As redes sociais estão "en-tu-lha-das" de hiper-mega-grandes pré-candidato... Leia na coluna de hoje

José Saramago - escritor português
As palavras proferidas pelo coração não tem língua que as articule, retém-nas um nó na garganta e só nos olhos é que se podem ler”.
Felpuda
As redes sociais estão “en-tu-lha-das” de hiper-mega-grandes pré-candidatos a alguma coisa nessas eleições. Todos, sem exceção, decidiram “mostrar serviço”(ops!) nesses poucos meses restantes antes do pleito em outubro. São tantas maravilhas, conquistas, preocupações, que alguns internautas estão se perguntando se não vieram juntos com os quatro astronautas da missão Artêmis II, que regressaram recentemente. Pelo que esse pessoal está falando, até parece que vive em outro planeta. E que o distinto eleitor se prepare, porque a campanha eleitoral nem começou. Afe!
Sem conversa
A Comissão de Direitos Humanos rejeitou a sugestão legislativa que propunha regulamentar o uso e o autocultivo de maconha no Brasil. Os senadores seguiram o voto de Eduardo Girão, que destacou os efeitos nocivos da substância e apontou “inviabilidade prática” na fiscalização.
Mais
A proposta surgiu de ideia apresentada no e-Cidadania pelo cidadão Diego B., que obteve mais de 20 mil apoios em um mês. O texto previa a liberação do uso adulto e o cultivo de até 20 plantas por pessoa, como forma de reduzir a dependência do mercado ilegal.
Foco
O eleitorado de Campo Grande continua sendo a grande preocupação dos pré-candidatos, majoritários e proporcionais, tendo em vista que há necessidade de estratégia diferenciada para conquistá-lo. Assim é que os partidos estão “queimando a pestana” para estabelecer uma campanha eleitoral propositiva, sem baixarias e que possa agradar os 628.183 eleitores aptos a votarem na Capital. Desse total, 342.511 são mulheres e 285.672 são do sexo masculino.
Andanças
O deputado estadual Roberto Hashioka exerceu vários cargos durante anos na administração tucana, até que em 2022 deixou o PSDB para se abrigar no União Brasil. Porém, com a entrada de Geraldo Resende no partido, ele foi para o Republicanos, sigla na qual disputará o cargo de candidato a deputado federal. Sua esposa, a ex-deputada Dione Hashioka, estaria pronta para tentar voltar à Assembleia de MS, concorrendo a uma das vagas pelo União Brasil.
Menos
O presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, defendeu a derrubada do veto de Lula ao projeto de dosimetria, que reduz penas de condenados pela “tentativa de golpe”. Segundo ele, há consenso de que algumas punições foram excessivas. Motta afirmou que a proposta não configura anistia, mas altera o Código Penal para permitir pedidos de revisão ao Supremo Tribunal Federal. Para o parlamentar, a medida busca distensionar as relações entre os Poderes. Sei não...
Aniversariantes
Annelise Giordano de Barros Miranda;
Dr. José Mauro Pinto de Castro Filho;
Marianna de Paula Aquino;
José Saraiva Braz;
Marilúcia Pereira Sandim;
Ivone Ermenegildo;
Janete Chacha Martins;
Andrea Cristina Inacio Marcelino de Melo;
Ciro Yonamine;
Gelson Vicente Gomide;
Antonio Silva Batistella;
Luiz Maiolino Brum;
Mário César Oshiro;
Edite Borges de Assis;
Aroldo Luiz Moreira;
Bernardino Cardoso;
Djeferson Lamperth;
Eleida Moreira Jacques;
Kazuo Yamasaki;
José Carlos de Melo;
Dra. Lidia Satsico Aracaqui Ayres;
Ricardo Miguel Duailibi;
Lucimar Nilda Soares da Silva;
Marlúcia Maria da Silva Pedroso;
Gisele Araújo Mosena;
Rosely Marla Giordano Santos;
Marilza de Carvalho Rezende;
Paulo Joel de Rezende;
Luisa Soares de Melo;
Márcia Aparecida Marinho;
Antônio Carlos da Silva;
Gisele Souza Araújo;
Paulo Eduardo Garcia Cardoso;
Maria Cristina Barros Machado Bogalho;
Dr. Gilberto Siqueira;
Antônio Roberto Prudente;
Regina Nunes Cardoso;
Valter Guandaline;
Maria Aparecida de Souza;
André Wanderley Lacerda Courbasier;
Regina Maura Carrato Grande;
Dr. Claudio Razuk;
Antonio Augusto Sarubbi;
Dra. Helena Márcia Nascimento;
Simone Sanches Barbosa;
Luana Constantino Medina;
João Ferreira Neto;
Nerilda Garcia Alves;
Aquibaldo de Matos Pereira;
Antônia Cândida dos Santos;
Dr. Nélio Soares da Silva;
Heliana Braga;
Mauro Neder;
Graciele Cristina Pivetta;
Nelson de Barros Rodrigues Leite;
José Teotônio da Luz;
Humberto Carlos Filgueiras Mercante;
Sérgio Henrique dos Santos;
Ester de Almeida Flôres;
André Faria Menezes;
Beatriz Barbosa de Almeida;
Mauricio Picarelli;
Guilherme Andrea da Silva;
Carlos Wilson Souza Pimentel;
Dr. Manoel Nunes Viana;
Maria do Carmo de Carvalho;
Antônia Inêz de Almeida;
Sérgio Vieira Arruda;
Tereza Cristina dos Santos;
Sandra Maria do Amaral;
Tânia Gerusa Alves;
Maria Cecília Mendes;
Sandra de Castilho Bandeira;
Arquimedes Bibiano Oliveira;
Débora Coene Paisano da Silva;
Diego de Andrade Trindade;
Luciano Ferreira Calixto;
Pedro Nei Diniz Cabreira;
Erone Gonçalves da Silva;
Hércules Arruda;
Maria de Lourdes Joaquim Borges;
Marlucia Maria da Silva;
Cleide Silva dos Santos;
Joaquim Pedro dos Santos;
Jorge Calixto;
David Couto de Souza;
Dr. Osmar de Campos Júnior;
Dra. Silvana Yassuyo Kato;
Lorenzo Maia Valente Puccio;
Adriana da Silva Santos;
Carlos Baptista Pereira Almeida;
Elthon Santos Teixeira;
Josué Ramalho Sulzer;
Galdino Gregório Nascimento;
José Marcos Pacco;
Roberto Gurgel de Oliveira Filho;
Cid dos Santos Benac;
Eulina Marcia Tamazato Oshiro;
Ediana Possebon Pradebon;
Viviane Castro Almeida;
Glauciani da Silva Romero;
Elisandra da Mota Dutra;
Marta Mello Gabinio Coppola;
Honório Rodrigues Terra;
Isabella Rodrigues de Almeida Abrão;
Colaborou Tatyane Gameiro