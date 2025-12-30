Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

SAÚDE

Ganho de peso, álcool e sedentarismo podem comprometer a qualidade reprodutiva das pessoas

Moderação combina com fertilidade, e nesta época do ano, quando os exageros podem efetivamente comprometer a qualidade reprodutiva de homens e mulheres; especialistas alertam que obesidade é um dos principais fatores de risco para quem deseja engravidar

Da Redação

Da Redação

30/12/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Ceias fartas, consumo excessivo de álcool e semanas fora da rotina durante as festas de fim de ano podem ter um impacto maior do que muitos imaginam. Antes mesmo de se manifestar em doenças como diabetes ou problemas cardíacos, o ganho de peso associado a esses exageros já pode comprometer a fertilidade de homens e mulheres.

O excesso de peso interfere no equilíbrio hormonal, afeta a ovulação e reduz a qualidade dos espermatozoides, tornando a gravidez mais difícil.

“O excesso de peso provoca alterações hormonais capazes de prejudicar a produção de espermatozoides e a ovulação, impactando diretamente as chances de fecundação”, explica o ginecologista e especialista em medicina reprodutiva Maurício Chehin, que atua em um grupo com experiência de quase 30 anos em reprodução assistida.

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, 68% dos brasileiros vivem hoje com excesso de peso, 31% têm obesidade e 37% estão com sobrepeso. No caso das mulheres, a obesidade pode gerar ciclos menstruais irregulares e diminuir a frequência de ovulação.

“Recomendamos que pacientes com obesidade ou sobrepeso busquem acompanhamento médico e nutricional antes de engravidar, seja de forma espontânea, seja por fertilização in vitro. A perda de peso aumenta as chances de sucesso e reduz riscos importantes na gestação”, afirma dr. Maurício.

IMPACTO NOS HOMENS

Entre os homens, os impactos também são significativos. A obesidade afeta tanto a quantidade quanto a qualidade dos espermatozoides e pode comprometer a função sexual.

“O acúmulo de gordura altera o equilíbrio hormonal reduzindo a testosterona e aumentando o risco de disfunção erétil. Isso repercute diretamente na motilidade e concentração dos espermatozoides”, acrescenta o especialista.

O crescimento da obesidade no País é impulsionado por padrão alimentar inflamatório, sedentarismo e longos períodos de exposição às telas. Para o médico, esse conjunto tem ampliado os desafios reprodutivos no Brasil.

“Já vemos quase um terço da população vivendo com obesidade, e isso tem consequências claras para a saúde reprodutiva”, observa o ginecologista.

RISCOS NA GESTAÇÃO

woman 3319540_1280O consumo de álcool também pode ser um inimigo de quem deseja engravidar - Foto: Pixabay

Além de dificultar a gravidez, o excesso de peso aumenta taxas de aborto e complicações obstétricas. “A obesidade eleva o risco de hipertensão, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro e problemas durante o parto. Controlar o peso antes da gestação é um fator de proteção fundamental para mãe e bebê”, destaca o médico.

PREVENÇÃO

Mudanças simples de rotina têm impacto direto na fertilidade. “Dormir bem, não fumar, manter peso saudável, praticar atividade física, moderar o consumo de álcool, adotar uma alimentação equilibrada e manter relações sexuais regulares cerca de três vezes por semana são medidas que favorecem a saúde reprodutiva”, orienta o especialista.

Chehin faz ainda dois alertas importantes: o uso de lubrificantes vaginais inadequados, que podem comprometer a mobilidade dos espermatozoides, e o risco das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

“As ISTs são causas frequentes de infertilidade e muitas vezes só são percebidas quando já provocaram danos”, afirma o ginecologista.

O médico reforça que consultas periódicas com ginecologistas e urologistas são essenciais para monitorar a saúde reprodutiva. “O acompanhamento regular permite identificar e corrigir fatores de risco e preservar a fertilidade antes que ocorram danos irreversíveis”, diz dr. Maurício Chehin.

*Saiba

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, 68% dos brasileiros vivem hoje com excesso de peso, 31% têm obesidade e 37% estão com sobrepeso.

Rompimento

Após dois meses, Ana Castela e Zé Felipe anunciam término de relacionamento

Cantora sul-mato-grossense e filho do Leonardo passaram natal juntos

29/12/2025 18h45

Compartilhar

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Continue Lendo...

Após dois meses, Ana Castela e Zé Felipe anunciaram o término do relacionamento. O anúncio foi publicado nas redes sociais do cantor e repostado pela sul-mato-grossense na noite desta segunda-feira (29). 

O casal estava junto desde outubro deste ano, e comemorou as festividades de natal  em uma propriedade rural de Leonardo, em Goiás, encontro que reuniu familiares de ambos na última quinta-feira (25) . 

Na ocasião, ambos apostaram em roupas em tons de vermelho, e foram vistos dançando agarradinhos enquanto a mãe de Ana se apresentava em um palco montado especialmente para a celebração.

A cantora, nasceu em Amambai e cresceu em Sete Quedas, cidades do interior do Estado. 

Foto: Instagram / Divulgação 

Abaixo, a íntegra do comunicado divulgado pelo cantor

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisa que eu não fazia há muito tempo.

Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo, vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Eu amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana.

Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que era melhor cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos sonhos individuais.

Desejo à ela toda felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque eu to f@da-se. Peço respeito e a compreensão de todos neste momento. Deus abençoe vocês", destacou o cantor de 27 anos. 

Assine o Correio do Estado 
 

RÉVEILLON 2026

Decidiu viajar de última hora? Veja destinos baratos em MS para começar 2026

Vários municípios do Estado oferecem opções gratuitas de programações para a virada do ano, além de eventos pagos e particulares

29/12/2025 14h30

Compartilhar
Veja opções de bate-voltas para começar 2026 em MS

Veja opções de bate-voltas para começar 2026 em MS Divulgação/Governo de MS

Continue Lendo...

A dois dias da virada de 2025 para 2026, se você não colocou nos planos viajar para a praia ou outros planos mirabolantes, ainda dá tempo de fugir para algumas cidades aqui dentro de Mato Grosso do Sul para aproveitar o réveillon sem pesar tanto no bolso. 

O Correio do Estado preparou uma lista com sugestões de destinos acessíveis para você que decidiu dar uma escapadinha de última hora para curtir a virada do ano em família, com amigos ou até mesmo sozinho. 

Campo Grande

Se você é do interior, ir para a Capital sempre é uma boa opção, já que Campo Grande oferece diversão para todos os gostos e com opções de estadia de preços variáveis. 

De acordo com o aplicativo de reserva de hospedagens, é possível encontrar acomodações para duas pessoas a partir de R$ 274 para uma reserva de três noites, do dia 30 de dezembro ao dia 03 de janeiro de 2026. 

Além disso, a Capital também contempla uma ampla programação para a virada, inclusive com atrações gratuitas. As comemorações do final do ano se concentram, neste ano, na praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande. 

No dia 30 de dezembro, o show fica por conta da dupla Gabriel e Gleici Helena, às 19h. Já no dia 31, a programação começa às 21h, com o DJ Júlio Prodigy e continua até o final da contagem regressiva para o novo ano. Às 00h, o show fica por conta do Top Samba, embalando os primeiros minutos do novo ano. 

Se você prefere comemorar em festas particulares, os valores por pessoa na Capital varia de R$ 400 até R$ 1,3 mil. A procura é grande e alguns ingressos já se esgotaram, como no Clube Estoril. 

Outros lugares que estão com venda de ingressos aberta, como o Restaurante Olívia Rooftop, com buffet premium, drinks, whisky e espumante, além de atrações musicais e o ingresso a R$ 900; o Novotel, com o evento “Celebre o All Together in 2026”, com ceia exclusiva, DJs e queima de fogos e ingressos a partir de R$ 1.045; e o Hotel Deville Prime, com estação de risotos e ilha oriental, com convites a partir de R$ 1.032,61. 

Bonito

Não dá para pensar em viajar por Mato Grosso do Sul e não pensar em Bonito. No entanto, não é a opção mais barata para a época devido à alta procura. Segundo os sites de reservas de hospedagens, 91% das acomodações cadastradas não possuem mais vagas para as datas de 30 de dezembro a 02 de janeiro. 

Por isso, entre as opções disponíveis, foram encontradas hospedagens a partir de R$ 1,2 mil para três diárias de duas pessoas. 

Uma opção para baratear a estadia é alugar uma casa para mais pessoas, sendo possível dividir o valor entre os hóspedes. Por exemplo, uma casa com cinco camas pode ser encontrado por R$ 2.055 para três noites. O valor dividido por cinco hóspedes fica em R$ 411 por pessoa. 

As atrações para a virada também são distintas. A programação pública acontece nos dias 30 e 31 de dezembro, na Praça da Liberdade, a partir das 19h30. No dia 30 se apresentam a dupla Pedro e Evandro e a Banda Samba Pop. No dia 31, a virada do ano fica por conta das duplas Paulo e Jean e Henrique e Diego, acompanhado da queima de fogos silenciosa. 

Outra opção é o Réveillon do Zagaia Eco Resort, com programação desde o almoço do dia 31 até o jantar de Réveillon, com open bar e atrações musicais. A oferta para quatro diárias, com café da manhã e jantar inclusas para quatro pessoas é de a partir de R$ 13.632. 

Costa Rica

Localizada a 327 quilômetros de Campo Grande, Costa Rica também é uma opção para a passagem do ano. É possível encontrar hospedagens na cidade para a época a partir de R$ 651 para três pessoas incluindo três noites. 

A programação do “Natal para Todos”, promovido pela cidade, vai contar com a presença da dupla Breno e Matheus, conhecidos pelo hit “Descer pra BC”, dos DJs Math e Fix, a partir das 20h. 

Bodoquena

Para os amantes da natureza, Bodoquena é uma excelente opção para passar a passage, do ano de forma mais tranquila, entre as paisagens naturais, já que a cidade possui atrativos naturais do ecoturismo, como a flutuação, trilhas para cachoeiras e opções de balneários. 

Por estar perto do Pantanal e ser uma opção mais barata que Bonito, é possível encontrar acomodações na cidade de R$ 730 por duas noites em uma casa com 8 camas. 

Para o dia 31 de dezembro, Bodoquena confirmou o Réveillon 2026 - Luzes de Bodoquena, que acontece na Praça da Liberdade Irineu Okaneko, organizado pelo poder público. À partir das 22h, a festa será guiada pela dupla nacional Fred e Victor e à meia noite, terá o tradicional show de fogos. 

Coladinho à Bodoquena, a cidade de Jardim também oferece opções de lazer, podendo ser uma opção econômica de roteiro em meio à natureza. 

Alcinópolis

Ainda para os amantes de atividades ao ar livre, Alcinópolis é uma cidade pouco conhecida em Mato Grosso do Sul mas que concentra grandes atrações naturais, como a Casa de Pedra e a Gruta do Pitoco. 

As hospedagens são simples e os preços não variam muito, ficando na margem dos R$ 150 a diária. Para a programação de final de ano, a atração será a dupla sertaneja Antony e Gabriel, a partir das 22h do dia 31 de dezembro na Área de Lazer Adevina Crisóstomo da Silva. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)

2

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio

5

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações
EXPECTATIVA

/ 1 dia

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)