Festival do Hambúrguer terá sabor afrodisíaco e outras 70 opções; confira

Um dos festivais mais esperados pelos campo-grandenses começa nesta sexta-feira (21), e promete surpreender todos os públicos, com mais de 70 opções de hambúrgueres de 30 hamburguerias para atender a todos os gostos.

A 2ª edição do Champions Burger segue até domingo, dia 23 de fevereiro, na Vila Morena, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena. O evento terá entrada gratuita para toda a família, que além da experiência gastronômica, poderá curtir a área kids e acompanhar as atrações musicais.

As principais hamburguerias de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul participam do evento, organizado pela Associação de Hamburgueiros do MS.

Este ano, o Champions Burger trará criações exclusivas, com harmonizações que devem elevar a experiência gastronômica a outro patamar, indo de molho afrodisíaco a hambúrguer doce.

A competição

Além de um festival gastronômico, o evento também é uma competição para eleger o melhor hambúrguer do MS. Em 2024, os hamburgueiros podiam se inscrever em duas categorias: a 'tradicional', onde o ganhador foi o Bonfim Lanches; e o gourmet, onde teve como ganhador o Tendas Burger, que consagrou o Lomburguer, feito de pão brioche, hambúrguer bovino, alface, tomate, lombo canadense, creme de catupiry com mussarela, finalizado com chutney de abacaxi.

Para este ano, houve uma mudança no regulamento, e a única categoria disputada será a gourmet, o que tornará a competição ainda mais acirrada, já que os hamburgueiros tradicionais precisarão apostar em criações inovadoras, incluindo hambúrgueres exóticos e até mesmo afrodisíacos.

A avaliação é feita por um time de jurados, especialistas no assunto, que experimentam os lanches como clientes anônimos e, no domingo, o grande vencedor será revelado.

"Nosso evento é bem rigoroso, a avaliação é feita às cegas, sem que ninguém tome conhecimento de nada. A gente deixa bem escondido, sorteia por número. Ao todo são três jurados", informou o presidente da Associação dos Hamburgueiros do MS, Wesley Renovato.

Apenas um receberá o título de "Melhor Hambúrguer de MS", e o prêmio de R$ 1 mil + um ano de mensalidades da associação.

Hambúrgueres

Para analisar mais de perto todos os sabores que estarão na disputa, a reportagem do Correio do Estado esteve presente no lançamento do Champions Burger, realizado no dia 10 de fevereiro, com degustação, música ao vivo e a presença de todos os competidores, que apresentaram suas criações e dividiram experiências.

Hambúrguer de búfalo. Foto: Alanis Netto

Na parte dos ‘diferentões’ encontramos o Búfalo Beef MS, que dessa vez trouxe o hambúrguer de carne de búfalo ‘Véio do rio’, que tem um ‘conceito pantaneiro’ levado direto para dentro do lanche.

“Estamos usando o que o pantaneiro mais come nas comitivas, então tem um lado cultural. Ele tem um crispy de carne soleada e um crispy de mandioca, que remete à carne com mandioca, pão de batata, mussarela de búfala, para não sair do conceito do búfalo, molho de manjericão e o ketchup de goiabada defumada da empresa Tartar”, explicou o proprietário da Búfalo Beef, Daniel Borges.

Vale lembrar que este mesmo lanche entrou para o ranking dos 50 melhores hambúrgueres do Brasil, assumindo a 20ª posição.

Já em clima de Carnaval, conversamos com o atual campeão da categoria ‘tradicional’ e dono do Bonfim Lanches, Emerson Bonfim, que entrou na competição este ano com o ‘A Pipa do Vovô Não Sobe Mais’, o único hambúrguer afrodisíaco do evento.

Hambúrguer afrodisíaco. Foto: Alanis Netto

"Os meninos que estão na categoria gourmet estão num patamar acima, então a gente pensou 'pô, vamos ter que ser mais criativos esse ano'. Aí decidimos que faríamos um gourmet, mas que não poderíamos abrir mão de um ingrediente tradicional. No nosso caso, meu pai trabalhou muito tempo com cachorro quente e ovo de codorna, aí veio a ideia da maionese ‘ô potência’. Tá chegando o Carnaval, então, aquela coisa de festa, 'vamos fazer um hambúrguer afrodisíaco'. Fizemos uma pesquisa e surgiu a geleia ‘alegria de noiva’, que é de morango com catuaba (sem álcool) e a farofinha de bacon com amêndoas, a ‘levanta moral’. A combinação com a rúcula ficou show de bola", contou Bonfim.

No ano passado, o Bonfim lanches foi o vencedor da categoria tradicional, com o ‘X-Oliver’, nome que homenageia o chapeiro da lanchonete. Entre os ingredientes estavam o hambúrguer, bacon, queijo, tomate e cebola refogada na chapa.

Hambúrguer doce. Foto: Alanis Netto

Já para aqueles que não abrem mão de um docinho, o Makako Burger apresentou o hambúrguer de brownie, nutella, morango e confeti, que não irá competir mas estará à venda para todo o público.

Segundo o chef, Luiz Leandro Maciel, a ideia surgiu porque o forte da hamburgueria é o agridoce. O prato inscrito se chama Donkey Kong, em homenagem ao videogame, e também não foge do conceito, contendo banana da terra frita com açúcar mascavo e onion rings na receita.

“A ideia surgiu porque nosso forte é o agridoce. Estamos participando do nosso segundo campeonato, e nossa expectativa é muito boa, porque além da venda, tem a aproximação da classe, que é o mais legal”.

Dentre as hamburguerias participantes também estão: Tendas Burguer; o Carnívoros - que traz um hambúrguer de linguiça com vinagrete, saboroso e aprovado pela reportagem; Burger Pub; HS Gastronomia - que tem um toque de hortelã; Du Mato - com um agridoce de banana; Vaca Loka; Sobrenatural Burger; El Toro; Safari; Hambugreria; Raíz Burger, e muitos outros.

Confira como foi o lançamento e um pouco do que te espera neste fim de semana nos altos da Av. Afonso Pena:





Horários de funcionamento do Champions Burger 2025:

Sexta-feira (21/02): 17h às 23h

17h às 23h Sábado (22/02): 11h às 23h

11h às 23h Domingo (23/02): 11h às 23h

Atrações musicais

Sexta-feira, João Haroldo & Betinho, e Banda V12

Sábado, Rafa & Leo

Domingo, João Marcos & Zé Ronaldo

