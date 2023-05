Morre Tina Turner, cantora e diva do rock n' roll, aos 83 anos

Morreu nesta quarta-feira (24) a cantora Tina Turner, aos 83 anos. A morte foi confirmada por um assessor da cantora. A artista morreu em casa, na Suíça, depois de enfrentar uma doença ainda não especificada. Ainda nãe se sabe a causa da morte.

Anna Mae Bullock, conhecida como Tina Turner, nasceu em Brownsville, no Tenessee, em novembro de 1939. Aos 15 anos, foi abandonada pelos pais e cantou em boates para se sustentar. Em uma das apresentações, conheceu Ike Turner com a banda The Kings of Rhythm.

Ike e a cantora decidiram formar uma dupla e, após se casarem, ela adotou o nome artístico Tina Turner. Ao lado do marido, dominou o cenário da música soul nos anos 60 e 70, quando ganhou a alcunha de rainha do rock. Ela depois saiu em carreira solo e se tornou um dos grandes nomes da música pop no mundo.

Em 1974, ela lançou seu primeiro álbum solo, "Tina Turns the Country On". O álbum é composto principalmente por covers de vários artistas country e folk. O álbum rendeu a Tina uma indicação ao Grammy.

Após ficar um tempo sem gravar, a artista lança o seu quinto álbum "Private Dancer" em 1983 com os hits "What's Love Got To Do With it" e "The Best". O álbum foi um sucesso mundial, alcançando o número três na Billboard 200 dos EUA, vendendo mais de 5 milhões de cópias no país.

Em 1986, Turner lança o seu sexto álbum de estúdio, "Break Every Rule". O álbum vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo e contou com os singles "Typical Male", "Two People" e “What You Get Is What You See”.

O seu sétimo álbum, "Foreign Affair", foi lançado em 1989 e em 1996, Turner lança o seu oitavo álbum, "Wildest Dreams" que inclui os singles "Something Beautiful Remains" e o dueto com o cantor Barry White, “In Your Wildest Dreams”.

Em 2003, Turner gravou o dueto com Phil Collins, “Great Spirits”, para o filme da Disney, e em 2004 lançou o álbum de coletânea de seus maiores sucessos, “All the Best”, que vendeu mais de um milhão de cópias nos EUA.

Ao todo, Turner vendeu mais de 180 milhões de álbuns ao redor do mundo. A artista também conquistou 12 prêmios Grammy ao longo dos anos.

Vida pessoal

Na vida pessoal, o casamento com Ike foi marcado por brigas e escândalos. Alcoólatra e dependente de drogas, o ex-marido culpava Tina pelo declínio da dupla, a agredia, humilhava e traía. Depois de 18 anos, ela pediu o divórcio. Na justiça, propôs abrir mão de todo o patrimônio em troca de manter o sobrenome Turner.

Em janeiro de 2013, Turner se naturalizou suíça. Em julho desse mesmo ano, Tina oficializou seu segundo matrimônio, comemorando o casamento em uma cerimônia budista em sua mansão na Suíça, na cidade de Küsnacht, com o produtor e empresário alemão Erwin Bach.

Eles se conheceram em 1986, quando a gravadora de Tina enviou Erwin para recebê-la no aeroporto. O casal vivia em Küsnacht desde 1995, onde a cantora aprendeu a falar alemão fluentemente.

Em maio, a cantora virou tema de uma exposição no MIS, em São Paulo. A mostra reúne retratos de Turner batendo o cabelo feitas por fotógrafos emblemáticos como Bob Gruen, Lynn Goldsmith e Ian Dickson.

Para Lynn, o maior legado da cantora é ter se reinventado aos olhos do público. "É ter sofrido nas mãos de outras pessoas como ela sofreu e não perder seu senso de si, voltar e se colocar no mundo como performer, mãe e mulher."

*Com informações da Folhapress

Assine o Correio do Estado