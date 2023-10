Literatura

Para conscientizar sobre córregos, Mara Calvis distribui "As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbado" em escolas de Campo Grande; livro também ganhou versão em audiobook e tradução em inglês e espanhol

“A ideia do livro veio porque há 10 anos eu pergunto… Sou educadora ambiental para as questões do resíduo em Campo Grande, presto serviço para a Solurb, então, são 30 mil pessoas por ano que me escutam, e eu falo do lixo da rua, e todo mundo sabe que não se joga lixo na rua, no chão, mas o lixo está em todas as ruas. E, quando vem, a chuva leva isso para os córregos. Então todos os córregos estão poluídos. Aí eu faço a pergunta: quantos córregos têm em CG? Noventa e nove por cento da população chuta ‘até 10’. E eu me senti na obrigação, como campo-grandense, de deixar esse legado de informação de forma lúdica, para que a gente possa conhecer e preservar”.

É o que conta a escritora Mara Calvis sobre “As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbado”. A publicação é a linha de frente de um projeto conduzido pela autora que visa a unir cultura e preservação ambiental em Campo Grande.

O projeto, intitulado Ler, para conhecer Campo Grande pelos córregos, preservar e vivulgar o município aos moradores e visitantes, foi contemplado pelo governo federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo (MTur), da Lei Federal de Incentivo à Cultura (nº 8.313/91), mais conhecida como Lei Rouanet (Pronac 220616).

A iniciativa tem como objetivo principal sensibilizar e educar a população sobre a riqueza natural e histórica de Campo Grande, especialmente seus 33 córregos, o Rio Anhanduí e quase 100 nascentes, todos lamentavelmente poluídos com resíduos.

Para alcançar esse objetivo, Mara Calvis conta a história e a geografia da cidade por meio de seu livro “As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbado”. A narrativa leva os leitores em uma jornada pelos pontos turísticos, prédios, praças e igrejas, acompanhada por imagens que auxiliam na contextualização geográfica, além de mapas das 11 microbacias e dos bairros da cidade.

Um diferencial desse projeto é que os livros ganharam versões também em inglês e espanhol, além da edição original em português, e, para que a história pudesse chegar a ainda mais crianças e para espalhar a ideia da preservação para mais lugares do mundo, “As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbado” ganhou formato de audiobook nos três idiomas. O projeto tem também o patrocínio da Solurb.

Os audiobooks estão disponíveis gratuitamente em https://www.youtube.com/watch?v=267W4Mutaqw (inglês), https://www.youtube.com/watch?v=XrgjMwtQf1Q (português) e https://www.youtube.com/watch?v=267W4Mutaqw (espanhol).

VISITAS

No dia 25 de setembro, Mara realizou a entrega das três versões do livro “As Aventuras de Ygor, o Peixe Barbado” para as escolas municipais presencialmente na Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed). Além disso, ela está organizando visitas a escolas municipais e estaduais durante todo este mês.

“Todas as escolas públicas, municipais, Emeis e estaduais, em um total de mais ou menos 300 escolas em Campo Grande, vão receber as três versões”, explica a escritora, que destaca que as entregas serão realizadas durantes as visitas ou via malote.

As escolas municipais incluídas na programação deste mês são: Escola Municipal Professor Carlos Henrique Schrader, Escola Municipal de Educação Infantil Antonio Rustiano Fernandes, Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, Escola Municipal Sulivan Silvestre Oliveira e Emei Georgina Ramires da Silva.

Nas escolas estaduais, Mara Calvis estará presente nas seguintes instituições: Escola Estadual Costa Vieira, Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone e Escola Estadual Lino Villachá.

Mara Calvis tem a convicção de que a educação é o caminho para a conscientização e a preservação do meio ambiente, e seu projeto é uma valiosa contribuição para a cidade de Campo Grande. “A entrega dos livros representa um passo importante em direção a uma comunidade mais consciente e engajada na preservação de seus recursos naturais”, pontua.

Para mais informações sobre o projeto Ler, para conhecer Campo Grande pelos córregos, preservar e divulgar o município aos moradores e visitantes, o contato é (67) 99227-5169.

A OBRA

“O Ygor é um visitante de outro estado, um peixe barbado. Porque a gente teve como referência o bagre, que tem em todos os estados. E ele chega em Campo Grande porque soube que aqui a gente tem muitos córregos, e para ele poder conhecer a cidade, precisaria de muitos córregos. A arara Juju vai ser a guia turística dele, e começa no Horto Florestal dizendo que ali une o Prosa e o Segredo, que formam um único rio, que é o Anhanduí”, conta a autora.

“Em todas as páginas têm fotos de referências próximas aos córregos em que ele passa. A ideia é contar a história e a geografia, todos os pontos turísticos, praças, parques, igrejas, centros de educação ambiental, universidade. Tudo que é ponto de referência, não só turístico. Rodoviária nova, velha, kartódromo. Vem uma mapa das microbacias, que são 11”, afirma. O livro, segundo Mara Calvis, também traz um “recorte” do mapa para se saber onde o peixe está na história e, do lado, fotos para representar cada localização geográfica.

“Então, ele vai passear pelos 33 córregos que estão dentro do perímetro urbano de Campo Grande. Todos os córregos estão poluídos com lixo. Por isso foram cinco anos que fui visitar essas microbacias para fazer o enredo. Meu filho Douglas Calvis fotografou todos esses pontos de referência. A ideia é que a gente possa conhecer, por meio da leitura, Campo Grande, para amar e preservar”, reforça.