Gastronomia Conheça a salmoura argentina e aprenda dicas valiosas para seu churrasco

Você conhece a salmoura argentina? Já se entregou ao sabor de um corte tão suculento e econômico como a fraldinha? Renove seu churrasco com essas novidades e aprenda dicas valiosas para evitar graves acidentes na utilização de churrasqueiras domésticas

Da Redação

Da Redação

17/01/2026 - 12h00
Cada vez mais presente em vídeos, receitas e no burburinho das redes sociais, um novo ingrediente, tradicional num país vizinho, vem chamando atenção nas rodadas de churrasco Brasil adentro. É a salmoura argentina.

De preparo simples e grande apelo aromático, o item se tornou uma das novas tendências entre churrasqueiros de profissão ou de curtição. O motivo: a salmoura argentina garante cortes assados mais suculentos e dá um tchã a mais no sabor, deixando a carne com um toque defumado e de ervas.

E tudo isso de um jeito descomplicado. Os grandes responsáveis pela popularização da receita são certamente os amantes do churrasco que abastecem espaços virtuais – como o YouTube, o Instagram e o TikTok – com conteúdos que vão desde as dicas de preparo e escolha de produtos à própria degustação.

A salmoura argentina resgata práticas comuns no churrasco de diferentes lugares da América do Sul e amplia o repertório de quem busca ir além do tempero básico.

Ela pode ser definida como um tempero líquido quente, preparado à base de água fervente, sal grosso e ervas aromáticas, sendo utilizada para umedecer a carne durante a etapa de grelha. A salmoura argentina não precisa ser aplicada na carne com horas de antecedência, diferentemente da marinada tradicional.

Seu uso deve ocorrer, com pincel ou borrifador, enquanto a carne assa. O resultado é uma carne que retém a umidade, absorve e potencializa os aromas e ainda ganha camadas de sabor, sem esconder a identidade original do corte.

Três fatores básicos podem explicar o sucesso da salmoura argentina: o resultado é imediato, com a suculência perceptível desde o primeiro corte; os ingredientes são simples e o preparo, rápido, ou seja, trata-se de um tempero fácil de se fazer; e, para completar, tem um visual atrativo, rendendo fotos e vídeos bem legais.

A alcunha, ao trazer a procedência argentina, também dá uma espécie de autoridade ao tempero, já que se trata de carne e os hermanos são reconhecidos mestres no assunto.

QUANDO BORRIFAR

Nunca aplique a salmoura antes de levar a carne para a churrasqueira. Ela deve ser aplicada durante o assamento.

Enquanto a carne grelha, borrife ou pincele o líquido nos dois lados, especialmente em cortes como picanha, maminha, fraldinha e costela. O calor ajuda a carne a absorver os aromas, mantendo a superfície hidratada e realçando o sabor.

Ela é comprovadamente versátil e, além da carne bovina, pode ser utilizada em aves (com ervas mais suaves), peixes (reduzindo-se o sal e o tempo de exposição) e suínos (com toque adocicado para equilibrar a gordura). Algumas variações podem incluir açúcar ou mel, o que ajuda na caramelização da superfície.

E O SAL?

Atenção: a salmoura argentina não deve ser utilizada em substituição ao sal grosso tradicional, embora amplie, sim, as possibilidades de qualquer churrasco.

Pode ser considerada como uma aliada para os churrasqueiros que apreciam uma degustação mais complexa, em termos de aroma e suculência, mas não querem abrir mão de técnicas mais simples.

Não é à toa que desponta como uma das principais tendências gastronômicas do churrasco neste ano, conquistando espaço tanto nas grelhas de fim de semana quanto em eventos e competições.

FRALDINHA

Em um churrasco de “responsa”, para muitos, não pode faltar a famosa picanha e outras carnes mais caras – os chamados cortes nobres. Isso é bom para o açougueiro e ruim para o bolso do churrasqueiro de plantão.

Na verdade, é completamente possível fazer sucesso diante da churrasqueira sem comprometer o orçamento.

Uma das opções mais vantajosas é a fraldinha. Antes relegada ao papel de coadjuvante, o corte vem conquistando cada vez mais espaço nas churrasqueiras brasileiras.

E, embora os preços estejam subindo em paralelo à cotação ascendente, o valor do quilo, em Campo Grande, gira em torno de R$ 40, ou seja, bem abaixo da picanha, que não sai por menos de R$ 60 por quilo.

É uma variação que acaba fazendo muita diferença para quem planeja um churrasco, seja para muita gente, seja para um grupo reduzido.

Dá para economizar sem abrir mão da qualidade, pois a fraldinha não deixa de ser saborosa e macia na textura, apresentando identidade própria. Ela tem, por exemplo, uma quantidade de gordura entre as fibras que garante a suculência após ser assada.

Quando grelhada da forma correta, a fraldinha cria uma crosta por fora que muitos consideram irresistível e mantém a parte de dentro da peça macia e úmida, uma combinação infalível para quem busca sabor intenso e textura agradável.

Outro ponto positivo é a praticidade no preparo. Por ser um corte mais fino, a fraldinha cozinha mais rápido e facilita a vida dos churrasqueiros de primeira viagem.

No tempero da peça, basta sal grosso para destacar o sabor natural da carne, nada de marinadas elaboradas ou de longas etapas de preparação. E um detalhe pode fazer toda a diferença na hora de servir: a fraldinha deve ser fatiada sempre contra as fibras, garantindo ainda mais maciez no prato.

Para arrematar, trata-se de um corte extremamente versátil. Cai bem sem acompanhamentos, com farofa, vinagrete, pão de alho, mandioca e também funciona como recheio de sanduíches e wraps.

Salmoura Argentina

salmouraSalmoura Argentina - Divulgação

Ingredientes

  • Água fervente;
  • Sal grosso;
  • Alho amassado (com casca);
  • Folhas de louro;
  • Alecrim;
  • Tomilho;
  • Manjericão;
  • Páprica defumada;
  • Pimenta-do-reino.

Modo de Preparo

Em uma garrafa de vidro com tampa metálica, adicione o sal grosso e todos os aromáticos;

Complete com água fervente e tampe bem, agitando para liberar os sabores.;

Após esfriar, faça pequenos furos na tampa, para facilitar a aplicação.

Diálogo

A malandragem está agindo a mil por hora. Desta feita o alerta é do Tribu... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (17)

17/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Felipe Ogaya do Amaral - poeta de MS

Seremos livres enquanto pensarmos em liberdade e elegermos para o comando mentes isentas de idiotice”.

Felpuda

A malandragem está agindo a mil por hora. Desta feita o alerta é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Golpes estão sendo praticados por pessoas que se passam por magistrados, com o objetivo de obter informações pessoais, cadastrais ou valores indevidos. O TJMS esclareceu que magistrados não entram em contato para solicitar dados pessoais, informações bancárias ou pagamento de taxas, custas ou qualquer outro valor por meio de ligações telefônicas, mensagens de aplicativos, e-mails ou redes sociais. Portanto...

Diálogo

A galeria do rei, no Palácio de Buckingham, se prepara para abrir as portas neste ano à mais ampla exposição já realizada sobre o estilo da Rainha Elizabeth II. Com mais de 200 peças do acervo pessoal da monarca, a mostra “Queen Elizabeth II: Her Life In Style” exibirá pela primeira vez muitos desses itens históricos. Marcando o centenário de nascimento da rainha, a exposição reunirá peças de todas as fases de sua vida, desde a infância até os últimos anos de reinado. Além das roupas, a exposição incluirá croquis, amostras de tecido, fotos como esta que está acima, e cartas escritas pela própria Rainha Elizabeth II. A curadora Caroline de Guitaut, responsável pela mostra, destaca o valor da exposição como celebração do legado da rainha.

DiálogoJoão César Matogrosso e Annai Bernardes

 

DiálogoLuedji Luna

Aposta

Deputada que conquistou o topo do ranking nas eleições de 2022 com 49.512 votos, Mara Caseiro pretende atuar em Brasília, na Câmara Federal. A parlamentar deixará o PSDB para ingressar no PL e é uma das apostas do partido, que pretende aumentar sua representatividade. Atualmente são dois deputados – Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira – do PL.

No radar

A cobrança diária de R$ 15 dos visitantes pela Prefeitura de Bonito entrou no radar do Ministério Público. A 2ª Promotoria de Justiça instaurou procedimento administrativo destinado ao acompanhamento de políticas públicas, com o objetivo de apurar a regularidade jurídica da instituição da taxa de conservação ambiental. A apuração teve origem em representação de moradores questionando sobre possíveis ilegalidades.

Autorizado

Mato Grosso do Sul teve um frigorífico habilitado pelo Vietnã para exportação de carne com osso e desossada. Outros estabelecimentos credenciados estão situados em Rondônia (2) e Tocantins (1), que se somam a outros quatro já autorizados em Goiás (3) e Mato Grosso (1).

ANIVERSARIANTES

 

*Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

Peça "Casa, Comida e Alma Lavada" terá apresentação em MS

Sob uma perspectiva única, o espetáculo alterna entre os pontos de vista feminino e masculino sobre situações cotidianas do matrimônio

16/01/2026 13h33

Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello como Tânia Mara e Luís Alberto

Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello como Tânia Mara e Luís Alberto Divulgação

No próximo dia 31 de janeiro, o Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande, será palco da turnê da obra "Casa, Comida e Alma Lavada". Com interpretação de Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello, a peça é uma comédia teatral que mergulha no relacionamento do casal Tânia Mara e Luís Alberto ao longo de vinte anos de casamento.

Sob uma perspectiva única, o espetáculo alterna entre os pontos de vista feminino e masculino sobre situações cotidianas, enquanto satiriza os defeitos e manias de cada um, com uma capacidade de fazer o público rir e se identificar com os dilemas e manias que muitos casais enfrentam.

Dividida em episódios, a história começa nos tempos de namoro, quando Tânia Mara fala romanticamente ao telefone com sua amiga sobre o seu namorado. À medida que avança para o casamento, a empolgação diminui e as conversas revelam uma visão menos entusiasmada sobre o marido. Eventualmente, pequenas peculiaridades como o hábito de Luís Alberto de usar meias pretas para dormir se tornam motivo de desdém por parte de Tânia Mara. 

Com diálogos separados direcionados à plateia, o casal expõe os altos e baixos do casamento, convidando o público a se identificar com suas experiências. 

O clímax da peça é alcançado quando Tânia Mara e Luís Alberto reconhecem os aspectos positivos de sua jornada juntos, revelando a beleza e a importância de compartilhar a vida com alguém por tanto tempo.

Serviço

Casa, Comida e Alma Lavada.
Comédia teatral com Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello.

  • Dia 31 de Janeiro, às 20 horas
  • Local: Palácio Popular da Cultura
  • Classificação indicativa: 10 anos

VALORES 1º LOTE

Setor B = 180,00
Setor B - Meia =  90,00

Setores A, C e E = 160,00
Setores A e C - Meia =  80,00 

Setores D e F = 140,00
Setores D e F - Meia = 70,00

ONDE COMPRAR:

STAND COMPER JARDIM DOS ESTADOS
Informações pelo WhatsApp (067) 99296-6565
De segunda-feira à sábado, das 13h às 19hs

PELA INTERNET
https://bileto.sympla.com.br/event/112832/d/347582   

