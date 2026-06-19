Fim de semana tem estreia de circo, arraial na Esplanada e mais

Nova atração na cidade, circo reúne artistas nacionais e internacionais em números que combinam acrobacias, humor e efeitos visuais - Divulgação

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Entre os destaques que prometem agitar o fim de semana estão a estreia do Circo Mundo Mágico no Shopping Bosque dos Ipês, a tradicional Festa Junina da Esplanada, a 25ª edição do Desapega Campo Grande e uma série de atrações ligadas à Copa do Mundo nos principais shoppings da Capital.

Além dessas atrações, a programação inclui oficinas gratuitas de danças urbanas, espetáculo infantil no Sesc Teatro Prosa, encontro de colecionadores de miniaturas, pista de patinação no gelo e atividades voltadas para crianças e famílias.

Circo

A principal novidade do fim de semana é a chegada do Circo Mundo Mágico ao Shopping Bosque dos Ipês. A estreia ocorreu na noite de ontem com uma estrutura moderna e climatizada que promete encantar públicos de todas as idades.

Entre os destaques do espetáculo está a apresentação do gigante King Kong, uma das atrações mais aguardadas da temporada. O circo reúne artistas nacionais e internacionais em números que combinam acrobacias, humor e efeitos visuais.

Shoppings

Além das atrações culturais e de lazer espalhadas pela cidade, a Copa do Mundo também promete mobilizar os campo-grandenses nos principais centros comerciais da Capital, que prepararam programações especiais para os torcedores.

No Norte Sul Plaza, a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos no sábado reuniu cerca de 1.300 pessoas na praça de alimentação, demonstrando o interesse do público em acompanhar os jogos da seleção em um ambiente confortável e climatizado. A expectativa é de público ainda maior nesta sexta-feira, quando o Brasil volta a campo.

Para tornar a experiência mais completa, o shopping passará a oferecer chopp express servido diretamente nas mesas da praça de alimentação durante a partida. Antes do jogo, os visitantes poderão participar de uma caça a vales-prêmios espalhados pelos corredores e lojas do empreendimento.

Os brindes incluem álbuns da Copa, pacotes de figurinhas, petisqueiras, kits de chocolates e produtos de parceiros.

Outra atração será a ação gratuita de pintura facial temática em frente à Arena Norte Sul, reforçando o clima de torcida. O shopping também promove um campeonato de videogame Fifa voltado para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

A competição acontece das 15h às 19h, em formato eliminatório, com premiação para os vencedores de cada categoria.

Enquanto isso, o Shopping Bosque dos Ipês segue apostando na Arena Bosque dos Ipês, espaço gratuito dedicado aos apaixonados por futebol. Além da tradicional troca de figurinhas, o local oferece chute a gol, pebolim, footshow, painel instagramável e o totem de palpites.

Nos fins de semana, promotores auxiliam os visitantes com um estoque de mais de mil figurinhas disponíveis para troca.

A programação esportiva do Bosque inclui ainda a transmissão do jogo entre Brasil e Haiti hoje, às 20h30min, em um telão instalado na praça de alimentação.

Além disso, no sábado e no domingo, a praça central do Shopping Bosque dos Ipês recebe o 18º Encontro de Colecionadores de Miniaturas, reunindo modelos raros, peças históricas e apaixonados pelo universo automobilístico.

Já a Iceland Bosque dos Ipês segue funcionando na praça central, proporcionando a experiência de patinar no gelo em pleno inverno sul-mato-grossense.

Já o Shopping Campo Grande mantém um espaço permanente para a troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo. A atividade acontece na Livraria Leitura, no Piso 2, onde os colecionadores podem adquirir figurinhas e encontrar outros torcedores para completar suas coleções.

Também no Shopping Campo Grande, a praça de eventos recebe a Arena Park, um circuito com obstáculos, passarelas elevadas, escalada, brinquedos infláveis, escorregadores iluminados, torres elásticas, piscina de bolinhas e espaços de faz de conta. A atração é destinada a crianças de até 13 anos.

Por conta do jogo da seleção brasileira na sexta-feira, as lojas do Shopping Campo Grande funcionarão das 10h às 20h, com abertura facultativa após esse horário.

Festa Junina

Festa Junina Esplanada Ferroviária - Programação musical de um dos arraiais mais tradicionais de Campo Grande terá show da banda Brisa do Mato e apresentações de DJs

Foto:Divulgação

Outra atração que deve atrair grande público neste sábado é a 4ª Festa Junina da Esplanada, realizada na Esplanada Ferroviária, das 18h às 23h.

O evento gratuito já se consolidou como um dos arraiais mais tradicionais da Capital e reúne gastronomia típica, apresentações musicais, quadrilha, correio elegante e dezenas de expositores.

Ao todo, 30 barracas participarão desta edição. O público encontrará desde pratos tradicionais das festas juninas, como canjica, milho gourmet e caldo de mandioca, até opções como empadas, crepes, pastéis, doces artesanais, espetinhos e brigadeiros.

Além da culinária, a festa contará com barracas de artesanato, acessórios, moda e brechó, ampliando as opções para quem deseja passear e fazer compras.

A programação musical terá show da banda Brisa do Mato e apresentações de DJs, garantindo animação durante toda a noite.

Desapega CG

Também no sábado, o Armazém Cultural recebe uma edição especial do Desapega Campo Grande, evento que chega à sua 25ª realização celebrando uma marca expressiva: mais de 100 mil itens recolocados em circulação desde sua criação.

Com o tema Campo Grande virou brechó, o encontro acontece das 8h às 16h e reúne dezenas de expositores especializados em moda sustentável, economia circular e reaproveitamento.

Quem visitar o evento encontrará roupas, calçados, acessórios, itens de decoração, brinquedos, plantas e produtos para casa com preços acessíveis.

Aulão de dança

Amanhã, o Espaço FNK promove o Dia D de Dança, um aulão gratuito de danças urbanas que reunirá artistas de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro.

As atividades começam às 14h e contarão com a participação do coreógrafo Ítalo Ramos, profissional com atuação em eventos nacionais e trabalhos desenvolvidos para marcas de grande alcance.

Representando a cena sul-mato-grossense estará o b-boy Kadux, que conduzirá uma aula voltada aos fundamentos do breaking e à história da cultura hip hop.

A programação continua à noite com uma batalha de breaking, marcada para as 19h30min na Estação Cultural Teatro do Mundo.

Teatro infantil

Para as famílias com crianças, uma das opções é o espetáculo “Na Mala Tem Histórias”, que será apresentado no sábado, às 16h, no Sesc Teatro Prosa.

Conduzida por Edu Brincante, a montagem mistura literatura infantil, música, teatro, brincadeiras, bonecos e elementos da cultura popular brasileira.

Voltada para bebês, crianças e seus familiares, a atividade propõe uma experiência lúdica que valoriza a imaginação, a oralidade e o contato com histórias que atravessam gerações.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.