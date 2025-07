Feira gaúcha promete imersão no universo sulista, com destaque para a gastronomia, música e mais

Música

Releituras incluem Lulu Santos ("Toda Forma de Amor"), Cazuza ("Exagerado"), Cristiano Araújo e Ivete Sangalo ("Cê Que Sabe Amor/ Não Precisa Mudar"), além da inédita "Beleza Exclusiva"; amanhã tem lançamento de clipe no canal de YouTube do cantor

A segunda parte do álbum “Sertanejinho do Teló”, mais recente projeto de Michel Teló, já está disponível em todas as plataformas digitais. Os clipes de cada uma das novas seis faixas estão sendo lançados desde o dia 13 de junho no canal de YouTube oficial do cantor: “Toda Forma De Amor”, “Exagerado” e “Por Um Minuto/Páginas de Amigos” (13); “Cê Que Sabe Amor / Não Precisa Mudar” (18); e “Beleza Exclusiva” (25). Amanhã, às 11h (horário de MS), será a vez de “Vamos Fazer Festa/Zoar e Beber”.

Como foi na parte um do projeto, lançada em maio, as releituras de clássicos que Michel Teló gosta de cantar – misturando sucessos do sertanejo com pop, pagode e rock – e o clima intimista com amigos e família, seguem em destaque nessa segunda leva, que reúne seis faixas. “Eu estou muito feliz em lançar mais uma parte desse projeto que teve uma gravação tão especial para mim”, contou Michel.

As faixas do álbum foram gravadas no formato ao vivo, em março, durante uma apresentação bem intimista que Michel Teló realizou, em Campo Grande, no Restaurante Fazenda Churrascada, no Parque dos Poderes, com a presença de uma plateia de 250 convidados, muitos deles familiares e amigos do cantor.

LULU E CAZUZA

“Toda Forma de Amor”, de Lulu Santos foi escolhida como a música de trabalho. “A música do Lulu sempre fez parte da vida do brasileiro e, mesmo eu vivendo no universo da música sertaneja e do vanerão, ele é um artista que sempre fez parte da minha vida. Lulu é um grande amigo, com quem eu convivi muitos anos no ‘The Voice’, e temos um carinho mútuo muito grande”, lembrou Michel.

“Exagerado”, grande sucesso de Cazuza, também faz parte do setlist. “Essa música ultrapassa gerações até hoje, e digo que eu gostei muito de ter cantado e colocado no projeto porque ela tá com uma vibe muito boa, está gostosa de cantar e dançar”, explicou o cantor.

COM THAÍS

Somam-se a elas também as faixas “Cê Que Sabe Amor/Não Precisa Mudar”, que mistura Cristiano Araújo e Ivete Sangalo; “Vamos Fazer Festa/Zuar e Beber”, unindo Edson & Hudson e Tchê Garotos com Henrique & Diego; a inédita “Beleza Exclusiva” e “Por um Minuto/Página de Amigos”, formando um quarteto de Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó.

Nesta última, Michel Teló e Thaís Fersoza cantaram juntos, mostrando toda a sintonia entre o casal. “A Thais ama essa música, a gente canta junto em casa, alto, e arrepia toda vez que ouvimos. Na hora da gravação, chamei ela para curtir e cantar comigo e ficou a nossa cara. Como um grande fã e admirador de Bruno e Marrone, essa canção tinha que estar no projeto”, conta Michel. “Ficou uma vibe boa, virou uma música romântica, agora para dançar”, disse o cantor.

A ideia e a concepção do DVD são do próprio artista, que também assina a direção musical, ao lado de Newtinho, além de cantar, tocar baixo, bateria e sanfona. A direção de vídeo é de Guilherme Dalzoto, o cenário, de Zé Carratu e a iluminação, de Carlinhos Nogueira.

CARINHO

“Comecei aos 12 anos e sinto que passou rápido. Hoje quero me divertir mais, tocar o que quiser, sem tanta preocupação. Claro que faço com todo carinho, para as pessoas sentirem essa vibração, mas não tem mais aquele peso de precisar dar certo, de ter que ‘estourar’. É um outro momento. O mais importante é chegar no coração das pessoas, que elas cantem, curtam. Mas não tem desespero de precisar alcançar algo. Porque já não precisa mais, então fica mais leve”, afirmou o artista em uma entrevista recente.

Com 44 anos de idade e 32 anos de carreira, o artista, paranaense de nascimento, passou a infância em Mato Grosso do Sul. E, em 2012, foi alçado ao estrelato quando “Ai Se Eu Te Pego” (2011) se tornou o single com a sexta maior vendagem em todo planeta naquele ano, com 7 milhões de cópias, chegando ao primeiro lugar em 20 países.

“Sertanejinho do Teló” – faixas

Parte 1:

(lançada em maio)

Convite de Casamento/Ela É Demais;

Meu Erro/O Sol;

Caso Marcado/Malandragem;

Se Eu Tô Querendo Ir (inédita);

Garçom Amigo;

Metamorfose Ambulante/Ana Julia;

Romance/Seu Astral;

O Que Tiver Que Vir Virá/Tem Nada a Ver;

Vaneira das Meninas; Carinhosas/No Fundo da Grota;

Entre Tapas e Beijos/Você Virou Saudade.

Parte 2:

Toda Forma de Amor;

Exagerado;

Por Um Minuto/Página de Amigos;

Cê Que Sabe Amor/Não Precisa Mudar;

Beleza Exclusiva;

Vamos Fazer Festa/Zuar e Beber.

Saiba

Na parte 1 do novo álbum lançada em maio, Michel Teló canta um repertório de 10 faixas que inclui temas de sucesso de Leandro & Leonardo, Jorge & Matheus, Só Pra Contrariar e até Raul Seixas e Cássia Eller, passando por Los Hermanos, Vitor Kley e Paralamas do Sucesso.

