Fim de semana terá shows, teatro e exposição de artes em Campo Grande, agradando a diversos públicos - Foto: Divulgação

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O primeiro fim de semana de outubro chega a Campo Grande com uma programação cultural diversificada, que ocupa teatros, espaços públicos, centros culturais e casas de shows. Entre as opções estão o início da Mostra Cerrado Abierto, espetáculos infantis, exposição de artes visuais, apresentações musicais e noites dedicadas ao rock.

A agenda também reúne atividades para diferentes faixas etárias, desde a programação voltada às crianças até shows e eventos destinados ao público adulto. Confira os principais destaques.

CERRADO ABIERTO

A Mostra Cerrado Abierto – Fazendo arte com crianças de ontem, de hoje e de amanhã começa nesta sexta-feira e segue até o dia 9, com 15 atrações entre dança, teatro, circo, contação de histórias, oficinas, intervenções e brincadeiras. A programação é gratuita e reúne artistas e grupos de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás.

FOTO: GIL DOUGLAS

MOSTRA CERRADO ABIERTO

Programação segue até o dia 9, com 15 atrações entre dança, teatro, circo, contação de histórias, oficinas, intervenções e brincadeiras

Em uma edição especial chamada “Cerradinho”, a mostra propõe uma relação entre arte e infância a partir do brincar. A ideia é que crianças e famílias não sejam apenas espectadoras, mas participem das experiências, utilizando o corpo, os objetos, a memória e a imaginação como formas de criação.

Hoje, a programação começa pela manhã, com a oficina-instalação “Pés de Vento”, da Cia Dançurbana, na Emei Maria de Lourdes Vieira Castoldi. À tarde, na Escola Gappe, o grupo paulista Zumb.boys realiza a oficina “Jeito Zumb.boys”, seguida da apresentação de “Mané Boneco”.

A programação aberta ao público começa amanhã. Às 15h, o Teatro de Arena do Horto Florestal recebe “Mané Boneco”, do Zumb.boys. A intervenção parte do tradicional brinquedo brasileiro Mané Gostoso, boneco de madeira com braços e pernas articulados por cordões, para criar uma experiência que mistura dança, memória e brincadeira.

Às 15h30min, a palhaça Mixirica, personagem interpretada pela artista sul-mato-grossense Kelly Figueiredo, realiza um cortejo pelo Horto. A proposta é transformar o deslocamento pelo espaço em uma experiência de brincadeira, com movimentos, dança e interação com o público.

A mostra continua durante a semana, com apresentações da Cia Dançurbana, Circo do Mato, Ateliê do Gesto, Renda que Roda e Lagartixa na Janela, além de oficinas e atividades relacionadas às culturas indígena e popular.

O encerramento será no dia 9, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, com oficina de grafismo indígena, contação de histórias e uma roda de danças populares brasileiras.

Todas as apresentações contarão com intérprete de Libras.

TEATRO INFANTIL

Amanhã, às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, do Grupo Fulano di Tal, que também integra a programação do Cerrado Abierto. A peça acompanha os irmãos Abílio e Palmiro, que encontram em um quintal um conjunto de objetos aparentemente sem utilidade.

A partir desse material, os personagens encontram uma espécie de dispositivo de memórias que os conduz à história de Bernardo, o Guri-Árvore. A montagem reúne referências da literatura e da cultura de Mato Grosso do Sul, incluindo personagens associados ao universo de Manoel de Barros, além de nomes como Lídia Baís, Wega Nery e Maria da Glória Sá Rosa.

O espetáculo utiliza teatro de objetos para aproximar o público infantil de uma ideia central da obra de Manoel de Barros: a possibilidade de transformar aquilo que parece pequeno, inútil ou banal em matéria de imaginação.

A classificação é livre e os ingressos gratuitos ficam disponíveis pela plataforma Sympla.

EXPOSIÇÃO

A Galeria Wega Nery, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, abre hoje, às 19h, a exposição “O que permanece em nós?”, do artista visual Wendel Fontes. A abertura terá apresentação do grupo Vozmecê.

A mostra reúne 21 pinturas e uma instalação sonora produzidas ao longo de aproximadamente três anos. As obras partem de cenas cotidianas, fotografias, imagens de filmes e referências encontradas na internet para construir representações em que memória, infância e imaginação se misturam.

Crianças aparecem nas pinturas em situações de brincadeira, descoberta e introspecção. A infância, no entanto, não é apresentada apenas como lembrança nostálgica. As obras utilizam perspectivas distorcidas, sobreposições, objetos deslocados e cores intensas para criar situações em que realidade e ficção se confundem.

A instalação sonora também trabalha com a ideia de memória. Uma árvore seca de aproximadamente 2,5 metros recebe latinhas de alumínio penduradas nos galhos, em referência à brincadeira do telefone sem fio.

Por meio da instalação, o público poderá ouvir relatos de pessoas idosas sobre suas memórias de infância.

A exposição permanece aberta até o dia 30. A programação educativa terá visitas guiadas e oficinas de construção de imagem poética amanhã e nos dias 10, 17 e 24, das 14h às 17h.

MÚSICA

Hoje, o Teatro Dom Bosco recebe o cantor e compositor Dani Black, às 20h, com a turnê “Uma Cidade Chamada Eu Mesmo – O Maior Coral da Cidade”.

O espetáculo parte de dois momentos da trajetória do artista: o lançamento do álbum “Uma Cidade Chamada Eu Mesmo” e a experiência que ganhou repercussão nas redes sociais, quando Dani Black convidava pessoas nas ruas para cantar sua música “Muda Tudo” em formato de coral.

Na apresentação, a plateia assume o papel desse coral, acompanhando o artista em canções do novo álbum, músicas conhecidas de sua carreira e faixas inéditas preparadas para a turnê. Dani Black estará acompanhado por músicos, tocando violão e guitarra.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Ainda hoje, o Blues Bar recebe a banda Blaymorphed, especializada em repertório do Pearl Jam. O grupo realiza duas apresentações, hoje e amanhã, a partir das 20h. A programação inclui músicas como “Alive”, “Black”, “Jeremy” e “Even Flow”.

Amanhã, a Cervejaria Canalhas promove uma noite dedicada ao nu metal, com apresentações do System of a Down Cover Brasil e da banda Nu Metal Cover, em tributo ao Korn. O evento começa às 19h e reúne músicas de diferentes fases dos dois grupos.

ESPETÁCULO INFANTIL

O Teatro Glauce Rocha recebe hoje, às 19h, o espetáculo “Multiverso do Sonhar”. A montagem voltada para toda a família reúne personagens conhecidos do universo infantil, como Mickey, Minnie e Pateta, além de referências a “Toy Story”, “Frozen” e heróis da Marvel.

A história combina música, dança e humor em uma narrativa sobre amizade, coragem e a capacidade de acreditar nos sonhos. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

TERROR CINEMATOGRÁFICO

Para quem prefere cinema, o Sesc Teatro Prosa exibe hoje “A Praga”, dirigido por José Mojica Marins, o Zé do Caixão. O filme foi lançado em 2021 e acompanha Juvenal e Mariana, um jovem casal que encontra uma mulher durante uma viagem.

Depois de fotografá-la, Juvenal é atingido por uma maldição e passa a conviver com uma ferida que precisa ser alimentada com carne crua. A partir daí, a narrativa acompanha a transformação da vida do personagem, entre delírio e violência.

A sessão tem entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla, e classificação indicativa de 16 anos.

CINEMA

O Shopping Campo Grande também reúne opções de lazer durante o fim de semana. Entre elas está o Adoleta Jump Park, instalado no estacionamento próximo ao Detran. O espaço ocupa 1.600 metros quadrados e reúne 22 atrações, entre circuito de obstáculos, rampas, escorregadores e estruturas para escalada.

A atração é indicada para pessoas a partir de 2 anos e funciona de terça-feira a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 16h às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 49,90.

Outra opção é a Arena Transformers, voltada para crianças de 2 a 13 anos. O espaço reúne piscina de bolinhas, escorregadores, cama elástica e estruturas infláveis inspiradas nos personagens da franquia.

A atração funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h. Os ingressos variam conforme o tempo de permanência.

Já o Cinemark tem entre os lançamentos da semana “Verity”, adaptação do livro de Colleen Hoover, e “Digger”, além de outros filmes em cartaz. Horários, classificações e ingressos devem ser consultados na programação do cinema.

ENCONTRO DELAS

Amanhã, o “5º Encontrinho da Isa” reúne mulheres em Campo Grande para uma tarde com música ao vivo, DJ, conversas e atividades de integração. O evento acontece das 15h às 22h e foi criado com a proposta de aproximar mulheres interessadas em fazer novas amizades.

A programação inclui banda ao vivo, DJ, mimos e outras atividades. A participação é exclusiva para mulheres e não exige que as participantes já façam parte da comunidade ou conheçam alguém antes do evento.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.