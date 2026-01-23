Fundação Barbosa Rodrigues entrega novos instrumentos e fortalece Projeto Orquestra Jovem

Ao todo, foram adquiridos 11 instrumentos, entre trombone, trompete, violoncelo e teclados, que passam a integrar a rotina pedagógica do projeto - Marcelo Victor

Crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Orquestra Jovem, da Fundação Barbosa Rodrigues, receberam na manhã desta sexta-feira (23) novos instrumentos musicais que vão fortalecer as atividades de formação oferecidas no contraturno escolar, em Campo Grande. A entrega marca um novo momento do projeto, que amplia o ensino de instrumentos de sopro e teclas, além de reforçar as aulas de cordas, percussão e prática de orquestra.

Ao todo, foram adquiridos 11 instrumentos, entre trombone, trompete, violoncelo e teclados, que passam a integrar a rotina do projeto. A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet, PRONAC 256482), com patrocínio da Plaenge, responsável por uma doação de aproximadamente R$ 70 mil.

Segundo a professora da Fundação Barbosa Rodrigues, Thayná Ribeiro, a chegada dos instrumentos supre uma demanda da instituição e amplia as possibilidades de aprendizagem dos alunos.

“A gente não trabalhava ainda com instrumentos de sopro e tínhamos apenas um teclado. Agora conseguimos estruturar novas turmas e oferecer mais oportunidades para as crianças”, explica.

A educadora também destaca que o projeto foi retomado em 2022 e, desde então, oferece oportunidades às crianças e adolescentes.

Atualmente, cerca de 60 crianças estão matriculadas no projeto, com idades a partir de 8 anos. Embora apenas parte dos alunos tenha participado simbolicamente da abertura dos instrumentos nesta sexta-feira, os novos equipamentos serão utilizados por turmas formadas, principalmente, por estudantes que estão ingressando agora nas aulas de sopro e teclas.

Para as famílias, a música vai além do aprendizado técnico. Avó de um dos alunos, Virgínia conta que o neto Eduardo, de 11 anos, ingressou no projeto após indicação da escola e hoje se dedica ao violino. “Ele gosta muito. A gente vê o quanto ele se envolve e fica animado com as aulas”, afirma.

Já Lucimar, mãe de Davi, de 9 anos, diz que o filho conheceu a Fundação por indicação de amigos e vê no projeto uma oportunidade de crescimento. “Ele já toca violino na igreja e aqui vai agregar ainda mais, porque são mais dias de prática e aprendizado”, comenta.

A música também tem impacto direto no desenvolvimento pessoal dos alunos. Rosângela Krugi, mãe de Luiza, de 12 anos, conta que a filha participa das aulas há quatro anos e que a experiência transformou a rotina da família.

“Ela era muito tímida. As apresentações ajudaram bastante a se soltar e a interagir mais. A música abre o conhecimento e desenvolve outras habilidades”, relata. Luiza toca violino e já demonstra interesse em aprender flauta.

Criado em 2005, o Projeto Orquestra Jovem atende atualmente cerca de 90 crianças e adolescentes, oferecendo formação musical gratuita, ensaios coletivos e apresentações públicas. A iniciativa contribui para a democratização do acesso à cultura e para o fortalecimento dos vínculos comunitários.

O valor total aprovado do projeto é de R$ 202.223,74. Até o momento, foram captados aproximadamente R$ 70 mil, restando R$ 122.973,45 disponíveis para captação. De acordo com a coordenação, novos recursos são fundamentais para dar continuidade às atividades e ampliar o alcance do projeto. As doações realizadas por empresas por meio da Lei Rouanet podem gerar incentivo fiscal de até 10% no Imposto de Renda.

Com mais instrumentos e novas possibilidades de ensino, o projeto segue formando jovens músicos e contribuindo para a construção de novas plateias culturais em Mato Grosso do Sul.

