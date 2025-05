Feira Ziriguidum terá samba em homenagem ao Dia do Trabalhador

DIÁLOGO

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (2)

Luiza Trajano - empresária brasileira "Você nunca estará pronto. Comece assim mesmo e ajuste no caminho”. FELPUDA

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, com pompas e circunstâncias, que, a partir de agora, há o serviço on-line para remoção de árvores, para facilitar a vida do cidadão. O que chama atenção, porém, é o excesso de burocracia a ser obedecido por quem quiser utilizar o serviço do digital. Para tirar árvore em passeio público, por exemplo, é preciso enviar e-mail com “pancada” de documentos e requerimento que deve ser obtido em endereço eletrônico específico; se a dita-cuja estiver dentro do imóvel, mais requerimento. Se isso é facilitar...

Gastronomia

O primeiro livro de receitas gastronômicas indígenas está sendo elaborado por alunas do projeto Comer Bem, Viver Mais como parte de trabalho de conclusão do curso (TCC). A ideia de compilar receitas típicas da cultura indígena veio das participantes.

Mais

Elas têm aprendido técnicas de culinária para aplicar em suas comunidades. A professora Suzane Vismara é responsável pelas aulas. O projeto foi criado pela chef Danielle Thomaz, natural de MS, que já realiza trabalho similar em São Paulo.

Na largada

Na oficialização do caminhar juntos de PP e União Brasil, que resultou no surgimento da federação União Progressista (UP), três mulheres passam a se destacar como lideranças em MS: a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e a prefeita Adriane Lopes, bem como a ex-deputada federal Rose Modesto. A partir de agora, os demais partidos com projetos para 2026 terão de se sentar com o trio para conversações. Durante quatro anos, tempo mínimo de vigência de uma federação, o bate-papo terá de ser assim.

Força

A União Progressista “chegou chegando”. Em suas hostes estão 19 prefeituras, 24 vice-prefeituras e o comando de 20 câmaras municipais. Conta com uma senadora, um deputado federal e três estaduais. No “caderninho das estratégias”, a proposta da UP é aumentar a base em 2026, quando brigará por uma cadeira no Senado, tentará conquistar três cadeiras na Câmara dos Deputados e cinco na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Ungidos

Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de MS, e a ex-deputada federal Rose Modesto surgem como os primeiros nomes praticamente escolhidos para representar seus respectivos partidos. O PP sinalizou que deverá ter o parlamentar como candidato ao Senado e o União Brasil quer ver Rose na Câmara dos Deputados. Na turma dos progressistas, uns e outros terão de “rever seus conceitos”.

Aniversariantes

* Colaborou Tatyane Gameiro