O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação da... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Leia a coluna deste sábado (30) e domingo (31)

Ester Figueiredo

30/05/2026 - 00h02
Isaac Ramos - poeta de MS 

"No poema, como na dança, é preciso acertar o ritmo para não perder o compasso”.

FELPUDA

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação da Prefeitura de Campo Grande por assédio moral contra uma servidora pública. Técnica de enfermagem, ela sofreu perseguições da chefia e desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático, ficando incapacitada para o trabalho. Foi confirmada indenização de R$ 20 mil por danos morais e pensão vitalícia de um salário mínimo. A servidora foi aposentada por invalidez, após laudo pericial. Por unanimidade, recurso foi rejeitado.

A jornalista Beatriz Arcoverde, que já atuou na equipe do Correio do Estado e atualmente é editora na Rádio Agência Nacional, foi destaque no Prêmio Mulheres Raras, ao conquistar a categoria “Aliada dos Raros”. A homenagem reconhece pessoas que, mesmo sem conviver com uma doença rara, dedicam tempo e trabalho à defesa da causa. Também editora do podcast VideBula, Beatriz ganhou reconhecimento pela atuação em dar visibilidade às dificuldades, aos direitos e à inclusão de pessoas com deficiência (PcDs) e pacientes raros. Para ela, a premiação simboliza o alcance de um trabalho voltado à conscientização da sociedade. A jornalista destaca que as pessoas com doenças raras não podem ser resumidas ao diagnóstico, pois possuem histórias, talentos, profissões e vidas ativas. Segundo Beatriz, ampliar o debate sobre inclusão e respeito é essencial para reduzir o preconceito e fortalecer uma luta que ainda enfrenta silêncio e solidão.

Repeteco

O clima eleitoral começou a ganhar espaço ainda maior na Assembleia de MS, evidenciado após discurso do deputado João Henrique Catan, que voltou a cobrar investigação sobre as contas do governo do estado. O parlamentar afirmou que há atrasos e diferenças nos duodécimos, repasses constitucionais destinados aos Poderes e órgãos de controle. O tema elevou a tensão política por lá.

Cautela

Durante aparte, o deputado Gerson Claro pediu cautela nas declarações. Ele afirmou que qualquer irregularidade deve ser apurada, mas defendeu responsabilidade nas acusações feitas em plenário. A troca de declarações evidenciou o acirramento político na Assembleia de MS.

Exagerou

A pré-candidata Simone Tebet disse ser contra o programa Escola Cívico-Militar, considerando-o como “método fascista de se fazer política”. Depois, até que tentou “remendar” o que dissera, afirmando não ser contra escolas específicas, mas sim a implantação da educação militar nelas (?). Vale lembrar que seu pai, o ex-senador Ramez Tebet, foi nomeado prefeito de Três Lagoas durante o regime militar, época tão combatida hoje pela esquerda. Portanto...

Aniversariantes

Sábado (23)

Dra. Josete Gargioni Adames;
Dra. Renata Santos Belchior de Barros;
Talita Souza da Silva;
Rinaldo Modesto de Oliveira (Professor Rinaldo);
Juliana Dibo Victoriano;
Antônio Carlos Monreal;
Ernesto Elias Ourives;
Márcia Mongelli;
Marcelo Landim;
Wilson José de Arruda Rodrigues;
Michael Robin Honer;
Ivete Bernardino Schmidt;
Dênis Ricarte Granja;
Djamarino de Melo;
Evelyn Pierezan Charro;
Sirlei da Silva Flores;
Adriano Pinheiro;
Roque Fachini Neto;
Antonia Barbosa Castro;
Luana Rodrigues Lopes;
Carime Bittar;
Gilmar Antunes Olarte;
Herbert Assunção de Freitas;
Maria Nazaré Paiva;
Claudia Rocha Cotrim Milan;
Vitória Gabriele Esteves;
Antônio Arnaldo de Alencar;
Maria Cristina Moraes d’Ávila;
Thaís Almeidinha;
Dra. Carmelita Alencar Vilela;
Dra. Anna Christina Fanaia Bello;
Thainá Pache Selem;
André Luiz Baptista;
João Edir Gomes;
Joaquim Fernando Barbosa;
Reinaldo Galdino da Silva;
Dr. Edilberto Figueiredo;
Dr. Leonel Velasco de Oliveira;
Jatir Piano;
Cláudia Maria Peron Palhano;
Ione Corrêa Arruda;
Mirian Duailibi;
Paulo Roberto Guimarães Chalub;
João Carlos Teodoro;
Virgilina Nogueira Ferreira;
Luiz Eduardo de Souza Baís;
Ana Maria Ferreira Abdo;
Crizálida Ferreira Porto;
Amal Ellakkis;
Laerte Paes Coelho;
Ana Maria Almeida;
Gisele Miranda Irala;
Luzia Pereira de Moraes Penajo;
Helnio Judson Nogueira;
Dr. Thiago Mendes Puga;
Marly Corrêa;
Antônio Roberto Jurgielewicz Gomes;
Erin Kumio Uechi;
João Luciano da Silva Auto;
Dra. Benedita Gattass Orro de Campos;
Karina Banyasz;
Maria de Fátima Manetti Goes;
Ademir Antonio Talgatti;
Ana Alice de Oliveira Arakaki;
Carlos Kazuhiro Saito;
Dr. Carlos Vinicius Pistóia de Oliveira;
Giovanni Lima Salazar;
Emerson Ludwig;
Adriano Kawahata Barreto;
Luiz Carlos Figueiredo;
Dra. Maria Cristina Gonçalves Pelegrino;
Paulo de Tarso Coelho Jardim;
Dra. Francielze Almeida Rosa;
André Inácio Lorenzoni;
Clemerson Maldonado;
Sandra Maria Rivelli Lamboglia;
Guilherme Colagiovanni Girotto;

Domingo (24)

Maria Eugênia de Medeiros (Meme);
Eduardo Pereira Romero;
Suely Aparecida Correa Antonialli;
Bernardo Yukishige Tibana;
Marcia Bastos Pavão;
Arnaldo Santos Gasparini;
Benedito Alcindo da Fonseca Neto;
Dirce Pereira de Almeida;
Fabricio Aranha;
Vandeir Teotonio de Castro;
Kátia Cristina Garib Budib;
Miguel Protásio de Freitas;
Zelide Paeze;
Paulo Roberto Souza Alves de Mello;
Petronio Leao;
Lili Saad dos Santos;
Helena Mitiko Kondo;
Jackeline Panissa Martins;
Sérgio Maurmann;
Janine de Lima Bruno;
Karen Ostetto;
Ivan Siqueira de Barros;
Isadora Prudêncio Vaz da Silva;
Edileide Dourado;
Peronilho Valério Pedra;
Dr. Omar Ahmad Omais;
Dr. Luis Gustavo Alcalde Pinto;
Gil Márcio Franco;
Edicléia Silva;
Denir Vargas Nogueira;
Paulo Maurício Fortunato Pinto;
Rosana Amato Montalbano;
José Roberto Faria;
Waldomiro Bocalan;
Manoel Alves Oliveira;
Adelaide Maria Dias da Cruz;
Olívio Valterno de Oliveira;
Felismina Ferreira;
Marienne Chaia;
Luis Ângelo Pinto da Silva;
Ana Cristina Ishikawa;
Milton Cicalise;
Gioconda Cardoso;
Maria Luísa de Barros Rocha;
Lina Catarina Barbosa;
Arlete Fernandes Moreira;
Doraci de Oliveira Rodrigues;
Marco Aurélio de Oliveira Rodrigues;
Flávio Viola;
Aristides de Arruda Barros Filho;
Wilson Luiz Franco Moreira;
Nilberto Heder Medina;
Dra. Lúcia Nakao Nakahodo;
Rosângela Quinhones;
Claudio Vicente da Silva;
Mayara Prado Leal;
Deraldo Vanelli;
Adriano Cavassin Esteche;
Edeson Shiguetoshi Kuwassaki;
Dr. Hausner Helmut Voss;
Cláudio Inácio Barbosa;
Eva Claudia Gabriel Nieto;
Mariamh Meleschco;
Rosângela Amaral Espindola;
Gilson Benites Ovando;
Dra. Michele dos Santos Ferreira;
Eduardo Cação Junior;
Cristina Aparecida da Silva Jardim;
Amador Goulart Quirino;
Juviena Carmem Bortolini;
Isabel Cristina Bertoncelo Figueiredo;
Norberto Mirandola;
Camile Venhofen Morandini de Marco;
Katiana Yuri Arazawa Gouveia;

Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Nos bastidores, muitos comissionados andam cultivando o mais absoluto... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (29)

29/05/2026 00h02

Diálogo

Graciliano Ramos - escritor brasileiro

"É o processo que adoto: extraio dos acontecimentos algumas parcelas; o resto é bagaço”.

FELPUDA

Nos bastidores, muitos comissionados andam cultivando o mais absoluto silêncio. Tudo isso para não chamar atenção e evitar a temida “colheita” de cargos por apadrinhados de políticos em busca da reeleição. Segundo as más línguas, há muita “safra nova” brotando, enquanto os celeiros já estariam abarrotados de aspirantes. Sem falar nos que seguem “em campo”, sendo “irrigados” à distância, na esperança de garantir boa produtividade eleitoral. Tudo indica que o objetivo é alcançar uma “safra recorde” de votos para conquistar o tão sonhado lugarzinho ao sol.

Cupido

O Dia dos Namorados deverá injetar R$ 356,79 milhões na economia de MS, segundo pesquisa do IPF e Sebrae. Do total, R$ 192,14 milhões serão destinados à compra de presentes e R$ 164,66 milhões às comemorações, como jantares, passeios e viagens.

O gasto médio por consumidor é estimado em R$ 543,47. A pesquisa aponta ainda que 44,33% dos entrevistados pretendem presentear e 42,78% devem comemorar a data. O levantamento foi realizado com 2.515 entrevistados em nove cidades.

Bem me quer...

Pesquisa feita para consumo interno tem dividido “as estações”. Conversas de bastidores dão conta de que há uma ala alegre que só com os números relativos à preferência do distinto eleitor, enquanto de outro lado o ar anda, digamos, um tanto quanto carregado, porque os índices não seriam tão favoráveis. É claro que o quadro poderá mudar e a campanha, quando colocada legalmente nas ruas, tem de ser milimetricamente ajeitada, né?

Aprovado

O Tribunal de Contas de MS aprovou, com ressalvas, as Contas Anuais do governo do estado referentes ao exercício de 2025. O parecer favorável foi anunciado pelo presidente da Corte, conselheiro Flávio Kayatt. O processo segue para julgamento definitivo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O relatório destacou cumprimento dos índices constitucionais em Saúde e Educação, além de avanços em sustentabilidade e governança pública.

Porém

Durante a análise das contas do governo, o TCE-MS apontou déficit nas metas fiscais da LDO e alerta para o limite de gastos com pessoal do Executivo. O relatório também destacou desequilíbrio atuarial no regime previdenciário estadual, apesar da redução do déficit financeiro em relação ao ano anterior. Mesmo com as ressalvas, os conselheiros acompanharam o voto do relator pela aprovação das contas e determinaram monitoramento das recomendações que foram feitas ao Executivo.

ANIVERSARIANTES

Márcio Luiz Lomba;
Solange Andreotti Gimenez;
Igor Nemir Neves;
Rozângela Tanaka;
Hélio Gustavo Bautz Dallacqua;
Kaly Terezinha Iunes;
Servino Pereira do Nascimento;
Fabiano Jacobina Stephanini;
Álvaro Satoshi Suguimoto;
Maria Helena Martins Panissa Startari;
Jayme de Magalhães;
Lauro Pereira Correa Ferreira;
Lourenço de Eugênio;
Zilda Barbero Vitorio Biava;
Jisely Porto Nogueira Braga;
Paulo Cesar Teodoro Pinheiro (Caju);
Antonio Francisco da Silva;
Dionário Vieira Pinho;
Márcia Mazina;
Maressa Mendonça dos Santos;
Eliane Carretoni;
Dr. André Luiz Alonso Domingos;
Dra. Nadir Massae Tamazato;
Marília Bodstein Braga;
João Evaristo Esteves Junior;
Cláudia da Costa Alexandre;
Denivaldo Batista Nascimento;
Joaquim José de Souza;
Maíra Florêncio Falcão Pereira;
Bernardo Elias Lahdo;
Nadir Borges de Carvalho de Brito;
Gabriel Betley Taccola Hernandes Lós;
Roberto Claus;
Fabricia Friozi Baeni;
Ilcléia Tavares Godoy;
Laura Cristina Tomikawa;
Nilzo Peixoto;
Teresa Francisca de Barros e Torres Delgado Perdigão;
Érica Ribeiro;
Vera Lúcia Lacerda;
Odilson Roberto Dias;
Carlos Alberto Nunes Pontes;
Ildefonso Lucas Gessi;
Darcy dos Santos Mourão;
Fernando Freitas Júnior;
Hilton Siqueira Neves;
Diva Neide Ferrugem Cavagnoli;
Luiz Fernando de Matos Silva;
Aurea Silvério;
Orlando Perdigão Lima;
Camila Bertoni;
Osvaldo Pereira de Brito;
Patrícia Zapata;
Florizel Malheiros Araujo;
Ana Luiza Rezek;
Lela Almeida Monteiro;
Norival da Silva;
Jorge Martinho Macedo;
Hélvio Barbosa Mantilla;
Carla Cristina da Rocha;
Floriza de Assis Couto;
Cândida Vieira da Silva Souza;
Jerusa Martins Cândido;
Raquel Flôres de Almeida;
Luiz Palko;
Cassia Renata de Simoni Sakurai;
Emília de Salles Belinate;
Luiz Vicente Rossi Vilela;
Heloize Fernandes Benatti da Silva;
Mário de Souza Carvalho;
Ezequiel Ziotto;
Aryovaldo Gonçalves Barboza;
Everton da Silva Xavier;
Elenir Paixão de Matos Dias;
Christiane Corrales de Andrade;
André Luiz Carvalho Greff;
Telma Beatriz Torres Costa Pinto de Souza;
Cléia Camilo Santana Mendonça;
Alessandra Marques Bacciotti;
Francisco Luiz Vieira;
Guilherme Dantas Lopes;
Paulo Quadros Silva;
José Luis Medalha;
Leda Maria Maciel Brasil;
Rogério da Silveira Agostini;
Lino Caetano Entrudo;
Brendha Cação Coimbra;
Débora Silveira Baruffi;
Danielle Ferreira Freire;
Roberto Otano Cabral;
Gilberto Martins;
Erney Cunha Bazzano Barbosa;
Lauri Luiz Kener;
José Maria Teixeira de Resende;
Nestor Rufino da Costa Xavier;
Ricardo Eloy Ibanhes;
Annelise Rezende Lino Felicio;
José Ferraz de Campos;
Wellington Morais Salazar;
Margareth Coelho Taveira;
Cláudio Fratini;
Máximo Umberto Sandoval;
Jovina Nevoleti Correia;
Rosemary Malagoli;
Laura Ferreira Valente;
Wilson Mario Gonçalves;
Rogério Ferreira Freitas;

Colaborou com Tatyane Gameiro

Caso Ganley

Especialistas alertam para aumento de infartos, arritmias e hipertensão entre jovens

Aos 22 anos, influenciador morreu vítima de cardiomiopatia hipertrófica; especialistas alertam para aumento de infartos, arritmias e hipertensão entre jovens usuários de anabolizantes

28/05/2026 10h00

Uso contínuo de esteroides pode provocar alterações silenciosas no organismo e aumentar significativamente o risco de infartos, arritmias, hipertensão e insuficiência cardíaca, inclusive em pessoas muito jovens

A morte do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de apenas 22 anos, reacendeu o debate sobre os riscos do uso de anabolizantes e seus impactos graves sobre a saúde cardiovascular. O jovem foi encontrado morto no sábado, no apartamento onde morava, na Mooca, zona leste de São Paulo.

O atestado de óbito aponta que a causa da morte foi cardiomiopatia hipertrófica, doença em que o músculo do coração se torna anormalmente espesso e rígido, dificultando o bombeamento de sangue. Especialistas destacam que a condição pode ser agravada pelo uso de anabolizantes.

Nas redes sociais, Gabriel afirmava fazer uso de hormônios e chegou a abordar publicamente o consumo dessas substâncias, após ter iniciado a carreira defendendo o fisiculturismo natural.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e acendeu um alerta para o crescimento do uso indiscriminado de testosterona e esteroides anabolizantes entre adolescentes e jovens adultos no Brasil.

Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apontam que o consumo de testosterona cresceu 670% nos últimos cinco anos no País. Já um levantamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) revela que 1 a cada 16 estudantes do Ensino Fundamental ou Médio já utilizou anabolizantes.

RISCOS CARDIOVASCULARES

Especialistas em saúde cardiovascular afirmam que o cenário é preocupante porque os efeitos dessas substâncias vão muito além da estética e do ganho muscular.

O uso contínuo pode provocar alterações silenciosas no organismo e aumentar significativamente o risco de infartos, arritmias, hipertensão e insuficiência cardíaca, inclusive em pessoas muito jovens.

Segundo o cirurgião cardiovascular dr. Adriano Milanez, os anabolizantes causam alterações importantes nos vasos sanguíneos e no funcionamento do coração.

“O uso de anabolizantes causa alterações no funcionamento do organismo. Além do desejado ganho muscular, podem ocorrer alterações nos vasos sanguíneos que favorecem obstruções e infarto. Também pode haver aumento da pressão arterial, levando à hipertrofia do músculo do coração”, explica.

A hipertrofia cardíaca ocorre quando o coração aumenta de espessura em função do esforço excessivo e contínuo. Embora muitas pessoas associem músculos maiores à força e à resistência, no caso do coração, isso representa um problema grave.

O órgão passa a funcionar com mais dificuldade, perde eficiência no bombeamento do sangue e fica mais suscetível a falhas cardíacas.

No caso de Gabriel Ganley, a cardiomiopatia hipertrófica identificada no atestado de óbito provoca justamente esse espessamento anormal do músculo cardíaco. A doença pode ter origem genética, mas médicos alertam que o uso de anabolizantes pode agravar quadros preexistentes e acelerar complicações cardiovasculares.

COLESTEROL ALTERADO

Outro fator de risco associado aos anabolizantes é a alteração dos níveis de colesterol. As substâncias costumam elevar o colesterol LDL, conhecido como “ruim”, e reduzir o colesterol HDL, considerado “bom”.

Essa combinação favorece o acúmulo de gordura nas artérias e aumenta o risco de obstruções que podem resultar em infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Além disso, o uso dessas substâncias pode provocar espessamento do sangue, dificultando a circulação e favorecendo a formação de coágulos. Isso aumenta consideravelmente o risco de tromboses e eventos cardiovasculares graves.

Um dos maiores perigos, segundo especialistas, é que muitas dessas alterações acontecem de forma silenciosa. Em diversos casos, o primeiro sintoma pode ser justamente um mal súbito ou um ataque cardíaco.

“Muitas vezes, as alterações acontecem de forma silenciosa e o primeiro sinal pode ser um ataque cardíaco. Em alguns casos, podem surgir dores no peito, cansaço excessivo e palpitações, que servem como alerta”, afirma dr. Adriano Milanez.

APENAS UM ANO DE USO

A morte de Gabriel também chama atenção pelo perfil do influenciador. Com cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube, ele compartilhava rotina de treinos, alimentação e preparação física. Durante anos, defendeu o fisiculturismo natural, sem uso de hormônios.

No entanto, em 2025, revelou aos seguidores que havia começado a utilizar anabolizantes e passou a falar abertamente sobre o tema.

Ganley iniciou no fisiculturismo natural, mas há cerca de um ano tinha passado a utilizar anabolizantes - Foto: Reprodução/Instagram

O jovem foi encontrado morto por um amigo, após familiares relatarem dificuldade para entrar em contato desde a noite de quinta-feira (21). Segundo informações do boletim de ocorrência, o amigo foi até o apartamento depois de ser procurado pela família.

Como ninguém respondia às mensagens ou ligações e as luzes do imóvel permaneciam acesas, ele arrombou a porta com a ajuda de funcionários do condomínio.

Gabriel foi encontrado caído de bruços na cozinha do apartamento. O boletim aponta que havia sangue no rosto, mas não existiam sinais aparentes de violência no local. A Polícia Militar foi acionada e o caso registrado inicialmente como morte suspeita sem causa aparente no 42º Distrito Policial, em São Paulo.

A perícia apreendeu diversos medicamentos no imóvel, possivelmente anabolizantes, segundo o registro policial. O apartamento estava organizado e sem indícios de luta ou crime.

Em depoimento, a mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, afirmou que havia falado com o filho pela última vez na quinta-feira e que ele não relatou problemas de saúde ou sintomas. Segundo ela, Gabriel não tinha histórico conhecido de doenças cardíacas.

O dr. Adriano Milanez destaca que, justamente por não haver histórico de doenças cardíacas, casos como o de Ganley acabam surpreendendo familiares e amigos. Pessoas jovens, aparentemente saudáveis e fisicamente condicionadas, podem desenvolver complicações graves sem apresentar sintomas claros.

“Mesmo jovens podem desenvolver infarto, arritmias e outros eventos cardíacos graves relacionados ao uso de anabolizantes. São doenças que costumávamos ver com mais frequência em idosos, mas que têm surgido cada vez mais cedo”, ressalta o médico.

DEMAIS EFEITOS COLATERAIS

Além dos danos cardiovasculares, os anabolizantes podem causar uma série de outras complicações no organismo.

Entre os principais efeitos colaterais estão lesões hepáticas, infertilidade, alterações hormonais, acne severa, queda de cabelo, ginecomastia (aumento das mamas em homens) e distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, agressividade, depressão e dependência química.

Entre adolescentes, os riscos são ainda maiores porque o organismo está em fase de desenvolvimento hormonal. O uso dessas substâncias pode comprometer o crescimento e provocar alterações permanentes.

Outro ponto de preocupação é a popularização dos anabolizantes nas redes sociais. A exposição constante de corpos extremamente musculosos e a promessa de resultados rápidos ajudam a banalizar o uso dessas substâncias entre jovens.

Muitos usuários acabam adquirindo produtos clandestinos, sem controle de qualidade e sem acompanhamento médico, o que aumenta os riscos à saúde. Em diversos casos, as substâncias são utilizadas em doses muito superiores às indicadas clinicamente.

Os médicos reforçam que a reposição hormonal só deve ocorrer mediante diagnóstico médico e necessidade comprovada. O uso voltado exclusivamente para fins estéticos representa um risco importante e pode ter consequências irreversíveis.

A morte de Gabriel Ganley provocou comoção entre fãs, amigos e nomes do fisiculturismo. Em nota, a Integralmedica, marca de suplementos que patrocinava o atleta, afirmou que o influenciador “inspirava milhares de jovens” com conteúdos sobre disciplina e treino.

Enquanto a investigação sobre a morte segue em andamento, especialistas reforçam que o caso serve de alerta sobre os perigos do uso indiscriminado de anabolizantes e a necessidade de ampliar campanhas de conscientização voltadas principalmente aos jovens.

