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Doação de leite humano: o que toda lactante precisa saber

No Dia Mundial da Doação de Leite Humano, saiba como coletar, armazenar e transportar para que o alimento chegue com segurança aos bebês internados em UTIs neonatais

Mariana Piell

Mariana Piell

19/05/2026 - 08h30
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Celebrado no dia 19 de maio, o Dia Mundial da Doação de Leite Humano chama atenção para um gesto capaz de salvar vidas todos os dias dentro das unidades de terapia intensiva (UTIs) neonatais. O leite materno doado é essencial para recém-nascidos prematuros e bebês internados que, muitas vezes, não conseguem ser amamentados diretamente pelas mães.

No Brasil, referência mundial na área, a solidariedade das lactantes mantém funcionando a maior rede de bancos de leite humano do planeta.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o País tem uma estrutura considerada modelo internacional no incentivo, na coleta, no processamento e na distribuição de leite humano. Ainda assim, os estoques dependem de doações constantes para atender à demanda crescente dos hospitais.

Cada frasco doado pode alimentar diversos bebês internados e contribuir diretamente para a recuperação deles, reduzindo riscos de infecções, complicações intestinais e mortalidade neonatal.

Apesar da importância do ato, muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre como doar, quais cuidados tomar durante a coleta e de que forma o leite deve ser armazenado e transportado.

Especialistas reforçam que a informação correta é uma das principais ferramentas para ampliar o número de doadoras e garantir que o alimento chegue com segurança aos recém-nascidos.

Como funciona

A doação pode ser feita por mulheres saudáveis que estejam amamentando e produzindo leite além das necessidades do próprio bebê. Após o cadastro em um banco de leite humano, a lactante recebe orientações sobre higiene, coleta e armazenamento.

O leite doado passa por um rigoroso processo de análise e pasteurização antes de ser destinado aos hospitais. Por isso, seguir corretamente os protocolos definidos pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (RBLH) é indispensável para preservar as propriedades nutricionais e imunológicas do alimento.

Entre as recomendações mais importantes está o armazenamento adequado. O leite materno pode permanecer congelado por até 15 dias sem perder suas características essenciais, desde que seja mantido em condições apropriadas de higiene e refrigeração.

Outro ponto fundamental é o descongelamento. Muitas pessoas não sabem, mas o uso do micro-ondas é contraindicado. O aquecimento inadequado pode destruir proteínas, anticorpos e nutrientes importantes presentes no leite humano. O método recomendado é o banho-maria com o fogo já desligado, garantindo que o alimento mantenha sua segurança biológica e qualidade nutricional.

Recipientes

Um detalhe que costuma gerar dúvidas é o tipo de recipiente aceito pelos bancos de leite e hospitais. As regras podem variar de acordo com a instituição de destino.

Nos hospitais públicos, normalmente há preferência por potes de vidro com tampa plástica esterilizados. Já em hospitais particulares algumas unidades permitem o uso de recipientes plásticos específicos desenvolvidos para armazenamento de leite materno.

Por isso, antes de iniciar a coleta, é importante que a família entre em contato com o banco de leite ou hospital escolhido para verificar quais recipientes são aceitos. Essa checagem evita desperdícios e garante que o transporte ocorra dentro das normas sanitárias exigidas.

Além da embalagem, o transporte também precisa ser realizado com cuidado. O leite deve permanecer refrigerado até chegar ao local de coleta, evitando alterações de temperatura que possam comprometer sua qualidade.

Facilitadores

Embora a doação seja um ato de solidariedade, a rotina da amamentação pode ser cansativa, especialmente nos primeiros meses após o parto. Neste cenário, acessórios desenvolvidos com apoio de especialistas têm ajudado mulheres a manterem a produção de leite de forma mais confortável, prática e segura.

Entre os itens que vêm facilitando o dia a dia das lactantes está a bomba tira-leite elétrica. O equipamento permite retirar o leite excedente de maneira rápida, silenciosa e confortável, reduzindo o desconforto e ajudando a manter a produção sem causar estresse adicional à mãe.

A tecnologia também auxilia no armazenamento. Os sacos próprios para leite materno, utilizados principalmente em hospitais particulares, são desenvolvidos para evitar vazamentos e contaminações externas durante o transporte. Como já vêm esterilizados e prontos para uso, tornam o processo mais simples e seguro.

Outro acessório bastante utilizado são os absorventes de seio, que ajudam a manter a região seca entre as sessões de coleta. Além de proporcionar conforto, eles auxiliam na proteção contra a proliferação de bactérias e irritações na pele.

É importante ressaltar, no entanto, que o uso desses produtos não substitui os cuidados básicos de higiene. Antes da coleta, é essencial lavar bem as mãos, prender os cabelos, utilizar recipientes esterilizados e realizar a ordenha em um ambiente limpo.

Remédio natural

A importância da doação vai muito além da alimentação. O leite humano funciona como uma espécie de “medicamento natural” para recém-nascidos internados, especialmente os prematuros extremos.

Rico em anticorpos, vitaminas, enzimas e fatores imunológicos, o alimento fortalece o sistema imunológico dos bebês e reduz significativamente o risco de doenças graves, como enterocolite necrosante, infecções respiratórias e sepse neonatal.

Em muitos casos, poucas gotas já fazem diferença. Bebês prematuros têm o estômago extremamente pequeno e recebem quantidades mínimas por alimentação. Isso significa que uma única doação pode beneficiar vários recém-nascidos ao longo do tratamento hospitalar.

Além dos benefícios físicos, o leite humano também contribui para o desenvolvimento neurológico e emocional dos bebês, favorecendo o crescimento saudável durante os primeiros meses de vida.

Quem pode doar?

De maneira geral, qualquer mulher saudável que esteja amamentando e tenha produção excedente pode se tornar doadora. É necessário não fazer uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação e seguir as orientações fornecidas pelo banco de leite.

O primeiro passo é procurar a unidade mais próxima para realizar o cadastro e receber as instruções corretas. Muitas instituições oferecem acompanhamento individual para esclarecer dúvidas e orientar sobre técnicas de coleta e armazenamento.

Também é importante lembrar que a doação não prejudica a alimentação do próprio bebê. O organismo materno tende a ajustar a produção de leite conforme a demanda, e a retirada frequente pode até estimular a lactação.

Como doar?

As mulheres interessadas em doar podem consultar os pontos de coleta e bancos de leite disponíveis por meio do site oficial da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (www.rblh.fiocruz.br), que reúne informações sobre cadastro, orientações e locais de atendimento em todo o País.

O processo é simples, totalmente seguro e pode ser feito sem sair de casa, já que as unidades realizam coleta domiciliar.

Bancos de leite em Campo Grande

> Banco de Leite Humano (HRMS) – o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul tem um banco de leite que fornece o kit (vidro, touca e máscara) e faz a coleta diretamente na casa da doadora.

Telefone: (67) 3378-2715.
Endereço: Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36 – Aero Rancho.

> Banco de Leite Humano Irmã Maria José Machado (Santa Casa): localizado na Santa Casa de Campo Grande, também conta com equipe para suporte e coleta domiciliar.

Telefone: (67) 3322-4174 ou WhatsApp (67) 98472-5256.
Endereço: Rua Eduardo Santos Pereira, nº 88 – Centro.

> Banco de Leite Humano do Hospital Universitário (Humap-UFMS/Ebserh) – funciona como centro de referência estadual para bancos de leite e recebe doações de mães lactantes.

Telefone: (67) 3345-3027 ou WhatsApp (67) 99633-2510.
Endereço: Av. Senador Filinto Müller, nº 355 – Vila Ipiranga.

SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA

Calistenia ou musculação, qual é o melhor para manter a forma?

Especialista explica como exercícios com peso do próprio corpo podem gerar hipertrofia e quais são as diferenças em relação aos treinos tradicionais de academia

18/05/2026 08h30

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A calistenia exige controle corporal constante, ativando também musculaturas estabilizadoras

A calistenia exige controle corporal constante, ativando também musculaturas estabilizadoras Magnific

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A busca por saúde, força e definição muscular fez crescer o interesse por modalidades de treino que vão além da musculação tradicional. Nos últimos anos, a calistenia deixou de ser apenas uma prática alternativa para ocupar espaço entre as principais tendências do universo fitness.

Popularizada nas redes sociais por vídeos de movimentos impressionantes, como barras, pranchas e exercícios acrobáticos, a modalidade conquistou adeptos pela praticidade, baixo custo e possibilidade de ser realizada em praças, parques ou dentro de casa.

Mas, em meio à popularidade crescente, uma dúvida continua frequente entre iniciantes e até praticantes experientes: a calistenia realmente funciona para quem quer ganhar massa muscular? Ou a musculação ainda é a opção mais eficiente para hipertrofia?

Segundo o educador físico especialista em calistenia Felipe Kutianski, é possível conquistar ganhos musculares expressivos utilizando apenas o peso do próprio corpo, desde que o treino siga princípios semelhantes aos utilizados na musculação tradicional.

A diferença, de acordo com ele, está muito mais na estratégia de progressão do que no resultado final.

“A hipertrofia acontece por tensão mecânica, dano muscular e estresse metabólico. A calistenia consegue gerar esses três estímulos quando o treino é realizado próximo da falha muscular e com volume adequado”, explica o especialista.

Estímulo muscular

A calistenia é baseada em movimentos compostos, ou seja, exercícios que recrutam vários grupos musculares ao mesmo tempo. Flexões, barras fixas, agachamentos, paralelas e pranchas são alguns dos exemplos mais conhecidos.

Diferentemente da musculação, em que máquinas e pesos isolam determinados músculos, a modalidade exige controle corporal constante, ativando também musculaturas estabilizadoras.

Por muitos anos, a crença dominante foi a de que apenas a musculação permitiria ganhos significativos de massa muscular.

No entanto, estudos recentes vêm mostrando que exercícios com peso corporal podem gerar hipertrofia em níveis semelhantes aos obtidos com cargas externas, especialmente quando os treinos são executados com intensidade suficiente.

A lógica fisiológica por trás do crescimento muscular é a mesma. Para que o músculo cresça, ele precisa ser submetido a estímulos progressivos. Na musculação, isso normalmente acontece pelo aumento gradual das cargas. Já na calistenia, o processo depende de adaptações mais complexas nos movimentos.

Enquanto uma pessoa na academia pode simplesmente adicionar mais peso a uma barra ou máquina, o praticante de calistenia precisa aumentar a dificuldade de outras formas.

Isso pode acontecer pela mudança do ângulo do exercício, pelo controle mais lento da fase excêntrica do movimento (quando o músculo alonga sob tensão), pelo aumento da amplitude ou pela inclusão de peso extra no corpo.

Segundo Felipe Kutianski, esse processo exige planejamento e consciência corporal. “Quando o praticante executa muitas repetições com facilidade, é necessário modificar o ângulo do exercício, adicionar lastro, aumentar o tempo sob tensão ou ampliar a amplitude do movimento”, afirma.

Em níveis mais avançados, a modalidade deixa de ser limitada ao peso corporal puro. Muitos atletas utilizam coletes com carga, correntes e anilhas presas ao corpo para elevar a intensidade dos exercícios. De acordo com o especialista, alguns praticantes chegam a realizar barras e dips com acréscimos de 40 a 50 quilos.

Isso mostra que a calistenia não se resume apenas a exercícios básicos ou leves, como muitas pessoas imaginam. Quando bem estruturada, ela pode atingir níveis elevados de exigência física e muscular.

Hipertrofia ou funcionalidade?

Embora ambas as modalidades sejam eficientes para ganho muscular, existem diferenças no tipo de desenvolvimento físico que normalmente cada uma proporciona.

A musculação continua sendo considerada o caminho mais rápido para hipertrofia, porque permite controle preciso das cargas e isolamento muscular. Isso facilita o aumento de volume em regiões específicas do corpo, além de tornar mais simples a progressão gradual dos exercícios.

Já a calistenia costuma desenvolver um físico mais atlético, funcional e definido. Como os movimentos envolvem múltiplos músculos simultaneamente, há grande exigência de equilíbrio, coordenação e estabilização corporal.

Segundo Felipe Kutianski, o ganho muscular pode acontecer de maneira mais lenta na calistenia, mas acompanhado de outras capacidades físicas importantes. “É um ganho mais lento, porém com mais qualidade, já que existe um forte trabalho de estabilização e coordenação neuromuscular”, avalia.

Na prática, isso significa que praticantes de calistenia frequentemente apresentam grande domínio corporal, mobilidade e resistência, além de força relativa elevada (capacidade de movimentar o próprio peso com eficiência).

Popularização

O crescimento da calistenia também está ligado ao impacto das redes sociais no universo fitness. Vídeos curtos mostrando movimentos avançados, desafios físicos e transformações corporais ajudaram a popularizar a prática entre jovens e adultos que buscam alternativas mais acessíveis às academias tradicionais.

Além do apelo visual, a modalidade ganhou força por exigir poucos equipamentos. Em muitos casos, uma barra fixa e o peso corporal são suficientes para iniciar os treinos.

Esse aspecto se tornou ainda mais relevante após o período da pandemia, quando muitas pessoas passaram a procurar formas de se exercitar em casa ou ao ar livre. Praças públicas com estruturas de treino começaram a atrair praticantes de diferentes idades, fortalecendo a cultura da calistenia em várias cidades brasileiras.

Alimentação

Apesar das diferenças entre os métodos de treino, especialistas reforçam que nenhum protocolo de exercícios gera hipertrofia sozinho. A alimentação continua sendo um fator determinante para o crescimento muscular.

De acordo com Felipe Kutianski, um dos erros mais comuns observados entre iniciantes é acreditar que apenas o treino será suficiente para gerar resultados. Sem ingestão adequada de calorias e proteínas, o organismo não possui os nutrientes necessários para construir massa muscular.

“Sem superavit calórico e ingestão adequada de proteínas, o corpo não tem substrato para crescimento, independentemente da modalidade escolhida”, alerta.

Acessibilidade

Uma das principais vantagens da calistenia é a acessibilidade. Diferentemente da musculação, que normalmente depende de mensalidades, máquinas e equipamentos específicos, a modalidade pode ser praticada gratuitamente em espaços públicos ou em casa.

Isso faz com que o método seja adaptável a diferentes realidades financeiras e rotinas. Iniciantes podem começar com exercícios básicos, utilizando apenas movimentos simples, enquanto praticantes avançados conseguem elevar gradualmente a complexidade dos treinos.

Além da hipertrofia, a prática também contribui para o desenvolvimento da força funcional, mobilidade, coordenação motora e resistência muscular.

Para o especialista, a escolha entre musculação e calistenia depende muito mais dos objetivos pessoais e da identificação com a modalidade do que de uma suposta superioridade absoluta entre os métodos.

Em muitos casos, inclusive, as duas modalidades podem ser combinadas dentro de uma mesma rotina de treinamento.

Orientação profissional 

Apesar da praticidade da calistenia, especialistas alertam que o acompanhamento profissional continua importante, principalmente para iniciantes. A progressão inadequada de exercícios, a má execução técnica e o excesso de intensidade podem causar sobrecargas articulares e lesões musculares.

Por isso, antes de iniciar qualquer modalidade, a recomendação é realizar avaliação física e seguir orientações individualizadas, especialmente em casos de pessoas sedentárias ou com histórico de problemas articulares e cardiovasculares.

“É possível conquistar hipertrofia com a calistenia, desde que exista um planejamento adequado de treino e alimentação. A grande vantagem é que a prática pode ser feita em casa ou em espaços públicos, sem necessidade de equipamentos caros, sempre com orientação profissional e liberação médica quando necessária”, conclui Felipe Kutianski.

diálogo

Quem está pulando mais do que pipoca em carrinho de quermesse é a senadora... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (18)

18/05/2026 00h02

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Albert Schweitzer - teólogo alemão

"Com vinte anos todos têm o rosto que Deus lhes deu; com quarenta, o rosto que lhes deu a vida; e com sessenta, o rosto que merecem”.

Felpuda

Quem está pulando mais do que pipoca em carrinho de quermesse é a senadora Soraya Thronicke, na tentativa de se defender no Supremo Tribunal Federal (STF) de chamar o deputado federal Alfredo Gaspar, relator da CPMI o INSS, de “estuprador”. Depois de alegar que não tinha o dever de provar nada, partiu para nova estratégia: a de afirmar que tem imunidade parlamentar. Assim, tenta passar que está livre das consequências que pesam sobre os pobres mortais. Ela terá que dar explicações a respeito, diante da queixa-crime do parlamentar alagoano. Quem fala o que quer...

Atualizando

A Comissão Temporária para Reforma do Código Civil realizou, no dia 14, sua 18ª e última sessão dedicada aos temas de “direito das coisas” e “direito empresarial”. A senadora Tereza Cristina afirmou que foram consolidados consensos importantes na proposta.

Mais

Segundo ela, os debates reforçaram pontos como segurança jurídica, acesso ao crédito e autonomia do direito empresarial. E destacou que o objetivo não é preservar redações antigas ou criar um código, mas atualizar o atual.

Claudia Dibo
Ana Teresa Ferro

Avaliação

A direita tem três pré-candidatos disputando as duas vagas do Senado, enquanto o PT tem um postulante em condições de brigar pela vaga, e outro nome que é considerado “manco” . A avaliação é de um conhecedor dos bastidores, que ainda faz uma observação: Lula e o ex-presidente Bolsonaro têm totais condições de alavancar nomes e colocá-los em pé de igualdade na briga pelas cadeiras, ressaltando que poderá haver surpresas no final. A conferir.

Investigando

O Ministério Público de MS instaurou inquérito civil para apurar os recorrentes alagamentos no cruzamento das Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel, em Campo Grande. A investigação busca obrigar o Município a apresentar e executar soluções definitivas de drenagem. A medida foi motivada por denúncias à Ouvidoria e pelo histórico de prejuízos materiais e riscos à vida. Dados técnicos indicam que o problema é estrutural e há insuficiência do sistema de escoamento

Conta

A Advocacia-Geral da União obteve na Justiça Federal decisão favorável ao Instituto Nacional do Seguro Social e determinou que condenado por feminicídio ressarcisse pensão por morte paga a dependente da vítima. A sentença na ação regressiva por violência contra a mulher e familiar prevê que o assassino, atualmente cumprindo pena, arque com as prestações mensais equivalentes a um salário mínimo à filha, até ela completar 21 anos de idade (março de 2040).

Aniversariantes

  • José Márcio Martins Oliveira,
  • Dra. Beatriz Helena Martins Korndorfer Maymone,
  • Dr. Rafael Silva de Almeida,
  • Dra. Maria Isabel de Matos Rocha,
  • Dr. Edson Tognini,
  • Katsumi Iceri,
  • Milton Satoshi Ishibashi,
  • Nelson José Ribeiro Gonçalves,
  • Nilo Nacao,
  • Raulindo dos Santos,
  • Bruna Bianca Larucy,
  • Tereza Goulart Lima,
  • Deoclécio Fernando Tonini,
  • Josefina Marinete Martins,
  • Thiago Arantes,
  • Platão Capurro dos Santos,
  • Alessandra Lemes Bezerra Machado,
  • Ana Cristina Jacobowski,
  • Decio Pessota Martins,
  • Dr. Olavo Gignon Guimarães,
  • Mariana Pereira Zanella,
  • José da Cruz Bandeira,
  • Mirela Jafar,
  • Sergio Alves de Rezende,
  • Júlio César de Albuquerque Setti,
  • Dra. Lilian dos Santos Lins,
  • Dra. Judith Amaral Lageano,
  • Dr. Melki Bortotto Garcia,
  • Berenice Camillo Pedroso,
  • Anna Laura Ramos de Arruda,
  • Gleysi Petroceli Arguelo,
  • Adriano Aparecido dos Santos,
  • Eliezer Gonçalves,
  • Ricardo Stefanello Vieira,
  • Paula Medeiros Maksoud,
  • Araci Zorzo,
  • Lilian Blanco Rodrigues,
  • Marilu Fernandes,
  • Judit Maria Grossal Chadid,
  • Márcia Andréia Cordeiro,
  • Janete Mara Martinho,
  • Arani Silveira de Barcelos Sobrinho,
  • Erico Pereira da Silva,
  • Carmen Lúcia Dutra de Queiroz,
  • João Francisco Volpe,
  • Edson de Oliveira Santos,
  • Lela Almeida Carneiro Monteiro,
  • Eucinda de Souza,
  • Mercedes Thomaz,
  • Osni Antônio Butzhy Andrade Netto,
  • Venâncio Morais de Souza,
  • Cinira Rondon Rosa,
  • Zacarias Duarte Passos,
  • Nadir Ferreira Matos,
  • Guilherme Riquelme Filho,
  • Ana Claudia Pitanga da Silva Barbosa,
  • Maria Lúcia Ferreira,
  • José Maria Teófilo,
  • Alci dos Santos Satiro,
  • Maria Alzira de Souza,
  • Zenir de Castro Cabral,
  • Alberto de Mattos Oliveira,
  • Arino Jorge Fernandes,
  • Cleisy Maira Paes de Souza,
  • Renata Guedes,
  • Pedro Antonio Pegolo Filho,
  • Mário Massao Kobayashi,
  • Dra. Elisa Noliko Tamazato,
  • José Ignácio Ferreira,
  • Carlos Ivan Peralta,
  • Maria Alice Albuquerque,
  • Débora Souza de Lucena,
  • Elaine Ramos Albuquerque,
  • Maiza Silva Santos,
  • Roberta Marie Masuko Alvarenga,
  • Francolino Jose de Lima,
  • Marielly Alcaraz Correa,
  • Bartolo Coelho Espinosa,
  • Fátima Grisólia Grisoste,
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  • Milton Aquino Victor,
  • Alice Helena Marchi Mendes,
  • Mariana de Barros Jallad,
  • Francisco Pontes Bernal Filho,
  • Júnior Cesar Patroni,
  • Juceli Chaves Dias,
  • Thiago Xavier de Souza,
  • Luiz Carlos Morales de Souza,
  • Dra. Ana Carolina Carli de Freitas,
  • Marisol Mendes da Silva,
  • Mario Guilhermino Páscoa,
  • Delcides Dias Junqueira,
  • Nilson de Oliveira Castela,
  • Canan Juline Perosa,
  • Silvio Luiz dos Reis,
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  • Luiz Fernando Tadano Miguita,
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  • Marlene Albiero Lolli Ghetti,
  • Elias Gadia Filho,
  • Marcus Vinicius Bazé de Lima,
  • Marco Aurelio Gomes Atalla,
  • Ruth Yamashita,
  • Tatiana Schmidt.

* Colaborou Tatyane Gameiro

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