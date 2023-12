O músico João Gaspar lança single com co-produção do amigo Gabriel Sater - Foto: Divulgação

Hoje, 17 de dezembro de 2023, chega em todas as plataformas: “FEITA PRA VOCÊ”, que marca o início de

uma nova fase na carreira de João Gaspar, que já possui um álbum instrumental lançado em 2013 (“A DANÇA DO PARAITINGA”), contemplado pelo edital do ProAC 2013.

Essa faixa será a primeira cantada pelo premiado artista em sua carreira profissional, abrindo um novo leque de produções que estão por vir.

A produção musical e arranjo é de João Gaspar (GasparMusic) e Gabriel Sater (Indomável Produções

Artísticas), o projeto visual é de Paula Cunha (Indomável Produções Artísticas), contando com a participação dos renomados músicos como: arranjo com o piano de Eloá Gonçalves, com o quarteto de cordas composto por Aramis Rocha, Daniel Rocha, Robson Rocha e Deni Feijó, arranjado por Ronaldo Cordas, que se unem aos violões de aço, nylon e vozes de João Gaspar, nesta emocionante canção.

Essa música carrega consigo desde o momento de sua criação, a emoção como principal elemento. Composta

por João Gaspar, “FEITA PRA VOCÊ” é dedicada à sua esposa Cíntia Mayara. A canção foi executada pela

primeira vez em público no dia de seu casamento, para a entrada da noiva.



"Eu fiz essa música pra minha esposa e cantei pra ela entrar na Igreja no dia do nosso casamento. Senti que lançar a canção exatamente 1 ano após essa data seria uma forma de revivermos esse dia tão especial", explica Gaspar.

Cintia e João - Foto: Divulgação

Incentivado por seu parceiro musical Gabriel Sater, que assina a coprodução da faixa, João Gaspar resolveu

registrar essa composição para lançar após um ano da data do seu casamento em 17 de dezembro de 2022.

"Feliz em ter sido convidado pelo meu grande parceiro e produtor musical João Gaspar para co produzir essa lindíssima composição que ele fez pra Cintia. É maravilhoso poder retribuir tudo o que João Gaspar me ajuda desde 2014 nas minhas produções musicais ano após ano. Ele assina a co produção musical dos meus últimos 02 álbuns, do DVD "Quando For a Hora" e do novo CD que será lançado em março de 2024. É artista multi talentoso e a cada se supera com seu profissionalismo", se emociona Gabriel que completa:

"A canção "Feita pra Você" é o primeiro single de João Gaspar navegando pelas águas do seu repertório de canções. Desde a primeira vez que o João me apresentou essa música e pedia pra ele gravar. Ficamos muito emocionados quando ouvimos a versão final masterizada do lançamento, està belissima e emocionante".



É nitída a amizade, admiração e repeito entre os amigos e parceiros Gaspar e Gabriel, que sem dúvida vai perpetuar por uma longa data e também momentos como a indicação ao Grammy Latino.



"Conheci o Gabriel através do meu mestre Negão dos Santos. Tocamos juntos pela primeira vez em 2009. Com o tempo passei a auxiliar nas produções musicais até que assumi a co-produção musical dos álbuns. Gabriel é a pessoa que mais me incentiva a seguir em frente com a minha carreira solo, além de ser um baita amigo pra todas as horas. Um momento muito marcante foi nossa ligação por vídeo pra contar que o álbum “Erva Doce” tinha sido indicado ao Grammy Latino. Gabriel tira sarro da minha cara de choro até hoje", divide Gaspar.

A canção que está sendo lançada hoje, abre com uma introdução de piano e cordas, seguindo com os violões e vozes se entrelaçando com os instrumentos, deixando ainda mais comovente.