiro ou uma moeda dentro do sapato ou sob o pé direito no momento da virada. O gesto simboliza o desejo de caminhar ao longo do novo ano com estabilidade financeira.

Promessas, cartas e novos começos

Além das simpatias tradicionais, práticas mais recentes também ganham espaço. Escrever metas, queimar papéis com aquilo que se deseja deixar para trás ou montar quadros de visualização com sonhos e objetivos são formas contemporâneas de transformar o réveillon em um ritual de renovação emocional.

Para muitos, mais do que acreditar literalmente nos ritos, o importante é o significado: começar o ano com esperança, intenções claras e um olhar mais positivo para o futuro.

No fim das contas, entre sementes, cores e ondas, o réveillon segue sendo um dos momentos mais simbólicos do calendário, quando o tempo se renova e a fé, em suas mais diversas formas, se transforma em promessa de dias melhores.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)
Economia

/ 15 horas

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)

2

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver
É DE MS!

/ 1 dia

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio

4

Resultado da Lotomania, concurso 2869, de quarta-feira (31/12)
Loteria

/ 15 horas

Resultado da Lotomania, concurso 2869, de quarta-feira (31/12)

5

Resultado da Dupla-Sena, concurso 2906, de quarta-feira (31/12)
Economia

/ 15 horas

Resultado da Dupla-Sena, concurso 2906, de quarta-feira (31/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 hora

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?