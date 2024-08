Gastronomia B+: Receita de Nhoque para saborear no Dia dos Pais

Correio B+

O ator que sempre é lembrado como potencial James Bond, estrela filme inspirado em operação real na Segunda Guerra Mundial como um espião rebelde

Olha, se Maomé não vai a Montanha, a Montanha vem à Maomé. Henry Cavill é um ator cujo nome é sugerido por todas as redes sociais para qualquer franquia de relevância, com um batalhão de apaixonados ativos para votar nele sempre, desde os papéis que conseguiu com Superman ou Witcher, até Aegon I Targaryen ou, claro, James Bond. Não deixa de ser irônico que sem seu último filme, Guerra Sem Regras (The Ministry of Ungentlemanly Warfare), disponível na Amazon Prime Video, Cavill interprete o homem que inspirou o escritor (e ex espião) Ian Flemming a criar o lendário 007: Gus March-Phillips.

O filme dirigido por Guy Ritchie pode ser imediatamente comparado à Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino (para mim, o melhor filme dele) só que enquanto a obra brilhante de 2009 é assumidamente ficção, Guerra Sem Regras (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) nos avisa de cara que é inspirado em uma história real. Isso nos deixa boquiabertos 100% do tempo diante da loucura e impossibilidade aparente do que vemos desenrolar diante dos nossos olhos.

O conto de guerra é uma adaptação do livro de 2014, Churchill’s Secret Warriors: The Explosive Story of the Special Forces Desperadoes of WWII, escrito por Damien Lewis.



Ele retrata as origens do Special Air Service, um departamento criado por Winston Churchill para realizar operações militares secretas durante a Segunda Guerra Mundial e que, eventualmente, foi a semente para o Special Operations Executive (SOE), até hoje na ativa e que realiza espionagem, sabotagem e reconhecimento do lado inimigo.

O título original do filme, se traduzido literalmente, é mais irônico do que temos no Brasil – Guerra sem Regras – porque seria “O Ministério da Guerra Indelicada”, muito mais preciso e menos óbvio. Porque a meta era mesmo jogar sujo. A equipe da Small Scale Raiding Force (SSRF), foi a semente do que vemos na ficção de Ian Fleming como os “00”: agentes que têm licença para matar, mentir e roubar, mas, se forem pegos por qualquer um dos lados, estão sozinhos e serão punidos. Em outras palavras, homens suicidas em potencial e que não gostavam de seguir regras.



O que Churchill queria ao criar esse grupo de agentes especiais era “desenvolver um reino de terror na costa inimiga”. Sim, a mesma tese dos Bastardos Inglórios. O primeiro desafio deles foi batizado como Operação Postmaster, marcando efetivamente a primeira da unidade que viria a ser condecorada depois.

A missão demandava da equipe, liderada pelo major Gus March-Phillips, destruir o controle marítimo alemão, furando o bloqueio que estava enfraquecendo o Reino Unido. Para isso, teriam que abordar navios alemães e italianos no porto de Fernando Po (hoje Bioko, na África Ocidental), para roubá-los e navegá-los até Lagos. Se não soa fácil lendo, acredite, era pior olhando.



E pode ler de novo. A missão dizia que eles tinham não apenas ir para o lado inimigo, mas também roubar cargueiros tendo apenas menos de 6 homens para realizar a missão. Alguém duvida de James Bond agora?



O humor e estilo de Guy Ritchie ressalta a vocação suicida do grupo e nos faz esquecer que tudo realmente aconteceu. A controvérsia de que a iniciativa foi considerada uma violação da neutralidade da Espanha, afinal, na época Fernando Po era uma colônia espanhola, é igualmente ironizada ao longo da trama e os registros da época mostram as negativas oficiais dos governos na cobertura jornalística, com desculpas risíveis, em especial, quando se sabe da verdade.

Tirando todas as ironias dos bastidores que poderíamos listar, reunir três atores britânicos que foram – ou ainda estão sendo - considerados para o papel de novo James Bond (além de Cavill, temos Henry Golding e Alex Pettyfer, que também circularam na lista de possíveis 007), Guerra Sem Regras (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) é um festival de explosões, lutas violentas e suspense, exatamente como Ian Fleming testemunhou e depois usou para criar sua obra tão famosa. Aliás, Freddie Fox, que é o irritante Webb em Slow Horses e está em House of the Dragon, está ótimo como Fleming.



Se você for um 007-nerd como eu, vai identificar alguns atores que estão ou estiveram na franquia de Bond e, mais especificamente sobre o escritor, vale conferir outro filme incrível, que é O Espião Inglês (The Courier), com Benedict Cumberbatch e disponível na mesma Amazon Prime Video e que também traz a unidade onde Ian Fleming trabalhava.

Há diversas curiosidades sobre a história verdadeira e o filme atual que dariam outro filme, mas se Guerra Sem Regras (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) é um teste para uma retomada de Bond, temos nosso espião e nosso diretor aprovados. Concordam?