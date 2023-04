Aproveite o feriado prolongado para conhecer destinos da Rota Pantanal Bonito em MS

Com mais um feriado prolongado se aproximando, já que o Dia do Trabalhador (1º de maio) irá emendar com o fim de semana, o sul-mato-grossense pode aproveitar para conhecer as belezas do Estado em viagens curtas.

Uma das opções é conhecer a Rota Pantanal Bonito, integrada pelos municípios de Aquidauana, Miranda, Bodoquena, Bonito e Corumbá.

Nestes destinos turísticos há passeios que permitem a contemplação da natureza, banhos de cachoeira, cavalgadas, safáris ecológicos, tirolesas, flutuação, noite pantaneira com baile e gastronomia típica, city tour por cidades históricas, mergulho em águas cristalinas entre outros.

Outro ponto positivo é que é possível fazer uma viagem em família, de carro, para quem parte de outros municípios de Mato Grosso do Sul.

Conheça algumas opções de destinos da Rota Pantanal Bonito para conhecer no feriado

Aquidauana

Para quem sai de Campo Grande, a primeira cidade da rota é Aquidauana, na região do Pantanal.

No município, além de pousadas em antigas fazendas, uma das principais atividades que atrai turistas é a pesca esportiva.

Outro local que é atrativo, principalmente para o turismo gastronômico e viagens bate e volta, é o distrito de Piraputanga, em Aquidauana.

A própria estrada cênica, margeada pelo Rio Aquidauana, leva a roteiros de contemplação e aventura, como o Morro do Paxixi.

Morro do Paxixi permite contemplação em Aquidauana

Miranda

Miranda, distante 70 km de Aquidauana pela BR-262, é a cidade mais antiga de Mato Grosso do Sul e tem prédios centenários e históricos, como a estação ferroviária, que já encantam turistas.

No entanto, o turismo rural é o carro chefe da cidade, que integra o bioma pantaneiro, com passeios que incluem fazendas e refúgio ecológico e também se destaca na pesca.

Para uma viagem curta, o viajante pode conhecer a Fazenda Refúgio Ecológico Caiman, localizada a 31 km do centro da cidade, que oferece culinária típica e atividades de ecoturismo, além de permitir contemplação da fauna e flora pantaneira.

Há ainda a Fazenda San Francisco, que é um dos passeios rurais mais populares de Miranda e permite misturar momentos de descanso com aventura, além de oferecer passeios noturnos onde é possível avistar diversos animais selvagens.

Para contemplação, uma sugestão é a visita ao lugar onde o Rio Salobra encontra com o Rio Miranda. A beleza fica por conta das tonalidades diferentes na cor da água.

Refúgio Caiman é um dos passeios que permitem conhecer fauna e flora pantaneira em Miranda

Serra de Bodoquena

A sudoeste, estão localizadas três cidades que encantam o turista com a diversidade de passeios na natureza: Bodoquena, Bonito e Jardim, situadas na Serra da Bodoquena.

Bodoquena fica a pouco mais de 60 km de Bonito e é conhecido por sua natureza praticamente intocada e por fazer parte do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, com mais de 76 mil hectares de matas, cachoeiras, rios cristalinos, cavernas e grutas, além de uma fauna com vários animais do cerrado.

A cidade tem a cachoeira com maior queda livre de Mato Grosso do Sul, a Boca da Onça, com 156 metros, que fica localizada em meio a um cânion no rio Salobra.

O próprio Rio Salobra, por si só, é um atrativo do município, por suas águas cristalinas e tranquilas, que permitem um visual belíssimo, em meio à mata e paredões.

Bodoquena tem a cachoeira com maior queda d'água do Estado, a Boca da Onça

Bonito

Bonito é a Capital do ecoturismo do Brasil, com inúmeros atrativos, entre grutas, trilhas, mergulho, balneários, flutuação, passeios de bike e contemplação.

Monumento Natural, a Gruta do Lago Azul é um dos pontos mais conhecidos de Bonito, Mato Grosso do Sul.

Após percorrer uma trilha conhecendo diversos espeleotemas, pode-se visualizar o famoso lago de águas intensamente azuis e com mais de 80 metros de profundidade.

A Nascente Azul é um balneário que permite a realização de flutuação na nascente de águas cristalinas e aproveitar o dia no no local, que conta com tirolesa aquática e terrestre, mergulho com cilindro, bar e restaurante com almoço e redário para descanso.

O Abismo de Anhumas é uma caverna inundada de água cristalina, onde o acesso é feita através de uma pequena fenda no chão, por uma descida de 72 metros de altura, realizada através de um sistema de elevação.

Já dentro da caverna, o turista chega até um lago subterrâneo, tendo oportunidade de contemplação ou realizar passeio de bote, flutuação ou mergulho de cilindro. Além do lago cristalino, o abismo também tem formações que impressionam.

A cidade tem ainda diversos balneários, onde o visitante pode aproveitar o dia em meio a natureza.

Abismo de Anhumas permite de aventura a contemplação em Bonito

Jardim

Jardim tem a maior dolina da América do Sul, o Buraco das Araras, que concentra dezenas das espécies vermelhas.

Entre as atrações para os turistas, também voltou a operar, no dia 22 de abril, a Lagoa Misteriosa, um dos principais atrativos do destino distante apenas 60 km de Bonito.

No atrativo, pratica-se a flutuação e mergulho com cilindro, que permite uma atividade com segurança até oito metros.

A profundidade da lagoa é desconhecida, mas atinge mais de 220 metros, sendo uma das cavernas inundadas mais profundas do Brasil, com visibilidade de mais de 40 metros.

Lagoa Misteriosa tem água cristalina e profundidade desconhecida

Corumbá

De Bonito a Corumbá, retornando ao Pantanal, são 350 km.

A cidade pantaneira foi fundada em 1778 e guarda casarões centenários pós-Guerra do Paraguai, tombados pelo patrimônio histórico.

Entre as opções de passeio, está caminhar pelo Porto Geral durante o fim de tarde, contemplando a arquitetura da cidade e também o Rio Paraguai.

Na cidade também é uma dica fazer passeios de barco ou chalana para contemplar o pôr do sol e a fauna e flora do Pantanal.

Também faz parte de um roteiro turístico contemplar os cenários naturais, fazer safáris fotográficos e saborear a culinária típica pantaneira.

A Estrada Parque é um atrativo por si só, sendo uma Áres Especial de Interesse Turístico (AEIT), criada pelo governo do Estado em março de 1993.

A Estrada compreende trechos da MS-184 e da MS-228, municípios de Miranda, Corumbá e Ladário, e tem área de cerca de 6.800 hectares, dos quais 85% no município de Corumbá.

São 116 quilômetros de estrada de terra passando por 74 pontes de madeira. Neste trecho é possível desfrutar de paisagens bem diferentes : de serras e campos, de corixos ao Rio Paraguai, além das áreas de inundação sempre repletas de animais da fauna pantaneira.