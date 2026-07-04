Férias escolares: 6 cuidados para evitar estresse em cães e gatos durante o período

Com a chegada das férias escolares, a rotina das famílias muda completamente. Crianças passam mais tempo em casa, os horários ficam menos rígidos, aumentam as visitas, os passeios e as viagens. O que muitos tutores não percebem é que essas transformações também afetam diretamente o bem-estar emocional dos animais de estimação.
Segundo a psicóloga Juliana Sato, especialista em vínculo humano-animal e luto pet, cães e gatos são altamente sensíveis às mudanças do ambiente e da dinâmica familiar.
“Os animais se organizam a partir da repetição e da previsibilidade. Eles reconhecem horários, ambientes e comportamentos da família. Quando tudo muda de uma vez, é comum que sintam insegurança, estresse ou cansaço emocional”, explica.
Para ajudar os tutores a atravessarem esse período de forma mais tranquila, a especialista reuniu seis orientações.
1. Mantenha alguns horários fixos
Mesmo que a rotina fique mais flexível, é importante preservar referências para o animal. “Os horários de alimentação, passeios e descanso funcionam como âncoras de segurança para os pets”, afirma.
2. Observe os sinais que o pet está comunicando
Mudanças comportamentais podem indicar dificuldades de adaptação. Entre os sinais mais comuns estão isolamento, irritabilidade, alterações no sono, inquietação e tentativas frequentes de evitar contato. Além disso, os tutores devem estar atentos a comportamentos que demonstram desconforto durante as interações, como se afastar, lamber os lábios repetidamente, bocejar fora de contexto, enrijecer o corpo ou virar a cabeça para evitar contato.
Estudos internacionais mostram que a maioria dos incidentes envolvendo mordeduras em crianças ocorre com cães conhecidos, muitas vezes o próprio animal da família. Em diversos casos, o pet já havia demonstrado sinais de desconforto antes da situação.
“A maioria dessas situações é evitável quando a família aprende a ler o que o animal está comunicando. Não se trata de afastar a criança do pet, mas de construir uma convivência em que os dois se sintam seguros”, orienta Juliana.
3. Ensine as crianças a respeitar os limites do pet
Com mais tempo livre, é natural que as crianças queiram brincar constantemente com cães e gatos. No entanto, os animais também precisam de momentos de descanso. “O pet não é um brinquedo disponível o tempo todo. As férias são uma ótima oportunidade para ensinar que os animais possuem necessidades e limites que devem ser respeitados”, destaca.
4. Garanta um espaço de refúgio
A especialista recomenda que cães e gatos tenham um local reservado para descansar e se afastar da movimentação da casa quando desejarem. “Quando o animal tem um espaço seguro para se recolher, ele consegue regular melhor o estresse. É fundamental que as crianças aprendam a respeitar esse ambiente”, orienta.
5. Planeje as viagens com antecedência
As férias também costumam trazer dúvidas sobre levar ou não o animal durante os passeios. “Muitos gatos costumam lidar melhor com a permanência no próprio ambiente, recebendo os cuidados de uma pessoa de confiança.
Já alguns cães podem se beneficiar mais da companhia constante oferecida por uma hospedagem especializada. Cada caso deve ser avaliado individualmente”, explica. Caso a família viaje com o pet, é importante verificar documentação, vacinação, identificação e realizar uma adaptação gradual à caixa de transporte.
6. Inclua o pet no planejamento familiar
Para a especialista, um dos principais erros é esquecer que os animais também são impactados pelas mudanças da rotina. “O pet não entende o conceito de férias. Ele entende segurança, previsibilidade e respeito aos seus limites.
Quando a família considera essas necessidades, o período se torna mais agradável para todos e fortalece os vínculos dentro de casa”, conclui.