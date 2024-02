Hoje tem Capivara Blasé na Esplanada, after Farofolia e muito mais

E a folia dos bloquinhos de rua de Campo Grande não para. Neste domingo (11) é dia do Capivara Blasé comandar a festa na Esplanada Ferroviária. A tradicional matinê para as crianças começa às 15 horas e a programação geral segue até às 23 horas.

O bloquinho que está completando dez anos de existência promete a melhor festa da década. Outra novidade do Carnaval de rua durante todos os dias é o camarote do Detran, em que só aqueles que passarem pelo teste do bafômetro poderão aproveitar.

Dentro do Capivara Blasé haverá também o bloco dos foliões ambientalistas em defesa da conservação dos parques, sobretudo do Parque dos Poderes. A concetração está marcada para às 16h, na Calógeras com a Mato Grosso, próximo a Maria Fumaça.

Matinês

Capivarinha Blasé - Acontece nos dias 11 e 12, a partir das 15 horas, com pintura facial, confeti e banda de marchinhas, na Esplanada Ferroviária.

Kids folia na Arena Sunset - Neste domingo (11) e na terça-feira (13), a Arena Sunset, fará a alegria da criançada com entrada e espaço kids gratuitos, das 15h até às 18 horas. Haverá marchinhas e sambinhas no kids folia. A Arena fica na Av. Três Barras, 1.145.

Estoril - O Clube Estoril promove nos dias 11 e 13 o CarnaKids para toda família curtir junto. Além do concurso de fantasias, a programação conta com a banda show Fúria do Tigre hoje (11) e na terça-feira (13).

Os sócios do clube não pagam e os não-sócios pagam apenas R$ 30,00 (adultos) e R$ 25,00 (crianças) no primeiro lote antecipado. Crianças menores de 2 anos não pagam. Os ingressos estão à venda no link.

Rádio Clube - Tradicional na história da folia em Campo Grande, o Rádio Clube promove matinê para os pequenos e toda a família neste domingo, das 15h às 20h, na Rua Barão do Rio Branco, 1924. Sócio e criança até 12 anos não pagam. Convites podem ser adquiridos pelo número (67) 99253-9044.

Norte Sul Plaza - O shopping Norte Sul Plaza promove 10º ano de do Bailinho de Carnaval, até o 13 fevereiro, com programação sempre a partir das 15 horas. Haverá desfile de fantasia, pintura facial, oficina cabelo maluco, sorteio de brindes, distribuição de pipoca e algodão doce.

Shopping Bosque dos Ipês - O Carnavalzinho no Bosque também segue com uma programação especial neste domingo (11) e segunda-feira (12). Haverá oficina criativa, pintura facial, Circo Mundo Mágico, desfile de fantasias, apresentações musicais e cortejo carnavalesco.

Shopping Campo Grande - O concurso de ‘Cabelo Maluco’ é uma atração à parte no Shopping Campo Grande. Na terça-feira (13), os melhores cabelos prometem animar o público e ainda podem garantir prêmios.

A programação de Carnaval inicia hoje (11), às 16h em frente à Carter’s, com bailinho e pintura facial. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia. Os primeiros inscritos podem ganhar ainda um Kit Folia. Inscrições Aqui!

After Farofolia

Hoje depois das 23 horas, também tem o Super After Farofolia com shows de Afropaty, Gikka, Hytalo Augusto, Lannovisk, Kitana Shiva e Pam Vênus, na Loop music hall. O evento acontece todos os dias, após os blocos.

Escolas de samba

Já nesta segunda-feira (12), começa os desfiles das escolas de samba de Campo Grande, na Praça do Papa. A programação começa às 19 horas com a Escola de Samba Mirim Herdeiros do Samba, que não participa da competição, mas abre as festividades. Em seguida, apresentam-se GRES Cinderela Tradição do José Abrão, GRES Unidos da Vila Carvalho e GRES Catedráticos do Samba.

Na terça-feira (13), a Corte de Momo composta por rei, rainha e princesa do Carnaval fazem a abertura do desfile. Na sequência, desfilam GRES Deixa Falar, GRES Igrejinha e GRES Unidos do Bairro Cruzeiro.

Por fim, a apuração do desfile das escolas de samba da Capital será realizada na quarta-feira de cinzas (14), a partir das 16h, no Teatro de Arena do Horto Florestal. Já a Noite de Premiação das Campeãs será realizada na sexta-feira (16), a partir das 19h, no Armazém Cultural.

Enterro dos Ossos

O Enterro dos Ossos, no sábado (17), também tem folia garantida. A Praça Ary Coelho recebe o Bonde das Sereias, os Forrozeiros MS ocupam a Esplanada Ferroviária e o Bloco Eita! reúne seus foliões no Monumento da Maria Fumaça.

