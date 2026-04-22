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Pelas acomodações nos partidos, com o troca-troca intenso para alguém... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (22)

Ester Figueiredo

22/04/2026 - 00h02
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Cecília Meireles - escritora brasileira

"Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar nem me espantei
por perder. A noção ou o sentimento da transitoriedade
de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade”.

Felpuda

Pelas acomodações nos partidos, com o troca-troca intenso para alguém ganhar “um lugarzinho ao sol” nas eleições deste ano, algumas mudanças impensáveis acabaram acontecendo. Na análise de político que gosta de fazer comparações, foi como se pardal tivesse que cuidar de morcegos, araras abrigarem marimbondos sob suas asas, beija-flor agitado que só recebendo em seu ninho sinistros urubus e até os tucanos se vendo às voltas, em seus ninhos, com impensáveis jabutis. Como o distinto eleitor vai encarar essa miscelânea só se saberá nas urnas. Afinal...

Cão x gato

A 2ª Câmara Cível do TJMS manteve a condenação de um homem por danos morais e materiais, após seus cães atacarem e matarem uma gata em Aparecida do Taboado. O caso ocorreu em março de 2021 e foi movido pela tutora do animal.

Mais

O réu foi condenado a pagar R$ 231,00 por danos materiais e R$ 3 mil por danos morais. Ambos recorreram: o réu negou responsabilidade; a autora pediu aumento da indenização. Decisão foi que houve culpa do dono dos cães e que o valor da indenização era o adequado.

Patrícia Maiolino de Carvalho e Marina Maiolino de CarvalhoPatrícia Maiolino de Carvalho e Marina Maiolino de Carvalho
Julianne TrevisolJulianne Trevisol

Aposta

Lideranças de alguns partidos decidiram apostar em nomes considerados “não óbvios”, nas eleições deste ano. Assim é que o distinto eleitor poderá escolher pré-candidatos que, até então, não constavam em nenhuma “lista prática”. Vale ressaltar que os futuros ungidos têm condições de, se eleitos, fazer bom papel e atender as necessidades que um mandato exige. É uma nova fórmula que poderá mudar o conceito de que a classe política “é mais do mesmo”. A conferir!

Vou não...

Há quem diga que o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro, está focado na reeleição, convicto de que o sonho de ser pré-candidato ao Senado “sumiu”. Seu partido, o PP, teria compromisso de não lançar nomes para a disputa e vai apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel, liderança expressiva do Progressistas, ao lado da senadora Tereza Cristina. A legenda pretende sair com chapas fortes de deputados estaduais e federais.

Sem essa

Depois de se acertar com Lula para disputar o Senado, a ministra Simone Tebet voltou a ser cogitada para uma nova função: a de vice-governadora na chapa de Fernando Haddad, que enfrentará nas urnas o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas. Simone, porém, deixou claro ao portal Metrópoles, que essa hipótese não estaria em cogitação. As pesquisas divulgadas até o momento, mostram índices confortáveis à ministra a uma das vagas ao Senado.

Aniversariantes

  • Claudia Adriane Grava,
  • João Alex Monteiro Catan (Jonny Catan),
  • Rejane Borges Diniz,
  • Josimário Teotonio Derbli da Silva,
  • Maria Clara Saad Menezes,
  • Idelma Arce de Souza,
  • Cesar Mendes,
  • Jorge Vilela Gaudioso,
  • Maria Tereza Junqueira de Carvalho Filha,
  • Lourival Soares,
  • Marcos Antonio de Carvalho Torquato,
  • Luciano Fonseca Coppola,
  • Luiza Prado Komiyama,
  • Osvaldo Martins Pinto Filho,
  • Rodrigo Tomaz Silva,
  • Marilene Pelzl Bacargi,
  • Daniel Borin,
  • Aurora Trefzger Cinato Real,
  • Augusto Cesar dos Santos,
  • Nilce Vargas Pereira,
  • Dra. Carolina Martins Neder,
  • Andre de Souza Junqueira Netto,
  • Roberto Haranaka,
  • Altemar Tadeu Dias,
  • Katilene Martins Arteman,
  • Ildeomar Carneiro Fernandes,
  • Benedita da Silva Saraiva,
  • Raimundo Maciel de Oliveira,
  • Katilys Sandes Krambeck,
  • Deiselene da Silva Acosta,
  • Francisco de Assis Santos de Oliveira,
  • Laudemir de Oliveira Recalde,
  • Jéssica de Oliveira Curiel,
  • Matheus Araújo Xavier,
  • Cirene Rondon,
  • Ana Maria de Souza,
  • Nilma Bianca Braga,
  • Gilce Pereira Kawagnani,
  • Glauber Alves Rodrigues,
  • Maria Bernadete Barbosa Ronda,
  • Duprê Garcia Coelho,
  • Otaviano Alves Nogueira,
  • Dra. Tânia Mara Scacabarozi Bertolotto,
  • Dr. Antonio Toshio Kuahara,
  • Augusto Kanashiro,
  • Dr. Luiz Carlos França da Nova,
  • Alda Soavesso,
  • Virginia Costa de Oliveira Marques,
  • Iara Pacheco Burmann,
  • Nelson Seity Shigemoto,
  • Rosana Sandri,
  • Eleutério de Souza,
  • Maria Cláudia de Melo Figueira,
  • Aline Cristina Ferreira Pivoto,
  • Regina Sueiro Figueiredo,
  • Sérgio Venâncio,
  • Hélio Taveira Delmondes,
  • Adão Ferreira da Silva,
  • Nilza Campos Gomes da Silva,
  • Clóvis de Barros,
  • Jair Alves de Souza,
  • Manoel Simona de Oliveira,
  • Arcebil de Souza Maia,
  • Onisio Carlos Correa Febrone,
  • Dr. Roberto Antoniolli da Silva,
  • Aline Maria Bezerra de Alencar,
  • José Carlos Grande,
  • Amaroti Gomes,
  • Fátima Elisabete Luiz Gonçalves,
  • Maria do Céu Silva Santos,
  • Jorge Moura da Paixão,
  • Luciana da Cruz Silva,
  • Paulo Renan Pache Corrêa,
  • Olavo Augusto Torquato Mozer,
  • Ana Rosa Ribeiro de Moura,
  • Dirlene Basilio Novais,
  • Nadia Nascimento Chaves de Oliveira,
  • Barbara Cavalcanti da Silva,
  • Hiromi Ono Mizusaki,
  • Daniella Moraes Antunes,
  • Jorge José Lopes,
  • Arthur Constantino da Silva Filho,
  • Tânia Alves Sandim,
  • Francisco Carlos Lopes de Oliveira,
  • Suziney Santana Santos,
  • Ioneia Ilda Veroneze,
  • Bruno Augusto Uehara Pimenta,
  • Marcos Vinícius da Silva,
  • Odair José Areca,
  • Raquel Viegas Carvalho de Siqueira,
  • Wilmar Nunes Lopes,
  • Lucila Oliveira Pereira,
  • Ada Lopes da Silva,
  • Samira Pimentel Oliva,
  • Maria Aparecida Gomes de Oliveira,
  • Bartira Souza Campos,
  • Catarina Martins Nogueira,
  • Viviane Rodrigues,
  • Martha Alves de Souza,
  • Meire Lúcia Barbosa Nantes,
  • Luiz Carlos Almeida Nunes,
  • Norberto Correia de Souza,
  • Samira Lima da Silva,
  • Silvana de Oliveira Santos.

Diálogo

A prática de nepotismo cruzado continua encontrando terra fértil em alguns ...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (21)

21/04/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Augusto Cury - escritor brasileiro

"Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la".

Felpuda

A prática de nepotismo cruzado continua encontrando terra fértil em alguns gabinetes, principalmente nos cargos em comissões de salários mais elevados. Assim é que as portas de importante gabinete abriram-se para receber a "pimpolha" de figurinha que ainda continua tendo certo prestígio. A troca pela gentileza, mesmo que não ocorra no momento, ficará para depois, pois nunca se sabe o dia de amanhã. A propósito, os gabinetes de onde partiram as tratativas ficam em prédios separados "por pouca coisa", como se dizia antigamente, situados no Parque dos Poderes.

Estatística

O maior número de eleitores em MS está na faixa de 35 a 44 anos, somando contingente de 400.611. Quanto ao nível escolar, os que têm o ensino médio completo formam maioria, com 478.559 votantes.

Mais

Os que possuem fundamental incompleto somam 475.967. O Estado conta com 1.999.265 eleitores. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

DiálogoFoto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Araxá International Cheese Awards 2026, considerado o maior concurso de queijos das Américas e um dos mais relevantes do setor no cenário internacional. A competição integra a 6ª edição da ExpoQueijo Brasil e será realizada entre os dias 25 e 28 de junho, no Grande Hotel Termas de Araxá (MG), reunindo produtores artesanais do Brasil e de mais de 20 países. Os produtores podem inscrever seus produtos em uma das 47 categorias disponíveis, conforme critérios definidos em regulamento, que pode ser acessado no site do evento: www.expoqueijobrasil.com.br. A competição é dividida em três fases eliminatórias. Ao final, são concedidos troféus de ouro, prata e bronze em cada categoria, além do prêmio máximo, o Super Ouro, destinado ao queijo de maior pontuação geral entre todos os inscritos.

DiálogoDanilo Bachega e Amílian Nogueira - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoPoliana Abritta - Foto: Divulgação

Sim, mas...

Com a debandada ocorrida no MDB, o ex-governador André Puccinelli, pré-candidato a deputado estadual, não integrará uma chapa competitiva. Os parlamentares Marcio Fernandes e Renato Câmara deixaram a sigla, restando apenas Junior Mochi com mandato. O partido projeta eleger até três deputados, mas na avaliação de alguns políticos, será difícil, pois são necessários 60 mil votos. Quem vai "puxar" quem, dependerá só das urnas.

Em trânsito

O orçamento previsto para Campo Grande em 2027 é de R$ 7,26 bilhões, apresentando crescimento de 4,12% em relação ao valor estimado para este ano, que é de R$ 6,974 bilhões. O projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) já foi entregue pela prefeita à Câmara Municipal e está em tramitação. O texto segue para análise da Comissão de Finanças e Orçamento. A exemplo de outros, deverão ser realizadas audiências públicas para discussão do projeto com a população.

E?

Sobre a LDO 2027 que estabelece valores para aplicação em infraestrutura, o presidente da Câmara Municipal, vereador Papy  Neto, disse que a população vem sofrendo com as faltas de pavimentação e drenagem. Segundo ele, são quase 1.125 quilômetros sem asfalto em Campo Grande, o que representa aproximadamente 25% da malha viária. Para ele, há necessidade da celeridade das licitações para as obras saírem do papel.

Aniversariantes

Maisa Beatris Reindel;
Alexandre Ricardo Gewehr;
Dilson Rodrigues Alves;
Luiz Orcirio Fialho Oliveira;
Carlos Ernani Schadler;
Karla Kirsten Longo;
Pedro Ney Diniz Cabreira;
Márcio Roberto Durães;
Valéria Costa;
José Américo de Freitas Neto;
Neusa Miranda e Silva;
Zilda Aparecida Weis Brum Higa;
Dr. José Eduardo Tibery;
Timotheo Reis Proença;
Rômulo Nacasato Cappi;
Renato Joaquim Ferrarezi;
Egon Krakhecke;
Roseli Martins de Queiroz;
Airton Alves Pinto;
José Antonio de Oliveira Filho;
Simoni Trevizan;
Antonio Roberto Prudente;
José Mota da Silva;
Dr. Daniel Isao Nakamura;
Gustavo Gauto;
Antonio Marcos dos Santos;
Marcelo Pereira Dicchoff;
Marilene Silveira da Costa;
Bruno Augusto Gonçalves dos Reis;
Maisa Aguero de Souza;
Francisca Valeria Costa e Costa;
José Valdecir Paim Silveira;
Mariana Cabral;
Cel. Deusdete Souza de Oliveira Filho;
Ramão Humberto Martins Manvailer;
Gleison Rocha Meireles;
Ivana Monte Lima Oliveira;
Domyngos Joseph de Santana Victor;
Pâmela Seves Amado;
Paula Vírginia Tie Matsuo Dias;
Vírginia Paula Tiemi Matsuo Dias;
Luiz Irineu Gênova;
Agide Paganott;
Letícia e Silva Teruya;
Paulo Piazer Pereira;
Márcia Geromini Fagundes;
Ana de Souza Mecchi;
José Carlos Fagundes;
Armando Fernandes Bernardo;
Liliana Romero da Silva;
Enrique Garnon Ruiz;
João Banac;
José Delmondes;
Euzébio Espírito Santo Filho;
Laís Freire Gomes da Silva;
Oscar Hanson dos Santos;
Donato Borges de Figueredo;
Luciane Sá Escobar;
Aleide Fernandes Benatti;
Matilde Gonzaga;
Marina Rosa de Sampaio;
Benedita da Silva Saraiva;
Augusto Zanin;
Marilene Castro Ferreira;
Benedito Neto Belarmino Anastacio;
Nilson Nolasco;
Dr. Marco Antonio Bonini Filho;
Roger Simões dos Santos;
Leila Castro Ferreira;
Sandra Regina Albuquerque;
João Luiz Leopoldo de Paula;
Dra. Magna Pereira da Silva;
Ruthy Ramos da Costa Silva;
Margareth de Jesus Chaves;
Fabrício Freitas;
Jaqueline Matoso Rodrigues;
Rodrigo de Souza da Silva;
Luís Fernandes Vieira;
Sandra de Oliveira Pereira Morais;
Luiz Gustavo Balbuena Leite;
Manoel Soares Dias;
Noel Alves da Silva;
Aline Fagundes de Oliveira;
Luziano Lázaro de Souza;
Ana Maria Franco Beal;
Henrique Hideyuki Bordignon Tokikawa;
Silvio Salvatierra;
Fábio de Souza;
Dra. Marta Driemeier;
Cecília da Silva Faria;
Alina Munhoz;
Luis Antonio Veronese;
Ronaldo Haruki Okita;
Dr. Roberto Santos Saraiva;
Flávio Augusto Abrahão Barbosa;
Eliana Boura Rodrigues Barbosa;
Maria Jaci Sagmeister;
Dr. Alexandre Turíbio da Silva;
Márcio Antonio Rodrigues de Oliveira;
Matilde Coimbra Grubert;
SanAlexandra Midori Nezu do Amaral Liberali;
Dr. Antonio Adônis Mourão;
Camila Souza Pinheiro Albrecht;
Evandro Akira Ioshida;
Rosilene Regina Mochi de Oliveira;
Tulio Cicero Gandra Ribeiro;

Colaborou Tatyane Gameiro

Música de MS

Rap indígena e rezas guarani e kaiowá ganham o mundo em lançamento internacional

Rap indígena e rezas guarani e kaiowá ganham o mundo em álbum que une espiritualidade, ciência e música contemporânea; produtor de Paul McCartney e Guns N' Roses está envolvido no projeto

20/04/2026 08h30

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Álbum guarani e kaiowá

Álbum guarani e kaiowá "Shamans in Space" carrega um sentido profundo, ligado ao conceito de Mba'ekuaa, um conhecimento vivo que articula dimensões espirituais, práticas e comunitárias Divulgação

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Um encontro entre mundos, sons e espiritualidades começa a ecoar para além das fronteiras do Brasil.

Lançado em vinil no sábado, o álbum “Shamans in Space” nasce de um diálogo profundo entre os povos guarani e kaiowá, de Mato Grosso do Sul, e artistas da música eletrônica internacional, propondo uma experiência que ultrapassa os limites tradicionais da música e se aproxima de um território sensorial, espiritual e político.

O projeto se apresenta como um gesto de resistência, preservação cultural e criação coletiva.

Com distribuição em cerca de 5 mil lojas ao redor do mundo e estreia nas plataformas digitais marcada para o dia 1º de maio, o álbum leva ao cenário internacional um conhecimento ancestral que, para esses povos, nunca foi apenas som – mas reza, tecnologia espiritual e forma de existência.

ALÉM DOS OUVIDOS

Para os guarani e kaiowá, o som não é entretenimento. Ele carrega um sentido profundo, ligado ao conceito de Mba’ekuaa, um conhecimento vivo que articula dimensões espirituais, práticas e comunitárias. Nesse contexto, cantar é também cuidar do equilíbrio entre mundos, preservar memórias e manter vivas as relações entre humanos, natureza e o invisível.

É a partir dessa compreensão que “Shamans in Space” foi concebido: não como uma simples fusão de gêneros musicais, mas como um encontro orientado pela escuta, pelo respeito e pela espiritualidade.

Álbum guarani e kaiowá "Shamans in Space" carrega um sentido profundo, ligado ao conceito de MbaCapa do álbum “Shamans in Space” - Foto: Divulgação

O projeto propõe uma ruptura com a lógica da indústria cultural tradicional, em que frequentemente há apropriação de saberes indígenas sem o devido reconhecimento ou participação efetiva das comunidades.

No centro dessa criação estão lideranças espirituais guarani e kaiowá, como Nhandesy Roseli, Nhandesy Fausta e Nhanderu Tadeu, que assumem não apenas a participação, mas a direção do projeto.

São eles que definem o que pode ser compartilhado, orientam os processos e garantem que os cantos sagrados – considerados pilares da cosmologia indígena – sejam preservados em sua integridade.

A pesquisadora e coordenadora do projeto, Fabi Fernandes, destaca que esse cuidado foi construído ao longo de anos de diálogo com as comunidades.

“A gente fez questão de que tudo seja construído com os anciãos, etapa por etapa. Eles são os diretores de tudo. Não é só colocar o nome deles como coautores, é garantir que a decisão final seja sempre deles. Isso muda completamente a forma de produzir arte e conhecimento”, explica.

RAP INDÍGENA

Entre as vozes que atravessam o álbum está a do rapper indígena Kelvin Mbaretê, integrante do Brô MC’s, considerado o primeiro grupo de rap indígena do País.

No projeto, Kelvin transforma o rap em uma ferramenta que conecta tradição e contemporaneidade. Sua participação não é apenas artística, mas espiritual.

“A música deixa de ser só música. Ela vira reza, vira mensagem, vira cura. O rap sempre foi minha arma de luta, mas os cantos sagrados são a voz dos nossos ancestrais. Quando essas duas forças se encontram, tudo muda”, afirma.

Oriundo de um território marcado por conflitos fundiários, violência e processos de retomada, o artista leva para o mundo uma narrativa que por muito tempo foi silenciada. “Antes, nossa luta era ouvida só aqui. Hoje, com a música, o mundo começa a ouvir.

A flecha vira palavra que atravessa fronteiras. É uma forma de mostrar que a gente continua resistindo, mas também criando, vivendo e sonhando”, diz.

Ao cantar em guarani, Kelvin também reforça a importância da língua como território simbólico. “A nossa língua é o nosso DNA. Mesmo quem não entende as palavras sente a energia. Ela vira ponte entre culturas. E mostra que a nossa língua pode viajar o mundo sem perder a raiz”, completa.

CENA INTERNACIONAL

O álbum também reúne nomes de peso da música internacional, criando uma ponte entre diferentes tradições sonoras. Entre eles está o produtor britânico Martin Youth Glover, conhecido por trabalhos com Paul McCartney, Pink Floyd, U2 e Guns N’ Roses.

Com uma trajetória marcada pela experimentação sonora, Youth vê no projeto uma ampliação de sua pesquisa sobre o poder transformador do som

“Sempre senti que o som tem um efeito de cura e regeneração. O que me interessa é criar uma espécie de alquimia xamânica entre todos os envolvidos. A música pode nos reconectar com nós mesmos, com a Terra e com o cosmos”, afirma.

Outro participante é o músico Tymon Dogg, ligado ao universo do The Clash, que adiciona ao álbum elementos do folk e da música experimental por meio de seu violino.

Já Matt Black, cofundador da Ninja Tune, contribui com sua experiência na cultura do sampling e na música eletrônica contemporânea, ampliando as possibilidades sonoras do projeto sem deslocar seu centro espiritual.

Produzido pela gravadora Liquid Sound Design, o álbum chega ao mercado internacional com forte presença na cena de música eletrônica psicodélica, transitando entre gêneros como psytrance, ambient e downtempo.

Apesar do alcance global, o projeto mantém um compromisso direto com as comunidades indígenas. Todos os royalties do álbum serão destinados aos rezadores e rezadoras guarani e kaiowá, fortalecendo a continuidade dos cantos sagrados e a autonomia cultural desses povos.

CANTOS E REZAS

“Shamans in Space” se constrói em duas dimensões que coexistem de forma complementar. De um lado, estão as faixas que dialogam com a música eletrônica e com cantos tradicionais autorizados para experimentação, como os guahú e guaxiré, associados à celebração e à conexão com a natureza.

De outro, as rezas consideradas mais sensíveis são preservadas em sua forma original, sem qualquer tipo de interferência. Esses cantos aparecem como uma experiência paralela ao álbum principal, acessível por meio de um QR Code no encarte do vinil, que direciona para um registro especial de cerca de 15 minutos.

Essa escolha reforça o compromisso ético do projeto com os protocolos culturais dos povos envolvidos. Em vez de transformar tudo em produto, o álbum estabelece limites claros, respeitando o que deve permanecer no campo do sagrado.

CONHECIMENTO

O projeto é resultado de uma colaboração internacional que integra arte, pesquisa e saberes ancestrais.

“Shamans in Space” nasce dentro do Sounding Futures, desenvolvido em parceria com o UCL Multimedia Anthropology Lab, o Instituto para o Desenvolvimento da Arte e da Cultura e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Para a coordenadora Raffaella Fryer-Moreira, o álbum propõe uma transformação na forma de produzir conhecimento.

“Esse trabalho nasce de uma investigação sobre como fazer pesquisa de outras formas, mais abertas, colaborativas e acessíveis. Ao trazer o som como ferramenta central, o projeto questiona a divisão entre arte e ciência e mostra que a música também pode ser uma forma de conhecimento”, explica.

Segundo ela, o conceito de Mba’ekuaa revela que diferentes culturas têm suas próprias tecnologias. “Quando os anciãos dizem ‘esse é o nosso Mba’ekuaa’, eles estão falando de um saber fazer, de uma tecnologia própria. Assim como usamos câmeras e microfones, eles utilizam o som, a reza. São formas diferentes de produzir conhecimento e de se relacionar com o mundo”, afirma.

PRESENTE AO FUTURO

Em um mundo marcado por crises ambientais, distanciamentos culturais e desconexões profundas, “Shamans in Space” propõe outra forma de escutar. Uma escuta que não separa arte e vida, som e espírito, passado e futuro.

Entre beats eletrônicos, maracás, sintetizadores e takuapus, o álbum constrói uma travessia sensorial que convida o ouvinte a experimentar a música de forma mais profunda. Cada faixa carrega uma cosmologia própria, um tempo distinto e uma relação com o invisível.

Mais do que ouvir, a proposta é sentir. Permitir que o som atravesse o corpo, reorganize percepções e abra espaço para novas formas de conexão.

“Eu quero que, quando alguém ouvir esse álbum, sinta algo no coração. Porque isso é mais do que música. É a nossa história, nossa espiritualidade, nossa resistência viva”, resume Kelvin Mbaretê.

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