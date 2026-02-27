Já há algum tempo no sereno, alguns políticos resolveram "sacudir a poeira"...Leia a coluna de hoje

Zíbia Gasparetto - escritora brasileira
"Você está onde se põe. É a lei da vida. Se você se colocar em um lugar melhor, sua vida mudará e coisas boas começarão a acontecer. A escolha está em suas mãos”.
FELPUDA
Já há algum tempo no sereno, alguns políticos resolveram “sacudir a poeira” para tentar “dar a volta por cima”, mediante a conquista de um mandato. Por isso, começam a colocar “roupa de campanha” no varal para o sol tirar o cheiro de naftalina das camisetas e calças puídas, aquelas que são para impressionar o eleitorado, e partir para “guerra”. A maioria vai apostar na memória do cidadão para saber “se” e “como” são lembrados de quando estavam na ativa. Galerinha já está sendo chamada de “tchurminha da ampulheta”. Essa gente!...
Apoio
Moção de apoio e de congratulação à árbitra sul-mato-grossense Daiane Caroline Muniz dos Santos, de Três Lagoas, foi apresentado na Assembleia Legislativa de MS. Ela sofreu ataques machistas durante e após a partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo.
Mais
A proposta foi do deputado Gerson Claro, ressaltando também a crítica do zagueiro Gustavo Marques, durante coletiva depois do jogo. Ele afirmou que expressa comportamento que ultrapassa o campo esportivo e revela traços da cultura do machismo no País.
Na Mídia
A divulgação de que o deputado federal Marcos Pollon (PL) teria cobrado R$ 15 milhões para desistir da pretensão de disputar o governo ou o Senado, assim como Gianni Nogueira (PL) teria pedido R$ 5 milhões para deixar para lá sua pretensão de ser candidata a senadora vem sendo o grande assunto da mídia nacional. O caso veio à tona com base em anotações feitas em uma lista de nomes do PL e como se enquadravam no cenário nacional, feita com o pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, que seria o autor dos “rabiscos comprometedores”.
Repúdio
O secretário-geral do PL em MS, deputado Coronel David, repudiou a acusação contra Marcos Pollon. Ele acredita que isso não tenha ocorrido e afirmou que o parlamentar é um nome importante para o partido. Disse que há dias vêm conversando com Pollon no sentido de que a direita esteja cada vez mais unida. No episódio das anotações, já houve desmentidos pelos envolvidos.
“Aval”
Medida tomada pela Câmara Municipal de Corumbá não agradou nadica de nada muita gente que foi às redes sociais para criticar as “excelências”. Para alguns, foi uma espécie de “aval” para que outros agentes públicos de MS se considerem acima da lei e saiam distribuindo sopapos. Isto, porque “puniu” com suspensão de 45 dias o vereador Élio Moreira Junior. Ele chutou, ameaçou e destruiu o isopor de um vendedor ambulante que estava em frente à sua loja. Como se vê...
COLABOROU TATYANE GAMEIRO