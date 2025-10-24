Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Campo grande

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica

Evento começa a partir das 11 horas no Bairro Amambai, na Capital

Naiara Camargo

Naiara Camargo

24/10/2025 - 11h50
Festival Okinawa ocorre a partir das 11 horas deste sábado (25), na rua dos Barbosas, número 110, bairro Amambai, em Campo Grande.

O evento é gratuito e aberto ao público. Haverá shows, música, cultura japonesa, desfile de cosplay, culinária típica, entre outras atrações.

A realização é da Associação Okinawa de Campo Grande. O evento faz parta das comemorações do tratado de paz e amizade entre Brasil e Japão.

O objetivo é celebrar tradições e fortalecer laços culturais da comunidade brasileira com a japonesa.

CULINÁRIA JAPONESA

A principal atração do festival é apresentação de pratos gastronômicos da ilha de Okinawa para Mato Grosso do Sul, como sobá (sopa de macarrão com fios de ovos, iscas de carne e cebolinha) e pastel de Goya (iguaria feita com melão de São Caetano).

Outro prato típico japonês, que ganhou o coração do campo-grandense e não pode faltar, é o sushi. Mais de 20 restaurantes e bazares devem participar do evento.

DESFILE DE COSPLAY

Desfile de cosplay – pessoas que exibem fantasias e personificam personagens fictícios em um palco ou passarela – ocorrerá a partir das 13 horas.

Cada participante terá até um minuto para apresentar seu figurino, acessórios e poses. Haverá premiações especiais para os três melhores colocados.

SHOWS MUSICAIS

Suguru Ikeda traz a Música de Yaeyama para embalar o festival, a partir das 19 horas deste sábado (25).

Com uma carreira marcada pela valorização da cultura okinawana, o artista lançou 11 álbuns e é criador do Funauki Oto Matsuri, festival musical que realiza anualmente em sua terra natal, Funauki.








