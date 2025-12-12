Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem ópera afro-brasileira, música e cinema

À frente da banda O Capuz Negro, cantor e multi-instrumentista Jorge Aluvaiá lança ópera afro-brasileira "Crônica sob o Céu Lilás"; Simona e Vozmecê agitam Praça Bolívia; Rose Mendonça estreia solo de dança e, em Corumbá, tem "Moinho In Concert"

Da Redação

Da Redação

12/12/2025 - 09h00
O irrequieto multiartista Jorge Aluvaiá está fechando este ano com um ambicioso projeto. À frente da banda O Capuz Negro, ele estreia amanhã, às 19h, no Teatral Grupo de Risco (Rua Trindade, nº 401, Jardim Paulista), o show “Crônica sob o Céu Lilás”, que o próprio músico define como uma “ópera espacial afro-brasileira, um concerto surrealista que envolve tradição oral e retoma as raízes afro-brasileiras, com música, poesia e imaginação”.

No palco, com os seis parceiros do Capuz, Aluvaiá vai mostrar as 18 faixas que dão vida ao enredo do novo trabalho. As composições acompanham, com “muita mística”, a jornada de um viajante imaginário, o Mensageiro Rubro, considerado pelo band leader uma “entidade cósmica”, que vive uma epopeia ao aportar no Brasil do século 19, quando perde a capacidade de voar.

Para tentar superar sua condição, Rubro acaba hibernando nas águas do Rio Paraguai e, nessa nova realidade, inicia uma intensa trajetória de “brasilidade”, ritmos diversos, performances e ensinamentos ancestrais.

“A gente conta essa história através de um espetáculo musical, um concerto, e me utilizo também de linguagens da arte, como poesia declamada, para dar vida a essa proposta, para trazer a potência e as possibilidades do fantástico, que é a pulsão de vida, da criatividade, da imaginação”, viaja Aluvaiá.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, por R$ 20. A produção do evento anuncia também uma campanha de “apadrinhamento de ingressos” para contemplar jovens de instituições beneficentes, com cada entrada ao custo de R$ 18.

PRAÇA BOLÍVIA

A última edição deste ano da feira cultural Praça Bolívia, neste domingo, das 9h às 14 horas, será embalada por seis atrações musicais: o veterano Simona, o duo Vozmecê, Dandaras, Menos Pausa, Sangre Latino e Nobres. O evento conta com estandes de arte e artesanato, moda, pratos típicos e antiguidades. Endereço: Rua da Garças com Rua Aníbal de Mendonça, Bairro Santa Fé.

ROSE NA DOBRA

A dançarina Rose Mendonça estreia hoje o solo de dança “Dobra no Tempo”, às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo. Uma segunda apresentação está agendada para amanhã, na sede da Central Única das Favelas (Cufa), na Rua Livino Godói, nº 710, Jardim São Conrado, às 16h. Os ingressos estão disponíveis gratuitamente na plataforma Sympla.

O solo integra o projeto Corpo-Território, que envolve ainda a realização de a oficina de house dance Tessituras Dançadas, amanhã, das 9h às 11h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

O projeto busca democratizar o acesso a produções artísticas, contribuir para a visibilidade das danças negras na cidade, ampliar as discussões e estimular reflexões sobre a dança na sociedade, fortalecer a memória da arte contemporânea negra local e oportunizar um espaço seguro para debates acerca das questões raciais e de gênero.

Com direção artística de Simone Vieira, “Dobra no Tempo” se coloca como “um ritual” de movimento e som para despertar a potência do corpo e da presença, em que cada movimento é um gesto de afirmação e cada som é uma vibração capaz de ressoar no indivíduo.

“Com a intensidade da música house, seu fluxo único e mistura poderosa, no solo exploro a relação entre o meu corpo, o espaço e o tempo em um jogo de improviso, com os passos básicos e complexos da house dance e as corporeidades das danças afro-brasileiras”, afirma Rose, que, para realizar o projeto, contou com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal e do Ministério da Cultura, sob operação da Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande (Fundac).

“Dobra no Tempo” tem produção-geral de Ariane Nogueira, produção executiva de Marcos Mattos, Livia Lopes como social media, design gráfico de Leonardo Sales, produção audiovisual de Kaique Andrade, Jessé Macedo e Karem Martins como intérpretes de Libras, criação e confecção de figurino de Jéssika Rabello (Ajuberô Ateliê) e assessoria de imprensa por Isabela Ferreira (Reconta). As apresentações contarão com a participação da artista Aline Serzedello Vilaça.

“MOINHO IN CONCERT”

O Moinho Cultural realiza, neste sábado e no domingo, mais uma edição do “Moinho In Concert”. Sob a direção geral de Márcia Rolon, o espetáculo foi anunciado como “uma travessia que mistura memória, sonho e ancestralidade”, conduzindo o público pelos caminhos do Peabirú, a antiga rota sagrada dos povos originários, com música, dança e imagens.

A montagem reúne mais de 500 artistas, entre orquestra, coral, bailarinos, crianças, adolescentes e jovens atendidos pela ONG, tornando-se uma das maiores produções culturais da região.

O mergulho no imaginário da rota é acessado por jogos de amarelinha, explorando símbolos como o caracol e a cruzada para construir uma narrativa que convida o público a refletir sobre travessias internas, pertencimento e superação.

“Estamos alinhavando um novo Peabirú, como o sonho e o jogo de amarelinha, com a intenção de levar todos para o seu próprio céu”, diz Márcia Rolon. As apresentações serão às 19h30min, na sede do Moinho, em Corumbá.

A equipe de criação reúne pesquisa de linguagem e concepção coreográfica de Fernando Martins, a coreógrafa e ex-primeira bailarina do Stuttgart Ballet Beatriz Almeida, o ator Arce Correia, coralistas, músicos e o artista Leoni Antequera, da Bolívia.

A trilha sonora, com arranjos assinados por ex-alunos do Moinho, é inspirada no barroco sul-americano. Os figurinos foram confeccionados, dentro da instituição, por mães de participantes, retomando uma tradição afetiva que aproxima famílias do processo artístico.

Diálogo

O deputado estadual Pedrossian Neto arrumou um jeito curioso, para não dize... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (11)

11/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Mario Sergio Cortella - escritor brasileiro

Quando estiver no fundo do poço, a primeira coisa a fazer para sair dele é parar de cavar”.

Felpuda

O deputado estadual Pedrossian Neto arrumou um jeito curioso, para não dizer outra coisa, para criticar a administração da prefeita Adriane Lopes. Criou o “Gênio da Bota” (em alusão ao calçado que ela usava 
durante a campanha eleitoral para percorrer os bairros), ao qual “faz perguntas” com duas opções de respostas e sempre recebe aquela que prejudicaria Campo Grande. O parlamentar já afirmou que um dos problemas dela é o seu entorno do primeiro escalão. Como disse político irônico tanto quanto: “E nem precisou perguntar para o gênio...”

Cantata

Hoje, às 19h, no Teatro da Faculdade Insted, acontecerá a Cantata de Natal, com a apresentação da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues.

Mais

O evento, que é promovido pelo Correio do Estado, também contará com as participações do Coro Lírico Cantarte, do Coro Mokiti Okada e das dançarinas do Studio Nidal Abdul.

Diálogo

 

DiálogoDra. Viviane Orro e Felipe Orro

 

DiálogoKarina Granella e Lu Lacerda

Retalhos

A própria Câmara Municipal de Campo Grande reconhece que as 731 emendas dos vereadores à Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 foi um recorde. A proposta está prevista para ser votada na terça-feira. A LOA estima a receita e fixa as despesas do Município na ordem de R$ 6,974 bilhões, crescimento de 1,49% no comparativo com o estimado para 2025, que é de R$ 6,871 bilhões. No total, foram recebidas 736 emendas, sendo 731 consideradas aptas para discussão e votação após análise técnica e jurídica.

Obrigatórias

Constam na proposta 317 emendas impositivas, que são indicadas pelos vereadores e obrigatoriamente precisam ser executadas pela prefeitura. Cada vereador destinou R$ 830 mil em emendas, sendo metade deste recurso direcionado para a área da Saúde. O relatório final contempla ainda 410 emendas ordinárias e 4 de redação. Na proposta consta o detalhamento de todas as receitas e despesas.

Incógnita

Quem deverá desembarcar em Campo Grande para se reunir com pré-candidatos do PT, neste domingo, é o presidente nacional do partido, Edinho Silva. O encontro dele será marcado por uma situação inusitada: até o momento, não há nome que possa ser tratado como pré-candidato a cargo majoritário. O ex-deputado federal Fábio Trad é uma incógnita, tendo em vista que ainda não foi convencido a aceitar a missão. Pelo jeito, será uma reunião política meia-boca.

*Colaborou Tatyane Gameiro

MÚSICA E ENTREVISTA

"As canções resistem ao teste do tempo, não entrevistas"

Em entrevista ao Correio B, o vocalista e guitarrista Philippe Seabra, de 59 anos, da banda Plebe Rude, que se apresenta amanhã no Araruna Fest, lamenta a autodestruição do meio rocker e fala sobre seus projetos para 2026

10/12/2025 10h15

Peble Rude, sucesso do rock dos anos 80 se apresenta em Campo Grande

Peble Rude, sucesso do rock dos anos 80 se apresenta em Campo Grande Caru Leão

Philippe Seabra
Peble Rude, sucesso do rock dos anos 80 se apresenta em Campo GrandePhilippe Seabra - Foto: Reprodução redes sociais

O show é baseado no repertório que temos apresentado este ano, celebrando os 40 anos do disco de estreia, “O Concreto Já Rachou”, com os dois membros fundadores, André X, no baixo, e Philippe Seabra, nos vocais, violão e guitarra.

Clemente, vocalista e guitarrista, também líder dos Inocentes, está na banda há 22 anos. E Marcelo Capucci, na bateria da banda, há 16 anos.

Será o bom e velho Plebe, mas com um vigor de iniciante. Como as letras da banda não envelhecem, o clima tem a mesma urgência que nos propeliu no início da década de 1980.

O show está lindo, com som de primeira e luz e vídeo sincronizados. Mas isso é detalhe. O importante é a banda e o legado e, como faremos 45 anos de banda ano que vem, creio que não seja pretensioso se falar de legado.

Campo Grande

Estaremos na cidade pela segunda vez [o primeiro show foi no Clube Estoril, em março de 2019]. O único estado em que ainda não tocamos no nosso querido e confuso Brasil é o Acre.

Peble Rude, sucesso do rock dos anos 80 se apresenta em Campo GrandePhilippe Seabra - Foto: Caru Leão

Por algum motivo, é muito raro sermos convidados a tocar no Mato Grosso do Sul. Sei que tem um público roqueiro muito bom, sedento por música consciente. A cultura brasileira que chega à grande mídia está atrofiando. Uma banda com som consciente é sempre bem-vinda. É necessário.

ZERØ

Peble Rude, sucesso do rock dos anos 80 se apresenta em Campo GrandeGuilherme Isnard, do ZERØ - Foto: Gabriel Fagundes

Guilherme [Isnard] foi um dos primeiros da cena paulista que conhecemos, quando ainda era ainda do Voluntários da Pátria [1982/83]. Deu muita força, muita força mesmo, às bandas de Brasília. ZERØ e Plebe tocaram muito juntos.

Foi quem marcou nossos primeiros shows em São Paulo, lá em 1983/84. E ainda considero o disco “Passos no Escuro” [primeiro álbum do ZERØ, de 1985, com os hits “Formosa” e “Agora Eu Sei”, que tem participação de Paulo Ricardo] o melhor dos anos 1980.

Pós-Punk

Eu e o André [André X Mueller, baixista e fundador] estamos nessa jornada desde o início, que em julho do ano que vem fará 45 anos! É difícil definir o som da Plebe. Deixo para terceiros. Para mim, não soa como nada além de Plebe.

Claro que tem uma forte influência do pós-punk, mas definir? Importante que é um som consciente. Forte, mas consciente do seu papel na MPB, um contraponto. A longevidade da Plebe se deve ao fato de eu e o André sermos grandes amigos, ao contrário de alguns dos nossos conterrâneos, todos parecem se odiar. E, claro, ainda sentimos a necessidade de nos expressar. E como...

Sucesso

Plebe seria mais pós-punk, assim como quase todo o rock oitentista no Brasil, que bebeu na fonte e politização de bandas como The Clash. Mas, sim, em termos de mainstream, Camisa [de Vênus] e Plebe são os maiores expoentes, assim como os Inocentes, que recentemente fizeram o festival The Town, em São Paulo.

Afinal, levamos músicas no Chacrinha como “Proteção”, “Até quando Esperar”, “Minha Renda” e, mais impressionante, numa demonstração de que a abertura democrática estava realmente sedimentada, a música “Censura”, então recém-censurada [em 1987].

Novas e Antigas

Por incrível que pareça, a atualidade assustadora das músicas da Plebe me incomoda um pouco. Claro que, como artista e compositor, fico feliz com a longevidade e a relevância da obra, mas, como pai e cidadão, fico zangado. É a constatação de que o Brasil não mudou nada. O “Nação Daltônica”, de 2015, é um disco muito forte.

Músicas como “Quem Pode Culpá-lo “ e “Anos de Luta” são, assim como as outras, bem atemporais. Mas a obra mais recente, “Evolução”, volumes 1 [2019] & 2 [2023], com 28 músicas inéditas, para mim, é um trabalho sem igual.

Afinal, tivemos a nada pretensiosa missão de contar a história do Homo sapiens desde o despertar da consciência, há 200 mil anos, até os dias de hoje. Mas, ao ouvir, tem que ouvir na ordem. Mais uma vez, a atualidade das letras é assustadora. E a produção, literalmente monumental.

Público atual

O que tenho visto ultimamente, ainda mais nos shows mais recentes, como em Belo Horizonte, Curitiba e Aracaju, é a renovação do público da Plebe. É um público curioso, que provavelmente conheceu a banda através do YouTube e das redes sociais, que romantiza uma época em que música realmente fazia parte das vidas das pessoas.

Quando caçulas, herdavam discos dos irmãos mais velhos, tinham receivers [equipamento de áudio] e toca-discos em casa. Hoje em dia, música mais parece um ruído de pano de fundo que as pessoas escutam ao navegar por bobagens na internet.

São fãs que realmente conhecem bem a obra e cantam tudo. Mas claro que tem a galera da década de 1980, todos curtindo. É muito bonito de se ver. Já se fez música séria neste país, e bandas como Plebe são fundamentais para ajudar a manter essa chama acessa.

O que não se pode ter é um bando de artistas cheios de opiniões, bravando em entrevistas e em blogs, mas, na hora de cantar sua verdade, só pop insosso. Letras bobas e vazias. Coerência é o mínimo que peço.

Um Livro?

“O Cara da Plebe” [2024] tem 640 páginas. Lançamento nacional pela editora Belas Letras. Eu senti que era hora de contar a minha história além das letras da Plebe, e com a cultura brasileira atrofiando sob o peso de música insossa, nada mais imediato.

Olha que trabalho com projetos grandes, discos próprios ou produção dos discos de outros artistas, trilhas sonoras de cinema. O mais recente foi a produção luso-brasileira “Sobreviventes”, está no YouTube para aluguel, com participação de Milton Nascimento em quatro das minhas músicas.

Estou acostumado com projetos monumentais. Por exemplo, a gravação dos dois volumes de “Evolução”, que demorou oito meses. Mas um livro? Pensei que nunca acabaria. Todo o processo de “Evolução”, do próprio livro, e da história do rock brasileiro nos últimos 50 anos está lá. Assim como política, comentário social, análise…

É uma autobiografia diferente, só lendo mesmo para entender. Mas ficou muito bom e todo lugar que ando Brasil afora tem plebeu pedindo para autografá-lo. Para quem me conhece, a mensagem sempre foi importante para mim, e é um livro que vai até o século 19 em algumas instâncias. É uma mensagem e tanto.

Voz

Sempre cuidei da voz. Mas eu sinto inveja de um Dave Grohl [Foo Fighters], que grita um show inteiro. Eu não conseguiria. Só espero que ele ainda tenha voz em 10 anos. Sobre a autodestruição de pessoas nesse meio, cansei de ver, e o meu livro é um grande lamento sobre isso.

Vi de perto em mais instâncias que eu queria ter visto. O convívio foi muito ruim, para dizer a verdade, mas sobrevivi. A Plebe sofreu muito com isso. Mas só lendo o livro para entender.

Preço do Sucesso

Para tudo na vida se tem um preço a pagar. Mas, no meu caso, consegui manter minha sanidade. Eu equilibro isso muito bem: na estrada, Plebe Rude é uma banda feroz com o vigor de banda iniciante e, em casa, sou pai e marido presente. Equilíbrio é tudo.

Próximos Projetos

A Plebe, em fevereiro de 2026, relançará nacionalmente “O Concreto Já Rachou”, pela Universal Music, com uma edição especial em vinil, com capa dupla que abre, com memorabilia jamais vista e um compacto que acompanha, pasme, as demos originais do disco!

Estamos preparando também um acústico, que sentimos que é a hora de gravar. Ah, e regravamos “Até quando Esperar” com o Herbert Vianna e o Jaques Morelenbaum, o mesmo cellista do cello icônico da abertura da faixa original.

No meu caso particular, no decorrer de 2026, estarei lançando um musical, disco solo, em que gravei todos os instrumentos, 18 músicas inéditas, com roteiro para cinema e teatro. E também o meu instituto estará a pleno vapor.

Sou presidente do Instituto Memorial Rock Brasil, que visa à construção de um acervo e um prédio de 7.000 metros quadrados para celebrar os 70 anos do rock brasileiro e, sim, em Brasília, a capital do rock.

Estou há cinco anos nesse projeto, e finalmente vai sair do papel. Como falei, trabalho sempre com projetos grandes. É a continuação da Rota Brasília Capital do Rock, que tenho junto ao governo do DF, em que mapeei 42 pontos turísticos relevantes ao rock de Brasília, com placas em três línguas nos devidos lugares, inclusive onde a Plebe Rude nasceu.

Disco de Ouro

A Plebe, de longe, é a banda com a proposta menos comercial de todos os artistas da década de 1980 que chegaram ao disco de ouro. Realmente, a trajetória da banda é impar dentro dos moldes de comercialização no Brasil, sem nenhuma música de amor, letra fácil ou banal.

Na minha recém-lançada autobiografia, “O Cara da Plebe”, relato muitos outros fatores que realmente atrapalharam a trajetória da banda, alguns, infelizmente, vindos de dentro. Mas, inegavelmente, enquanto a geração de gente fina, elegante e sincera dizia mais “sim do que não”, a Plebe dizia não.

Não às instituições, não ao status quo, não à repressão, não ao comercialismo. Mas pagou um preço alto por isso. Mas era justamente isso que fazia da Plebe a Plebe.

Algoritmo

A música popular brasileira continua firme em todas as frentes, mas, infelizmente, pouco consegue estar na grande mídia. Uma grande tragédia, na verdade. Eu mesmo produzi até hoje quase 40 discos independentes, mas poucos conseguiram ver a luz do sol, o que me entristece muito.

Hoje em dia, mesmo com o advento das redes sociais, é muito difícil, no meio do ruído que é a internet, artistas conseguirem uma carreira dedicada à sua arte. Mas é justamente essa dificuldade que separa o joio do trigo.

Sinto falta de um pouco mais de posicionamento dentro da arte, coisa que nossa geração realmente deixou de lado, pois o pouco engajamento que vejo, eu vejo em todos os lugares, em blog, entrevista, nos Facebook e Instagram da vida, menos na própria música.

Mas, para isso, teria que comprometer a própria arte, e nessa cultura de cancelamento ninguém quer uma coisa dessas. São os algoritmos ajudando a podar qualquer posicionamento dentro das canções e, me perdoe o lugar-comum, artista se expressa através da arte.

Senão tudo fica insosso e oco. As canções resistem ao teste do tempo, não entrevistas.

