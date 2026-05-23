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Frejat é a grande atração do Araruna Fest, dia 30 de maio, em Campo Grande

Festival reúne mais de seis horas de shows no Bosque Expo, com programação que vai do School of Rock ao headliner que definiu o rock nacional

Flavia Viana

Flavia Viana

23/05/2026 - 15h00
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Frejat é a grande atração da segunda edição do Araruna Fest, que acontece no dia 30 de maio, no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. O músico encerra a noite com o show Frejat Ao Vivo, revisitando parcerias com Cazuza, como Exagerado, Bete Balanço e Pro Dia Nascer Feliz, além de canções de carreira solo como Por Você, Amor pra Recomeçar e Segredos.

Em sua segunda edição, o festival reúne nomes históricos do rock brasileiro, artistas da cena de Mato Grosso do Sul e promove encontros que não acontecem regularmente no circuito de shows do Centro-Oeste.

Um dos destaques da programação é a participação de Alec Haiat, integrante da formação clássica da Metrô, banda que ajudou a definir a estética pop-rock dos anos 1980 no Brasil com músicas como Beat Acelerado, Johnny Love e Tudo Pode Mudar. No Araruna Fest, Alec sobe ao palco ao lado de Erica Espíndola. Além dos clássicos do Metrô, o show inclui o lançamento de um single inédito.

"Vai ter mais clássicos do que músicas novas, claro. Mas eu nunca parei de compor. Já são quase 50 músicas inéditas. As pessoas vão ver que não é só uma experiência nostálgica. Existe uma continuação", afirma Alec Haiat. Para Erica Espíndola, a participação no festival representa também uma mudança para a cena cultural local.

"Nem nos meus sonhos mais selvagens eu imaginaria viver um momento como esse. E eu não falo só da minha carreira. Eu falo de Campo Grande estar entrando nesses movimentos grandiosos da música e abrindo espaço para diferentes estilos", diz a cantora.

Outro momento especial da noite é o retorno de Clemente Nascimento, das bandas Plebe Rude e Inocentes. Na primeira edição do Araruna Fest, o músico passou mal antes do show e precisou ser submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência na Santa Casa de Campo Grande.

Recuperado, ele volta ao festival com o projeto Violões em Fúria, com versões de clássicos do rock nacional e internacional, e também como mestre de cerimônias da noite, ao lado da jornalista Maria Cândida, curadora do evento. A abertura fica por conta da School of Rock. Na sequência, O Bando do Velho Jack sobe ao palco. O grupo completa 30 anos como uma das principais referências do blues e do rock de Mato Grosso do Sul.

Os ingressos estão em reta final de lote e podem ser parcelados em até 12 vezes. A Área VIP Pista tem valores entre R$ 75 e R$ 150. O setor Bistrô, com quatro lugares, varia entre R$ 95 e R$ 190. Os Setores A, B e C têm preços entre R$ 160 e R$ 420.

SERVIÇO:

Araruna Fest
Data: 30 de maio de 2026
Local: Bosque Expo, Shopping Bosque dos Ipês, Campo Grande/MS
Abertura dos portões: 17h30
Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/115842
Valores: a partir de R$ 75 + taxas

DIÁLOGO

Moradores da Vila Morumbi e bairros adjacentes vêm enfrentando uma onda... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (23)

23/05/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Silas Resende - poeta de ms
"Vida- vela vela a vida. Vida revela a revelia. E a vela [que] queima e luz irradia fica menor a cada dia, como a vida [que] se esvazia”.

FELPUDA

Moradores da Vila Morumbi e bairros adjacentes vêm enfrentando uma onda de furtos em residências. 
Nem alarmes, cercas elétricas, concertinas e serviço privado de segurança, têm intimidado os marginais que estão entrando nas residências em plena luz do dia. Imagens das câmeras mostram os larápios tocando campainhas para checar se tem alguém em casa. Quando vêem que não há ninguém, pulam os muros e “fazem o limpa”. Alguns veículos foram flagrados, sendo usados para dar cobertura aos gatunos. 

No bolso

Alguns deputados já estão se movimentando para cobrar explicações da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de MS), que anunciou reajuste na contribuição fixa dos cônjuges dos beneficiários, após estudos apontarem desequilíbrio no custeio. O novo valor passa de R$ 35 para R$ 450. A entidade informou que não haverá mudanças nas contribuições dos titulares nem dos filhos dependentes.

Rombo

A Cassems informou aos usuários que o grupo de cônjuges arrecadou cerca de R$ 61 milhões nos últimos 12 meses, mas gerou despesas assistenciais superiores a R$ 250 milhões. O rombo chegou a R$ 189 milhões, segundo a instituição. Na prática, a cada R$ 1 arrecadado com esse grupo, precisou desembolsar aproximadamente R$ 4,08 para cobrir os atendimentos. Apesar disso, alguns parlamentares estão discutindo a adoção desse reajuste considerado um tanto quanto, digamos, “salgado”.

De bandeja

A Câmara dos Deputados aprovou projeto da minirreforma eleitoral que facilita a aprovação de contas partidárias com ressalvas quando as falhas não ultrapassarem 10% das receitas anuais. O texto também amplia regras do Refis para partidos políticos e fixa prazo de um ano para a Justiça Eleitoral apontar inconsistências nas prestações de contas.

Mais

O tal projeto também prevê que vagas no Legislativo sejam ocupadas por suplentes do mesmo partido da cadeira original, evitando convocação de parlamentares que trocaram de legenda. A regra vale para câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara dos Deputados. Vai vendo...

Comemorando

Para celebrar seus 38 anos de história e muita solidariedade, a Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (ABREC MS) promoveu o Sunset Beneficente Luz da Esperança, reunindo parceiros, apoiadores, voluntários, amigos e convidados, no Buffet Yotedy, dia 8. A história da ABREC MS começou a partir do olhar sensível da Dra. Maria Aparecida Arroyo, diante da realidade enfrentada por seus pacientes renais crônicos. Com o apoio de colaboradores voluntários, ao longo dos anos, passou a atuar de forma integrada. Os cliques são do Studio Vollkopf.

Diálogo

 

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Diálogo

Aniversariantes

SÁBADO (23)

  • Annia Amélia Barbosa;
  • Dr. Mozart Vilela Andrade;
  • Maria Augusta Oliveira de Almeida Waqued;
  • Antônio José de Almeida;
  • Dr. Rômulo Henrique Jarson Escobar;
  • Dr. Nilton Fernandes Brustoloni;
  • Dr. Olivar Augusto Roberti Coneglian;
  • Carla Cristina Rodrigues Medina Loosli;
  • Iara Santiago de Mello;
  • Ana Maria Abdo Wanderley;
  • Milton Emílio Schmaedecke;
  • Paulo José Soares;
  • Tarcila Corrêa Gomes;
  • José Pereira da Silva;
  • Marlene Pereira Rodrigues;
  • Cristhian Bourdokan da Silva;
  • Dr. João Antônio Freire;
  • Carlindo Rodrigues Sequeira;
  • José Carlos Ferri;
  • Carlos Roberto de Freitas;
  • Manuela Christiane Alves Menezes Lourenoni;
  • Shirley Pereira de Morais;
  • Erika Gutierrez Jacob;
  • Dr. Geraldo Antônio Barbier;
  • Heitor Rodrigues Freire;
  • Vanda Jacques Monteiro Leite;
  • Dr. Josué de Oliveira;
  • Hildebrando Campestrini Júnior;
  • Waldecy Batista Nunes(Chocolate);
  • Euclides Stoduti;
  • Deborah Alexandra Viana da Silva;
  • Elaine Cristina Viana Lopes;
  • Miyoko Yamada;
  • Maria Fernanda Silva Leite;
  • Adeir Anna da Cunha;
  • Celso Antônio Cerioli;
  • Leomar da Silva Soares;
  • Márcia de Freitas Cabral;
  • Manoel Lopes Cançado Neto;
  • Richard Perassi;
  • Sebastião Santos Rosa;
  • Nilce Maria de David;
  • Vagner Martins Nabuco;
  • Helena Rosa Faria Jovê;
  • Naiara Corrêa Nogueira de Souza;
  • Antero Pereira;
  • Patricia de Moraes Bernardes;
  • Paula Cecília da Luz Rodrigues;
  • Marina Fornari Dreyer Pereira;
  • Nívea Maria Chemin;
  • Nona Alkhoury Rezende;
  • Ítalo Picolotto;
  • Lucien Fabio Fiel Pavoni;
  • Rodrigo Manvailer Munhoz;
  • Célia Maria Melo Pereira Abrate;
  • Maristela Silveira Pereira;
  • Glauco Oliveira e Silva;
  • Diogo Araujo do Nascimento;
  • Fabian Magalhães;
  • Astir Gomes da Silva;
  • Célia Maria Teixeira da Costa;
  • Leina Auxiliadora Couto de Souza;
  • Horácio Cardin dos Santos;
  • Ozéias Pereira;
  • Maria Solange Vieira de Arruda;
  • Raquel Silveira Pessoa;
  • Marly de Moraes Queiroz;
  • Marcus Vinicius Vignolli;
  • Reinaldo Tibechrani Salgado;
  • Maria Amélia Batagella;
  • Alysson Leonel Bandini;
  • Nathalia Joseph Mouniergi Chamoun;
  • Rosely Abdo dos Santos;
  • Yuri de Moraes Murano.

DOMINGO (24)

  • Leandro Olegário Caminha;
  • Maria Luiza d´Ávila Stuhrk;
  • Severina da Silva;
  • Maria Auxiliadora Vianna Alvarenga;
  • Dr. João Ricardo Filgueiras Tognini;
  • Ivanilde Atallah;
  • Maria Dulce (Madú) Machado Koim;
  • Artemia Gimenez da Cunha;
  • Milady Pedroso Grincevicus;
  • Geraldo de Almeida Silva;
  • Edoy Augusto Monteiro;
  • Dr. Luiz Roberto Peralta Marti;
  • Nelson Keigo Otsuka;
  • Felipe Di Benedetto;
  • Jorcy Barbosa de Oliveira;
  • Mario Angelo Ajala;
  • Edison da Silva Torres;
  • Enéias Crispiniano da Rocha;
  • Dr. Jacy de Souza Freire;
  • Daniella Alves de Arruda;
  • Rafael Cândia;
  • Maria Auxiliadora Lopes Puccini;
  • Ernesto Pereira Borges Neto;
  • Sonia Maria Grincevicus Vareiro;
  • João Bosco de Barros Wanderley Neto;
  • Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues;
  • Gabriela Renata Gimenes Couto;
  • Natel Henrique Farias de Moraes;
  • Maria Luiza Barros da Costa Souza;
  • Ana Lúcia da Silva;
  • Mario Ubirajara Hofke;
  • Dilson Cabral Fai;
  • Amanda Evelyn Dias de Barros;
  • Dr. Luiz Paulo dos Reis;
  • Macalé Batista;
  • Naercio Geraldo;
  • Maria Auxiliadora Freire;
  • Silvio Mori;
  • Valdinei Alves Paniagua;
  • Dr. João de Lima Couto;
  • Igor Ramires Roque;
  • José Pereira da Cruz;
  • Mário Antônio dos Santos;
  • Zuleica Loubet de Rosa;
  • Margareth Alves Ferreira;
  • André Ribeiro da Silva;
  • João Batista Gonçalves;
  • Célia Regina Silveira;
  • Aurea de Almeida Freitas;
  • Samuel Echeverria Brites;
  • Paulo Jacques Monteiro Leite;
  • José Antônio Nogueira de Oliveira;
  • Dalta Tinoco de Araujo;
  • Rosely Coelho Scândola;
  • Márcia Sodré;
  • Robson Teixeira dos Santos;
  • Alfonso Vaitti;
  • Volnei Abreu Ávila;
  • Ari Marcio Gomes de Oliveira;
  • Ruy Valim de Melo Junior;
  • Maria Eliza Marques Soares Nucci;
  • Carlos Eduardo Dal Fabbro;
  • Cruz Matsuzo Furuse;
  • Rubens Pozzi Barbirato Barbosa Filho;
  • Dr. Alfeu Duarte de Souza;
  • Honorá Dutra de Araujo Figueiredo;
  • Juliana Romeiro Boniotti;
  • Marcos Roberto Ogasawara;
  • Marcelo Olassar Ramires;
  • Alexandre Dal Bem;
  • Angela Ceni Ferri Raymundi;
  • Luiz Daniel Grochocki.

Colaborou Tatyane Gameiro

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Dourados terá show gratuito de Natanzinho após cancelamento na Expoagro

Após cancelamento causado por temporal na Expoagro, apresentação será realizada no próximo domingo com acesso liberado à pista e promessa de nova estrutura para grandes eventos

22/05/2026 16h12

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Foto: Divulgação

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O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino José, confirmou a realização do show do cantor Natanzinho Lima no próximo domingo (24), no Parque de Exposições João Humberto Andrade de Carvalho, em Dourados. Os portões serão abertos a partir das 16h

A apresentação, que estava prevista para acontecer durante a 60ª Expoagro, precisou ser adiada após a forte tempestade que atingiu a cidade no último sábado (16) e provocou danos na estrutura montada para o evento.

Após negociações conduzidas pela diretoria do Sindicato Rural junto às empresas responsáveis pela realização do espetáculo, ficou definido que o show será realizado uma semana depois e com uma novidade para o público: os portões da pista serão abertos gratuitamente.

De acordo com a organização, quem havia adquirido ingresso para a pista durante a Expoagro terá acesso exclusivo à área denominada “pista premium”, localizada mais próxima ao palco.

Já o estacionamento do Parque de Exposições funcionará de forma paga para garantir organização e segurança aos veículos. As antigas credenciais de expositores não terão validade na nova data.

Segundo Gino, o adiamento foi uma alternativa encontrada para compensar o público que teve a expectativa frustrada devido ao temporal registrado momentos antes do início do show.

A forte chuva acompanhada de ventania danificou parte da estrutura da arena, impossibilitando a apresentação do artista.

“A intensidade do evento climático fugiu totalmente do controle da organização. Desde o dia seguinte começamos a alinhar estratégias para garantir que o público pudesse ter esse show”, destacou o presidente do Sindicato Rural.

Estrutura para futuros eventos

Além de confirmar a nova data do espetáculo, Gino afirmou que o Sindicato Rural já iniciou uma mobilização para modernizar a estrutura destinada aos grandes shows no Parque de Exposições.

O projeto prevê melhorias no espaço de eventos, incluindo ampliação do estacionamento e reforço na segurança e na infraestrutura para receber atrações de grande porte no futuro.

Para viabilizar as mudanças, o Sindicato Rural iniciou tratativas com a concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da BR-163, além da Prefeitura de Dourados e do Governo do Estado.

“Queremos garantir para Dourados e toda a região um espaço permanentemente estruturado, seguro e confortável para entretenimento e cultura, não apenas durante a Expoagro”, afirmou Gino.

Balanço positivo da Expoagro

Mesmo com os problemas climáticos registrados na área de entretenimento, a diretoria do Sindicato Rural avaliou de forma positiva a 60ª edição da Expoagro. Segundo Gino, o evento manteve forte participação do público e do setor produtivo ao longo da programação.

A feira recebeu leilões considerados estratégicos para o mercado pecuário nacional, com destaque para recordes de faturamento e valorização genética de animais, como os registrados pela Fazenda Santa Claudina e no Leilão Elite do Variedade de Pelagens.

Os julgamentos de raças também atraíram criadores de diferentes regiões do país e consolidaram Dourados entre os principais polos da pecuária nacional. Neste ano, a Expoagro passou a integrar a etapa ouro do ranking nacional do Nelore Variedade de Pelagem, presente em apenas quatro cidades brasileiras.

Além do setor pecuário, a feira promoveu palestras técnicas, debates e rodadas de negócios voltadas à agricultura, suinocultura, ovinocultura e avicultura. Empresas expositoras também concretizaram negócios ligados à venda de veículos, máquinas e implementos agrícolas.

A programação incluiu ainda visitação gratuita da comunidade, passeios guiados com acadêmicos e atividades educativas para estudantes de escolas da região, aproximando crianças e jovens do agronegócio sul-mato-grossense.

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