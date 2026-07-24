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CAMPO GRANDE

Festival do Sobá terá show gratuito de João Neto e Frederico

Serão cinco dias de evento com muita música, shows, dança, cultura e gastronomia típica sul-mato-grossense

Naiara Camargo

Naiara Camargo

24/07/2026 - 11h45
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Festival do Sobá, evento tradicional campo-grandense, está de volta.

O festival ocorrerá de 5 a 9 de agosto, na Feira Central, ponto turístico gastronômico localizado na rua 14 de Julho, número 3351, Centro, em Campo Grande.

Serão cinco dias de muita música, shows, dança, cultura e gastronomia típica sul-mato-grossense. O evento é gratuito e aberto ao público.

O Festival do Sobá é uma realização da Feira Central de Campo Grande em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Turismo (Fundtur), Fundação de Cultura e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

PROGRAMAÇÃO

Veja a programação do evento:

  • 5 de agosto, quarta-feira: show de Edson e Hudson; Dança gaúcha com Tropeiros da Querência
  • 6 de agosto, quinta-feira: show de João Neto e Frederico; Dança gaúcha com Tropeiros da Querência; apresentação musical com Crystian Proença – instrumento Sanshin
  • 7 de agosto, sexta-feira: muita gastronomia boa com comidas típicas
  • 8 de agosto, sábado: muita gastronomia boa com comidas típicas
  • 9 de agosto, domingo: muita gastronomia boa com comidas típicas

FEIRA CENTRAL

A Feira Central de Campo Grande, também conhecida como feirona, é um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul.

Foi fundada em 4 de maio de 2025. Reúne diversidade de povos, como indígenas, japoneses, paraguaios e campo-grandeses, que moldaram a identidade local.

Oferece rica experiência cultural e gastronômica, com pratos típicos como sobá e yakisoba.

A Feira Central está localizada na rua 14 de Julho, número 3351, Centro, em Campo Grande.

Funciona de quarta à sexta das 16h às 23h, e nos finais de semana, das 11h às 23h.

No local, são vendidos pastel, sobá, yakisoba, yakimeshi, espetinho, churrasco, peixes e diversas variedades de doces.

BOM DIA COM NUTELLA

Paisagens de Campo Grande viram estampa de embalagem da Nutella

Coleção reúne 16 cartões postais brasileiros em formato de Pop Art

23/07/2026 14h30

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Campo Grande é umas das 16 paisagens que estampam os rótulos na nova coleção

Campo Grande é umas das 16 paisagens que estampam os rótulos na nova coleção Reprodução/Nutella BR

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Paisagens conhecidas da Capital sul-mato-grossense, a Morada dos Baís e o famoso Relógio da 14 de Julho viraram estampa para as embalagens de Nutella da coleção "Bom Dia do Brasil". 

Campo Grande faz parte das 16 cidades escolhidas para compor os frascos da coleção limitada da marca lançada nesta quinta-feira (23), que acontece anualmente. 

A iniciativa reforça a presença do creme de avelã em receitas brasileiras que compõem o café da manhã dos brasileiros e têm o objetivo de reconhecer a diversidade cultural do País, segundo a marca.

O artista responsável pelas ilustrações presentes nos rótulos foi o artista plástico Lobo, conhecido por seu trabalho em Pop Art, que transformou famosos cartões postais em ilustrações coloridas. 

Os representantes da região Centro-Oeste foram Campo Grande e Goiânia, vinculados à receita de pão de queijo com Nutella. 

Também aparecem nas embalagens paisagens de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do SUl, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão, Pará e Amazonas. 

Campo Grande é umas das 16 paisagens que estampam os rótulos na nova coleçãoMapa com as capitais representadas nos rótulos / Divulgação Nutella

“Nosso objetivo é aproximar ainda mais Nutella® da rotina dos brasileiros e reconhecer a beleza dos amanheceres país por meio de uma campanha que une sabor e arte. As embalagens especiais homenageiam diferentes cidades brasileiras e reforçam a conexão da marca com o café da manhã.”, destaca Daniela Spila, diretora de marketing de Nutella para a América do Sul.

Campo Grande é umas das 16 paisagens que estampam os rótulos na nova coleçãoAquidauana representando o Estado na coleção de 2025 / Reprodução

Essa não foi a primeira vez que Mato Grosso do Sul apareceu na campanha da marca. No ano passado, Aquidauana fez parte de um dos rótulos da coleção, com uma fotografia do amanhecer no Pantanal. 

A coleção de 2025 reuniu fotografias feitas por artistas brasileiros do nascer do sol em vários locais do País, como na Bahia, em São Paulo, Santa Catarina e Porto Velho. 

Os rótulos especiais da coleção estão disponíveis nas embalagens de 650 gramas e já começaram a chegar nos principais pontos de venda do Brasil. Em Campo Grande, o produto pode ser encontrado a partir de R$ 65.

A ação será veiculadas nas mídias digitais e em ações promocionais da marca. 
 

Filosofia

Filósofo, educador e um dos palestrantes mais influentes do Brasil, Mauro Sergio Cortella

Filósofo apresenta a conferência "Cortellando Novas Trilhas no Pensar e no Fazer", em Campo Grande, propondo uma reflexão sobre propósito, aprendizado contínuo e os desafios de viver em uma sociedade em constante transformação

23/07/2026 08h30

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Em sua palestra, Cortella propõe uma reflexão sobre propósito, ética, aprendizado contínuo, liderança e desenvolvimento humano

Em sua palestra, Cortella propõe uma reflexão sobre propósito, ética, aprendizado contínuo, liderança e desenvolvimento humano Divulgação

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Vivemos em uma época em que as mudanças deixaram de ser exceção para se tornarem regra. Novas tecnologias surgem em ritmo acelerado, profissões desaparecem enquanto outras são criadas, as relações humanas assumem diferentes formatos e a necessidade de adaptação parece permanente.

Em meio a esse cenário, cresce uma inquietação compartilhada por pessoas de diferentes idades e profissões: como encontrar sentido em um cotidiano marcado pela velocidade, pelas incertezas e pela necessidade constante de reinvenção?

Mais do que acompanhar as transformações, talvez o maior desafio contemporâneo seja compreender o significado delas. Em um mundo onde tudo parece exigir respostas imediatas, encontrar tempo para refletir tornou-se quase um luxo.

Ainda assim, é justamente essa pausa para pensar que pode fazer a diferença entre apenas sobreviver às mudanças ou transformá-las em oportunidades de crescimento.

É essa provocação que o filósofo, escritor e educador Mario Sergio Cortella levará ao público de Campo Grande na terça-feira.

Com a conferência “Cortellando – Novas Trilhas no Pensar e no Fazer”, o professor propõe uma reflexão sobre propósito, ética, aprendizado contínuo, liderança e desenvolvimento humano, temas que atravessam sua trajetória acadêmica e editorial há décadas.

Reconhecido por tornar a filosofia acessível ao grande público, Cortella construiu uma carreira baseada na capacidade de aproximar conceitos filosóficos da realidade cotidiana.

Em vez de oferecer fórmulas prontas para o sucesso ou respostas definitivas para os dilemas da vida, ele convida as pessoas a desenvolverem um olhar crítico sobre si mesmas, sobre o trabalho, sobre as relações e sobre a sociedade.

A proposta da conferência segue exatamente essa linha: estimular cada participante a revisitar suas escolhas, compreender os desafios do presente e perceber que as grandes transformações costumam começar pela mudança da forma de pensar.

PENSAR ANTES DE AGIR

Ao longo da palestra, Cortella conduzirá o público por seis grandes reflexões ligadas ao crescimento pessoal e profissional.

Entre os temas abordados estão a importância da aprendizagem permanente, o desenvolvimento de novas competências, a valorização das pessoas, a construção de relações fundamentadas em valores e a compreensão de que ensinar e aprender são movimentos que acompanham toda a vida.

A proposta dialoga diretamente com um dos principais desafios da atualidade. Em um mercado de trabalho que muda constantemente e em uma sociedade cada vez mais conectada, não basta acumular conhecimento técnico.

É preciso desenvolver capacidade de adaptação, senso crítico, inteligência emocional e disposição para continuar aprendendo.

Essa perspectiva acompanha grande parte da produção intelectual do filósofo. Em livros como “Por que Fazemos o que Fazemos?”, “Qual É a Tua Obra?” e “Faça o Teu Melhor!”, Cortella discute justamente a relação entre trabalho, propósito, realização pessoal, liderança e ética, defendendo que o verdadeiro desenvolvimento profissional está diretamente ligado ao significado atribuído às próprias escolhas.

Na conferência em Campo Grande, essas reflexões ganham uma dimensão prática.

Em vez de transformar a filosofia em um exercício abstrato, o professor aproxima os conceitos das experiências vividas diariamente pelo público, mostrando como pequenas mudanças de perspectiva podem produzir impactos significativos na vida pessoal e profissional.

UMA FILOSOFIA PARA O COTIDIANO

Ao longo dos últimos anos, Mario Sergio Cortella tornou-se um dos principais divulgadores da filosofia no Brasil. Seu estilo de comunicação, marcado por linguagem simples, bom humor e exemplos do cotidiano, fez com que temas tradicionalmente restritos ao ambiente acadêmico alcançassem milhões de pessoas.

Essa característica explica, em parte, o sucesso de suas conferências.

Em diferentes cidades do País, milhares de participantes acompanham suas palestras em busca não apenas de conhecimento, mas também de inspiração para enfrentar os desafios da vida contemporânea.

O próprio título da conferência, “Novas Trilhas no Pensar e no Fazer”, sintetiza essa proposta.

A ideia não é apresentar um caminho único, mas incentivar cada pessoa a construir sua própria trajetória, reconhecendo que o pensamento crítico é uma ferramenta indispensável para lidar com um mundo em permanente transformação.

TRAJETÓRIA

Nascido em Londrina (PR), no dia 5 de março de 1954, Mario Sergio Cortella teve uma trajetória marcada pela busca pelo conhecimento.

Ainda jovem, entre 1973 e 1975, viveu em um convento da Ordem dos Carmelitas Descalços, onde chegou a considerar seguir a vida religiosa. Posteriormente, decidiu dedicar-se à carreira acadêmica.

Graduou-se em Filosofia pela Faculdade Nossa Senhora Medianeira e, posteriormente, concluiu mestrado e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Seu doutorado teve orientação do educador Paulo Freire, uma das maiores referências mundiais na área da educação, cuja influência permanece presente em sua produção intelectual.

Durante 35 anos, atuou como professor da PUC-SP, tornando-se professor titular da instituição. Também foi secretário municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 1992, além de integrar o Conselho Técnico-Científico da Educação Básica da Capes.

Desde 1997, atua como professor convidado da Fundação Dom Cabral, uma das principais escolas de negócios do País, onde desenvolve trabalhos voltados à liderança, gestão e desenvolvimento organizacional.

Ao longo da carreira, recebeu diversos reconhecimentos públicos, entre eles títulos de cidadão honorário em diferentes cidades brasileiras e homenagens por sua contribuição à educação nacional.

AUTOR DE BEST-SELLERS

A influência de Cortella também se reflete no mercado editorial. Autor de 55 livros, já ultrapassou a marca de 3,8 milhões de exemplares vendidos apenas no Brasil.

Entre suas obras mais conhecidas estão “Por que Fazemos o que Fazemos?”, “Qual É a Tua Obra?”, “Não Nascemos Prontos!”, “Viver em Paz para Morrer em Paz” e “A Sorte Segue a Coragem”. Juntos, esses cinco títulos somam aproximadamente 2 milhões de exemplares vendidos.

Sua produção reúne reflexões sobre educação, ética, liderança, espiritualidade, filosofia, convivência, política, felicidade e desenvolvimento humano.

Em muitos desses livros, Cortella divide a autoria com outros intelectuais brasileiros, como Leandro Karnal, monja Coen, Marcelo Gleiser, Pedro Bial, frei Betto, Clóvis de Barros Filho, Rossandro Klinjey e Maurício de Sousa.

Recentemente, o filósofo também ampliou sua presença nas redes sociais, onde reúne mais de 22 milhões de seguidores somados em seus canais oficiais, levando reflexões sobre filosofia, comportamento e cidadania para diferentes públicos.

SERVIÇO

Mario Sergio Cortella, “Cortellando: Novas Trilhas no Pensar e no Fazer”

Data: na terça-feira.
Horário: às 20h15min (abertura dos portões às 19h).
Local: Palazzo Murano, na Avenida Mato Grosso, nº 4.840, Campo Grande (MS).
Classificação: Livre (recomendado para maiores de 12 anos).
Ingressos: disponíveis na plataforma oficial da Apalestra Eventos e também pelo Sympla.

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