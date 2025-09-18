Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DIÁLOGO

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna da Diálogo desta quinta-feira (18)

ester figueiredo

18/09/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Millôr Fernandes - escritor brasileiro

"O Brasil é o único país
em que os ratos conseguem
botar a culpa no queijo”.

Felpuda

Licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de MS, destinada à contratação de empresas para fornecimento de alimentos aos presos “azedou” e foi suspensa pelo Tribunal de Contas. O certame está estimado em R$ 94 milhões e, por questão de transparência, foi barrada porque não se colocou, digamos, o “tempero burocrático certo”, que é exigido.

O TCE-MS verificou falhas no planejamento da contratação, como pesquisa de mercado insuficiente, análise de riscos pouco detalhada e exigências que poderiam restringir a participação de empresas interessadas. Assim, foi determinada a suspensão da licitação até que as correções necessárias sejam realizadas.

Lançamento

O advogado e escritor Roberto Cunha lançou seu livro “Mais Forte aos 40”, no dia 9, na Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande.

Mais

A obra traz reflexões sobre disciplina, fé e reconstrução pessoal, e, segundo o autor, ela nasceu de sua própria experiência de vida. No dia 9, aconteceu o pré-lançamento.

Está marcado para o dia 1° de novembro, em Londres, o leilão do veículo Mercedes-Benz 190 E 1985, que foi comprado por Ayrton Senna direto da fábrica e tem até assinatura de Niki Lauda no cofre do motor. O sedã teve três donos e já foi até importado para a Austrália. O carro com volante à direita (mão inglesa), na cor Smoke Silver Metallic e com interior em couro preto, é acompanhado por documentos originais que comprovam a compra pelo piloto: incluindo a nota fiscal de fábrica, documentos de registro e recibos de impostos emitidos em seu nome. A RM Sotheby’s é a responsável pelo leilão e a expectativa é de que os lances finais para arrematar o modelo girem em torno de 220 mil libras a 250 mil libras, ou seja, entre R$ 1,6 milhão e R$ 1,8 milhão em conversão direta.

Mansour Karmouche e Maria Eugênia Anzoategui KarmoucheMansour Karmouche e Maria Eugênia Anzoategui Karmouche 
Thales LucchesiThales Lucchesi

Cadê?

Nos bastidores políticos, há quem afirme que a prefeita Adriane Lopes se encontra “desamparada” no que se refere às ações rápidas para dar explicações à população diante de denúncias que se avolumam, principalmente àquelas partidas de adversários. Muito comentado o silêncio quase que sepulcral dos aliados, enquanto Adriane é “moída” na máquina político-partidária, que não perdoa ninguém. A continuar assim...

Cotado

A Agraer, que estava sendo chefiada por um representante do PT, deverá ser comandada por um nome indicado pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias que, aliás, tem dedicado especial atenção ao órgão, com liberação de emendas para projetos. Dizem que um dos nomes que está bem cotado é o do engenheiro agrimensor Humberto César Mota Maciel. Ele é servidor de carreira da Agraer e já foi superintendente regional do Incra.

Très chic

Foi aprovado, por uma das comissões do Senado, requerimento do senador Eduardo Girão para que o Tribunal de Contas da União realize auditoria nos contratos firmados pelo STF, STJ e TST para utilização de salas VIPS exclusivas no Aeroporto de Brasília, ao custo de R$ 1.671.238,83. Os gastos envolvem serviços de recepção, transporte privativo, acesso a estacionamentos reservados e uso de espaços diferenciados. Como se vê...

Aniversariantes

  • Dra. Carolina Rebello Hilgert,
  • Dr. Fernando Mauro Moreira Marinho,
  • Maria Eduarda Pedrossian Faria Gatti,
  • Gutemberg (Guy) Judson
  • Salgado Machado,
  • Norma Suely Freitas Barbosa,
  • Eduardo Elias Seba,
  • Walter Ferreira Cruz,
  • Jeronymo Almeida Muniz,
  • Josivan Lourenço Pereira,
  • Maria Aparecida Vieira,
  • Karollyne Aparecida Castoldi Brotto,
  • Dr. Joel Miyahira,
  • José Soares Ribeiro,
  • Jeomeire da Silva Valdez,
  • Ciro de Melo Neto,
  • Alessandra Pereira Terra Costa,
  • Maria Nilene Badeca da Costa,
  • Edson Luiz de David,
  • Ivan Carlos do Prado Polidoro,
  • Dr. Antônio Gentil Neto,
  • Veronica Daúde Monaco,
  • Neyre Moraes Barbosa,
  • Regis Domingos Peruzzo,
  • Eneida Cangussu Soares,
  • Rodrigo Alejandro Serrada Benevides,
  • Laura Cristina Moura Savioli,
  • Dirce Estsuko Miyahara Lara,
  • Carlos Roberto Takayassu,
  • Dr. Carlos Alberto Langassner,
  • Archimedes Francisco Delgado,
  • Cleuza Pereira Duarte Bicglia,
  • Juarez Canhete Costa,
  • Kuniko Kamimura,
  • Taylise Romero Balbino,
  • Isabel Maria Munari,
  • Priscila Menezes Rodrigues Baziliche,
  • Adela Garcia Rocha,
  • Maria de Lourdes Lino Menezes,
  • Olga Luiza de Campos Soares,
  • Nelson Alves Filho,
  • Maria Cristina de Souza Desiderio,
  • Marlene Terezinha Mourão,
  • Aikel Nakazato,
  • Leonete Espírito Santo,
  • Leomir Albuquerque Cândia,
  • Vânia Maria de Souza Rosa,
  • Marizete Pereira de Souza,
  • Cleuza Flôres Taborda,
  • Eronilde Nunes Rodrigues,
  • Fatima Maria Nunes Rosa,
  • Antonieta Ferreira,
  • Adelaide Pereira Andrade,
  • Dayla Granero,
  • Marta Marques Petrônio,
  • Isis Pereira de Oliveira,
  • Dulce Pandin,
  • Joaquim Lopes de Oliveira,
  • Maria de Lourdes de Souza,
  • Neide Cristina Soares Lima,
  • Miguel Afonso de Almeida,
  • José Carlos Meneses Alves,
  • Humberto da Costa,
  • Uilson da Silva Torres,
  • Dr. Amauri Ferreira de Oliveira,
  • Carlos Wilson Tavares,
  • Aldeir Moreno Filho,
  • José Antônio Lopes,
  • Aparecido Vieira da Silva,
  • Eunice Silva Santos,
  • Fábio Moreira Carneiro,
  • José Cruz Solles Neto,
  • Milton Costa Farias,
  • Ramão Renato Garcia,
  • Iran Motti da Silva,
  • Marco Antonio Duarte Cazzolato,
  • André Louis Pires Bastos,
  • Maria Celina Abdala,
  • Ivone de Jesus Souza,
  • Mauricio de Paula Jacinto,
  • Nilza da Silva Cabalheiro,
  • Elizete Cardoso,
  • Ana Maria Kemp Falcon,
  • Judiclei Lopes Alonso,
  • Anderson Luiz Paim,
  • Paulo Roberto Rodriguesm da Silva Santos,
  • Dr. Luiz Carlos Areco,
  • Álvaro Alves Lorentz,
  • Veraluce de Souza Pereira,
  • Judith de Souza Pereira,
  • Luiz Quirino de Oliveira,
  • Maria Alves Siqueira Neves,
  • Adolfo Wagner Areco Gonzales,
  • Ozéias Ferreira Forte,
  • André Antiqueira Filho,
  • Alexandre Duarte Esposito,
  • Heraldo Bojikian,
  • Antonio Annibelli Neto,
  • Bernardo Fábio Fernandes,
  • Antonio Rosário Migliorini,
  • Humberto Chelotti Gonçalves,
  • Laerte José Prietto,
  • Maria Cecília Ferreira Abdo,
  • Manuelle Senra Colla,
  • Marcelo Salles Munerato,
  • Ayres Cândido de Paula Neto.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Médica especialista explica como lidar com o incômodo do mau hálito

Mudanças no metabolismo, boca seca e pouca mastigação estão entre as causas do mau hálito de quem opta por dieta low carb ou jejum prolongado; especialista explica como lidar com o problema, que pode surgir mesmo mantendo as práticas de boa higiene

17/09/2025 10h00

Compartilhar

Foto /Divulgação

Continue Lendo...

Você começou a fazer jejum intermitente ou entrou com tudo na dieta low carb e, de repente, percebeu que seu hálito não está lá essas coisas? Calma, você não está sozinho – e nem imaginando. Segundo especialistas, algumas práticas alimentares, especialmente aquelas que envolvem longos períodos sem comer ou uma drástica redução de carboidratos, podem sim impactar diretamente no odor da sua boca.

“O jejum prolongado ou dietas muito restritivas, como as low carb e cetogênicas [sem carboidratos], reduzem a produção de saliva e levam o organismo a queimar gordura como fonte principal de energia”, explica a médica otorrinolaringologista Lígia Maeda. “Nesse processo, são produzidos os chamados corpos cetônicos, que liberam um odor característico, conhecido como ‘hálito cetônico’”, completa.

QUE HÁLITO É ESSE?

Hálito cetônico? Esse termo pode parecer técnico, mas descreve algo que muita gente já sentiu – ou cheirou: um odor adocicado, metálico ou até semelhante ao de frutas fermentadas. “É um tipo de mau hálito que não está necessariamente ligado à má higiene bucal, mas sim à alterações metabólicas”, diz Dra. Lígia, que é especialista em halitose.

Quando deixamos de consumir carboidratos, o corpo entra em um estado chamado cetose, no qual passa a utilizar a gordura como combustível. “Os corpos cetônicos gerados nesse processo são eliminados, em parte, pelos pulmões. Daí o odor característico na respiração”, explica a médica.

SALIVA QUE SALVA

Além da produção de corpos cetônicos, outro fator contribui para o mau hálito em quem está de dieta: a diminuição da salivação. Isso porque, durante o jejum ou em dietas que envolvem pouca mastigação (como aquelas baseadas em líquidos ou substitutos de refeição), a boca tende a ficar mais seca.

“A saliva tem função antibacteriana e ajuda a limpar a cavidade oral naturalmente. Quando sua produção diminui, aumenta a proliferação de bactérias e de compostos sulfurados voláteis, que são as substâncias responsáveis pelo mau cheiro”, alerta a Dra. Lígia.

Hálito alterado, portanto, não significa dieta errada, mas, sim, um sinal de atenção. Se você está seguindo uma dieta específica com acompanhamento profissional e se sentindo bem, o hálito cetônico não precisa ser motivo para desistir. Porém é importante reconhecer os sinais que o corpo dá e buscar estratégias para amenizar o problema. A otorrinolaringologista dá algumas dicas. Confira a seguir:

HIDRATAÇÃO

Mantenha a hidratação em dia: beba bastante água, especialmente fora dos horários das refeições.

HIGIENE BUCAL 

Não negligencie a higiene bucal: escove os dentes, a língua (onde muitas bactérias se acumulam) e use o fio dental regularmente.

NÃO FIQUE SEM COMER

Evite longos períodos sem comer. E, se possível, converse com um nutricionista para ajustar a dieta, caso o mau hálito esteja incomodando demais.

XILITOL

Use chicletes ou balas sem açúcar com xilitol. Eles estimulam a produção de saliva, ajudando a manter a boca úmida.

PROCURE AJUDA

Procure ajuda especializada. Se o mau hálito persistir, vale consultar um dentista ou um especialista em halitose.

“A boa notícia é que esse tipo de alteração no hálito costuma ser temporária e melhora com ajustes na alimentação e nos cuidados diários”, tranquiliza a Dra. Lígia.

Assine o Correio do Estado

 

Diálogo

Em alguns eventos patrocinados pelo poder público como palestras, seminári... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (17)

17/09/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Mario Quintana - escritor brasileiro

A indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém”

Felpuda

Em alguns eventos patrocinados pelo poder público como palestras, seminários, congressos e até mesmo aqueles destinados à capacitação de servidores, o que se tem visto são participantes “compenetradíssimos”, mas nos celulares. No material destinado à imprensa ou divulgado nos sites, verifica-se número expressivo desses futuros “capacitados” com os olhos “pregados” nas telas dos aparelhos. É claro que podem até dizer que estão “fazendo anotações”, porém as expressões faciais captadas pelos paparazzis oficiais mostram que joguinhos, filmes, mensagens, etc., etc... estão bem mais atrativos. Dá licença, vai!

Diálogo

Bienal

A 1ª Bienal do Livro de MS – Bienal do Pantanal será realizada de 4 a 12 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Serão mais de 70 atividades gratuitas, divididas em 108 horas de programação. De segunda a sexta, o evento funcionará entre 9h e 21h.

Mais

No sábado e domingo, estará aberta das 10h às 22h. A Bienal é promovida pelo Instituto Ímole, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e governo federal, contando com o apoio da Assembleia Legislativa de MS e da Câmara Federal.

DiálogoAnderson da Silva Pereira e Adriana Paula Cândido

 

DiálogoMaju Tatini, Mairam Kamalakian e Thiago Tatin

Cadeira

Sérgio de Paula, ex-secretário executivo do Escritório de Relações Institucionais de Políticas do governo em Brasília, está se preparando para vestir o terno e ser empossado como conselheiro do Tribunal de Contas de MS. Sua posse se dará com a aposentadoria do atual vice-presidente Jerson Domingos, em 14 de novembro. A nomeação do novo integrante deverá ser imediata, para que não haja vacância do cargo. Sérgio integrou o chamado núcleo duro da gestão de Azambuja e foi um dos responsáveis pela eleição do governador Eduardo Riedel.

Afiado

Quem está prestes a deixar o cargo de secretário da Casa Civil é Eduardo Rocha (MDB). Ele só aguarda a definição do governador Riedel de quem irá substituí-lo para começar a colocar o seu projeto em andamento: iniciar os preparativos da campanha eleitoral de deputado estadual. Rocha tentará voltar à Assembleia Legislativa de MS, com as “benções” de Riedel e também do ex-governador Azambuja, de quem foi secretário de Governo.

Nome

O substituto de Eduardo Rocha na Casa Civil poderá ser seu secretário-adjunto, o suplente de deputado federal Walter Carneiro Junior, o Waltinho. Ele já foi diretor-presidente da Sanesul e secretário-adjunto da poderosa Semadesc. Integra o grupo da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que poderá discutir sua indicação com o governador Eduardo Riedel, hoje também no PP.

ANIVERSARIANTES

Edy Francisca Balter de Carvalho
Rodrigo Nassar Tebet
Viviane Carnevali Ortiz
Rames Nassar Tebet
Eduardo Folley Coelho
Fernando José de Paula Noronha
Dijan de Barros Rosa
Daniel Godinho de Oliveira
Helena Bitancourt Gianotti
Jader Cardoso da Silva
Maria de Lourdes Silva Silveira
Antonio Carneiro de Souza
Jane Valeria dos Santos
Renato Cândido Viana
José Gonçalves da Silva
Anderson Eveste da Silva Dias
Renato Rodrigues Gualberto
Laura Karollinny Silva Lima
Paulo Cézar Pacheco da Silva
Naymi Salles Fernandes Silva Tôrres
Marciano Tôrres Farias
Clovis Santos da Silva
Moisés Jajah Nogueira
Maria Lúcia Mansour Echeverria
Hideyasu Sakihama
Tatiana Jafar
Anna Claudia Jorge Amaral
Joaci Nonato Rezende
Ana Lúcia da Silva Tavares Costa
João Parroni Maria
Fabiano Ribeiro Rodrigues
Luis André Pasqualotto
Giovana Oliva
Clair do Valle Júnior
Eduardo Rosalvo Costa
Riovaldo Pires Martins
Iracilda Ferreira dos Santos Oliveira
Rubens Dantas de Souza
Cristina Vega Higa
Estevão Gabriel da Silva
Virginia de Toledo Câmara Neder
José Pinto de Almeida
Leonardo Simioli Gutierres
Thiago Biscaya de Souza
Irene Maria Almeida Reis
Ingrid Sibele Brandemburg Stephanini
Leopoldo Mendes Chacha
Edwino Raimundo Schultz
Luiza Pitthan
Leonardo Rodrigues Resende
Alberto Youssef Filho
Juarez Jorge Budib
Marlene Martins de Souza
Kátia Regina Martins de Souza
Ivan Marques
Maria Lúcia Fonseca Nunes
Lucila Ribeiro Alcântara
Afrânio de Oliveira Thomaz
Valderez Oliveira
Idalina Balbino de Oliveira
José Soares Chagas
Arley Martins Luscura
David Ferreira de Freitas
Alda Rodrigues Dornele Abdo
Fernando Ferreira
Maria Elenice de Oliveira
Liel Brum Jacques
Wagner Leão do Carmo
Augusto Ken Sakihama
Teodoro Cândido de Oliveira Júnior
Anésia Hiane Yamaura
Denivaldo Tavares de Lima
Elisa Bernades Altounian
Evando Silveira Alves
Gilberto Antonio Mosena
Marcos Hiroshi Inoue
Luzia Pereira de Almeida
Wagner Neroni
Jaqueline Wink Soligo
Airton Rossato
Maria Inês Escobar
Pedro Rodrigues das Neves
Maria Lúcia de Fátima Oliveira
Elenir Alves Pinto
Jaqueline Ferreira dos Santos
Sidney Kock
Aécio Luna de Alencar
Claudiney Serrou dos Santos
Flávio Augusto de Melo
Luiz Theodoro Bassani
Danuza Sant’ana Salvadori Mochi
Hiran Sebastião Meneghelli Filho
Paulo Renato Kovalski
Júlio Francisco Janeiro Negrello
Fernando Orempuller Pulchério
Miriam Tristão Moreno
Luceimar Souza Schroder Rosa
Luiz Carlos de Castro Areco
Maria Cláudia Gelio Matarezi Martins Batista
Glaucia Marques Mariani
Maria Lúcia Espicaski
Rosângela Lieko Kato
Ademir do Espirito Mansilha
Eugênio Rafael Rouledo Moretti
Ana Paula Ascenço de Araújo
Hélia Taemi Hirokawa de Lima
Nádia Mara de Sousa
Wilmárcia Barbosa de Souza

*Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 11 horas

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

2

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias
CAMPO GRANDE

/ 8 horas

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

3

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 6 horas

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

4

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

5

Juiz que invalidou multas de trânsito na Capital manda investigar a Agetran
CAMPO GRANDE

/ 16 horas

Juiz que invalidou multas de trânsito na Capital manda investigar a Agetran

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 25 minutos

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz