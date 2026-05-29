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29, 30 e 31 de maio

Festival do Hambúrguer começa nesta sexta (29) com shows e 50 opções de lanches

Preço fixo dos lanches é de R$ 30 ou R$ 40

Naiara Camargo

Naiara Camargo

29/05/2026 - 12h00
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4° edição do Festival do Hambúrguer ocorre nesta sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31), no estacionamento do Bioparque Pantanal, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público. Ao todo, serão três dias de muita gastronomia com hambúrgueres deliciosos.

São mais de 50 opções diferentes de hambúrgueres, com preço fixo de R$ 30 ou R$ 40.

Confira quais hamburguerias confirmaram presença no evento:

- 7 Burg
- Alan’s Gourmet
- Black Rabbit
- Bonfim Lanches
- Bufalo Beef 
- Burguer Pub
- Cacimba Sorvetes 
- Carnívoros 
- Tio Marquinhos 
- Dellato Gelato Artesanal 
- Dumato
- El Parrudo
- HS Gastronomia 
- Insano Burguer
- La Burgezz
- MV Burguer
- Nabrasa
- Pro Burguer 
- Roast Burguer
- Safari
- Sagrado Burguer

Veja a programação de shows:

Sexta-feira, 29 de maio

  • Banda Doze2
  • Renato Pacheco

Sábado, 30 de maio

  • Festival de Chopp e Torneio Endrigo Chopp de Metro
  • Banda V12

Domingo, 31 de maio

  • Pagode Fique à Vontade
  • João Marcos & Zé Ronaldo
  • Banda Alziras

Além de hambúrguer, também haverá:

  • Bebidas alcoólicas: cerveja, chopp artesanal, long necks, entre outros
  • Outras opções de comida: pastel e batata frita
  • Doces: pudim, cheesecakes, churros, açaí, morango do vale e outras sobremesas

A realização é dos Hamburgueiros do MS, com apoio do Governo de MS, deputado federal Beto Pereira, deputados estaduais Caravina e João Cesar Mattogrosso, vereadores Clodoilson Pires e Herculano Borges, iFood, Sebrae, SBT, JD1, Comer em CG, Seven Alimentos e Tempero do Tonho.

Em 2026, o festival vai em busca de um feito histórico: a conquista de um recorde oficial, consolidando o evento como o maior do segmento na região, com o objetivo de entrar para o Livro dos Recordes.

Em sua quarta edição, o festival já caiu no gosto da população: segundo a organização, o evento já movimentou mais de R$ 3 milhões nas edições anteriores e gerou cerca de 500 empregos diretos e indiretos.

O Dia Internacional do Hambúrguer é comemorado anualmente em 28 de maio.

SERVIÇO

Festival do Hambúrguer

  • Data: 29, 30 e 31 de maio de 2026
  • Local: Altos da Afonso Pena — Estacionamento do Bioparque Pantanal, Campo
  • Grande/MS
  • Entrada: Gratuita
  • Valores: Burgers por R$ 30 ou R$ 40 (preços fixos em toda a praça)

 

Caso Ganley

Especialistas alertam para aumento de infartos, arritmias e hipertensão entre jovens

Aos 22 anos, influenciador morreu vítima de cardiomiopatia hipertrófica; especialistas alertam para aumento de infartos, arritmias e hipertensão entre jovens usuários de anabolizantes

28/05/2026 10h00

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Uso contínuo de esteroides pode provocar alterações silenciosas no organismo e aumentar significativamente o risco de infartos, arritmias, hipertensão e insuficiência cardíaca, inclusive em pessoas muito jovens

Uso contínuo de esteroides pode provocar alterações silenciosas no organismo e aumentar significativamente o risco de infartos, arritmias, hipertensão e insuficiência cardíaca, inclusive em pessoas muito jovens Magnific

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A morte do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de apenas 22 anos, reacendeu o debate sobre os riscos do uso de anabolizantes e seus impactos graves sobre a saúde cardiovascular. O jovem foi encontrado morto no sábado, no apartamento onde morava, na Mooca, zona leste de São Paulo.

O atestado de óbito aponta que a causa da morte foi cardiomiopatia hipertrófica, doença em que o músculo do coração se torna anormalmente espesso e rígido, dificultando o bombeamento de sangue. Especialistas destacam que a condição pode ser agravada pelo uso de anabolizantes.

Nas redes sociais, Gabriel afirmava fazer uso de hormônios e chegou a abordar publicamente o consumo dessas substâncias, após ter iniciado a carreira defendendo o fisiculturismo natural.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e acendeu um alerta para o crescimento do uso indiscriminado de testosterona e esteroides anabolizantes entre adolescentes e jovens adultos no Brasil.

Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apontam que o consumo de testosterona cresceu 670% nos últimos cinco anos no País. Já um levantamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) revela que 1 a cada 16 estudantes do Ensino Fundamental ou Médio já utilizou anabolizantes.

RISCOS CARDIOVASCULARES

Especialistas em saúde cardiovascular afirmam que o cenário é preocupante porque os efeitos dessas substâncias vão muito além da estética e do ganho muscular.

O uso contínuo pode provocar alterações silenciosas no organismo e aumentar significativamente o risco de infartos, arritmias, hipertensão e insuficiência cardíaca, inclusive em pessoas muito jovens.

Segundo o cirurgião cardiovascular dr. Adriano Milanez, os anabolizantes causam alterações importantes nos vasos sanguíneos e no funcionamento do coração.

“O uso de anabolizantes causa alterações no funcionamento do organismo. Além do desejado ganho muscular, podem ocorrer alterações nos vasos sanguíneos que favorecem obstruções e infarto. Também pode haver aumento da pressão arterial, levando à hipertrofia do músculo do coração”, explica.

A hipertrofia cardíaca ocorre quando o coração aumenta de espessura em função do esforço excessivo e contínuo. Embora muitas pessoas associem músculos maiores à força e à resistência, no caso do coração, isso representa um problema grave.

O órgão passa a funcionar com mais dificuldade, perde eficiência no bombeamento do sangue e fica mais suscetível a falhas cardíacas.

No caso de Gabriel Ganley, a cardiomiopatia hipertrófica identificada no atestado de óbito provoca justamente esse espessamento anormal do músculo cardíaco. A doença pode ter origem genética, mas médicos alertam que o uso de anabolizantes pode agravar quadros preexistentes e acelerar complicações cardiovasculares.

COLESTEROL ALTERADO

Outro fator de risco associado aos anabolizantes é a alteração dos níveis de colesterol. As substâncias costumam elevar o colesterol LDL, conhecido como “ruim”, e reduzir o colesterol HDL, considerado “bom”.

Essa combinação favorece o acúmulo de gordura nas artérias e aumenta o risco de obstruções que podem resultar em infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Além disso, o uso dessas substâncias pode provocar espessamento do sangue, dificultando a circulação e favorecendo a formação de coágulos. Isso aumenta consideravelmente o risco de tromboses e eventos cardiovasculares graves.

Um dos maiores perigos, segundo especialistas, é que muitas dessas alterações acontecem de forma silenciosa. Em diversos casos, o primeiro sintoma pode ser justamente um mal súbito ou um ataque cardíaco.

“Muitas vezes, as alterações acontecem de forma silenciosa e o primeiro sinal pode ser um ataque cardíaco. Em alguns casos, podem surgir dores no peito, cansaço excessivo e palpitações, que servem como alerta”, afirma dr. Adriano Milanez.

APENAS UM ANO DE USO

A morte de Gabriel também chama atenção pelo perfil do influenciador. Com cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube, ele compartilhava rotina de treinos, alimentação e preparação física. Durante anos, defendeu o fisiculturismo natural, sem uso de hormônios.

No entanto, em 2025, revelou aos seguidores que havia começado a utilizar anabolizantes e passou a falar abertamente sobre o tema.

Uso contínuo de esteroides pode provocar alterações silenciosas no organismo e aumentar significativamente o risco de infartos, arritmias, hipertensão e insuficiência cardíaca, inclusive em pessoas muito jovensGanley iniciou no fisiculturismo natural, mas há cerca de um ano tinha passado a utilizar anabolizantes - Foto: Reprodução/Instagram

O jovem foi encontrado morto por um amigo, após familiares relatarem dificuldade para entrar em contato desde a noite de quinta-feira (21). Segundo informações do boletim de ocorrência, o amigo foi até o apartamento depois de ser procurado pela família.

Como ninguém respondia às mensagens ou ligações e as luzes do imóvel permaneciam acesas, ele arrombou a porta com a ajuda de funcionários do condomínio.

Gabriel foi encontrado caído de bruços na cozinha do apartamento. O boletim aponta que havia sangue no rosto, mas não existiam sinais aparentes de violência no local. A Polícia Militar foi acionada e o caso registrado inicialmente como morte suspeita sem causa aparente no 42º Distrito Policial, em São Paulo.

A perícia apreendeu diversos medicamentos no imóvel, possivelmente anabolizantes, segundo o registro policial. O apartamento estava organizado e sem indícios de luta ou crime.

Em depoimento, a mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, afirmou que havia falado com o filho pela última vez na quinta-feira e que ele não relatou problemas de saúde ou sintomas. Segundo ela, Gabriel não tinha histórico conhecido de doenças cardíacas.

O dr. Adriano Milanez destaca que, justamente por não haver histórico de doenças cardíacas, casos como o de Ganley acabam surpreendendo familiares e amigos. Pessoas jovens, aparentemente saudáveis e fisicamente condicionadas, podem desenvolver complicações graves sem apresentar sintomas claros.

“Mesmo jovens podem desenvolver infarto, arritmias e outros eventos cardíacos graves relacionados ao uso de anabolizantes. São doenças que costumávamos ver com mais frequência em idosos, mas que têm surgido cada vez mais cedo”, ressalta o médico.

DEMAIS EFEITOS COLATERAIS

Além dos danos cardiovasculares, os anabolizantes podem causar uma série de outras complicações no organismo.

Entre os principais efeitos colaterais estão lesões hepáticas, infertilidade, alterações hormonais, acne severa, queda de cabelo, ginecomastia (aumento das mamas em homens) e distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, agressividade, depressão e dependência química.

Entre adolescentes, os riscos são ainda maiores porque o organismo está em fase de desenvolvimento hormonal. O uso dessas substâncias pode comprometer o crescimento e provocar alterações permanentes.

Outro ponto de preocupação é a popularização dos anabolizantes nas redes sociais. A exposição constante de corpos extremamente musculosos e a promessa de resultados rápidos ajudam a banalizar o uso dessas substâncias entre jovens.

Muitos usuários acabam adquirindo produtos clandestinos, sem controle de qualidade e sem acompanhamento médico, o que aumenta os riscos à saúde. Em diversos casos, as substâncias são utilizadas em doses muito superiores às indicadas clinicamente.

Os médicos reforçam que a reposição hormonal só deve ocorrer mediante diagnóstico médico e necessidade comprovada. O uso voltado exclusivamente para fins estéticos representa um risco importante e pode ter consequências irreversíveis.

A morte de Gabriel Ganley provocou comoção entre fãs, amigos e nomes do fisiculturismo. Em nota, a Integralmedica, marca de suplementos que patrocinava o atleta, afirmou que o influenciador “inspirava milhares de jovens” com conteúdos sobre disciplina e treino.

Enquanto a investigação sobre a morte segue em andamento, especialistas reforçam que o caso serve de alerta sobre os perigos do uso indiscriminado de anabolizantes e a necessidade de ampliar campanhas de conscientização voltadas principalmente aos jovens.

Diálogo

O Estado investiu R$ 783,1 milhões em ações e serviços públicos... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (28)

28/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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François Guizot - escritor francês

"Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta”.

 

FELPUDA

O Estado investiu R$ 783,1 milhões em ações e serviços públicos de saúde no primeiro quadrimestre de 2026, segundo números apresentados em audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia. Apesar do alto volume aplicado, o governo não atingiu o mínimo constitucional de 12% da receita em saúde. Pelo relatório, foram liquidados R$ 696,7 milhões em recursos próprios. Para cumprir o índice exigido pela Constituição, seria necessário investir R$ 816,9 milhões. Os dados mostram que o Tesouro estadual segue como principal financiador da saúde pública em MS.

Sem volta

Nos bastidores do PT, cresce a avaliação de que a atual composição do partido na Assembleia Legislativa de MS não será a mesma em 2027. Petistas apostam em mudanças.

Mais

Dizem que após a contagem dos votos, alguém poderá ganhar “aposentadoria política”. O assunto, porém, é tratado em rodas restritas e longe de “ouvidos estranhos”. Afinal, é preciso cautela. E muita!

DiálogoFoto: Lucas Meneses/Ascom Setur

O sertão de Alagoas vem se consolidando como um dos principais destinos turísticos do país. O Monumento Natural do Rio São Francisco ficou em quinto lugar entre as Unidades de Conservação mais visitadas do Brasil, com mais de 1,1 milhão de visitantes em 2025, segundo levantamento do Governo Federal. A região dos Cânions do São Francisco reúne belezas naturais,  cultura sertaneja, artesanato e gastronomia típica, impulsionando a economia e gerando emprego e renda. O reconhecimento também reflete investimentos em infraestrutura turística, promoção do destino e qualificação profissional. Criado em 2009, o Monumento Natural abrange municípios de Alagoas, Bahia e Sergipe, em área protegida do bioma Caatinga, garantindo preservação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. 

DiálogoIara e Luciano Bresciani Machado - Foto: Studio Vollkopf

 

Diálogo Francieli Rossa - Foto: Arquivo Pessoal

Quem?

Caso realmente o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgue lista com nomes dos seus “ungidos” para o Senado, o impacto será muito grande no PL e significará, conforme os escolhidos, que ele realmente está mandando. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro tem defendido alguns pré-candidatos, enquanto Waldemar da Costa Neto, presidente nacional da sigla, aposta em outros. Resta esperar para ver.

Meta

Com atuais seis integrantes, o PL vai para a eleição com o objetivo de repetir a dose ou, quem sabe, conquistar sete cadeiras. O partido estava “redondinho”, mas acabou ficando sem João Henrique Catan, que  se filiou ao Novo e é pré-candidato ao governo do estado, e Neno Razuk, que perdeu a vaga devido a anulação de votos de Riquelle Lisboa Trutis. Com exceção de Mara Caseiro, que disputará uma cadeira na Câmara Federal,  os demais vão para reeleição.

Prioridade

Deputados e senadores fizeram a maior pressão ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para que ele lesse os requerimentos para abertura de CPIs mistas sobre o caso Banco Master durante sessão para análise de vetos da LDO de 2026. O parlamentar rejeitou os pedidos e afirmou que a leitura é ato discricionário da presidência. Segundo ele, a prioridade da sessão era a votação de vetos que beneficiam pequenos municípios. O tema gerou reação de oposicionistas e aliados no plenário. Afinal, é preciso saber quem se beneficiou do tal banco. 

ANIVERSARIANTES

Cione Machado Mangiolardo;
Fábio Olegário Caminha;
Rosa Ocampos Galvão;
Ricardo Maria Figueiró;
Maria Cristina Godoy Beltran;
Volmar Dalpasquale;
Claudnei Menezes de Rezende;
Elaine Buonarott Ferreira;
José Luiz Viegas London;
Tamio Okiyama;
Paulo Henrique Shimabuco;
Samuel Sandri;
Liliana Scaff Fonseca;
Paula Dalpasquale Zimermann de Almeida;
Jessica Ferreira Lima;
Ercules Leonardo da Costa Florentino;
Tatiane Franco;
Mario Marcio Gonçalves Queiroz;
Cleomenes Nunes da Cunha;
Maura Catharina Gabino e Souza;
Voilice Santine de Oliveira;
Dr. Jorge João Chacha;
Liane Bacha;
Claudio de Carvalho;
Marcio Penha Rodrigues;
Rodiney Maciel Passos;
Sanara Teixeira Martins;
Patricia dos Santos;
Maria de Fátima Carvalho Gabriel;
Anna Carolina Ramos de Arruda;
Rosângela Chagas;
Erika Matiolli;
Marlene Rabelo de Moura Brasil;
Natalia Souza Claudino;
Vilma Teresa Felini;
Renato Zacarias Maffissoni;
Flávio Souto;
Ana Lia Beatriz Alfrane;
Dr. Roberto Alves Corrêa;
Darci Thiele;
Eunice Araujo de Souza;
Djerson Farias de Novaes;
Hailton Alves Rodrigues;
Maria de Lourdes Lorenzette Pires;
Júlio Guenka;
Wladimir Ribeiro Cândia;
Osvaldo Ferreira de Jesus;
Lourdes Gaban;
Andréa Cristina Rodrigues;
Vitória Régia Vieira da Rocha;
Mary Vasconcelos;
Carlos Magno de Oliveira Rodrigues;
Hedy Monteiro Magalhães;
Odaléa Lemes de Souza;
Inaldo Cavalcanti Figueiredo;
Waleska de Carvalho Pereira Oliveira;
Valéria Cristina Caldeira;
Maria Celeste Corrêa;
Érica Nunes Mourão;
Maria Helena Monteiro;
Neide de Brito Magalhães;
Hilton Araujo;
Monique Peixoto;
Carlos Eduardo Moura;
Edgar de Oliveira;
Anita Masaco Arakaki;
Dra. Patrícia Silva de Almeida;
Hélio Moreira;
Adriana Albuquerque;
Regina Pedrosa da Costa;
Cláudio Elvis Camargo Clemente;
Henauth Miguel Franco Filho;
Creuza Franca Goulart;
Rosely Tsuha Oshiro;
José Pereira Domingues Neto;
Maria Madalena Xavier de Almeida;
Neuza Ribeira Barbosa;
Vannice Andrade Cardoso;
Maria de Fátima Ardaia Fagundes de Moraes;
Regina Fernandes Vieira Farias;
Élvio Eloy Lopes;
Kemy Ruama de Deus Ruiz;
Victório Romanini Neto;
Luiz Augusto da Costa Carvalho;
Gonçalo Paschoal Alves Corrêa;
Elaine Cristina dos Santos Cabral;
Antonia Maria da Cruz;
Nayara Crystina Dal Pogetto Freire Thomaz;
Ismael Simão Meireles;
Tânia Maria da Silva Motta;
Terezinha Maria Teixeira;
Ricardo Augusto Bozeli Bittencourt;
Aline da Silva Canhete;
Edgard Paz Borgonha;
Jomas Fulgêncio de Lima Junior;
Márcia Regina Pizzo D’avila;
Lincon Pinhé Leal de Queiroz;
Andressa Cristina Mise;
Susi Rodrigues Hespanhol;
Maria Cristina dos Santos Albertoni;
Tânia Hirano Barbosa;
Elaine de Aquino Grisoste Barbosa Pinheiro;
Vânia Lucia Vargas Souto;
Cristine Chiarello Weffort;
José Alvaro Agi.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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