Festival América do Sul traz grandes atrações à Cidade Branca

O samba de Alcione e do grupo Pixote, o trap de Xamã e a MPB de Isabel Fillardis estão entre os destaques da programação do evento, que começou ontem e segue até domingo, gratuitamente, em Corumbá - Dvulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Para quem gosta de muita música (inclusive música erudita), teatro, literatura, graffiti, moda, oficinas de arte, artesanato e reciclagem, além de atividades que envolvam um mergulho no patrimônio histórico, todos os caminhos levam a Corumbá neste fim de semana. É na Cidade Branca que o público tem, desde ontem, a oportunidade de acompanhar a maratona de atividades gratuitas oferecidas pelo Festival América do Sul 2025.

O evento conta com 89 atrações, segundo a programação oficial divulgada pelo governo do Estado, que é o responsável pelo festival. Para conhecer toda a programação do evento e mais detalhes de cada atração, acesse a página https://mscultural.ms.gov.br/. Embora todas as linguagens artísticas e manifestações culturais programadas tenham um apelo e tanto, a maior parte do público se mobiliza em torno dos shows musicais. Confira, então, alguns destaques.

Hoje, por exemplo, no Palco das Américas, SoulRa e Karla Coronel, duas das mais potentes vozes do cenário musical de MS na atualidade, apresentam-se a partir das 19h. A primeira, faz uma mistura de R&B, rap, trap e pop que embala as letras autorais, marcadas pelo lirismo e o engajamento da jovem artista de Dourados. E a paraguaia, ou “brasiguaia”, como ela mesma gosta de falar, Karla Coronel, radicada em Campo Grande, vai soltar o conhecido e hipnótico vozeirão com um infalível repertório de samba e MPB.

As cantoras também vão fazer alguns duetos até cederem o Palco das Américas, às 20h30min, para Xamã, ídolo do trap, que também vem se destacando com seu trabalho como ator. O destaque maior de amanhã é a cantora Alcione, uma diva do samba e da música brasileira, que, aos 77 anos, talvez seja hoje a maior cantora do País. A Marrom vai se apresentar também no Palco das Américas, a partir das 21h.

Domingo, no mesmo local, é a vez de Guga Borba (às 19h) e do grupo Pixote (às 20h30min). E, no Palco do Porto, às 22h40min, Isabel Fillardis. Nas artes cênicas, um dos destaques é o espetáculo circense “Esperando o Lima”, no Palco Areninha, às 16h de hoje, com o ator Luciano Bortoluzzi, que desde 1999 viaja com esse trabalho, incluindo passagens por Alemanha, França e países da América do Sul.

SEMANA S

Hoje e amanhã, o Sistema Comércio – Senac, Sesc e Fecomércio-MS – integra-se à Semana S, realizada nacionalmente, em dois dias de atividades, das 14h às 20h, no Senac Hub Academy e no Sesc Teatro Prosa, com programação completamente gratuita.

Além de palestras e masterclasses sobre inteligência artificial (IA), empreendedorismo e outros temas em espaços internos, a Rua Francisco Cândido Xavier, na altura do Horto Florestal, receberá tendas, food trucks e intervenções artísticas para crianças e adultos. A dupla Patrícia & Adriana faz show neste sábado, às 19h, encerrando a programação.

“FACES DE LÍDIA”

A exposição “As Várias Faces de Lídia Baís”, que celebra os 125 anos de nascimento da artista e foi inaugurada na segunda-feira, segue em cartaz até o dia 30 de junho, no Museu da Imagem e do Som (MIS), com 15 pinturas e 10 discos com composições assinadas por Lídia. De segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min.

Até 27 de junho, no MIS, a mostra apresenta pinturas e discos com composições musicais da artista; na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Vila Carvalho; grátis

CINEMA

Já nos cinemas, uma produção local ganhou estreia nesta semana e é um dos destaques no circuito exibidor de Campo Grande e mais quatro cidades – Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Aquidauana.

Dirigido por Fábio Flecha, o longa-metragem “Do Sul, a Vingança” busca combinar ação e comédia para pôr em marcha um enredo frenético, às vezes confuso, em torno do personagem Lauriano (Felipe Lourenço), um autor de livros-reportagens que vai à fronteira com Paraguai e Bolívia para desbaratar uma teia de crimes que envolve contrabando, corrupção e violência.

No elenco, entre outros nomes, Luciana Kreutzer (Dra. Lucia), Bruno Moser como o escorregadio (e cômico) Febem e os veteranos Espedito Di Montebranco – no papel de Jacaré, personagem-chave, de quem Laurentino precisa se aproximar – e David Cardoso, maior astro de cinema revelado por Mato Grosso do Sul, fazendo o justiceiro Coronel Massada.

Com direção de Fábio Flecha e Felipe Lourenço (foto) no papel principal, o longa-metragem sul-mato-grossense traz um escritor que tenta investigar o contrabando na fronteira

Outro destaque é “Pecadores”, quinto longa do diretor Ryan Coogler (“Pantera Negra”), que segue em cartaz quatro semanas após a estreia. A trama de terror com Michael B. Jordan vivendo dois irmãos gêmeos tem sido considerada pela crítica uma renovação do gênero. De volta à cidade natal para um recomeço, eles acabam descobrindo que um mal ainda maior lhes aguarda para dar as boas-vindas, sob a égide da frase “você fica dançando com o diabo, um dia ele vai te seguir até em casa”. Classificação indicativa dos dois filmes: 16 anos.

Assine o Correio do Estado