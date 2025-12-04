Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

turnê 50 anos

Jorge Aragão fará show gratuito em Campo Grande

Além da apresentação, haverá oficina de instrumentos com músicos da banda, palestras e exposição, todas gratuitas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/12/2025 - 18h30
O cantor Jorge Aragão fará um show gratuito em Campo Grande, na próxima terça-feira (9). O show será o encerramento da turnê 50 anos de Poesia, que celebra a trajetória do cantor e compositor carioca e passou por várias cidades do País.

A apresentação será no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, e tem objetivo de aproximar o cantor e compositor do público, com acesso gratuito a todas as experiências propostas pelo projeto, que incluem o show, oficinas e exposição.

Apesar de gratuitos, os ingressos são limitados e estarão disponíveis no site da turnê, www.jorgearagao50.com.br, no dia 8 de dezembro ao meio-dia, sujeitos a lotação do teatro.

A iniciativa inédita, idealizada por Tânia Aragão, oferece um mergulho diferenciado na obra de Jorge Aragão, e tem como proposta convidar vários segmentos da sociedade a estarem na plateia de grandes teatros do país.

Além do show, oficinas de instrumentos musicais e palestras temáticas para a capacitação profissional de músicos e artistas, serão ministradas por músicos da banda de Aragão, também abertas ao público e gratuitas.

O espetáculo terá transmissão em libras.

O ator Raphael Logam participa do show, que tem textos e direção de Afonso Carvalho, no papel de narrador e testemunha ocular da história, contracenando com Jorge Aragão em vários momentos do espetáculo.

O cenário leva a assinatura do tarimbado cenógrafo Zé Carratu e a direção musical é de Jerominho Fernandes.

O público será convidado também a descobrir mais sobre a trajetória do compositor na exposição que ocupará o local do show, desenvolvida por Gilberto Borges, com curadoria de Vera Pasqualin.

Através de painéis expositivos com fotos e exibição de audiovisuais, será possível conhecer de perto o universo musical e poético de Aragão.

O repertório de Jorge Aragão 50 anos de Poesia faz um passeio por vários sucessos do compositor, colecionados ao longo de cinco décadas, como “Malandro”, “Tendência”, “Coisa de Pele”, “Lucidez”, “Vou festejar”, “Moleque Atrevido” e “Identidade”.

Toda a turnê será registrada em vídeo e se transformará em documentário sobre a relação de Jorge Aragão com os seus fãs e sua música, produzido pelo filmaker Adriano Von Markendorf, que também assina a direção de arte do projeto.

O projeto é uma realização do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e produção da Aragão Music e Mídia Produções, com patrocínio da Eldorado Brasil.

Tânia Aragão e Afonso Carvalho assinam a direção geral e artística; Fernanda Aragão e Anita Carvalho a direção executiva do projeto.

O conteúdo da exposição e do projeto estará disponível no hotsite www.jorgearagao50.com.br, que poderá ser acessado via QR codes disponibilizados na exposição.

Jorge Aragão

Nascido em 1º de março de 1949, Jorge Aragão é um dos maiores nomes da música popular brasileira.

Nascido no Bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, foi fisgado pelo samba ainda jovem, mas esse amor ganhou força quando ele se juntou ao grupo de compositores que se reunia na quadra do Bloco carioca Cacique de Ramos.

Foi lá que Beth Carvalho, cantora intimamente ligada à trajetória de Aragão, o conheceu. Beth transformou sambas como “Vou Festejar” e “Coisinha do Pai” em sucessos instantâneos.

Contemporâneo de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Almir Guineto e Sombrinha, entre outros companheiros do chamado Fundo de Quintal, do qual foi um dos fundadores, Jorge Aragão transita por todas as vertentes do samba.

Antes de juntar-se ao grupo de compositores, já havia emplacado sucessos nas vozes de Elza Soares (“Malandro”) e Emílio Santiago (“Logo agora”). Com mais de 20 álbuns lançados, Jorge Aragão já foi gravado por artistas de diferentes estilos e gerações: de Elba Ramalho e Maria Rita a Ney Matogrosso e Exaltasamba; de Martinho da Vila e Dona Ivone Lara a Jorge Vercillo e Seu Jorge, entre outros.

Dono de uma extensa discografia, em 2016 foi protagonista do projeto Sambabook, indicado ao Grammy Latino, que incluiu discobiografia, fichário de partituras e um CD físico com gravações de grandes nomes do samba e da MPB.

Serviço

Jorge Aragão 50 anos de Poesia
Data: 9/12
Horário: 20h
Local: Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo
Endereço: Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes, Campo Grande  
Ingressos gratuitos limitados: disponíveis no site www.jorgearagao50.com.br, no dia 8 de dezembro ao meio-dia (12h), sujeitos a lotação do teatro.
 
As oficinas de instrumentos acontecem no dia 9 de dezembro.
Local: Auditório Pedro Medeiros.
9h - Oficina de Cordas (Jerominho Fernandes)
11h - Oficina de Percussão (Neném Chama)

Esposição literária destaca identidade cultural de MS

Mostra dará destaque às obras de Manoel de Barros, Hélio Serejo e Maria da Glória Sá Rosa

04/12/2025 18h00

Divulgação

Será inaugurada amanhã (5) a exposição “Literatura Regional de MS: Pantanal, Prosa e Poesia” que promete explorar a essência, a estética e as  influências que moldam a escrita sul-mato-grossense. Montada na “Gibiteca Mais Cultura”, a mostra permanecerá aberta ao público até abril de 2026.

Os grandes destaques da exposição são Manoel de Barros, cuja poesia reinventou o olhar sobre o Pantanal; de Hélio Serejo, cronista das tradições e histórias de fronteira; e Maria da Glória Sá Rosa, referência na pesquisa e crítica literária.  

Outro destaque da exposição é o eixo temático que aborda os fluxos migratórios e suas contribuições para a formação sociocultural do estado. A presença japonesa, síria, libanesa e indígena será apresentada como elemento fundamental na constituição das narrativas e das linguagens literárias consolidadas ao longo do tempo.

O público poderá conhecer como essas influências moldaram costumes, expressões artísticas e modos de viver que se refletem na literatura regional.

O espaço físico da mostra será ornamentado com elementos visuais inspirados no Pantanal, entre eles a icônica imagem do carro de boi atravessando as águas, símbolo da narrativa e da memória afetiva do estado.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Política Nacional Cultura Viva (PNCV), Sistema Nacional de Cultura (SNC), do Governo Federal, através do Ministério da Cultura (Minc), operacionalizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de MS.

SERVIÇO

Exposição: Literatura Regional de MS: Pantanal, Prosa e Poesia
Abertura: 5 de dezembro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 9h
Local: Rua Sacramento, 800 – Bairro Seminário, Campo Grande (MS)
Período de visitação: Dezembro de 2025 a abril de 2026
Agendamento de visitas: pelo telefone (67) 3365-0405 ou pelo WhasApp (67) 99115-0283
 

amigo oculto

Dicas de aplicativos e regras para organizar a troca de presentes online

A funcionalidade de lista de desejos é, sem dúvida, o grande diferencial dessas plataformas

04/12/2025 14h35

Reprodução IA

A tradição do Amigo Secreto, ou Secret Santa, transcendeu as fronteiras do papel e da caneta para se consolidar no universo digital. Impulsionada pela necessidade de conectar grupos dispersos geograficamente, a troca de presentes online tornou-se um fenômeno cultural, exigindo não apenas ferramentas eficientes, mas também um novo código de conduta para garantir que o espírito da celebração prevaleça sobre a logística.

A tecnologia a serviço da tradição

A migração para o ambiente virtual foi facilitada por uma série de aplicativos e plataformas robustas que automatizam o sorteio e gerenciam as complexidades da troca. Estes sistemas modernos não apenas eliminam o risco de fraudes ou repetições indesejadas, mas também adicionam camadas de praticidade que a versão analógica não oferecia.

Entre as soluções mais populares, destacam-se:

 

A funcionalidade de lista de desejos é, sem dúvida, o grande diferencial dessas plataformas. Ao permitir que o participante indique seus gostos e interesses, o risco de presentes inadequados diminui drasticamente, transformando a troca em uma experiência mais assertiva e menos propensa a constrangimentos.

O novo código de conduta: etiqueta digital

Apesar da facilidade tecnológica, a essência do Amigo Secreto reside na consideração e no respeito mútuo. O ambiente online, contudo, introduz novas nuances de etiqueta que devem ser observadas com rigor, especialmente em grupos profissionais ou familiares mais formais.

1. Compromisso e orçamento inegociável

A regra de ouro permanece: a participação é um compromisso. No contexto online, isso se traduz na pontualidade para o sorteio e, crucialmente, no respeito estrito ao valor estipulado.

Em um cenário onde a compra é frequentemente feita em lojas virtuais e o presente é enviado diretamente, a tentação de desviar do orçamento pode ser maior. O jornalista sênior deve enfatizar que presentes que ultrapassam ou ficam aquém do limite demonstram falta de consideração pela regra estabelecida pelo grupo.

2. A lista de desejos como guia, não como ordem

As listas de desejos são ferramentas valiosas, mas não devem ser interpretadas como uma ordem de compra. Elas servem como um guia de gostos e preferências.

O presenteador deve usar a lista para se inspirar, mas tem a liberdade de escolher algo que reflita sua personalidade e que ainda esteja dentro do espírito da troca. A criatividade, aliada à informação da wishlist, é a chave para um presente memorável.

3. O sigilo absoluto e a comunicação anônima

A discrição sobre quem você tirou é fundamental. Muitos aplicativos oferecem um chat anônimo, que deve ser utilizado com inteligência para obter dicas sutis sobre o presenteado, como tamanho de roupa ou cor preferida, sem revelar a identidade. A quebra do sigilo, mesmo que acidental, compromete a surpresa e a dinâmica do jogo.

4. A Logística da Troca e a Cortesia Pós-Recebimento

Com a entrega física do presente, surge a questão da troca. É um ato de cortesia e responsabilidade garantir que o presente seja adquirido em loja de fácil acesso e com política de troca clara.

Por fim, o momento de receber o presente exige a mesma etiqueta de um encontro presencial: demonstre gratidão, independentemente do item recebido.

Agradecer publicamente no grupo (ou durante a videoconferência de revelação) é um gesto que valoriza o esforço do presenteador e encerra o ciclo da troca com elegância.

A troca de presentes online, quando bem organizada por meio de aplicativos e pautada por um manual de etiqueta digital consciente, prova que a tecnologia pode, de fato, preservar e até aprimorar as mais queridas tradições sociais.

