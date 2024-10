João Bosco e Vinícius embalam aniversário de município em MS

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Martha Medeiros - escritora brasileira

Por mais disciplinada e responsável que eu seja, aprendi duas coisinhas que operam milagres. Primeiro: a dizer NÃO. Segundo: a não sentir um pingo de culpa por dizer NÃO”.

FELPUDA

Receba oferta de R$ 50, venda por R$ 200 e dê gratuitamente a mercadoria para outro. Essa proposta, que sugere a criação

de “balcão da trambicagem”, é de um parlamentar de esquerda em relação à suposta compra de votos da direita, diante de posicionamento contra PEC que proíbe reeleição de políticos, em todos os níveis, apresentada na Assembleia Legislativa de MS. O dito-cujo ainda afirmou que passou tal “ensinamento” em suas viagens pelo Estado nessas eleições. Realmente, não há nada tão ruim que não possa piorar.

Rumo

O vereador Professor Juari, do PSDB, anunciou apoio à candidata Rose Modesto (União Brasil), que foi feroz adversária do candidato do seu partido, o deputado federal Beto Pereira. Ele, que foi reeleito, justificou a sua escolha alegando ser uma questão de coerência.

Mais

Isso porque ele é crítico da administração da atual prefeita que disputa a reeleição. Gravou também um vídeo de votação dos seus apoiadores que decidiram, pela maioria, quem ele deveria apoiar. Como diria o outro: “Não precisa explicar. Só queria entender”.

Paula Volpe

Habner Zuhany e Stefan Behar

Cota

Há quem afirme que o PSDB chegará ao fim dessas eleições com um pé em cada canoa. A direção do partido em Mato Grosso do Sul liberou seus filiados para apoiar Adriane Lopes ou Rose Modesto. Quem ganhar terá que abrir espaços, leia-se cargos, na administração. Assim, a sigla estará presente na gestão de Campo Grande e suas lideranças com os olhos voltados para 2026.

Bicudos

Alguns petistas de carteirinha andam desgostosos que só com Rose Modesto (União Brasil), que estaria “escondendo” petistas, além de outros representantes dos partidos de esquerda, e prestigiando pessoal que se diz da direita, como o deputado estadual João Henrique Catan (PL) e o ex-deputado estadual Capitão Contar. Os marqueteiros estão “suando em bicas” para tentar “provar” que a candidata “é da direita” desde pequenina.

Turismo

Encontro com empresários do trade de turismo das cidades de Três Lagoas e Campo Grande será realizado hoje e amanhã.

O evento, promovido pelo Senac, contará com a participação de administradores, gestores, executivos e trabalhadores do segmento hoteleiro, de bares e restaurantes, agências de viagem e guias de turismo. No primeiro dia, o evento será na Câmara Municipal de Três Lagoas, das 14h às 16h. O segundo, acontecerá na Escola de Turismo e Gastronomia Senac, às 18h30min, em Campo Grande.

ANIVERSARIANTES

Lúcia Martins Coelho Barbosa,

Naur Souza Barbosa Junior,

Cláudia Mazza Anache,

Paulo Sérgio Domingos Hernandes,

Márcia de Araújo Stanzione,

Anibal Arce Torres,

Olga Brandão,

Filemon Medina da Silva,

Elson Silva Jara,

Paulo Júlio de Souza,

Rui Minoru Watanabe,

Hudson Shiguer Kinashi,

Maria de Lourdes Pinho Soares,

Neida Gomes Machado,

Antônio Carlos Camponez Petenatti,

Marisa Castro Alves Sá,

Ana Carolina Pimentel,

Ederson Costa de Assis,

Vanildo Ribeiro,

Maria Abdul Ahad,

Arilson Nascimento Targino,

Yasmin Ali Omais,

Flávia Ocampos Guimarães,

Anna Ribeiro Gomes Rodi,

Nawalle Nahas Curado,

Gilvan Alves Farias,

Leny Cunha,

Ricardo Ferraz de Camargo,

Mateus Alves Chaves,

Milene Hernandes Moretti,

Nacyr Gomes Proença,

Rosemary Matias Coelho,

Carlos Alberto Diniz Laburu,

Lúcio Franco de Sá Fernandes,

Dr. João Cláudio dos Santos,

Andréa Ribeiro de Barros,

Sérgio Issao Wassano,

Ana Helena Catelan Munró,

Vanessa Fernandes da Silva,

Rodrigo Vargas,

Jaime Rodrigues Pinheiro,

Cyntia Cristina Camacho Braga,

Maria Helena Loureiro da Costa,

Simone Scarselli,

Leila Nery Miranda,

Maria Auxiliadora de Barros,

Alfredo José Salomão,

Yukiko Shinzato,

Darlete Lindesley Barbosa da Cruz,

Vitória Alice Vieira de Lima,

José Carlos Mendonça,

Ursula da Costa Tôrres,

Yeda Lima de Souza,

Renata Barbosa Cruz,

Eulinda da Silva Miranda,

Lidia Maria Barros de Lima,

José Lincoln Furuguem,

Ursula Filártiga Henning,

Mayara Areco Pereira,

Aline Amaral Pereira,

Elton Flávio Montovani dos Reis,

Roberto Carlos Meireles Peralta,

Edy Cristina Pereira,

Juscelino Antonio Correa,

Getúlio dos Santos Mourão,

Luciene Oliveira Mara,

Débora Margarida Quintanilha Gomes,

Edna Sanae Yodono Garcia,

Kamila de Carvalho Bignardi,

Adriano Dias Ferreira Dutra,

Rafael Ailton Teixeira Gomes,

José Carlos Costa,

Carlos Maurício Dias Dantas,

Deise Moreira da Costa,

Helio Tokuji Higa,

Ana Paula Quintela de Paiva,

Leticia Maria Pereira Villela,

Emílio da Costa Feliz,

João Marcos Kintschev Tiburcio,

Edesio Calderon Correa,

Carlos Casagrande Poleis,

Felipe Augusto Dias,

Hilarion Gregor Chaparro,

Edson Panes de Oliveira Filho,

Devair Gonçalves Galdino,

Patrícia Baez Furtado de Mendonça,

Tertuliano Marcial de Queiroz,

Anastácio Dalvo de Oliveira Ávila,

Eliselle Lopes Ribeiro de Assis Franco,

Maria Silvia Martins Maia Ricci,

Fernando Vigano,

Lucas Pasquali Vieira,

Túlio Cassiano Garcia Mourão, Janainna Enedina Teruel,

Elzy de Oliveira e Souza Gonçalves,

Wilson Castro de Sá,

Eunice Novais Pereira,

Demilson de Santi,

Reginaldo Costa de Albuquerque,

Paulo Henrique Xavier de Souza,

Jorge Elias Hatchwell de Almeida Junior,

Carlos Henrique Serafim,

Edmundo Pereira Calado,

Marielva Araújo da Silva,

Onercilene Ricarte de Oliveira,

Rosângela Maria Gomes Araújo,

Sérgio Augusto Guedes.

Wander Matos de Aguiar.

*Colaborou Tatyane Gameiro