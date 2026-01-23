Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MÚSICA

Fundação Barbosa Rodrigues entrega novos instrumentos e fortalece Projeto Orquestra Jovem

Iniciativa viabilizada pela Lei Rouanet reforça formação musical no contraturno escolar

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

23/01/2026 - 11h30
Crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Orquestra Jovem, da Fundação Barbosa Rodrigues, receberam na manhã desta sexta-feira (23) novos instrumentos musicais que vão fortalecer as atividades de formação oferecidas no contraturno escolar, em Campo Grande. A entrega marca um novo momento do projeto, que amplia o ensino de instrumentos de sopro e teclas, além de reforçar as aulas de cordas, percussão e prática de orquestra.

Ao todo, foram adquiridos 11 instrumentos, entre trombone, trompete, violoncelo e teclados, que passam a integrar a rotina do projeto. A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet, PRONAC 256482), com patrocínio da Plaenge, responsável por uma doação de aproximadamente R$ 70 mil.

Segundo a professora da Fundação Barbosa Rodrigues, Thayná Ribeiro, a chegada dos instrumentos supre uma demanda da instituição e amplia as possibilidades de aprendizagem dos alunos.

“A gente não trabalhava ainda com instrumentos de sopro e tínhamos apenas um teclado. Agora conseguimos estruturar novas turmas e oferecer mais oportunidades para as crianças”, explica.

A educadora também destaca que o projeto foi retomado em 2022 e, desde então, oferece oportunidades às crianças e adolescentes.

Professora Thayná Ribeiro e uma das alunas fizeram apresentação durante o evento - Marcelo Victor

Atualmente, cerca de 60 crianças estão matriculadas no projeto, com idades a partir de 8 anos. Embora apenas parte dos alunos tenha participado simbolicamente da abertura dos instrumentos nesta sexta-feira, os novos equipamentos serão utilizados por turmas formadas, principalmente, por estudantes que estão ingressando agora nas aulas de sopro e teclas.

Para as famílias, a música vai além do aprendizado técnico. Avó de um dos alunos, Virgínia conta que o neto Eduardo, de 11 anos, ingressou no projeto após indicação da escola e hoje se dedica ao violino. “Ele gosta muito. A gente vê o quanto ele se envolve e fica animado com as aulas”, afirma. 

Mãe e avó levam crianças para aulas na Fundação Barbosa Rodrigues - Marcelo Victor

Já Lucimar, mãe de Davi, de 9 anos, diz que o filho conheceu a Fundação por indicação de amigos e vê no projeto uma oportunidade de crescimento. “Ele já toca violino na igreja e aqui vai agregar ainda mais, porque são mais dias de prática e aprendizado”, comenta.

A música também tem impacto direto no desenvolvimento pessoal dos alunos. Rosângela Krugi, mãe de Luiza, de 12 anos, conta que a filha participa das aulas há quatro anos e que a experiência transformou a rotina da família.

Luiza e a mãe também estiveram presentes para receber os novos instrumentos - Marcelo Victor

“Ela era muito tímida. As apresentações ajudaram bastante a se soltar e a interagir mais. A música abre o conhecimento e desenvolve outras habilidades”, relata. Luiza toca violino e já demonstra interesse em aprender flauta.

Criado em 2005, o Projeto Orquestra Jovem atende atualmente cerca de 90 crianças e adolescentes, oferecendo formação musical gratuita, ensaios coletivos e apresentações públicas. A iniciativa contribui para a democratização do acesso à cultura e para o fortalecimento dos vínculos comunitários.

Alunos estavam empolgados e já testavam os novos instumentos - Marcelo Victor

O valor total aprovado do projeto é de R$ 202.223,74. Até o momento, foram captados aproximadamente R$ 70 mil, restando R$ 122.973,45 disponíveis para captação. De acordo com a coordenação, novos recursos são fundamentais para dar continuidade às atividades e ampliar o alcance do projeto. As doações realizadas por empresas por meio da Lei Rouanet podem gerar incentivo fiscal de até 10% no Imposto de Renda.

Com mais instrumentos e novas possibilidades de ensino, o projeto segue formando jovens músicos e contribuindo para a construção de novas plateias culturais em Mato Grosso do Sul.

Felpuda

Que o distinto eleitor se prepare para ver a fila de pré-candidatos à... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (23)

23/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Johann Goethe - escritor alemão

"Tudo é mais complicado do que se possa imaginar e, ao mesmo tempo, mais complicado do que se poderia conceber”.

 

FELPUDA

Que o distinto eleitor se prepare para ver a fila de pré-candidatos à reeleição, principalmente aqueles que nada fizeram nos últimos três anos, se vitimando como se fosse portador de alguma doença para ganhar o “voto-sensibilidade”. O “festival” terá de tudo, com narrativas de males de certa gravidade porém, na real, nem chazinho de qualquer coisa é necessário. Isto porque muitos em “estado terminal” de outras épocas, ficaram “bonzinhos”, alegres e saltitantes que só, tão logo as eleições foram encerradas e isso já no primeiro turno. E continuam por aí...

Diálogo

Assistência

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de MS restabeleceu a vigência de uma liminar determinando que a Prefeitura de Campo Grande assuma a responsabilidade direta pelo acolhimento e assistência de animais abandonados e vítimas de violência.

Mais

A decisão atende ao pedido da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, que apontou omissão do Poder Público. Embora a tutela de urgência tenha sido inicialmente negada em primeira instância, o MPE recorreu e o TJMS reconheceu que a proteção animal é um dever constitucional.

DiálogoLoreta Zardo, que hoje vai comemorar seus 70 anos, completados no dia 5

 

DiálogoRachel Maia

Vai entender

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, acabou “passando recibo” sobre a buraqueira que tomou conta do anel rodoviário. Em material jornalístico publicado no site da prefeitura, destacou-se que a obra foi construída na administração anterior. Ocorre que dessa “administração anterior” ele participava, pois era o vice-prefeito. Quando o titular Hélio Peluffo renunciou para assumir cargo no Estado, Campos assumiu e foi reeleito em 2024. Portanto...

Sim

Os três senadores de MS assinaram o pedido de abertura da CPI do Banco Master. Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, Nelson Trad Filho e Soraya Thronicke corresponderam aquilo que a maioria da população deseja: a apuração das trambiques que envolvem, como se dizia não há muito tempo, “colarinhos brancos” dos mais diversos setores, incluindo o do setor público. Nelson e Soraya encerram mandato neste ano e têm pretensões de se reeleger.

Se...

O Ministério Público Estadual recomendou que o prefeito de Corumbá Gabriel Alves de Oliveira, o Dr. Gabriel, faça anulação de contrato de R$ 600 mil com uma empresa de consultoria contábil e tributária. Essa atividade, segundo o MPE, tem de ser feito por servidores públicos concursados. Terceirizar esse tipo de trabalho é, na realidade, desrespeito aos recursos públicos. Se não obedecer, o prefeito poderá ter problemas na Justiça. Mas, pelos corredores dos poderes, dizem que, se obedecer, terá que se haver com quem realmente manda por lá. Afe!

