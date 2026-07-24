Festival do Sobá terá show gratuito de João Neto e Frederico

Filosofia

Filósofo apresenta a conferência "Cortellando Novas Trilhas no Pensar e no Fazer", em Campo Grande, propondo uma reflexão sobre propósito, aprendizado contínuo e os desafios de viver em uma sociedade em constante transformação

Em sua palestra, Cortella propõe uma reflexão sobre propósito, ética, aprendizado contínuo, liderança e desenvolvimento humano Divulgação

Vivemos em uma época em que as mudanças deixaram de ser exceção para se tornarem regra. Novas tecnologias surgem em ritmo acelerado, profissões desaparecem enquanto outras são criadas, as relações humanas assumem diferentes formatos e a necessidade de adaptação parece permanente.

Em meio a esse cenário, cresce uma inquietação compartilhada por pessoas de diferentes idades e profissões: como encontrar sentido em um cotidiano marcado pela velocidade, pelas incertezas e pela necessidade constante de reinvenção?

Mais do que acompanhar as transformações, talvez o maior desafio contemporâneo seja compreender o significado delas. Em um mundo onde tudo parece exigir respostas imediatas, encontrar tempo para refletir tornou-se quase um luxo.

Ainda assim, é justamente essa pausa para pensar que pode fazer a diferença entre apenas sobreviver às mudanças ou transformá-las em oportunidades de crescimento.

É essa provocação que o filósofo, escritor e educador Mario Sergio Cortella levará ao público de Campo Grande na terça-feira.

Com a conferência “Cortellando – Novas Trilhas no Pensar e no Fazer”, o professor propõe uma reflexão sobre propósito, ética, aprendizado contínuo, liderança e desenvolvimento humano, temas que atravessam sua trajetória acadêmica e editorial há décadas.

Reconhecido por tornar a filosofia acessível ao grande público, Cortella construiu uma carreira baseada na capacidade de aproximar conceitos filosóficos da realidade cotidiana.

Em vez de oferecer fórmulas prontas para o sucesso ou respostas definitivas para os dilemas da vida, ele convida as pessoas a desenvolverem um olhar crítico sobre si mesmas, sobre o trabalho, sobre as relações e sobre a sociedade.

A proposta da conferência segue exatamente essa linha: estimular cada participante a revisitar suas escolhas, compreender os desafios do presente e perceber que as grandes transformações costumam começar pela mudança da forma de pensar.

PENSAR ANTES DE AGIR

Ao longo da palestra, Cortella conduzirá o público por seis grandes reflexões ligadas ao crescimento pessoal e profissional.

Entre os temas abordados estão a importância da aprendizagem permanente, o desenvolvimento de novas competências, a valorização das pessoas, a construção de relações fundamentadas em valores e a compreensão de que ensinar e aprender são movimentos que acompanham toda a vida.

A proposta dialoga diretamente com um dos principais desafios da atualidade. Em um mercado de trabalho que muda constantemente e em uma sociedade cada vez mais conectada, não basta acumular conhecimento técnico.

É preciso desenvolver capacidade de adaptação, senso crítico, inteligência emocional e disposição para continuar aprendendo.

Essa perspectiva acompanha grande parte da produção intelectual do filósofo. Em livros como “Por que Fazemos o que Fazemos?”, “Qual É a Tua Obra?” e “Faça o Teu Melhor!”, Cortella discute justamente a relação entre trabalho, propósito, realização pessoal, liderança e ética, defendendo que o verdadeiro desenvolvimento profissional está diretamente ligado ao significado atribuído às próprias escolhas.

Na conferência em Campo Grande, essas reflexões ganham uma dimensão prática.

Em vez de transformar a filosofia em um exercício abstrato, o professor aproxima os conceitos das experiências vividas diariamente pelo público, mostrando como pequenas mudanças de perspectiva podem produzir impactos significativos na vida pessoal e profissional.

UMA FILOSOFIA PARA O COTIDIANO

Ao longo dos últimos anos, Mario Sergio Cortella tornou-se um dos principais divulgadores da filosofia no Brasil. Seu estilo de comunicação, marcado por linguagem simples, bom humor e exemplos do cotidiano, fez com que temas tradicionalmente restritos ao ambiente acadêmico alcançassem milhões de pessoas.

Essa característica explica, em parte, o sucesso de suas conferências.

Em diferentes cidades do País, milhares de participantes acompanham suas palestras em busca não apenas de conhecimento, mas também de inspiração para enfrentar os desafios da vida contemporânea.

O próprio título da conferência, “Novas Trilhas no Pensar e no Fazer”, sintetiza essa proposta.

A ideia não é apresentar um caminho único, mas incentivar cada pessoa a construir sua própria trajetória, reconhecendo que o pensamento crítico é uma ferramenta indispensável para lidar com um mundo em permanente transformação.

TRAJETÓRIA

Nascido em Londrina (PR), no dia 5 de março de 1954, Mario Sergio Cortella teve uma trajetória marcada pela busca pelo conhecimento.

Ainda jovem, entre 1973 e 1975, viveu em um convento da Ordem dos Carmelitas Descalços, onde chegou a considerar seguir a vida religiosa. Posteriormente, decidiu dedicar-se à carreira acadêmica.

Graduou-se em Filosofia pela Faculdade Nossa Senhora Medianeira e, posteriormente, concluiu mestrado e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Seu doutorado teve orientação do educador Paulo Freire, uma das maiores referências mundiais na área da educação, cuja influência permanece presente em sua produção intelectual.

Durante 35 anos, atuou como professor da PUC-SP, tornando-se professor titular da instituição. Também foi secretário municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 1992, além de integrar o Conselho Técnico-Científico da Educação Básica da Capes.

Desde 1997, atua como professor convidado da Fundação Dom Cabral, uma das principais escolas de negócios do País, onde desenvolve trabalhos voltados à liderança, gestão e desenvolvimento organizacional.

Ao longo da carreira, recebeu diversos reconhecimentos públicos, entre eles títulos de cidadão honorário em diferentes cidades brasileiras e homenagens por sua contribuição à educação nacional.

AUTOR DE BEST-SELLERS

A influência de Cortella também se reflete no mercado editorial. Autor de 55 livros, já ultrapassou a marca de 3,8 milhões de exemplares vendidos apenas no Brasil.

Entre suas obras mais conhecidas estão “Por que Fazemos o que Fazemos?”, “Qual É a Tua Obra?”, “Não Nascemos Prontos!”, “Viver em Paz para Morrer em Paz” e “A Sorte Segue a Coragem”. Juntos, esses cinco títulos somam aproximadamente 2 milhões de exemplares vendidos.

Sua produção reúne reflexões sobre educação, ética, liderança, espiritualidade, filosofia, convivência, política, felicidade e desenvolvimento humano.

Em muitos desses livros, Cortella divide a autoria com outros intelectuais brasileiros, como Leandro Karnal, monja Coen, Marcelo Gleiser, Pedro Bial, frei Betto, Clóvis de Barros Filho, Rossandro Klinjey e Maurício de Sousa.

Recentemente, o filósofo também ampliou sua presença nas redes sociais, onde reúne mais de 22 milhões de seguidores somados em seus canais oficiais, levando reflexões sobre filosofia, comportamento e cidadania para diferentes públicos.

SERVIÇO

Mario Sergio Cortella, “Cortellando: Novas Trilhas no Pensar e no Fazer”

Data: na terça-feira.

Horário: às 20h15min (abertura dos portões às 19h).

Local: Palazzo Murano, na Avenida Mato Grosso, nº 4.840, Campo Grande (MS).

Classificação: Livre (recomendado para maiores de 12 anos).

Ingressos: disponíveis na plataforma oficial da Apalestra Eventos e também pelo Sympla.