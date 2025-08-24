Gastronomia B+: Aprenda a fazer um pão de queijo recheado com doce de leite

Correio B+

O Cinco de Espadas nos lembra de que, ao tentar vencer a qualquer custo, corremos o risco de perder algo ainda maior: a paz do coração. Às vezes, a verdadeira vitória está em saber recuar, silenciar e escolher batalhas que realmente valem a jornada.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 25 e 31 de julho. Tensão e o peso das disputas Foto: Divulgação

Entre o orgulho e a verdadeira vitória

O Cinco de Espadas é uma carta que carrega uma simbologia intensa, muitas vezes desconfortável. Este Arcano Menor surge como carta regente para os próximos dias, trazendo uma atmosfera de tensão, orgulho e disputas que pedem reflexão.

Em muitas representações desta carta no Tarô, vemos uma figura segurando espadas, enquanto outras pessoas se afastam em derrota. Esse cenário fala sobre disputas, confrontos de ideias e a sensação de vitória obtida às custas da perda de algo essencial — seja a confiança, o respeito ou a harmonia com os outros.



É o retrato daquelas situações em que “ganhar” pode não significar realmente sair vencedor. A imagem já nos dá a chave do seu ensinamento: até que ponto a vitória conquistada vale o preço pago?

No plano simbólico, os cincos no tarô marcam um ponto de crise e transformação, desafiando a estabilidade do número quatro. No naipe de Espadas — ligado à mente, à comunicação e aos conflitos — o cinco nos convida a encarar tensões, divergências e a perguntar: vale a pena insistir nesta batalha?



O aprendizado está em perceber que nem sempre a razão ou o orgulho compensam a perda da conexão com o outro. É um convite à autocrítica, à reflexão sobre a forma como nos posicionamos em discussões e ao reconhecimento dos limites do ego. Afinal de contas, a busca por estar certo ou sair “por cima” muitas vezes resulta em distanciamento, ressentimento e desgaste.

É nesse cenário que entra a influência astrológica de Vênus em Leão. Vênus é o planeta dos afetos, dos valores e da forma como nos relacionamos; quando transita pelo signo de Leão, desperta a necessidade de expressar amor com intensidade, generosidade e brilho.



Queremos ser admirados, reconhecidos e colocados em um lugar de destaque, seja no romance, nas amizades ou até mesmo nos espaços sociais. É uma energia vibrante, que incentiva amar sem reservas, mas também pode inflar o orgulho e acender a vaidade.

Quando colocamos lado a lado o Cinco de Espadas e Vênus em Leão, o recado é claro: estamos diante de um período em que o desejo de afirmação pessoal pode colidir com a harmonia nos relacionamentos. O desejo leonino de ser celebrado pode se chocar com a tendência do Cinco de Espadas a transformar divergências em lutas de poder.



Há o risco de nos apegarmos mais à vontade de “ter razão” ou de sermos vistos como vitoriosos do que à preservação da harmonia e do respeito. Surge a tentação de transformar o afeto em palco para disputas de ego, em vez de espaço de troca sincera. É como se o brilho leonino precisasse ser equilibrado com a humildade que a carta sugere.

Essa combinação traz um aprendizado profundo: o amor verdadeiro não é um campo de batalha e a validação não pode ser sustentada apenas pelo olhar externo. A chave aqui está no equilíbrio: cultivar relações que enalteçam, sim, mas sem cair na armadilha de transformar o afeto em competição. Muitas vezes, a verdadeira vitória é preservar aquilo que realmente importa — o coração.

Assim, o momento convida a refletir:

Onde estou colocando meu orgulho acima das minhas relações?

O que realmente ganho quando insisto em “vencer” a qualquer custo?

Estou buscando reconhecimento genuíno ou apenas tentando inflar meu ego?

Sem dúvida, o Cinco de Espadas muitas vezes aponta para situações em que a busca pelo sucesso se transforma em competição excessiva. Você pode começar a enxergar os outros como uma ameaça à sua felicidade e, por isso, passa a agir movido pelo desejo de vencer sem medir as consequências.

Se estiver envolvido em um conflito que só parece crescer, essa carta surge como um convite à reconciliação. Quanto mais você insistir em provar que está certo ou alimentar ressentimentos, mais difícil será preservar a harmonia no relacionamento. Reconhecer um erro, pedir desculpas e simplesmente deixar o passado para trás pode ser o passo necessário para aliviar o peso da situação. Em vez de justificar atitudes, procure pontos de convergência ou estenda a mão em busca do perdão.

O Cinco de Espadas também pode representar a experiência do fracasso — ainda que seja apenas uma sensação interna. Ele nos lembra de que, mesmo diante de nossos maiores esforços, nem sempre alcançamos tudo o que desejamos. A verdadeira sabedoria, nesse caso, está em aceitar a perda com humildade e extrair dela os aprendizados necessários. Como bem escreveu Ernest Hemingway: “O homem não foi feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado.”

Os aspectos astrológicos ampliam esse diálogo

O simbolismo do Cinco de Espadas se reflete também nos trânsitos que Vênus realiza ao longo desse período. O encontro harmonioso com Saturno traz a possibilidade de amadurecer afetos, pedindo responsabilidade e solidez nas relações. É o momento em que a carta nos questiona: vale mais a razão cega ou a construção de um vínculo verdadeiro e duradouro?

Logo depois, o contato de Vênus com Urano abre espaço para surpresas e libertações. É como se o Cinco de Espadas nos lembrasse de não ficar presos a velhas disputas de orgulho, permitindo que novas formas de amar e se relacionar floresçam. O inesperado pode se tornar uma chance de quebrar padrões desgastados.

Já o trígono com Netuno convida à compaixão e à empatia, diluindo nossa rigidez. Aqui, o Cinco de Espadas encontra um antídoto: a consciência de que insistir em batalhas mentais não compensa quando podemos escolher o caminho da compreensão e da inspiração espiritual.

Por outro lado, a oposição de Vênus com Plutão intensifica disputas emocionais e jogos de poder. É o momento em que o lado sombrio do Cinco de Espadas pode emergir com mais força: manipulação, obsessão e a vontade de dominar podem vir à tona. Mas é também o instante em que somos chamados a reconhecer essas sombras e transformá-las em força de renovação.

Por fim, o sextil entre Urano e Netuno abre a possibilidade de unir inovação e sensibilidade, mostrando que as mudanças que fazemos em nossos vínculos podem ser guiadas pela intuição e por um ideal mais elevado, e não apenas pelo desejo de “ganhar” ou se impor.

Cinco de espadas - Divulgação

A síntese: escolher o que realmente importa

O Cinco de Espadas nos desafia a pensar se vale a pena travar certas batalhas. Vênus em Leão desperta a vontade de ser visto e amado, mas os aspectos planetários nos lembram que essa necessidade de reconhecimento pode se transformar tanto em palco para o orgulho quanto em oportunidade de amadurecimento.

A verdadeira vitória, neste momento, não é provar quem tem razão, mas aprender a sustentar vínculos que nutrem e fortalecem. É cultivar um amor que brilha não porque se impõe, mas porque aquece.

Se houvesse uma única frase que resumisse o Cinco de Espadas, seria "não se preocupe com as pequenas coisas". Se você deixar as pequenas coisas te afetarem, elas logo começarão a se acumular, e é aí que as coisas começam a parecer demais para lidar. Respire fundo e tente enxergar além da visão limitada para enxergar o quadro geral.

Em essência, o Cinco de Espadas nos desafia a crescer a partir dos conflitos e das perdas, transformando cada experiência em aprendizado. Reconhecer quem caminha ao nosso lado, equilibrar confiança com humildade, cultivar o respeito mútuo e comunicar-se com clareza são passos fundamentais para seguir adiante com mais sabedoria e leveza.

Portanto, não se deixe arrastar por conflitos desnecessários nem desperdice energia em disputas que pouco acrescentam. Saiba escolher com sabedoria as batalhas que realmente merecem ser enfrentadas. “Quem vence a si mesmo é um herói maior do que quem enfrenta mil batalhas contra muitos milhares de inimigos.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão