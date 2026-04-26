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Guarda compartilhada de Pets: Justiça ou exagero?

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre o assunto na coluna desta semana

Por Vanessa Abdo - Dra. em Psicologia - Com edição de Flávia Viana

Por Vanessa Abdo - Dra. em Psicologia - Com edição de Flávia Viana

26/04/2026 - 14h30
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A justiça deve decidir com quem fica um pet após a separação de um casal? Para alguns, isso soa como exagero. Para outros, é o reconhecimento de um vínculo legítimo. Nos últimos tempos, a chamada guarda compartilhada de animais de estimação tem provocado debates intensos e dividido opiniões.

Existe um argumento frequente de que "é só um animal" e que o sistema judiciário não deveria se ocupar disso. Mas essa visão ignora uma transformação importante: os pets passaram a ocupar um lugar afetivo central nas famílias. Eles não são mais acessórios da vida doméstica. São presença, companhia e, muitas vezes, parte da estrutura emocional de quem cuida.

Por outro lado, também é preciso cuidado para não romantizar tudo. Quando a justiça entra em cena, geralmente é porque o diálogo já falhou. E, em muitos casos, o pet deixa de ser apenas um vínculo afetivo e passa a ser instrumento de disputa. Não é sobre o bem-estar do animal, mas sobre quem "ganha" a relação. E isso, sim, é preocupante.

A questão talvez não seja se é exagero ou não, mas o que nos trouxe até aqui. Por que adultos não conseguem construir acordos sobre algo que envolve cuidado? Por que o conflito precisa escalar a ponto de exigir intervenção jurídica? Essas perguntas dizem mais sobre a qualidade das relações do que sobre o papel da justiça.

Reconhecer a importância emocional dos pets é um avanço. Transferir para o judiciário a responsabilidade de mediar vínculos afetivos pode ser um sinal de que ainda temos dificuldade em sustentar conversas difíceis e acordos maduros.

No fim, não se trata apenas de quem fica com o animal. Trata-se de como lidamos com o fim, com o outro e com aquilo que construímos juntos.

E talvez a pergunta mais honesta seja: estamos preparados para assumir, de forma adulta, os vínculos que escolhemos criar?

Vamos desatar esses nós?

@vanessaabdo7

Gastronomia Correio B+

Clima de Copa do Mundo: receitas de petiscos para curtir os jogos do Brasil

Opções práticas e saborosas para entrar no clima da Copa

26/04/2026 10h30

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Pastel de palmito - Divulgação

Pastel de palmito - Divulgação Foto: Divulgação

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Com a Copa do Mundo de futebol se aproximando, crie a oportunidade perfeita para entrar no clima dos jogos e reunir amigos e família. Pensando nisso, a Água Doce Sabores do Brasil e o Divino Fogão apresentampara o B+  sugestões de petiscos para torcer durante as partidas, principalmente dos jogos do Brasil.

PASTEL DE PALMITO

Ingredientes:

  • 2 tomates
  • 100ml de azeite extravirgem
  • 600 gramas de palmito picado
  • Salsa a gosto
  • 250ml de leite
  • 50 gramas de cebola picada
  • 30 gramas de alho picado
  • Sal a gosto
  • 100 gramas de amido de milho
  • 1kg de massa de pastel

Modo de preparo:

Em uma panela quente, coloque o azeite, a cebola, o alho e deixe fritar. Em seguida, acrescente o palmito, o tomate, a salsa e refogue por 10 minutos. Verifique o sal e mexa até que o palmito esteja macio. Dissolva o amido de milho no leite, misture ao refogado e mexa até engrossar. Retire do fogo e reserve até esfriar. Abra a massa do pastel, no formato ideal para o petisco (8 cm x 5 cm), recheie e frite. Se preferir, utilize outros recheios de sua escolha.

Rendimento: 40 unidades.

Pastel de palmito - DivulgaçãoPão Três Queijos - Divulgação

PÃO TRÊS QUEIJOS

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de polvilho azedo
  • 1 xícara de chá de polvilho doce
  • 50 gramas de queijo meia-cura ralado grosso
  • 50 gramas de queijo parmesão ralado
  • 50 gramas de queijo canastra ou gouda
  • 3 ovos
  • 360ml de água
  • 60ml de óleo
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo a gosto para untar as mãos

Modo de Preparo:

Primeiramente, pré-aqueça o forno a 200ºC. Separe duas assadeiras médias antiaderentes.

Coloque a água e o óleo numa panela pequena e leve ao fogo médio para ferver. Enquanto isso, numa tigela grande, misture os polvilhos com o sal e assim que a mistura de água e óleo ferver, despeje aos poucos sobre a mistura para escaldar, mexendo bem com uma colher até incorporar todo o líquido. Com a massa já morna, adicione os queijos ralados e misture bem.

Em uma tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e junte à massa. Misture vigorosamente a cada adição, para incorporar cada ovo totalmente, de preferência com a espátula.

Para modelar os pães de queijo: coloque um pouco de óleo num pires para untar as mãos; com uma colher, retire uma porção da massa e enrole do tamanho de uma bola. Transfira o pão de queijo modelado para a assadeira untada e repita com o restante deixando espaço de 4 cm entre cada um, pois eles crescem ao assar. Leve ao forno por cerca de 40 minutos, até crescer e dourar.

Rendimento: 19 porções

 

Turismo Correio B+

Especialista dá dicas de como planejar viagens a partir de grandes eventos

Festivais, torneios esportivos e eventos culturais passam a orientar o roteiro de viajantes e influenciam o turismo global

25/04/2026 16h30

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Especialista dá dicas de como planejar viagens a partir de grandes eventos

Especialista dá dicas de como planejar viagens a partir de grandes eventos Foto: Reprodução/Coachella 2025

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Planejar uma viagem apenas com base no destino já não é mais a principal motivação para muitos viajantes. Cada vez mais, o calendário global de grandes eventos culturais, esportivos e musicais tem influenciado diretamente a decisão de quando e para onde viajar.

Festivais como o Coachella, realizado na Califórnia, e o Burning Man, no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, atraem milhares de visitantes de diferentes países todos os anos. O mesmo acontece com eventos tradicionais como o Glastonbury, no Reino Unido, e o Tomorrowland, na Bélgica, que transformam cidades e regiões inteiras em polos de turismo durante suas edições.

O fenômeno também se estende ao universo esportivo. Torneios de tênis como, Wimbledon, em Londres, Roland Garros, em Paris, e o US Open, em Nova York, além de competições internacionais de grande porte, atraem viajantes interessados em acompanhar as disputas de perto e aproveitar a experiência cultural dos destinos.

Para a jornalista e especialista em marketing para turismo de luxo, Ana Paula Pappa, esse comportamento reflete uma característica importante na forma como as pessoas planejam suas viagens.

“Hoje muitos viajantes organizam suas férias em torno de experiências culturais, esportivas ou musicais que desejam viver. Esses eventos se tornam o ponto de partida da viagem. A partir deles, o consultor de viagem constrói todo o roteiro, incluindo hospedagem, gastronomia e outras experiências no destino”, explica.

Um grande fenômeno também acontece com artistas renomados como Andrea Bocelli, que realiza um show anual que já está em sua 21ª edição no Teatro del Silenzio, em Lajatico, sua cidade natal na Toscana.

Além dos festivais de música e eventos esportivos, encontros internacionais de arte e cultura, como a Bienal de Veneza, na Itália, e feiras de arte como a Art Basel, também impulsionam o turismo global e atraem viajantes interessados em experiências culturais, ainda mais em um momento de expansão no qual a feira chega em Hong Kong e Qatar, ampliando horizontes e os conceitos de arte.

Segundo Ana Paula Pappa, acompanhar o calendário desses eventos se tornou uma estratégia importante tanto para viajantes quanto para empresas do segmento.

“Entender quando esses eventos acontecem e como eles movimentam determinados destinos ajuda não apenas o viajante a planejar melhor sua viagem, mas também hotéis, destinos e agências a se posicionarem de forma estratégica em seus canais de comunicação com intuito de gerar desejo de maneira antecipada”, afirma.

O movimento revela uma tendência no comportamento do viajante contemporâneo, mostrando que, cada vez mais, as pessoas buscam participar de experiências únicas, capazes de transformar uma viagem em uma memória marcante.

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