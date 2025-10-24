Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica

Diálogo

Robin Williams - ator americano

Eu pensava que a pior coisa na vida era acabar sozinho. Não é. A pior coisa na vida é acabar com as pessoas que fazem você se sentir sozinho”

Felpuda

Até parece piada o que vem ocorrendo lá pelas bandas da Câmara Municipal de Campo Grande. Uns e outros estariam, digamos, “muito sensíveis” em relação a gestos. Desta feita, uma das excelências teria ficado “chateada” porque colega andou, segundo ela, dando-lhe uma “banana”, utilizando dos braços. A continuar assim, levantar sobrancelhas, passar as mãos pelos cabelos, entrelaçar os dedos ou gesticular com as mãos serão considerados “quebra de decoro” e os casos serão encaminhados ao Conselho de Ética. Nada como viver numa cidade sem problemas.

Alcoolismo

Informações divulgadas pelo Senado dão conta de que o consumo abusivo de bebida alcoólica pelo público feminino triplicou em 40 anos e praticamente dobrou nas últimas duas décadas, passando de 7,8%, em 2006, para 15,2%, em 2023, com maior impacto entre mulheres jovens e as negras.

Mais

Entre os homens, o índice se manteve alto, mas com certa estabilidade, passando de 25% para 27,3%. Os dados são do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde.

Reação

Muitos prefeitos e alguns deputados têm dito que, se o PL fizer aliança com o PSD e der a segunda vaga do Senado para Nelson Trad Filho, o PP poderá reagir, lançar Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, priorizar sua eleição e a de Capitão Contar, que disputaria a vaga pelo Republicanos. Essa “infidelidade” poderia causar problemas na jornada confiante de Reinaldo Azambuja, que estaria à frente das articulações das alianças.

Afinados

A minirreforma administrativa promovida pelo governador Eduardo Riedel alçou ainda mais ao papel de destaque a atuação da Vice-Governadoria, que somará seu trabalho à Casa Civil, hoje sob o novo comando de Walter Carneiro Jr. Será o desenvolvimento de programas em conjunto, afinados com as determinações do governador, principalmente na interlocução com municípios, lançamento e entrega de obras e relacionamento institucional com lideranças políticas e comunitárias.

Presente

O vice-governador Barbosinha, inclusive, tem participado com o governador Riedel na definição das agendas para cumprimento em todos os setores. Além disso, desde maio deste ano, a dinâmica política ganhou mais impulso. O chefe de gabinete de Barbosinha, Dorival Betini, tem sido a peça que interliga o eixo Gabinete do Governo, Vice-Governadoria e Secretaria de Estado da Casa Civil.

