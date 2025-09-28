Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Gastronomia B+: Para o jantar de domingo uma linguiça flambada na cachaça com purê de mandioquinha

Preferências nacionais, a linguiça e a cachaça em uma receita deliciosa para você fazer na sua casa

Flavia Viana

Flavia Viana

28/09/2025 - 13h30
No Correio B+ desta semana, a junção de duas paixões nacionais na cozinha para você reproduzir na sua casa, inclusive para o jantar de domingo, porque não? A Água Doce Sabores do Brasil compartilhou com a gente uma receita rápida e deliciosa que sem dúvida nenhuma fará sucesso, anota aí e depois repete hein, porque vale muito a pena...

LINGUIÇA FLAMBADA NA CACHAÇA COM PURÊ DE MANDIOQUINHA

Ingredientes:

500 gramas de linguiça artesanal
½ xícara de cachaça envelhecida
1 cebola roxa em pétalas
1 colher de sopa de manteiga de garrafa
500 gramas de mandioquinha (batata-baroa), descascada e picada
1 colher de sopa de manteiga
1/3 xícara de chá de creme de leite
Sal a gosto
Noz-moscada ralada a gosto (comece com 1/4 colher de chá)

Modo de preparo:

Comece cozinhando a mandioquinha em água fervente com uma pitada de sal por cerca de 15 - 20 minutos, até que esteja bem macia. Escorra e amasse com um garfo, até que esteja bem macia. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione o purê de mandioquinha, misture bem e acrescente o creme de leite aos poucos, mexendo até atingir a cremosidade desejada. Tempere com sal, pimenta – do – reino e a noz-moscada, mexa por mais dois minutos para incorporar os sabores. Doure a linguiça na manteiga de garrafa, coloque a cebola e flambe com a cachaça. Sirva sobre o purê cremoso de mandioquinha e finalize com o cheiro-verde picado.


 

'Ainda Estou Aqui' é eleito Melhor Filme Ibero-Americano em premiação chilena

Neste sábado, 27, o longa recebeu o Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-americano, concedido pela primeira vez pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile

27/09/2025 23h00

O filme Ainda Estou Aqui segue tendo uma carreira premiada, mais de um ano após sua estreia no Festival de Veneza de 2024. Neste sábado, 27, o longa recebeu o Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-americano, concedido pela primeira vez pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile.

Este foi o 66º prêmio do filme, que rendeu ao Brasil o primeiro Oscar de Melhor Filme Internacional do País. Maria Carlota Bruno, produtora do filme, participou da cerimônia e recebeu o prêmio em nome de toda a equipe.

"Este reconhecimento é ainda mais especial por se tratar da primeira edição de um prêmio que celebra o cinema falado em português e em espanhol, línguas que compartilham uma história de resistência e criatividade", disse

Ela prosseguiu: "Descobri que Lihuén significa ‘luz’ em língua mapuche. Que bonito que Ainda Estou Aqui receba um prêmio com esse nome, pois o filme busca iluminar a história de Eunice Paiva e sua família, e, através dela, a de tantas famílias que sofreram na ditadura. Que essa luz nos acompanhe sempre para seguir contando e compartilhando nossas histórias".

O diretor Walter Salles também comemorou a honraria, por meio de comunicado oficial. "O prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano da Academia de Cinema do Chile é uma alegria para toda a família de Ainda Estou Aqui,/i>, pela admiração que temos pelo cinema chileno e por como ele tratou dos temas da memória e da resistência", afirmou.

"Filmes como Nostalgia da Luz do mestre Patrizio Guzmán, Machuca de Andrés Wood, Post Mortem e No de Pablo Larraín foram importantes para nos ajudar a pensar essas questões", continuou. "O Chile viveu uma das ditaduras mais sangrentas dos anos 70 e 80, e soube processar mais de 1.500 militares que haviam cometido torturas e assassinatos. A justiça chilena também soube determinar que a lei da Anistia não valia para crimes de lesa-humanidade, e isso foi exemplar. Finalmente, centros como o Museu da Memória e dos Direitos Humanos revelam a importância simbólica da luta contra o esquecimento. Por isso tudo, este é um prêmio muito especial para o filme."

Ainda Estou Aqui acompanha o drama da família Paiva depois que Rubens Paiva é levado por militares a paisana e desaparece. Eunice Paiva, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e para seus filhos. O filme foi baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, um dos cinco filhos do casal.

Comportamento B+: Cinco motivos para fazer o plano de sucessão da sua herança

Especialista em Direito de Família e Planejamento Sucessório, explica os benefícios de se fazer uma partilha de bens ainda em vida, ato conhecido como planejamento sucessório.

27/09/2025 17h00

Comportamento B+: Cinco motivos para fazer o plano de sucessão da sua herança

Comportamento B+: Cinco motivos para fazer o plano de sucessão da sua herança

A antecipação de partilha de bens, ou planejamento sucessório, tem como objetivo principal a organização na transferência de patrimônio aos respectivos herdeiros ou beneficiários daquela pessoa, garantindo assim que a sua vontade seja respeitada e cumprida, mesmo após a sua morte.

“A realização de um bom plano de sucessão garantirá que cada bem seja destinado à pessoa de interesse do detentor do patrimônio, afastando possíveis conflitos entre os herdeiros, além de poder reduzir consideravelmente a carga tributária,  custas processuais e honorários advocatícios. Um bom planejamento sucessório, aliado à antecipação de doação de bens em vida pelo interessado pode, inclusive, afastar a necessidade de um processo de inventário judicial, que tende a ser demorado e desgastante para todos os envolvidos”, afirma Dr. Daniel Oliveira, especialista em Direito de Família e Planejamento Sucessório.

O planejamento sucessório pode ser realizado por qualquer pessoa capaz, sendo bastante indicado para pessoas com bastante herdeiros, para aquele que possui um elevado de patrimônio acumulado ou atua em uma profissão exposta a riscos, como por exemplo, policiais, bombeiros, pilotos ou esportistas de risco etc.

Por que fazer o planejamento sucessório?

Evita conflitos familiares:

Além de satisfazer a vontade do proprietário daquele patrimônio, o plano de sucessão obriga a todos os herdeiros se sujeitarem aquilo que foi determinado, diminuindo o espaço para a ocorrência de possíveis conflitos ou eventuais batalhas judiciais entre os herdeiros e beneficiários.

Mais agilidade

Um plano sucessório bem feito, agiliza a transferência de bens aos respectivos beneficiários, afastando a possibilidade de distribuição de um inventário judicial, que pode tramitar com longas brigas familiares sobre a divisão de bens, impedindo a fruição dos herdeiros e gerando muitas dificuldades, e custos, na administração do patrimônio do falecido.

Menos impostos

Quando há uma transferência de bens em razão do falecimento de determinada pessoa incide no Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD). A celebração de um plano de sucessão pode objetivar a economia desse imposto, afastando um possível aumento de imposto futuro, ou com a criação de empresas holdins para alocação de bens, que, além de facilitar bastante a transferência das cotas sociais, possuem cargas tributárias bem menores do que bens em nome de pessoa física.

Mais economia

O planejamento sucessório, além de reduzir os custos tributários, pode reduzir também outros custos como honorários advocatícios, custas judiciais, custos de produção de documentos, entre outros.

Preservação da herança

A celebração de um bom plano de sucessão pode implementar mecanismos de proteção dos bens a serem destinados aos respectivos beneficiários, de modo a reduzir riscos de perda ou diminuição do patrimônio.

No planejamento sucessório é possível determinar a a forma de destinação e administração de cada um dos bens que serão outorgados aos respectivos beneficiários após o falecimento do seu proprietário. Essa organização prévia pode garantir a continuidade e prosperidade de um negócio familiar, além de poder proteger e preservar o padrão de vida futuro dos herdeiros.

