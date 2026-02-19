Ghibli Fest inicia com "A Viagem de Chihiro" em cinema de Campo Grande - Crédito: Reprodução/Studio Ghibli

Entusiastas das animações produzidas pelo Studio Ghibli terão a oportunidade de assistir, no cinema, a partir desta quinta-feira (19), a diversas criações do estúdio japonês em Campo Grande.

A exibição de títulos renomados acontece em mais uma edição do Ghibli Fest, no cinema do Shopping Campo Grande, com início nesta quinta-feira e programação até 4 de março.

Entre os destaques está o vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2003, A Viagem de Chihiro, além de outras produções consagradas.

Os amantes do gênero devem ficar atentos, pois será exibido um título por dia, às 19h40, de segunda a sábado, e aos domingos, às 16h40.

Confira a lista de filmes que serão exibidos nos próximos dias:

19 de fevereiro – A Viagem de Chihiro (Vencedor do Oscar)

Sinopse: Uma garota é obrigada a mudar de cidade com seus pais contra a sua vontade. Durante a viagem, eles decidem pegar um atalho e se perdem, chegando a um estranho edifício, onde adentrarão um misterioso mundo de monstros e espíritos.

Direção: Hayao Miyazaki

Roteirista: Hayao Miyazaki

20 de fevereiro – As Memórias de Marnie

Sinopse: Anna, uma menina tímida de 12 anos, é enviada para passar um tempo com os tios que moram no campo, onde conhece Marnie. As duas tornam-se melhores amigas. Mas Anna vai descobrindo aos poucos que Marnie não é bem quem ela aparenta ser.

Direção: Hiromasa Yonebayashi

Roteiristas: Joan G., Robinson Keiko, NiwaMasashi Andô

21 de fevereiro – Princesa Mononoke

Sinopse: Um príncipe sofre com uma maldição mortal e parte em busca da cura. Ele acaba indo parar no meio da batalha entre uma cidade mineradora e os animais da floresta.

Direção: Hayao Miyazaki

Roteirista: Hayao Miyazaki

22 de fevereiro – O Reino dos Gatos

Sinopse: Depois de ajudar um gato, uma garota de dezessete anos se encontra involuntariamente noiva de um Príncipe gato em um mundo mágico, onde sua única esperança de liberdade reside em uma estatueta de gato elegante que ganha vida.

Direção: Hiroyuki Morita

Roteiristas: Hayao MiyazakiAoi, Hiiragi Reiko Yoshida

23 de fevereiro – O Castelo no Céu

Sinopse: Sheeta, uma jovem órfã que possui um colar misterioso se une ao mineiro Pazu para procurar uma lendária cidade flutuante. Mas a dupla é perseguida por gananciosos piratas aéreos.

Direção: Hayao Miyazaki

Roteiristas: Hayao Miyazaki, Jonathan Swift

Outras animações

24 de fevereiro – Contos de Terramar

25 de fevereiro – O Serviço de Entregas da Kiki

26 de fevereiro – Meu Amigo Totoro

27 de fevereiro – O Conto da Princesa Kaguya

28 de fevereiro – O Castelo Animado

1º de março – O Mundo dos Pequeninos

2 de março – Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar

4 de março – Nausicaä do Vale do Vento

A programação continuará durante o mês de março, e as novas datas e títulos em cartaz serão divulgados nos próximos dias pela rede de cinemas.

