Gastronomia B+: Sobrou ceia por aí? Prepare duas receitas para reaproveitar os pratos das festas

Utilizar as sobras para novas receitas virou hábito de quem busca praticidade, menos desperdício e criatividade na cozinha

Flavia Viana

Flavia Viana

04/01/2026 - 10h30
Depois das comemorações de Natal e Réveillon, a geladeira costuma guardar mais do que lembranças: sobram pratos, ingredientes e boas oportunidades de criar outros tipos de refeições.

Com esse movimento cada vez mais presente no dia a dia dos consumidores, a proposta é mostrar como as sobras da ceia podem ganhar novas versões, com receitas simples, saborosas e alinhadas a um comportamento mais consciente e funcional. Pensando nisso, as marcas Água Doce Sabores do Brasil e Divino Fogão compartilham duas opções para deixar o pós-festa ainda mais saboroso.

ARROZ COM SOBRAS DE FRANGO OU PERU AO MOLHO DOURADO

Ingredientes para o arroz: 

  • 2 xícaras de arroz cozido
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 pitada de sal


Ingredientes para as sobras:

  • 2 xícaras de sobras de frango ou peru desfiado ou em tiras
  • 1 fio de azeite


Ingredientes para o molho dourado:

  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 50 gramas de cebola bem picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de caldo (pode ser de legumes, carne ou água com um cubinho daqueles temperos prontos)
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 colher de chá de páprica picante
  • Sal e pimenta a gosto


Modo de Preparo:
Em uma panela, aqueça a manteiga, misture o arroz já cozido e ajuste o sal para ficar soltinho e brilhante. Aqueça as sobras em uma frigideira, coloque azeite e doure levemente as tiras de frango/peru só para ganhar sabor e reserve. Em outra panela, faça o molho dourado, derretendo a manteiga e refogando cebola e alho, e acrescente a farinha.

Mexa até virar uma pastinha e adicione o caldo aos poucos, mexendo até engrossar. Em seguida, misture o molho de tomate, mostarda, sal, pimenta e a páprica para dar a cor avermelhada. Cozinhe por 3 a 4 minutos até ficar brilhante e cremoso. Molde o arroz em uma tigelinha (pressione e desenforme no prato). Coloque as tiras de frango/peru ao lado e algumas por cima. Finalize derramando o molho dourado sobre a carne e um fio no arroz.

Tempo de preparo: 40 minutos
Grau de dificuldade: fácil
Rendimento: 2 porções


ESCONDIDINHO DE PERNIL, CHESTER OU PERU COM PURÊ DE BATATA

Ingredientes:

  • 1kg de pernil, chester ou peru moído ou desfiado
  • 1kg de purê de batata
  • 100 gramas de queijo muçarela
  • 100 gramas de cebola
  • 15 gramas de alho
  • 30ml de óleo


Modo de preparo:

Purê: Coloque a batata para cozinhar. Depois de cozida, passe pelo amassador. Em uma panela, coloque a margarina, a batata amassada e a noz-moscada. Acrescente o leite fervido e o sal. Mexa e deixe ferver bem.

Escondidinho: Em uma panela, coloque o óleo, a cebola e o alho. Refogue e, em seguida, acrescente o pernil, peru ou chester moído ou desfiado, terminando de refogar. Em uma travessa, coloque uma fina camada de purê, adicione a carne e cubra com o restante do purê. Polvilhe o queijo muçarela e leve ao forno aquecido em 180°C por 10 minutos para gratinar.

Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento aproximado: 2kg

Correio B+

Saúde B+: Cirurgia no menisco e retorno ao esporte: o que realmente define a volta de um atleta

Fisioterapeuta Eduardo Maltez fala sobre a cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo feita por Neymar que levanta discussão sobre a importância da recuperação para além do procedimento.

03/01/2026 16h00

Saúde B+: Cirurgia no menisco e retorno ao esporte: o que realmente define a volta de um atleta

Saúde B+: Cirurgia no menisco e retorno ao esporte: o que realmente define a volta de um atleta Foto: Divulgação

O procedimento cirúrgico realizado em Neymar no último dia 22 de dezembro, envolvendo uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco do joelho esquerdo, reacende um debate importante no esporte de alto rendimento e também na prática clínica cotidiana: o que, de fato, determina o retorno seguro ao esporte após uma cirurgia no joelho?

Para responder a essa pergunta e esclarecer outras dúvidas relacionadas ao tema, consultamos o fisioterapeuta Dr. Eduardo Maltez. 

“O que vai resultar numa recuperação segura não é apenas a cirurgia, nem apenas o tempo de recuperação, mas também a integração entre aspectos físicos, funcionais, neurológicos, psicológicos e de performance. Um retorno seguro exige que essas demandas sejam treinadas progressivamente durante a reabilitação. Liberar um atleta sem expô-lo a esse contexto é devolvê-lo à competição sem preparo para a realidade esportiva”, explica o especialista.

*A cirurgia como ponto de partida, não de chegada*

“A artroscopia do menisco tem como objetivo corrigir a alteração estrutural do joelho, reduzir sintomas mecânicos e criar um ambiente biológico favorável à recuperação. No entanto, uma cirurgia tecnicamente bem-sucedida não devolve automaticamente força, controle motor, confiança ou capacidade esportiva plena.

O procedimento resolve o problema anatômico, mas o desempenho esportivo depende de um processo de reabilitação criterioso e progressivo, orientado por critérios funcionais e não apenas por prazos fixos.”

*Reabilitação moderna baseada em evidência*

“Os protocolos contemporâneos de fisioterapia esportiva abandonaram a lógica exclusiva do calendário e passaram a priorizar critérios objetivos de progressão, como controle de dor e edema, recuperação da amplitude de movimento, ganho de força e potência, qualidade do movimento e tolerância à carga.

A adaptação do tecido ocorre por meio de estímulos adequados. Carga insuficiente fragiliza, e carga excessiva perpetua inflamação e dor. O equilíbrio entre esses fatores é determinante para uma recuperação consistente.”

*Dor não é sinônimo de lesão*

“A neurociência da dor trouxe um avanço fundamental para a reabilitação esportiva: dor não é uma medida direta de dano tecidual. Após uma cirurgia, mesmo com o tecido cicatrizado, o sistema nervoso pode permanecer em estado de proteção, amplificando sinais dolorosos diante de estímulos normais do movimento.

Por isso, o objetivo do processo não é a ausência completa de qualquer sensação, mas sim uma dor previsível, controlada e compatível com a progressão funcional. O cérebro precisa reaprender que o joelho é seguro para suportar carga e movimento.”

Saúde B+: Cirurgia no menisco e retorno ao esporte: o que realmente define a volta de um atleta - Divulgação

*O papel determinante dos fatores psicológicos*

“Os aspectos emocionais e psicológicos são decisivos no retorno ao esporte. Medo de nova lesão, insegurança, hipervigilância corporal e perda de confiança alteram o padrão de movimento, aumentam a rigidez muscular e reduzem a capacidade de resposta do atleta.

Esses fatores não são subjetivos ou secundários. Eles têm impacto direto na biomecânica, no controle motor e no risco de novas lesões. A psicologia esportiva, integrada ao processo de reabilitação, contribui para restaurar a confiança corporal, reduzir o medo do movimento e preparar o atleta para a imprevisibilidade do esporte.”

*Critérios reais para o retorno ao esporte*

O retorno adequado ocorre quando há alinhamento entre:

  1. Dor baixa e estável;
  2. Edema controlado;
  3. Amplitude funcional;
  4. Força e potência adequadas;
  5. Qualidade de movimento;
  6. Tolerância à carga semanal;
  7. Prontidão psicológica e confiança no movimento.

“Sem esse conjunto, o atleta retorna fisicamente liberado, mas funcionalmente limitado”, diz o fisioterapeuta Dr. Eduardo Maltez.

Para concluir, o especialista reforça a importância do cuidado paralelo com a saúde física e mental do atleta para a sua recuperação. “Logo, podemos concluir que a cirurgia trata o tecido, reabilitação reconstrói a função, neurociência regula a dor, a preparação física restabelece a performance e a psicologia esportiva devolve a confiança e valida o retorno.

O verdadeiro retorno ao esporte acontece quando corpo, cérebro e emoção estão preparados para a complexidade do jogo, e não apenas quando o joelho está cicatrizado”, finaliza.

Correio B+

Cinema B+: Custe o Que Custar: o novo thriller de Harlan Coben na Netflix

Um drama familiar levado ao limite, marcado por reviravoltas sucessivas, segredos cuidadosamente escondidos e aquela sensação de que ninguém absolutamente ninguém está dizendo toda a verdade. 

03/01/2026 14h30

Cinema B+: Custe o Que Custar: o novo thriller de Harlan Coben na Netflix

Cinema B+: Custe o Que Custar: o novo thriller de Harlan Coben na Netflix - Divulgação

Entramos em 2026, com 12 meses ainda para explorar muitos lançamentos e retornos importantes. Em sua boa parte, as plataformas seguram os destaques para a metade de janeiro, com isso, a Netflix sai na frente com a nova série limitada adaptada de um livro de Harlan Coben: Custe o que Custar.

Sempre que falo de séries que saiam do livro ou apenas da mente de Coben repito: é, no fundo, um novelão moderno travestido de thriller.

Um drama familiar levado ao limite, marcado por reviravoltas sucessivas, segredos cuidadosamente escondidos e aquela sensação de que ninguém — absolutamente ninguém — está dizendo toda a verdade. Custe o Que Custar não foge a essa regra. Ao contrário: ela a confirma com uma segurança quase reconfortante.

A trama parte de um medo universal, quase primitivo: o desaparecimento de um filho. Simon Greene, vivido por James Nesbitt, tinha a vida que parece dar certo: casamento estável, carreira sólida, filhos criados com cuidado.

Tudo desmorona quando a filha mais velha, Paige, se envolve com drogas, se afasta da família e desaparece. Quando Simon finalmente a reencontra, tocando música nas ruas de um parque, o impulso de resgatá-la termina em violência, confusão e humilhação pública.

Um vídeo editado circula nas redes, a narrativa se distorce, e pouco depois o namorado da jovem aparece morto. O pai desesperado vira suspeito. E o que era uma busca íntima se transforma em um labirinto policial, moral e emocional.

Esse é o território onde Coben se sente mais confortável: famílias aparentemente comuns empurradas para situações extremas, nas quais cada decisão revela uma rachadura antiga. Custe o que Custar não tenta reinventar o gênero. Ela aposta na acumulação: mais personagens, mais linhas paralelas, mais “enquanto isso”, mais segredos emergindo no pior momento possível.

A cada episódio, o roteiro oferece uma nova pista, uma informação deslocada, um detalhe que muda o sentido de tudo o que veio antes. É deliberado, quase mecânico e justamente por isso tão eficaz para o binge. Especialmente se você já sabe que Coben não proteger ninguém se puder criar uma reviravolta completa.

A série é adaptação direta do romance publicado em 2019. Ele coloca tudo no liquidificador: traições, dependência química, cultos religiosos, sites de DNA, vingança e reconciliação. É curioso que, dentro da obra do autor, o livro já fosse visto como menos pirotécnico e mais doloroso, interessado menos em truques de engenho e mais no impacto emocional.

Abordar a dependência química, a culpa parental e a ideia — devastadora — de que amar nem sempre é suficiente para salvar alguém está muito em discussão justamente pelas mortes recentes e trágicas de Rob e Michelle Reiner, cujo filho, Nick, é dependente químico e possivelmente o assassino dos pais. Ou mesmo quem acompanhou a dissolução do culto NXVIM pelos documentários The Vow. Mais ainda, quem está nos sites de genealogia que realizam testes de DNA. Tudo muito perto da realidade, mas com viradas inimagináveis.

A versão da Netflix mantém o núcleo do livro, mas expande personagens secundários, cria novos arcos paralelos e desloca a história para o Reino Unido, ajustando o tom ao humor seco e à contenção britânica.

Nada disso é casual. Custe o Que Custar existe porque há um acordo muito bem desenhado por trás. Em 2018, Harlan Coben assinou com a Netflix um contrato de exclusividade para adaptar 14 de seus livros, tornando-se produtor executivo de todos os projetos.

Em 2022, o acordo foi renovado e ampliado, incluindo produções fora do eixo americano. Na prática, Coben virou uma espécie de selo interno da plataforma: histórias fechadas, custo controlado, alto índice de engajamento e um público que, depois de assistir a uma, costuma seguir para a próxima. Não são séries pensadas como “evento”, mas como hábito. Televisão de confiança.

O elenco de Custe o Que Custar reforça essa lógica. James Nesbitt faz aquilo que sabe fazer melhor: o homem comum consumido pela raiva, pelo desespero e por escolhas impulsivas. Ao seu lado, Minnie Driver vive Ingrid, a mãe que tenta sustentar a casa enquanto tudo implode, personagem importante, embora curiosamente subutilizada, um luxo estranho quando se tem uma atriz desse calibre.

Quem mais se destaca é Ruth Jones como Elena Ravenscroft, investigadora privada contida, imprevisível, sempre sugerindo que há mais acontecendo por trás do olhar do que o texto revela. E impossível não deixar de elogiar Tracy Ann Oberman, como a advogada Jessica, que injeta energia, ironia e uma dose deliciosa de exagero em cada aparição.

Ao redor deles, a série povoa o mundo com figuras que jamais são descartáveis: o protetor ambíguo vivido por Lucian Msamati, os detetives em tensão constante interpretados por Alfred Enoch e Amy Gledhill, os filhos que sabem mais do que aparentam, e até uma dupla de assassinos que cruza a narrativa como um lembrete de que, no universo de Coben, a violência nunca está muito longe.

No fim, Custe o Que Custar é exatamente o que promete ser. Um thriller envolvente, cheio de curvas fechadas, que se consome com rapidez e não pede compromisso além de alguns dias. Talvez não permaneça na memória por muito tempo, mas cumpre sua função.

Claro, especialmente se gostar de um dramalhão onde nem tudo faz muito sentido. E, nesse ecossistema de streaming, isso não é pouco. Às vezes, conforto também é uma escolha e Harlan Coben, mais do que ninguém, entende o valor disso.

