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Fim de semana tem estreia de circo, arraial na Esplanada e mais

Programação de hoje a domingo reúne estreia de circo, arraial na Esplanada, evento de economia circular, transmissões dos jogos da seleção, dança urbana e teatro infantil

Mariana Piell

Mariana Piell

19/06/2026 - 08h30
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Entre os destaques que prometem agitar o fim de semana estão a estreia do Circo Mundo Mágico no Shopping Bosque dos Ipês, a tradicional Festa Junina da Esplanada, a 25ª edição do Desapega Campo Grande e uma série de atrações ligadas à Copa do Mundo nos principais shoppings da Capital.

Além dessas atrações, a programação inclui oficinas gratuitas de danças urbanas, espetáculo infantil no Sesc Teatro Prosa, encontro de colecionadores de miniaturas, pista de patinação no gelo e atividades voltadas para crianças e famílias.

Circo

A principal novidade do fim de semana é a chegada do Circo Mundo Mágico ao Shopping Bosque dos Ipês. A estreia ocorreu na noite de ontem com uma estrutura moderna e climatizada que promete encantar públicos de todas as idades.

Entre os destaques do espetáculo está a apresentação do gigante King Kong, uma das atrações mais aguardadas da temporada. O circo reúne artistas nacionais e internacionais em números que combinam acrobacias, humor e efeitos visuais.

Shoppings

Além das atrações culturais e de lazer espalhadas pela cidade, a Copa do Mundo também promete mobilizar os campo-grandenses nos principais centros comerciais da Capital, que prepararam programações especiais para os torcedores.

No Norte Sul Plaza, a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos no sábado reuniu cerca de 1.300 pessoas na praça de alimentação, demonstrando o interesse do público em acompanhar os jogos da seleção em um ambiente confortável e climatizado. A expectativa é de público ainda maior nesta sexta-feira, quando o Brasil volta a campo.

Para tornar a experiência mais completa, o shopping passará a oferecer chopp express servido diretamente nas mesas da praça de alimentação durante a partida. Antes do jogo, os visitantes poderão participar de uma caça a vales-prêmios espalhados pelos corredores e lojas do empreendimento.

Os brindes incluem álbuns da Copa, pacotes de figurinhas, petisqueiras, kits de chocolates e produtos de parceiros.

Outra atração será a ação gratuita de pintura facial temática em frente à Arena Norte Sul, reforçando o clima de torcida. O shopping também promove um campeonato de videogame Fifa voltado para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

A competição acontece das 15h às 19h, em formato eliminatório, com premiação para os vencedores de cada categoria.

Enquanto isso, o Shopping Bosque dos Ipês segue apostando na Arena Bosque dos Ipês, espaço gratuito dedicado aos apaixonados por futebol. Além da tradicional troca de figurinhas, o local oferece chute a gol, pebolim, footshow, painel instagramável e o totem de palpites.

Nos fins de semana, promotores auxiliam os visitantes com um estoque de mais de mil figurinhas disponíveis para troca.

A programação esportiva do Bosque inclui ainda a transmissão do jogo entre Brasil e Haiti hoje, às 20h30min, em um telão instalado na praça de alimentação.

Além disso, no sábado e no domingo, a praça central do Shopping Bosque dos Ipês recebe o 18º Encontro de Colecionadores de Miniaturas, reunindo modelos raros, peças históricas e apaixonados pelo universo automobilístico.

Já a Iceland Bosque dos Ipês segue funcionando na praça central, proporcionando a experiência de patinar no gelo em pleno inverno sul-mato-grossense.

Já o Shopping Campo Grande mantém um espaço permanente para a troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo. A atividade acontece na Livraria Leitura, no Piso 2, onde os colecionadores podem adquirir figurinhas e encontrar outros torcedores para completar suas coleções.

Também no Shopping Campo Grande, a praça de eventos recebe a Arena Park, um circuito com obstáculos, passarelas elevadas, escalada, brinquedos infláveis, escorregadores iluminados, torres elásticas, piscina de bolinhas e espaços de faz de conta. A atração é destinada a crianças de até 13 anos.

Por conta do jogo da seleção brasileira na sexta-feira, as lojas do Shopping Campo Grande funcionarão das 10h às 20h, com abertura facultativa após esse horário.

Festa Junina

Festa Junina Esplanada Ferroviária - Programação musical de um dos arraiais mais tradicionais de Campo Grande terá show da banda Brisa do Mato e apresentações de DJs
Foto:Divulgação

Outra atração que deve atrair grande público neste sábado é a 4ª Festa Junina da Esplanada, realizada na Esplanada Ferroviária, das 18h às 23h.

O evento gratuito já se consolidou como um dos arraiais mais tradicionais da Capital e reúne gastronomia típica, apresentações musicais, quadrilha, correio elegante e dezenas de expositores.

Ao todo, 30 barracas participarão desta edição. O público encontrará desde pratos tradicionais das festas juninas, como canjica, milho gourmet e caldo de mandioca, até opções como empadas, crepes, pastéis, doces artesanais, espetinhos e brigadeiros.

Além da culinária, a festa contará com barracas de artesanato, acessórios, moda e brechó, ampliando as opções para quem deseja passear e fazer compras.

A programação musical terá show da banda Brisa do Mato e apresentações de DJs, garantindo animação durante toda a noite.

Desapega CG

Também no sábado, o Armazém Cultural recebe uma edição especial do Desapega Campo Grande, evento que chega à sua 25ª realização celebrando uma marca expressiva: mais de 100 mil itens recolocados em circulação desde sua criação.

Com o tema Campo Grande virou brechó, o encontro acontece das 8h às 16h e reúne dezenas de expositores especializados em moda sustentável, economia circular e reaproveitamento.

Quem visitar o evento encontrará roupas, calçados, acessórios, itens de decoração, brinquedos, plantas e produtos para casa com preços acessíveis.

Aulão de dança

Amanhã, o Espaço FNK promove o Dia D de Dança, um aulão gratuito de danças urbanas que reunirá artistas de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro.

As atividades começam às 14h e contarão com a participação do coreógrafo Ítalo Ramos, profissional com atuação em eventos nacionais e trabalhos desenvolvidos para marcas de grande alcance.

Representando a cena sul-mato-grossense estará o b-boy Kadux, que conduzirá uma aula voltada aos fundamentos do breaking e à história da cultura hip hop.

A programação continua à noite com uma batalha de breaking, marcada para as 19h30min na Estação Cultural Teatro do Mundo.

Teatro infantil

Para as famílias com crianças, uma das opções é o espetáculo “Na Mala Tem Histórias”, que será apresentado no sábado, às 16h, no Sesc Teatro Prosa.

Conduzida por Edu Brincante, a montagem mistura literatura infantil, música, teatro, brincadeiras, bonecos e elementos da cultura popular brasileira.

Voltada para bebês, crianças e seus familiares, a atividade propõe uma experiência lúdica que valoriza a imaginação, a oralidade e o contato com histórias que atravessam gerações.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

Retrocar ms

Evento reúne carros antigos com exposição de Chevette e outras relíquias

"Esquenta" do evento, ocorre nesta sexta-feira (19), com transmissão do jogo Brasil x Haiti e exposição de alguns carros antigos

18/06/2026 15h25

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Centenas de veículos antigos em exposição na Praça do Papa

Centenas de veículos antigos em exposição na Praça do Papa Foto: Retrocar-MS/divulgação

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Exposição de carros antigos acontecerá nos próximos meses em Campo Grande e quem é apaixonado por antigomobilismo não pode perder esta oportunidade.

3ª edição da Retrocar MS ocorrerá em 15 e 16 de agosto de 2026, na Praça do Papa, localizada na avenida dos Crisântemos, número 457, vila Sobrinho, em Campo Grande.

Centenas de veículos antigos em exposição na Praça do PapaFoto: Retrocar-MS/divulgação

Centenas de relíquias estarão expostas ao público. Fusca, Opala, Ford ‘bigode’, Chevette, Kombi, Variant, Ford Corcel, Fiat 147, Gol ‘quadrado’, Brasília e Ford Del Rey serão alguns dos veículos exibidos.

A expectativa é reunir centenas de visitantes. No evento, amantes de antigomobilismo ainda podem se reunir e trocar experiências de viagens, peças, manutenções preventivas e fazer novas amizades com outras pessoas que são fãs de carros antigos.

O projeto chama atenção por reunir diferentes gerações em torno da memória afetiva, preservação histórica e valorização da cultura automotiva. Durante a exposição, haverá atrações musicais.

Já o lançamento da Retrocar MS, “esquenta” do evento, ocorre na noite desta sexta-feira (19), na Academia do Chopp, localizada na rua Elvira Pacheco, número 1344, bairro Universitário, em Campo Grande.

O lançamento terá transmissão do jogo Brasil x Haiti, exposição de alguns carros antigos e música ao vivo.

SERVIÇO

Lançamento oficial - 3º Retrocar MS

  • Data: 19 de junho de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: A partir das 19h
  • Endereço: Rua Elvira Pacheco, número 1344, bairro Universitário, em Campo Grande
  • Local: Academia do Chopp

Evento principal - Retrocar MS 2026

  • Dias: 15 e 16 de agosto de 2026 (sábado e domingo)
  • Local: Praça do Papa
  • Endereço: Avenida dos Crisântemos, número 457, vila Sobrinho, em Campo Grande

LAZER

Festival de Yoga promove práticas de meditação e alongamento no Parque das Nações no domingo

Prazo para se inscrever encerra hoje e práticas de yoga são destinadas para todos os públicos e idades, com atividades acessíveis e aulas especiais

18/06/2026 12h00

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Divulgação

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Para aqueles que gostam de se exercitar, iniciaram o projeto de vida saudável nesse ano ou prometeram na virada dele, no próximo domingo (21) o calendário marca o Dia Internacional do Yoga e para comemorar a data acontecerá a 3ª edição do Festival de Yoga Vida Saudável 2026.

O evento acontece gratuitamente a partir das 07h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, e inclui atividades de caminhada, aula do protocolo indiano, práticas de yoga acessível, yoga adpatado para crianças, abraço coletivo e sorteios.

Para participar é necessário realizar a inscrição antecipadamente e hoje é o último dia para fazer isso pela plataforma kmais, que garantirá a participação e camiseta do evento para os inscritos.

A Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) realiza a iniciativa em busca de promover a saúde, o bem-estar, integração social e qualidade de vida com práticas corporais, de meditação e recreação para a população.

A programação do evento ainda é acessível a todos os públicos, contando com práticas simultânea em tenda a partir das 09h até às 10h destinada a idosos, pessoas com mobilidade reduzida, usuários de cadeira de rodas e gestantes,.

E no mesmo horário a outra prática simultânea em tenda voltada para as crianças. Podem participar da yoga infantil os pequenos de três a 12 anos para que também tenham momento de conexão com o corpo e a natureza.

Confira o cronograma:

  • 06h30 - Entrega de Camiseta
  • 07h15 - Caminhada
  • 08h15 - Cerimônia de Abertura
  • 08h30 às 10h - Aula do Protocolo Indiano
  • 09h às 10h - Yoga Acessível (prática simultânea em tenda, idosos e PCD’s)
  • 09h às 10h - Yoga Adaptado para Crianças (prática simultânea em tenda)
  • 10h - Abraço Coletivo
  • 10h30 - Sorteio
  • 11h - Encerramento

Em parceira com a Embaixada da Índia, Yoga para Todos, Movimento Sadhaka, Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Tribunal de Contas, a Fundesporte convidou o professor especialista em yoga e em respiração, Rodrgido Duarte, de 47 anos e com mais de 20 anos de experiência.

O professor explica que o evento é uma oportunidade de saúde e bem estar para as pessoas, e que eventos como Dia Internacional da Yoga fortalece a difusão da prática, além de ampliar o acesso a população com uma cultura de mais consciência.

“Hoje vemos um público bastante diverso, formado por jovens, adultos e idosos e protocolo indiano é uma prática tradicional de Yoga desenvolvida para ser acessível a pessoas de diferentes idades e níveis de experiência. Acredito que respirar é voltar para si. Quando aprendemos a respirar com mais consciência, passamos a nos perceber com mais clareza, equilíbrio e carinho. Essa reconexão reflete diretamente na saúde, nos relacionamentos, no trabalho e na forma como enfrentamos os desafios do dia a dia”.

A professora de yoga e diretora-presidente da Associação Yoga para Todos, Milena de Barros Fontoura, de 46 anos, destaca a importância da atividade para o público infantil, que impacta no desenvolvimento e qualidade de vida, além de explicar que a atividade é prepada especialmente para eles.

“A prática de yoga para crianças é conduzida de forma lúdica, onde as crianças realizam posturas de equilíbrio, flexibilidade e força no contexto de histórias e brincadeiras. Também são realizadas respiração consciente e relaxamento, que contribuem para um estado meditativo, reduzindo a ansiedade e a dispersão. Assim, a prática trabalha o corpo e a mente, promovendo bem estar”.

A professora comenta que a prática de yoga adpatado respeita a condição e limitação do praticante de modo que a prática não seja excludente e vá além da atividade física.

“O yoga é uma prática de autoconhecimento que vai além da atividade física, por isso ele é acessível à todos os corpos e idades. No yoga adaptado é respeitado a condição e limitações do praticante, com posturas modificadas  para que ele possa experienciar momentos de foco, meditação, auxiliando na saúde como um todo, pois as posturas ativam glândulas que melhoram o sistema circulatório, digestivo e respiratório”. 

Por fim, ela destaca a importância do contato com a natureza, explicando os benefícios da prática para ansiedade, medo e inseguranças.

"A sociedade está conectada a celulares, excesso de informações, o que gera ansiedade, medos, comparações, distanciando as pessoas de sua essência natural. O Yoga visa o resgate dessa essência, com técnicas simples, como respiração consciente que ativam ondas cerebrais que naturalmente acalmam a mente e o corpo”.

O evento é aberto ao público, gratuito e a retirada das camisetas acontece no mesmo dia às 06h30, no Parque das Nações Indígenas, na Entrada Guató, pela Rua Ivan Fernandes Pereira. Além disso, o evento possui um regulamento que disponibiliza algumas recomendações, orientações e regras de convivência.

A organização do evento ressalta que devido a motivos técnicos, climáticos, operacionais ou de segurança é possível que aconteça ajustes na operacionalidade.

Recomendações

Para realizar a prática com mais conforto e segurança é recomendado que leve:

  • um tapete de yoga ou canga;
  • garrafa de água;
  • protetor solar;

A indicação é que o público utilize roupas leves, confortáveis e adequadas à prática de atividades físicas de baixa intensidade, alongamentos, caminhada e momentos de relaxamento.

>> Serviço

Data: 21/06/2026
Local: Parque das Nações Indígenas, na Entrada Guató, pela Rua Ivan Fernandes Pereira
Horário: 6h30 às 11h

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