Guns N' Roses anuncia show inédito em Campo Grande para 2026

“Welcome to the Jungle” é o que todo fã do Guns N’ Roses está cantando com os amigos após a confirmação do show da banda estadunidense no dia 9 de abril, em Campo Grande.
A apresentação será no Autódromo Orlando Moura. Com isso, a banda confirmou 10 apresentações, nas quais visitará as cinco regiões brasileiras: Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte e Nordeste.
O show faz parte da nova etapa da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things e traz Axl Rose, Slash e Duff McKagan.
Eles prometem um repertório recheado de hinos que atravessaram gerações, como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain, entre outros.
O anúncio coloca a Cidade Morena no circuito de shows internacionais e deve atrair fãs da banda de diversas regiões do Estado e de países vizinhos, em um momento de avanço do cenário cultural e de entretenimento do Centro-Oeste do país.
Houve forte mobilização dos fãs brasileiros para que a banda, que lotou estádios ao redor do mundo, confirmasse mais datas no país.
Estrutura
Com expectativa de alta demanda, considerando o histórico recente da banda no Brasil e o ineditismo da apresentação na Capital Morena, a escolha do Autódromo Orlando Moura inaugura um novo capítulo para grandes eventos em Campo Grande.
O espaço será preparado para receber o espetáculo, com um projeto técnico desenvolvido especialmente para a turnê, incluindo iluminação, sonorização, operação e cenografia de padrão internacional.
A estrutura promete surpreender até os públicos mais exigentes, criando uma atmosfera épica à altura de uma das bandas mais icônicas do planeta.
Onde comprar ingressos?
Os interessados devem ficar atentos à venda de ingressos, que começa no dia 22 de dezembro, em etapas, pelo site oficial Bilheteria Digital, além de um ponto físico montado no Shopping Bosque dos Ipês durante a venda geral.
Etapas de venda:
Venda geral – 22/12, a partir das 12h, no site oficial e no ponto de venda físico no Shopping Bosque dos Ipês, enquanto durarem os estoques disponíveis para venda presencial.
Após esse período, as vendas de ingressos serão somente on-line.
- Pré-venda Experience - 22/12, das 8h às 10h (site)
A pré-venda Experience estará disponível no site www.bilheteriadigital.com.br, no horário previamente divulgado, sendo aberta ao público em geral, conforme disponibilidade.
- Pré-venda Fã-Clube - 21/12, a partir das 8h (site)
A pré-venda destinada ao fã-clube oficial ocorre exclusivamente por meio de link enviado diretamente pelo próprio fã-clube aos integrantes cadastrados em seus grupos oficiais.
- Pré-venda Grupo VIP - 22/12, das 9h30 às 10h (site)
O acesso à pré-venda do Grupo VIP será realizado por meio de link disponível na bio do Instagram da Santos Show - @santoshowoficial.
- Venda Geral
A venda geral de ingressos terá início no dia 22 de dezembro, a partir das 10h, por meio do site oficial - www.bilheteriadigital.com.br, e também de forma presencial no quiosque do Shopping Bosque dos Ipês, 12h, enquanto durarem os estoques disponíveis para venda física.
Valores por setor
- Arena - a partir de R$ 285,00
- Front stage - a partir de R$ 595,00
- Camarotes - área reservada com serviços de banheiros e bares exclusivos – a partir de R$ 890,00
- Experience (front stage + serviço): setor premium do evento, com ingresso para front stage + serviço de open bar e open food - a partir de R$ 1.500,00
- EXPERIENCE EXCLUSIVO PARA MAIORES DE 18 ANOS.
Classificação etária
- Classificação recomendada: 16 anos
- 12 a 16 anos: somente acompanhados dos pais ou responsável legal
- 17 anos: acompanhados de adulto, com autorização com firma reconhecida
** Matéria atualizada para correção de data da venda de ingressos às 14h55