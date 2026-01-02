Falta pouco tempo para a população começar a "rasgar a folhinha"...Leia na coluna de hoje

Johann Goethe - escritor alemão
"O que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre”.
FELPUDA
Falta pouco tempo para a população começar a “rasgar a folhinha” do calendário das eleições de 2026 e acompanhar os passos dos políticos que pretendem disputar o pleito de outubro. Tem gente preparando o estojo de maquiagem, visando aparecer com a cara de pau necessária para pedir votos. Outros terão que jogar água no corpo para demonstrar “suor de trabalho”, enquanto alguns ainda posarão de “maiores perseguidos do mundo” para comover o distinto eleitor. Isso sem contar os “posudos” que aparecerão acreditando que estão eleitos. Enfim, vai aparecer “de um tudo”...
Compritas
Está causando o “maior furor” na internet vídeo em que aparece a senadora Soraya Thronicke em loja da grife francesa Louis Vuitton do The Mall at Millenia, um dos principais shoppings de luxo em Orlando, conforme noticiou o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.
Mais
Nada demais se ela não estivesse na companhia do conhecido lobista Silvio Assis. Quando a parlamentar presidiu a CPI das Bets, ele foi acusado de cobrar propinas de empresários para livrá-los de serem intimados a comparecer na comissão. Assim sendo...
Lá e cá
Político antenado que só vem afirmando que não tem como a eleição estadual deixar de se envolver na disputa nacional. Ele é enfático em dizer que “o plano nacional passa por aqui”, ou seja, Mato Grosso do Sul, assim como nos outros estados. Segundo ele, a partir dessas definições é que se saberá as influências na disputa “paroquial”, como dizia o ex-governador Leonel Brizola (já falecido). Partidos de todos naipes estão se articulando. Vai daí que...
Pagando
O Conselho da Justiça Federal liberou R$ 453.111.370,35 ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para pagamento de Requisições de Pequeno Valor, autuadas em novembro de 2025. Do total, R$ 350.271.441,49 são referentes a questões previdenciárias e assistenciais, envolvendo 14.784 beneficiários, em processos na Justiça Federal de MS e SP. A data para saque pode ser consultada no portal do tribunal: trf3.jus.br.
Concurso
Com 80 vagas para ocupação imediata, além de cadastro de reserva, o 2º concurso público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul abrirá as inscrições exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas (concursosfcc.com.br/), às 10h do dia 12 deste mês, seguindo até 23h59min (horário de Brasília) de 2 de fevereiro. O certame está dividido em duas categorias principais: analista legislativo (superior), com remuneração inicial de R$ 8.030,65, e técnico legislativo (médio), com ganho inicial de R$ 4.912.
