Gastronomia B+: Sobrou ceia por aí? Prepare duas receitas para reaproveitar os pratos das festas

Depois das comemorações de Natal e Réveillon, a geladeira costuma guardar mais do que lembranças: sobram pratos, ingredientes e boas oportunidades de criar outros tipos de refeições.
Com esse movimento cada vez mais presente no dia a dia dos consumidores, a proposta é mostrar como as sobras da ceia podem ganhar novas versões, com receitas simples, saborosas e alinhadas a um comportamento mais consciente e funcional. Pensando nisso, as marcas Água Doce Sabores do Brasil e Divino Fogão compartilham duas opções para deixar o pós-festa ainda mais saboroso.
ARROZ COM SOBRAS DE FRANGO OU PERU AO MOLHO DOURADO
Ingredientes para o arroz:
- 2 xícaras de arroz cozido
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 pitada de sal
Ingredientes para as sobras:
- 2 xícaras de sobras de frango ou peru desfiado ou em tiras
- 1 fio de azeite
Ingredientes para o molho dourado:
- 1 colher de sopa de manteiga
- 50 gramas de cebola bem picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de caldo (pode ser de legumes, carne ou água com um cubinho daqueles temperos prontos)
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 colher de chá de mostarda
- 1 colher de chá de páprica picante
- Sal e pimenta a gosto
Modo de Preparo:
Em uma panela, aqueça a manteiga, misture o arroz já cozido e ajuste o sal para ficar soltinho e brilhante. Aqueça as sobras em uma frigideira, coloque azeite e doure levemente as tiras de frango/peru só para ganhar sabor e reserve. Em outra panela, faça o molho dourado, derretendo a manteiga e refogando cebola e alho, e acrescente a farinha.
Mexa até virar uma pastinha e adicione o caldo aos poucos, mexendo até engrossar. Em seguida, misture o molho de tomate, mostarda, sal, pimenta e a páprica para dar a cor avermelhada. Cozinhe por 3 a 4 minutos até ficar brilhante e cremoso. Molde o arroz em uma tigelinha (pressione e desenforme no prato). Coloque as tiras de frango/peru ao lado e algumas por cima. Finalize derramando o molho dourado sobre a carne e um fio no arroz.
Tempo de preparo: 40 minutos
Grau de dificuldade: fácil
Rendimento: 2 porções
ESCONDIDINHO DE PERNIL, CHESTER OU PERU COM PURÊ DE BATATA
Ingredientes:
- 1kg de pernil, chester ou peru moído ou desfiado
- 1kg de purê de batata
- 100 gramas de queijo muçarela
- 100 gramas de cebola
- 15 gramas de alho
- 30ml de óleo
Modo de preparo:
Purê: Coloque a batata para cozinhar. Depois de cozida, passe pelo amassador. Em uma panela, coloque a margarina, a batata amassada e a noz-moscada. Acrescente o leite fervido e o sal. Mexa e deixe ferver bem.
Escondidinho: Em uma panela, coloque o óleo, a cebola e o alho. Refogue e, em seguida, acrescente o pernil, peru ou chester moído ou desfiado, terminando de refogar. Em uma travessa, coloque uma fina camada de purê, adicione a carne e cubra com o restante do purê. Polvilhe o queijo muçarela e leve ao forno aquecido em 180°C por 10 minutos para gratinar.
Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento aproximado: 2kg