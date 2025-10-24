Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica

Robin Williams - ator americano
Eu pensava que a pior coisa na vida era acabar sozinho. Não é. A pior coisa na vida é acabar com as pessoas que fazem você se sentir sozinho”
Felpuda
Até parece piada o que vem ocorrendo lá pelas bandas da Câmara Municipal de Campo Grande. Uns e outros estariam, digamos, “muito sensíveis” em relação a gestos. Desta feita, uma das excelências teria ficado “chateada” porque colega andou, segundo ela, dando-lhe uma “banana”, utilizando dos braços. A continuar assim, levantar sobrancelhas, passar as mãos pelos cabelos, entrelaçar os dedos ou gesticular com as mãos serão considerados “quebra de decoro” e os casos serão encaminhados ao Conselho de Ética. Nada como viver numa cidade sem problemas.
Alcoolismo
Informações divulgadas pelo Senado dão conta de que o consumo abusivo de bebida alcoólica pelo público feminino triplicou em 40 anos e praticamente dobrou nas últimas duas décadas, passando de 7,8%, em 2006, para 15,2%, em 2023, com maior impacto entre mulheres jovens e as negras.
Mais
Entre os homens, o índice se manteve alto, mas com certa estabilidade, passando de 25% para 27,3%. Os dados são do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde.
Maria Luiza Sperb (Zucca) e Cidinha Ribeiro
Raquel Jones, Cassia Avila e Carla Guarita
Reação
Muitos prefeitos e alguns deputados têm dito que, se o PL fizer aliança com o PSD e der a segunda vaga do Senado para Nelson Trad Filho, o PP poderá reagir, lançar Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, priorizar sua eleição e a de Capitão Contar, que disputaria a vaga pelo Republicanos. Essa “infidelidade” poderia causar problemas na jornada confiante de Reinaldo Azambuja, que estaria à frente das articulações das alianças.
Afinados
A minirreforma administrativa promovida pelo governador Eduardo Riedel alçou ainda mais ao papel de destaque a atuação da Vice-Governadoria, que somará seu trabalho à Casa Civil, hoje sob o novo comando de Walter Carneiro Jr. Será o desenvolvimento de programas em conjunto, afinados com as determinações do governador, principalmente na interlocução com municípios, lançamento e entrega de obras e relacionamento institucional com lideranças políticas e comunitárias.
Presente
O vice-governador Barbosinha, inclusive, tem participado com o governador Riedel na definição das agendas para cumprimento em todos os setores. Além disso, desde maio deste ano, a dinâmica política ganhou mais impulso. O chefe de gabinete de Barbosinha, Dorival Betini, tem sido a peça que interliga o eixo Gabinete do Governo, Vice-Governadoria e Secretaria de Estado da Casa Civil.
ANIVERSARIANTES
Lucas Abes Xavier
Suely Gomes Garutti
Dr. Alexandre Lima Raslan
Manoela Maymone Contar
Rosana Martinez
Edmyr Cândia de Toledo
Erica Naomi Naka
Marcio Feitoza Alvares Maciel
Paulo Roberto Garcia
José de Almeida
Denise de Barros Cunha
Waldir dos Santos Pereira Júnior
Carlos da Graça Fernandes
Oswaldo Tavares
Dr. Renato da Rocha Ferreira
Joaquim Barreto
Felipe Peroza
Jociandro Alves da Cruz
Pedro Luiz Domingues
Janete Arcanjo Farias
Regina Célia Delmondes
Dr. Irajá Paulo Chaise
Thiago Rondon
Dr. Marcelo Maki Shinzato
José Armando Matos
Saulo Pereira
Valéria Ferro
Luiz Carlos Simões
José Rubio
Jairo de Vasconcelos
Henrique Luiz Kratz
Fábio Facin
Michelle Pereira Pilegi
Shizue Mori
Antônio Pinto de Moraes Neto
Luiza Leite de Souza
Eli Bastos Cruz
José Carlos Trevizan
Maria Monteiro Batistoti
Ledil Jesus de Amorim Pereira
Aidy Alves da Costa
Kalil Karmouch
Kelle Cristina Capile
Dr. Hamilton Rodrigues dos Santos
Richard Hudson Souza Fomm
Mauro Alves Chaves
Pedro Ernesto Gameiro de Senna
Felisberto Yocimassa Asato
Roberto Almeida Lourenço
Lourenço Pereira Rezende
Eduardo Augusto Barcellos
Laís de Almeida Modesto Coelho de Paula
Linery Barbosa
Antonia Rosa de Andrade
Iranildo José do Nascimento
Marcelo Ferreira Mello
Martins Motoro Yoshioka
Ademar Freire da Silva
Edson Massacazu Ochigame
Maridalva de Souza Sampaio
Adalberto Dias Duarte
Daniel Alexandre Monfardini Moreira
Ercidone Custódio de Queiroz
Lourival Augusto de Souza
Marcelino Soares de Almeida
Ana Cláudia Conceição
Gendron Carlos de Rezende
Rosângela Satico Shiroma Higashi
Charles Bernardi Altounian
Dr. Marcos Leite Gomes
Renata Begnini Azevedo
Benedito Roberto de Melo Valente
Wilian Rubira de Assis
Deodato de Oliveira Bueno
Andréa Cristina Martins
Ewerton Simioli de Brito
Enestor Luiz de Medeiros
Huederson de Oliveira
Esio Mello Monteiro
Nádia Ferreira Pereira
Fábio Ricardo Mendes Figueiredo
Dr. José Janildo de Araújo Lima
Loir Moreira Bruno
Reginaldo Lemos Gonçalves
Dianne Stefânia Bender Maioli
Ricardo Marcelino Santana
Caroline Prado Martins
Sérgio Luiz Bernardelli Junior
Rubens Matheus
Silvia Christina de Carvalho
Thayse Bertolini Andreatta
Viviane de Moraes Soares Popa Di Bernardi
Ana Paula Carvalho Ferro
Tatiana Correa Mendes
Lúcio Mauro Barbosa
Bárbara Assis Leite
Mário Sérgio Duarte Sampaio
Sandra Rosa Melo de Andrade
João Henrique de Souza Queiroz
José Carlos de Almeida
Luciana Rezende Moreira
Carlos Rezende da Silva
Lorena Oliveira Pereira
Patrícia Nascimento Ferreira
Maria Luiza Torres de Souza
Paulo Sérgio Andrade de Paula
Sílvia Gomes Leite
Letícia Azevedo de Rezende
Ronaldo Mendes Moreira
*Colaborou Tatyane Gameiro